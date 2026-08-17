EMPLOYMENT (17-08-2026)
REQUIREMENT OF TELECOM ENGINEERS. EXPERIENCED TELECOM ENGINEERS ARE REQUIRED FOR EXECUTION OF WORK RELATED TO OPTICAL FIBRE CABLES (OFC) IN HIMACHAL PRADESH, UTTARAKHAND, JAMMU & KASHMIR AND LEH. ELIGIBILITY: HANDS-ON EXPERIENCE IN OFC LAYING, SPLICING, TESTING & MAINTENANCE AND PREPARATION...
REQUIREMENT OF TELECOM ENGINEERS.
EXPERIENCED TELECOM ENGINEERS ARE REQUIRED FOR EXECUTION OF WORK RELATED TO OPTICAL FIBRE CABLES (OFC) IN HIMACHAL PRADESH, UTTARAKHAND, JAMMU & KASHMIR AND LEH.
ELIGIBILITY:
HANDS-ON EXPERIENCE IN OFC LAYING, SPLICING, TESTING & MAINTENANCE AND PREPARATION OF BILLS
APPLY WITH CV:
WHATSAPP: 9419137630
EMAIL: SGUPTABSF1986@GMAIL.COM
FUTURE ADVOCATES -CASE
HIRING: MARKETING & ADMISSIONS HEAD
GRADUATE & ABOVE/COMMISSION- BASED/GANDHI NAGAR, JAMMU
PH. 9796233009
REQUIRED
WE ARE HIRING MALE COUNTER STAFF FOR A RETAIL BAKERY SHOP EXPERIENCE IN A RETAIL SHOP
TIMINGS : FULL TIME
LOCATION: TALAB TILLO JAMMU
CONTACT : CALL/WHATSAPP
9419246006
JOB ADVERTISEMENT :
SALES STAFF NEEDED
COMPANY NAME:
AMAR TEXTILE
LOCATION :
MAIN BAZAR, BISHNAH
JOB DETAILS :
* POSITION : SALES EXECUTIVE (MALE/FEMALE)
* SALARY RANGE : RS 6,000-RS 8,000 PER MONTH
* JOB TIMINGS : 10:00 AM TO 8:00 PM
INTERVIEW DETAILS:
INTERVIEW TIMINGS : 11:00 AM TO 1:00 PM
CONTACT NUMBER : 7889855620
REQUIRED ACCOUNTANT
* EXPERIENCED: 2-3 YEARS
* CANDIDATE SHOULD HAVE KNOWLEDGE OF BUSY SOFTWARE
* SALARY WILL BE AS PER EXPERIENCE AND COMPETENCE
* LOCATION: BARI BRAHMANA
* TIMING 9AM TO 7PM
INTERESTED CANDIDATES MAY
RESUME SEND ON WHATSAPP
CONTACT:- 94191-99199
JOB VACANCY
FEMALE ACCOUNTANT
(MUST KNOW BUSY)
FRONT DESK EXECUTIVE (F)
JOB TIME: 10:30 AM TO 7PM
LOCATION: CHANNI HIMMAT
PH. 8899700777
COOK REQUIRED
EXPERIENCED MALE COOK REQUIRED FOR A HOME IN TRIKUTA NAGAR.
SALARY: RS. 12,000/- IN HAND
STAY: FREE ACCOMMODATION AVAILABLE.
CONTACT: 9419182555
REQUIRED
1. ONE PERSON WITH PERSONALITY +2 , B.A, B.SC., D.PHARMACY, BEMS. SALARY 20000/
2. REQUIRED A PERSON AS PEON
3. REQUIRED ONE GIRL AS RECEPTIONIST WITH PERSONALITY (PART TIME).
DR. BENGALI CLINIC
MEET EVERY TUESDAY
HOTEL JAGDAMBA BELOW GUMMAT, OPP. PETROL PUMP, NEAR GENERAL BUS STAND, JAMMU
TIME 8.00 AM TO 8.00 PM
MOB. 9906018019
SANT HARE RAM DASS
PUBLIC SCHOOL, JAMMU
WEBSITE: WWW.SHRDPUBLICSCHOOL.COM
AFFILIATED TO CBSE CODE: 730100
STAFF REQUIRED MOB NO: 9796249459
PRT OR PPRT TEACHER (8K TO 12K) - B.ED OR EQUIVALENT
ADMINISTRATOR (12K) - EX-SERVICEMAN PREFERRED
COMPUTER TEACHER (12K TO 18K) - TGT
IT INCHARGE (15K+) - STRONG IT SKILLS PREFERRED
ELIGIBILITY
* AS PER CBSE NORMS
* PREFERENCE WILL BE GIVEN TO EXPERIENCED CANDIDATES
* SEND YOUR UPDATED CV WITH A RECENT PHOTOGRAPH TO: SHRDPSMANDALMGT@GMAIL.COM WITHIN 4 DAYS OF THIS ADVERTISEMENT.
