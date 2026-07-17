EMPLOYMENT (17-07-2026)
REQUIRED TEACHERS (FOR AN INSTITUTE AT GANDHI NAGAR) MATHS UPTO 10TH - 2 SCIENCE UPTO 10TH - 2 ENGLISH - 2 SST- 2 CBSE EXPERIENCE WILL BE PREFERRED FRESHER'S CAN ALSO APPLY 9419104013, 7006740581 REQUIRED ANNIZONE MEADOW OF ANGELS, REHARI...
REQUIRED TEACHERS
(FOR AN INSTITUTE AT GANDHI NAGAR)
MATHS UPTO 10TH - 2
SCIENCE UPTO 10TH - 2
ENGLISH - 2
SST- 2
CBSE EXPERIENCE WILL BE PREFERRED
FRESHER'S CAN ALSO APPLY
9419104013, 7006740581
REQUIRED
ANNIZONE MEADOW OF ANGELS, REHARI & DOMANA BRANCH .
COORDINATOR
NUR/LKG/UKG TRS.
(GRADUATION/PG/B.ED.)
EXPERIENCE PREFERRED .
PN. 9797922717
VACANCIES
* NEEL KAMAL HIGH SCHOOL, THATHAR ,BANTALAB, CBSE CODE: 730137
* VACANCIES:
1 TGT MATHS - M.SC., B.ED.
2. PRT - B.A./B.SC., B.ED.
3. KINDERGARTEN TEACHER - B.A./B.SC., NTT
4.FRENCH TEACHER - GRADUATE IN FRENCH / DELF OR EQUIVALENT QUALIFICATION PREFERRED
5.RECEPTIONIST - GRADUATE WITH GOOD COMMUNICATION AND COMPUTER PROFICIENCY SKILLS
6.PHYSICAL INSTRUCTOR - M.P.ED./B.P.ED.
* EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.
BEFORE 18TH JULY.
"CONTACT NUMBERS: 7298780937 AND 9419217003.
FASHION E-COMMERCE JOBS!
JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA
PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER - 2
SOCIAL MEDIA MANAGERS - 2
MERCHANDISERS -3
WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233
DO NOT CALL
LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU
REQUIRED
" 3 HOURS
HOUSEKEEPING
(TOTAL CLEANING, WASHING CLOTHES ETC) JOB FOR MALE/FEMALE "
1. VACANCY = 1
2. TIME = MORNING( 6AM TO 9 AM ).
3. SALARY =RS 10,000/M.
4. PERSON SHOULD DO DEEP CLEANING AND IS OBEYFUL .
CALL @8899124041,
GOLE PULI,JAMMU.
URGENT HIRING
LIFELINE DIAGNOSTIC CENTRE - UNIT-1
NEAR HP PETROL PUMP, NANAK NAGAR, JAMMU
WE ARE URGENTLY LOOKING FOR:
1 PHARMACIST
2 GNM CANDIDATES
SALARY: AS PER INDUSTRY STANDARDS
REQUIREMENT: TWO-WHEELER IS MANDATORY FOR PHARMACIST.
ACCOMMODATION IS AVAILABLE IF A CANDIDATE IS REQUIRED.
INTERESTED CANDIDATES CAN CALL OR WHATSAPP: 9086012434
VACANCY OPEN
LABOUR FOR LOADING AND UNLOADING LIGHT MATERIAL-4
HELPER-2
FOR PERMANENT WORK AT A REPUTED COMPANY IN BARI BRAHMANA JAMMU
INTERESTED MAY CONTACT -8491057229
REQUIRED TEACHERS
FOR INSTITUTE OF SATWARI AND CHANNI HIMMAT
1. PRIMARY TEACHER FOR CLASS 3RD, 4TH AND 5TH QUALIFICATION - B.SC. TIMING (4.00 TO 7.00 PM) SALARY RS. 6000/- PER MONTH AT SATWARI.
2. SOCIAL STUDIES FOR CLASS 8TH, 9TH AND 10TH
QUALIFICATION (MASTER DEGREE) TIMING (3.00 PM TO 6.00 PM) SALARY- RS. 8000/- PER MONTH (AT CHANNI HIMMAT)
3. SCIENCE TEACHER FOR CLASS 8TH, 9TH, 10TH
QUALIFICATION (M.SC.) TIMING (3.00 TO 6.00 PM)
SALARY: RS. 8000/- PER MONTH AT CHANNI HIMMAT
CONTACT: 7889715827
JOB VACANCY IN SHANKER INDUSTRIES
NAME OF POSTS:- POSTS 1
1. CAR DRIVER (DUTY AT JAMMU)
2. SALES PERSON EXPERIENCED
A. 1 MALE AT JAMMU AREA
B. 1 MALE AT SAMBA KATHUA
INTERVIEW DATE AND TIME
DATE 17/07/2026, & 18/07/2026.
INTERVIEW TIME 03:00 PM TO 5:00 PM PHASE 1 SIDCO SAMBA
INTERESTED CANDIDATES MAY COME ALONG
WITH RESUME/CV
FOR MORE DETAILS:- INDUSTRIES
SHANKER INDUSTRIES -1, SIDCO SAMBA
9906044364
EMAIL: SAHIL17SHARMA@GMAIL.COM
JOB VACANCY
FEMALE ACCOUNTANT
(MUST KNOW BUSY)
JOB TIME: 10:30 AM TO 7PM
LOCATION: CHANNI HIMMAT
PH. 8899700777
REQUIRED
ACCOUNTS ASST.
FULL TIME/PART TIME
TALLY/BUSY
FRESHER/EXPERIENCED (2 YRS) SALARY AS PER EXPERIENCE
SEND YOU RESUME
AUDIT011963@GMAIL.COM