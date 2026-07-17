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EMPLOYMENT (17-07-2026)

REQUIRED TEACHERS (FOR AN INSTITUTE AT GANDHI NAGAR) MATHS UPTO 10TH - 2 SCIENCE UPTO 10TH - 2 ENGLISH - 2 SST- 2 CBSE EXPERIENCE WILL BE PREFERRED FRESHER'S CAN ALSO APPLY 9419104013, 7006740581 REQUIRED ANNIZONE MEADOW OF ANGELS, REHARI...

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Daily Excelsior
10:59 AM Jul 17, 2026 IST
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REQUIRED TEACHERS

(FOR AN INSTITUTE AT GANDHI NAGAR)

MATHS UPTO 10TH - 2

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SCIENCE UPTO 10TH - 2

ENGLISH - 2

SST- 2

CBSE EXPERIENCE WILL BE PREFERRED

FRESHER'S CAN ALSO APPLY

9419104013, 7006740581

REQUIRED

ANNIZONE MEADOW OF ANGELS, REHARI & DOMANA BRANCH .

COORDINATOR

NUR/LKG/UKG TRS.

(GRADUATION/PG/B.ED.)

EXPERIENCE PREFERRED .

PN. 9797922717

VACANCIES

* NEEL KAMAL HIGH SCHOOL, THATHAR ,BANTALAB, CBSE CODE: 730137

* VACANCIES:

1 TGT MATHS - M.SC., B.ED.

2. PRT - B.A./B.SC., B.ED.

3. KINDERGARTEN TEACHER - B.A./B.SC., NTT

4.FRENCH TEACHER - GRADUATE IN FRENCH / DELF OR EQUIVALENT QUALIFICATION PREFERRED

5.RECEPTIONIST - GRADUATE WITH GOOD COMMUNICATION AND COMPUTER PROFICIENCY SKILLS

6.PHYSICAL INSTRUCTOR - M.P.ED./B.P.ED.

* EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.

BEFORE 18TH JULY.

"CONTACT NUMBERS: 7298780937 AND 9419217003.

FASHION E-COMMERCE JOBS!

JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA

PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER - 2

SOCIAL MEDIA MANAGERS - 2

MERCHANDISERS -3

WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233

DO NOT CALL

LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU

REQUIRED

" 3 HOURS

HOUSEKEEPING

(TOTAL CLEANING, WASHING CLOTHES ETC) JOB FOR MALE/FEMALE "

1. VACANCY = 1

2. TIME = MORNING( 6AM TO 9 AM ).

3. SALARY =RS 10,000/M.

4. PERSON SHOULD DO DEEP CLEANING AND IS OBEYFUL .

CALL @8899124041,

GOLE PULI,JAMMU.

URGENT HIRING

LIFELINE DIAGNOSTIC CENTRE - UNIT-1

NEAR HP PETROL PUMP, NANAK NAGAR, JAMMU

WE ARE URGENTLY LOOKING FOR:

1 PHARMACIST

2 GNM CANDIDATES

SALARY: AS PER INDUSTRY STANDARDS

REQUIREMENT: TWO-WHEELER IS MANDATORY FOR PHARMACIST.

ACCOMMODATION IS AVAILABLE IF A CANDIDATE IS REQUIRED.

INTERESTED CANDIDATES CAN CALL OR WHATSAPP: 9086012434

VACANCY OPEN

LABOUR FOR LOADING AND UNLOADING LIGHT MATERIAL-4

HELPER-2

FOR PERMANENT WORK AT A REPUTED COMPANY IN BARI BRAHMANA JAMMU

INTERESTED MAY CONTACT -8491057229

REQUIRED TEACHERS

FOR INSTITUTE OF SATWARI AND CHANNI HIMMAT

1. PRIMARY TEACHER FOR CLASS 3RD, 4TH AND 5TH QUALIFICATION - B.SC. TIMING (4.00 TO 7.00 PM) SALARY RS. 6000/- PER MONTH AT SATWARI.

2. SOCIAL STUDIES FOR CLASS 8TH, 9TH AND 10TH

QUALIFICATION (MASTER DEGREE) TIMING (3.00 PM TO 6.00 PM) SALARY- RS. 8000/- PER MONTH (AT CHANNI HIMMAT)

3. SCIENCE TEACHER FOR CLASS 8TH, 9TH, 10TH

QUALIFICATION (M.SC.) TIMING (3.00 TO 6.00 PM)

SALARY: RS. 8000/- PER MONTH AT CHANNI HIMMAT

CONTACT: 7889715827

JOB VACANCY IN SHANKER INDUSTRIES

NAME OF POSTS:- POSTS 1

1. CAR DRIVER (DUTY AT JAMMU)

2. SALES PERSON EXPERIENCED

A. 1 MALE AT JAMMU AREA

B. 1 MALE AT SAMBA KATHUA

INTERVIEW DATE AND TIME

DATE 17/07/2026, & 18/07/2026.

INTERVIEW TIME 03:00 PM TO 5:00 PM PHASE 1 SIDCO SAMBA

INTERESTED CANDIDATES MAY COME ALONG

WITH RESUME/CV

FOR MORE DETAILS:- INDUSTRIES

SHANKER INDUSTRIES -1, SIDCO SAMBA

9906044364

EMAIL: SAHIL17SHARMA@GMAIL.COM

JOB VACANCY

FEMALE ACCOUNTANT

(MUST KNOW BUSY)

JOB TIME: 10:30 AM TO 7PM

LOCATION: CHANNI HIMMAT

PH. 8899700777

REQUIRED

ACCOUNTS ASST.

FULL TIME/PART TIME

TALLY/BUSY

FRESHER/EXPERIENCED (2 YRS) SALARY AS PER EXPERIENCE

SEND YOU RESUME

AUDIT011963@GMAIL.COM

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