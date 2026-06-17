EMPLOYMENT (17-06-2026)
FEMALE COOK REQUIRED LOOKING FOR A FEMALE COOK WHO CAN ALSO ASSIST IN LITTLE HOUSEHOLD WORK. *MORNING TIMING: 8:00 AM ONWARDS (CAN LEAVE AFTER COMPLETING THE WORK) * EVENING TIMING: 06 PM TO 7:30 PM. * LOCATION: NEAR LOHAN PARK,...
FEMALE COOK REQUIRED
LOOKING FOR A FEMALE COOK WHO CAN ALSO ASSIST IN LITTLE HOUSEHOLD WORK.
*MORNING TIMING: 8:00 AM ONWARDS (CAN LEAVE AFTER COMPLETING THE WORK)
* EVENING TIMING: 06 PM TO 7:30 PM.
* LOCATION: NEAR LOHAN PARK, PALOURA
* PREFERENCE WILL BE GIVEN TO FEMALES RESIDING NEARBY PALOURA/JANIPUR
SALARY: RS 5000/MONTH
CONTACT: 7889792268
STAFF WANTED
1) MARKETING BOYS
2) SALESMAN
3) SOLAR TECHNICIANS FOR SOLAR SITE SURVEY
CONTACT - 7889633199
LOCATION - CANAL ROAD,
JAMMU
HIRING
CLIENT HANDLING EXECUTIVE
TRINITY VAASTU IS LOOKING FOR A PROFESSIONAL CLIENT HANDLING EXECUTIVE.
REQUIREMENTS:
*GOOD COMMUNICATION SKILLS
* LEAD HANDLING & CONVERSION SKILLS
*EXPERIENCE PREFERRED
LOCATION: GANDHI NAGAR, JAMMU
SERIOUS CANDIDATES ONLY.
CALL: 9797851719, 9906351719
SEND CV: INFO@TRINITYVAASTU.COM
REQUIRED
1 GIRL AND 2 BOYS
FRESHER MARKET BOY AND
1 EX-SERVICE MAN FOR OFFICE WORK
CONTACT NO 9797535539,9796200819
OFFICE ADDRESS. WARD NO 72 SHAHZADPUR PUPA.
SANGRAMPUR. JAMMU
REQUIRED
SALES EXECUTIVES (4) & UGC AD CREATORS/SOCIAL MEDIA HANDLERS (2) FOR MY FIRST TRADE. FRESHERS MAY APPLY. SALARY + INCENTIVES.
CALL/WHATSAPP:
MY FIRST TRADE
9419926155, 6005955599
STAFF REQUIRED FOR HALLMARKING CENTER
WE ARE HIRING STAFF FOR JAMMU ASSAYING & HALLMARKING CENTER.
JOB DETAILS: ASSAY MASTER
MINIMUM QUALIFICATION: B.SC. CHEMISTRY
COMPUTER OPERATOR
MINIMUM QUALIFICATION: 12TH PASS
LOCATION: 51, LAKHDATTA BAZAAR, JAMMU
CONTACT: LANDLINE: 0191-2520000
MOBILE: 9086660666
MEDICAL FACULTY, SR AND DEMONSTRATORS REQUIRED
FOR A NEW MEDICAL COLLEGE IN A MEGA CITY OF PUNJAB PRE-AND PARACLINICAL SUBJECTS FIRST.
HANDSOME SALARY & PERKS:
MAIL YOUR CV TO
PRINCIPAL.LUDHIANA@JISMCH.ORG
TALIN REMEDIES PVT LTD
A FAST GROWING PHARMA COMPANY IN THE FIELD OF PSYCHIATRY/SKIN/EYE
REQUIRES-MEDICAL REPRESENTATIVE
HEAD QTRS-JAMMU
SCIENCE GRADUATE MINIMUM 6 MONTHS
EXPERIENCE WILL BE PREFERRED.
CONTACT-9872443847,
988167591, 9216984007
EMAIL:TALINSANJEEV@GMAIL.COM
WE’RE HIRING
SALES EXECUTIVE FOR BAJAJ CHETAK EV
MINIMUM EXPERIENCE 1 YRS IN TWO WHEELER INDUSTRY
ANY GRADUATE OR UNDER GRADUATE
AGE BETWEEN 20 YRS TO 25 YRS
MUST HAVE DRIVING LICENSE
SALARY NEGOTIABLE WITH INCENTIVES.
APPLY TO : D13638@CHETAK-INDIA.COM
WHATSAPP/CALL : 95419-04810
NSF BAJAJ (AUTH DEALER OF BAJAJ AUTO LTD)
ASHOK NAGAR, SATWARI, JAMMU
(J&K UT)