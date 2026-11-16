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EMPLOYMENT (16-11-2026)

SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES REQUIREMENTS 1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA. 2. RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT) 3. MERCHANT 4. ACCOUNTS 5. ELECTRICAL WORK 6. DRIVER 7. PEON 8. SECURITY...

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Daily Excelsior
10:50 AM Nov 16, 2026 IST
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SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES

REQUIREMENTS

1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA.

Advertisement

2. RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT)

3. MERCHANT 4. ACCOUNTS

5. ELECTRICAL WORK 6. DRIVER

7. PEON 8. SECURITY GUARD 9. MAID.

10. VACANCY IN HOTEL (SUPERVISOR, HOUSE KEEPING, COOK, WAITER, GUARD, METER SECURITY GUARD)

CAPT. EX-CAPT. SUBASH CHANDER

MOB: 9419090782, 9622340783

DAWAI RAJA JAMMU

PHARMACY INCHARGE

3 YEAR PHARMACY

EXPERIENCED CANDIDATES ONLY

SEND RESUME

DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM

COMP. OPERATOR

(F)- 3 NO.

TELECALLER (F)- 2 NO.

PLZ. SEND RESUME

DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM

OR

9469128011

DAWAI RAJA JAMMU

COMPUTER OPERATOR - 5 (MALE)

(FOR BILLING)

SEND RESUME:

DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM

TEACHERS REQUIRED

1. PGT - MATH, SCIENCE & POLITICAL SCIENCE (1 EACH)

2. TGT - MATH, SCIENCE & SOCIAL STUDIES (1 EACH)

INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME ON WHATSAPP 9419191872 OR EMAIL GOBALCONVENTSCHOOLJAMMU@GMAIL.COM

EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE GIVEN PREFERENCE.

GLOBAL CONVENT HR SEC SCHOOL

BEHIND TRENDS NEAR WAVE MALL, NARWAL

BYEPASS ROAD, CHANNI, JAMMU

CONTACT: 9419191872

FEMALE EMPLOYEE REQUIRED

FOR A GARMENT OUTLET

AT DURGA NAGAR,

SECTOR-1, JAMMU.

INTERESTED CANDIDATES CAN CALL ON

7006901961/

7889435015

(PREFERABLY RESIDING IN THE NEARBY AREAS)

REQUIRED

REQUIRE FIELD SALES EXECUTIVE FOR SECURITY AGENCY IN JAMMU EXPERIENCED CANDIDATE PREFERABLY EX SERVICEMAN WITH VALID DL.

CONTACT 9906119477

REQUIRED

REQUIRED SALESMAN FOR ELECTRIC SHOP GANDHI NAGAR

TIMING:- 9:15AM TO 8:30PM.

MOB.:- 9419183032

REQUIRE

TEACHERS (IST TO 10TH)

11TH & 12TH, GRADUATION

(SCIENCE, COMMERCE, ARTS)

CONTACT: CHIP COMPUTER, SARWAL CHOWK

CHOUDHARY BUILDING

MOB: 7889351933, 8492890641

URGENTLY REQUIRED

1). RAILWAY JOBS AVAILABLE AS ATTENDENT SALARY 25000 PLUS

2).PACKING JOBS AVAILABLE AS PACKING EXECUTIVE IN CITY AREA TIMINGS 10 AM TO 8PM SALARY 12000 PER MONTH

3).AIRPORTS JOBS AVAILABLE AS GUEST RELATIONS OFFICER SALARY 32000 PASSPORT MUST

4). INDUSTRIAL JOBS AVAILABLE

5). AUTOMOBILE SECTOR JOBS AVAILABLE IN DIFFERENT POSITIONS

6).DRIVERS JOBS AVAILABLE AS AUTO DRIVERS SALARY12000 TO15000 PLUS ACCOMMODATION AND MEALS PROVIDED BY COMPANY

7) STORE EXECUTIVE SALARY 10000 TO 12000

ACCOMMODATION AND MEALS PROVIDED BY COMPANY .

CONTACT

BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES

EMAIL ID:-BSBRAVESEC@GMAIL.COM

MOBILE NO 9796733175, 7051451646 9797721646

URGENT REQUIREMENT

FEMALE /MALE PROFESSIONAL COOK

WE REQUIRE AN EXPERIENCED COOK

FOR OUR RESIDENCE IN JAMMU.

* IMMEDIATE JOINING - PREFERABLY TODAY.

* TEMPORARY REQUIREMENT FOR A FEW DAYS INITIALLY.

* PROFESSIONAL COOKING SKILLS REQUIRED.

* MUST BE HYGIENIC, RELIABLE AND EXPERIENCED IN HOUSEHOLD COOKING.

* SHOULD BE COMFORTABLE MANAGING THE KITCHEN INDEPENDENTLY.

CONTACT US AS SOON AS POSSIBLE 9055100300

REQUIRED

1) CARE TAKER FOR A PATIENT

2) DRIVER / HELPER FOR A SMALL FAMILY AT BAKSHI NAGAR

CONT: 7006307384, 7780872671

OM SAI SERVICES

WE R PROVIDING

1-PARTIME MAID.

TIMING 9 AM TO 5 PM.

2- FULL-TIME MAID.

TIMING 24*7.

3-FULL-TIME SERVANTS.

4-.FULL-TIME BABY CARE TAKER

5- FULL-TIME PATIENT CARE TAKER.

CONTACT.7889741258

ACCOUNTANT AVAILABLE

MAINTAIN YOUR ACCOUNTS

MANUAL/TALLY/BUSY

GST REGISTRATION/RETURNS

ESI RETURNS/PF RETURNS

INCOME TAX RETURNS

INTERNAL AUDIT

(ALSO LEARN TALLY/BUSY)

GUPTA JI - GANDHI NAGAR

94192 42775

URGENLY REQUIRED

1)ACCOUNTS MANAGER,HR MANAGER,COMPUTER OPERATOR,CASHIER,PAYMENT COLLECTION, STORE KEEPER(FRESHER/EXP)

2)TELE CALLERS,RECEPTIONIST,OFFICEADMIN

(FRESHER/EXP).

3)DIPLOMA/DEGREE.ELE,MEC,CSE,BSC,

B.PHARMA,SITE SUPERVISIOR( FRESHER/EXP).

4)D.PHARMA,GNM,MEDICAL.ASSISTANT

( FRESHER/EXP)

5)CRE,CRM,SALES.EXECUTIVE,SO,ASM

(FRESHER/EXP).

CONTACT:9149840451/7051690963

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