NEED FOR MALE CANDIDATE
SALARY 10000
WORK LOADING UNLOADING
IN GODOWN
TIMING 9:30 TO 7.00 PM
SUNDAY OFF
LOCATION GREATER KAILASH CHOWK,
JAMMU
9697676446
VACANCIES AVAILABLE
MALE/FEMALE
WELL EDUCATED, DYNAMIC, EXPERIENCED:
1. PHARMACY SALESPERSON FOR CHEMIST SHOP
2. GOOD KNOWLEDGE OF READING PRESCRIPTIONS
3. GOOD COMMUNICATION & CUSTOMER HANDLING SKILLS
4. TIMING : 9.00 A.M TO 9.30 P.M
KINDLY CONTACT AND SEND YOUR CV:
SANDEEP MEDICATES
SECTOR NO 6 MINI MARKET TRIKUTA NAGAR JAMMU - 9906210245
URGENTLY REQUIRED
1) SHIFT INCHARGE (EXPERIENCE)
2) PICK AND PACKER ( FRESHER)
3) ACCOUNTANT (EXPERIENCE)
4) PACKING JOBS AVAILABLE IN CITY AREA TIMINGS 10 AM TO 8 PM SALARY 12000
5) COMPUTER OPERATOR (EXPERIENCE)
6) TELECALLERS/ RECEPTION (FRESHER)
7). B.SC. / M.SC (FRESHER)
8) RAILWAY JOB'S AVAILABLE AS ATTENDENT SALARY 15000
9) GERENAL PHYSICIAN (EXPERIENCE)
CONTACT: BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES
ADDRESS:- 669 SECTOR C SAINIK COLONY NEAR SIGNATURE TOWER CHOWDHI ROAD JAMMU
MOBILE NO:- 9796933175, 9797721646, 7051451646
EMAIL ID:-BSBRAVESEC@ GMAIL.COM
URGENYLY REQUIRED
1) ACCOUNTS MANAGER, HR MANAGER, COMPUTER OPERATOR, CASHIER, PAYMENT COLLECTION, STORE KEEPER (FRESHER/EXP)
2) TELE CALLERS, RECEPTIONIST, OFFICE ADMIN (FRESHER/EXP).
3) DIPLOMA/DEGREE.ELE, MEC, CSE, BSC, B.PHARMA, SITE SUPERVISIOR (FRESHER/EXP).
4) D.PHARMA, GNM, MEDICAL. ASSISTANT (FRESHER/EXP)
5) CRE, CRM, SALES. EXECUTIVE, SO, ASM (FRESHER/EXP).
CONTACT: 9149840451 / 7051690963.
ADDRESS:628/A BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR GANDHINAGER NEAR STRENGTH FITNESS CLUB GANDHINAGER.
EMAIL:SROBINDER36@GMAIL.COM
URGENTLY STAFF REQUIRED
BILLING STAFF- 2 NO.
(SALARY+PF ETC)
GRAD WITH CONVEYANCE FROM NEARBY GANDHINAGAR TO VIJAYPUR/ SAMBA PREF.
WALK-IN WITH RESUME-
FAIRDEAL SALES CORP.
NR.BRIDGE, SUNGLI, JAKH, JAMMU
9419153300 / 9419177785
STAFF REQUIRED
1. TELECALLERS/ RECEPTIONIST (F) 10-15K
2. COMPUTER OPERATOR / ACCOUNTANT (M/F) 10-20K
3. MANAGERS IN HDFC/ICICI/ AXIS BANKING & INSURANCE SECTOR
4. OFFICE EXECUTIVES IN V-MART/V2/ VISHAL MEGA MART
5. SURVEY BOYS / GIRLS. 10-15K
6. TRAINERS FOR GOVERNMENTS SKILLED PROJECTS
7. GRAPHIC DESIGNERS (M/F) 15/20K
CONTACT: 8715978910