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EMPLOYMENT (17-08-2026)

REQUIREMENT OF TELECOM ENGINEERS. EXPERIENCED TELECOM ENGINEERS ARE REQUIRED FOR EXECUTION OF WORK RELATED TO OPTICAL FIBRE CABLES (OFC) IN HIMACHAL PRADESH, UTTARAKHAND, JAMMU & KASHMIR AND LEH. ELIGIBILITY: HANDS-ON EXPERIENCE IN OFC LAYING, SPLICING, TESTING & MAINTENANCE AND PREPARATION...

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Daily Excelsior
10:44 AM Aug 17, 2026 IST
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REQUIREMENT OF TELECOM ENGINEERS.

EXPERIENCED TELECOM ENGINEERS ARE REQUIRED FOR EXECUTION OF WORK RELATED TO OPTICAL FIBRE CABLES (OFC) IN HIMACHAL PRADESH, UTTARAKHAND, JAMMU & KASHMIR AND LEH.

ELIGIBILITY:

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HANDS-ON EXPERIENCE IN OFC LAYING, SPLICING, TESTING & MAINTENANCE AND PREPARATION OF BILLS

APPLY WITH CV:

WHATSAPP: 9419137630

EMAIL: SGUPTABSF1986@GMAIL.COM

FUTURE ADVOCATES -CASE

HIRING: MARKETING & ADMISSIONS HEAD

GRADUATE & ABOVE/COMMISSION- BASED/GANDHI NAGAR, JAMMU

PH. 9796233009

REQUIRED

WE ARE HIRING MALE COUNTER STAFF FOR A RETAIL BAKERY SHOP EXPERIENCE IN A RETAIL SHOP

TIMINGS : FULL TIME

LOCATION: TALAB TILLO JAMMU

CONTACT : CALL/WHATSAPP

9419246006

JOB ADVERTISEMENT :

SALES STAFF NEEDED

COMPANY NAME:

AMAR TEXTILE

LOCATION :

MAIN BAZAR, BISHNAH

JOB DETAILS :

* POSITION : SALES EXECUTIVE (MALE/FEMALE)

* SALARY RANGE : RS 6,000-RS 8,000 PER MONTH

* JOB TIMINGS : 10:00 AM TO 8:00 PM

INTERVIEW DETAILS:

INTERVIEW TIMINGS : 11:00 AM TO 1:00 PM

CONTACT NUMBER : 7889855620

REQUIRED ACCOUNTANT

* EXPERIENCED: 2-3 YEARS

* CANDIDATE SHOULD HAVE KNOWLEDGE OF BUSY SOFTWARE

* SALARY WILL BE AS PER EXPERIENCE AND COMPETENCE

* LOCATION: BARI BRAHMANA

* TIMING 9AM TO 7PM

INTERESTED CANDIDATES MAY

RESUME SEND ON WHATSAPP

CONTACT:- 94191-99199

JOB VACANCY

FEMALE ACCOUNTANT

(MUST KNOW BUSY)

FRONT DESK EXECUTIVE (F)

JOB TIME: 10:30 AM TO 7PM

LOCATION: CHANNI HIMMAT

PH. 8899700777

COOK REQUIRED

EXPERIENCED MALE COOK REQUIRED FOR A HOME IN TRIKUTA NAGAR.

SALARY: RS. 12,000/- IN HAND

STAY: FREE ACCOMMODATION AVAILABLE.

CONTACT: 9419182555

REQUIRED

1. ONE PERSON WITH PERSONALITY +2 , B.A, B.SC., D.PHARMACY, BEMS. SALARY 20000/

2. REQUIRED A PERSON AS PEON

3. REQUIRED ONE GIRL AS RECEPTIONIST WITH PERSONALITY (PART TIME).

DR. BENGALI CLINIC

MEET EVERY TUESDAY

HOTEL JAGDAMBA BELOW GUMMAT, OPP. PETROL PUMP, NEAR GENERAL BUS STAND, JAMMU

TIME 8.00 AM TO 8.00 PM

MOB. 9906018019

SANT HARE RAM DASS

PUBLIC SCHOOL, JAMMU

WEBSITE: WWW.SHRDPUBLICSCHOOL.COM

AFFILIATED TO CBSE CODE: 730100

STAFF REQUIRED MOB NO: 9796249459

PRT OR PPRT TEACHER (8K TO 12K) - B.ED OR EQUIVALENT

ADMINISTRATOR (12K) - EX-SERVICEMAN PREFERRED

COMPUTER TEACHER (12K TO 18K) - TGT

IT INCHARGE (15K+) - STRONG IT SKILLS PREFERRED

ELIGIBILITY

* AS PER CBSE NORMS

* PREFERENCE WILL BE GIVEN TO EXPERIENCED CANDIDATES

* SEND YOUR UPDATED CV WITH A RECENT PHOTOGRAPH TO: SHRDPSMANDALMGT@GMAIL.COM WITHIN 4 DAYS OF THIS ADVERTISEMENT.

