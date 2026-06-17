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EMPLOYMENT (17-06-2026)

FEMALE COOK REQUIRED LOOKING FOR A FEMALE COOK WHO CAN ALSO ASSIST IN LITTLE HOUSEHOLD WORK. *MORNING TIMING: 8:00 AM ONWARDS (CAN LEAVE AFTER COMPLETING THE WORK) * EVENING TIMING: 06 PM TO 7:30 PM. * LOCATION: NEAR LOHAN PARK,...

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Daily Excelsior
11:14 AM Jun 17, 2026 IST
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FEMALE COOK REQUIRED

LOOKING FOR A FEMALE COOK WHO CAN ALSO ASSIST IN LITTLE HOUSEHOLD WORK.

*MORNING TIMING: 8:00 AM ONWARDS (CAN LEAVE AFTER COMPLETING THE WORK)

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* EVENING TIMING: 06 PM TO 7:30 PM.

* LOCATION: NEAR LOHAN PARK, PALOURA

* PREFERENCE WILL BE GIVEN TO FEMALES RESIDING NEARBY PALOURA/JANIPUR

SALARY: RS 5000/MONTH

CONTACT: 7889792268

STAFF WANTED

1) MARKETING BOYS

2) SALESMAN

3) SOLAR TECHNICIANS FOR SOLAR SITE SURVEY

CONTACT - 7889633199

LOCATION - CANAL ROAD,

JAMMU

HIRING

CLIENT HANDLING EXECUTIVE

TRINITY VAASTU IS LOOKING FOR A PROFESSIONAL CLIENT HANDLING EXECUTIVE.

REQUIREMENTS:

*GOOD COMMUNICATION SKILLS

* LEAD HANDLING & CONVERSION SKILLS

*EXPERIENCE PREFERRED

LOCATION: GANDHI NAGAR, JAMMU

SERIOUS CANDIDATES ONLY.

CALL: 9797851719, 9906351719

SEND CV: INFO@TRINITYVAASTU.COM

REQUIRED

1 GIRL AND 2 BOYS

FRESHER MARKET BOY AND

1 EX-SERVICE MAN FOR OFFICE WORK

CONTACT NO 9797535539,9796200819

OFFICE ADDRESS. WARD NO 72 SHAHZADPUR PUPA.

SANGRAMPUR. JAMMU

REQUIRED

SALES EXECUTIVES (4) & UGC AD CREATORS/SOCIAL MEDIA HANDLERS (2) FOR MY FIRST TRADE. FRESHERS MAY APPLY. SALARY + INCENTIVES.

CALL/WHATSAPP:

MY FIRST TRADE

9419926155, 6005955599

STAFF REQUIRED FOR HALLMARKING CENTER

WE ARE HIRING STAFF FOR JAMMU ASSAYING & HALLMARKING CENTER.

JOB DETAILS: ASSAY MASTER

MINIMUM QUALIFICATION: B.SC. CHEMISTRY

COMPUTER OPERATOR

MINIMUM QUALIFICATION: 12TH PASS

LOCATION: 51, LAKHDATTA BAZAAR, JAMMU

CONTACT: LANDLINE: 0191-2520000

MOBILE: 9086660666

MEDICAL FACULTY, SR AND DEMONSTRATORS REQUIRED

FOR A NEW MEDICAL COLLEGE IN A MEGA CITY OF PUNJAB PRE-AND PARACLINICAL SUBJECTS FIRST.

HANDSOME SALARY & PERKS:

MAIL YOUR CV TO

PRINCIPAL.LUDHIANA@JISMCH.ORG

TALIN REMEDIES PVT LTD

A FAST GROWING PHARMA COMPANY IN THE FIELD OF PSYCHIATRY/SKIN/EYE

REQUIRES-MEDICAL REPRESENTATIVE

HEAD QTRS-JAMMU

SCIENCE GRADUATE MINIMUM 6 MONTHS

EXPERIENCE WILL BE PREFERRED.

CONTACT-9872443847,

988167591, 9216984007

EMAIL:TALINSANJEEV@GMAIL.COM

WE’RE HIRING

SALES EXECUTIVE FOR BAJAJ CHETAK EV

MINIMUM EXPERIENCE 1 YRS IN TWO WHEELER INDUSTRY

ANY GRADUATE OR UNDER GRADUATE

AGE BETWEEN 20 YRS TO 25 YRS

MUST HAVE DRIVING LICENSE

SALARY NEGOTIABLE WITH INCENTIVES.

APPLY TO : D13638@CHETAK-INDIA.COM

WHATSAPP/CALL : 95419-04810

NSF BAJAJ (AUTH DEALER OF BAJAJ AUTO LTD)

ASHOK NAGAR, SATWARI, JAMMU

(J&K UT)

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