NEED FOR MALE CANDIDATE

SALARY 10000

WORK LOADING UNLOADING

IN GODOWN

TIMING 9:30 TO 7.00 PM

SUNDAY OFF

LOCATION GREATER KAILASH CHOWK,

JAMMU

9697676446

VACANCIES AVAILABLE

MALE/FEMALE

WELL EDUCATED, DYNAMIC, EXPERIENCED:

1. PHARMACY SALESPERSON FOR CHEMIST SHOP

2. GOOD KNOWLEDGE OF READING PRESCRIPTIONS

3. GOOD COMMUNICATION & CUSTOMER HANDLING SKILLS

4. TIMING : 9.00 A.M TO 9.30 P.M

KINDLY CONTACT AND SEND YOUR CV:

SANDEEP MEDICATES

SECTOR NO 6 MINI MARKET TRIKUTA NAGAR JAMMU - 9906210245

URGENTLY REQUIRED

1) SHIFT INCHARGE (EXPERIENCE)

2) PICK AND PACKER ( FRESHER)

3) ACCOUNTANT (EXPERIENCE)

4) PACKING JOBS AVAILABLE IN CITY AREA TIMINGS 10 AM TO 8 PM SALARY 12000

5) COMPUTER OPERATOR (EXPERIENCE)

6) TELECALLERS/ RECEPTION (FRESHER)

7). B.SC. / M.SC (FRESHER)

8) RAILWAY JOB'S AVAILABLE AS ATTENDENT SALARY 15000

9) GERENAL PHYSICIAN (EXPERIENCE)

CONTACT: BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES

ADDRESS:- 669 SECTOR C SAINIK COLONY NEAR SIGNATURE TOWER CHOWDHI ROAD JAMMU

MOBILE NO:- 9796933175, 9797721646, 7051451646

EMAIL ID:-BSBRAVESEC@ GMAIL.COM

URGENYLY REQUIRED

1) ACCOUNTS MANAGER, HR MANAGER, COMPUTER OPERATOR, CASHIER, PAYMENT COLLECTION, STORE KEEPER (FRESHER/EXP)

2) TELE CALLERS, RECEPTIONIST, OFFICE ADMIN (FRESHER/EXP).

3) DIPLOMA/DEGREE.ELE, MEC, CSE, BSC, B.PHARMA, SITE SUPERVISIOR (FRESHER/EXP).

4) D.PHARMA, GNM, MEDICAL. ASSISTANT (FRESHER/EXP)

5) CRE, CRM, SALES. EXECUTIVE, SO, ASM (FRESHER/EXP).

CONTACT: 9149840451 / 7051690963.

ADDRESS:628/A BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR GANDHINAGER NEAR STRENGTH FITNESS CLUB GANDHINAGER.

EMAIL:SROBINDER36@GMAIL.COM

URGENTLY STAFF REQUIRED

BILLING STAFF- 2 NO.

(SALARY+PF ETC)

GRAD WITH CONVEYANCE FROM NEARBY GANDHINAGAR TO VIJAYPUR/ SAMBA PREF.

WALK-IN WITH RESUME-

FAIRDEAL SALES CORP.

NR.BRIDGE, SUNGLI, JAKH, JAMMU

9419153300 / 9419177785

STAFF REQUIRED

1. TELECALLERS/ RECEPTIONIST (F) 10-15K

2. COMPUTER OPERATOR / ACCOUNTANT (M/F) 10-20K

3. MANAGERS IN HDFC/ICICI/ AXIS BANKING & INSURANCE SECTOR

4. OFFICE EXECUTIVES IN V-MART/V2/ VISHAL MEGA MART

5. SURVEY BOYS / GIRLS. 10-15K

6. TRAINERS FOR GOVERNMENTS SKILLED PROJECTS

7. GRAPHIC DESIGNERS (M/F) 15/20K

CONTACT: 8715978910

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