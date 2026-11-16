EMPLOYMENT (16-11-2026)
SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES REQUIREMENTS 1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA. 2. RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT) 3. MERCHANT 4. ACCOUNTS 5. ELECTRICAL WORK 6. DRIVER 7. PEON 8. SECURITY...
SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES
REQUIREMENTS
1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA.
2. RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT)
3. MERCHANT 4. ACCOUNTS
5. ELECTRICAL WORK 6. DRIVER
7. PEON 8. SECURITY GUARD 9. MAID.
10. VACANCY IN HOTEL (SUPERVISOR, HOUSE KEEPING, COOK, WAITER, GUARD, METER SECURITY GUARD)
CAPT. EX-CAPT. SUBASH CHANDER
MOB: 9419090782, 9622340783
DAWAI RAJA JAMMU
PHARMACY INCHARGE
3 YEAR PHARMACY
EXPERIENCED CANDIDATES ONLY
SEND RESUME
DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM
COMP. OPERATOR
(F)- 3 NO.
TELECALLER (F)- 2 NO.
PLZ. SEND RESUME
DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM
OR
9469128011
DAWAI RAJA JAMMU
COMPUTER OPERATOR - 5 (MALE)
(FOR BILLING)
SEND RESUME:
DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM
TEACHERS REQUIRED
1. PGT - MATH, SCIENCE & POLITICAL SCIENCE (1 EACH)
2. TGT - MATH, SCIENCE & SOCIAL STUDIES (1 EACH)
INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME ON WHATSAPP 9419191872 OR EMAIL GOBALCONVENTSCHOOLJAMMU@GMAIL.COM
EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE GIVEN PREFERENCE.
GLOBAL CONVENT HR SEC SCHOOL
BEHIND TRENDS NEAR WAVE MALL, NARWAL
BYEPASS ROAD, CHANNI, JAMMU
CONTACT: 9419191872
FEMALE EMPLOYEE REQUIRED
FOR A GARMENT OUTLET
AT DURGA NAGAR,
SECTOR-1, JAMMU.
INTERESTED CANDIDATES CAN CALL ON
7006901961/
7889435015
(PREFERABLY RESIDING IN THE NEARBY AREAS)
REQUIRED
REQUIRE FIELD SALES EXECUTIVE FOR SECURITY AGENCY IN JAMMU EXPERIENCED CANDIDATE PREFERABLY EX SERVICEMAN WITH VALID DL.
CONTACT 9906119477
REQUIRED
REQUIRED SALESMAN FOR ELECTRIC SHOP GANDHI NAGAR
TIMING:- 9:15AM TO 8:30PM.
MOB.:- 9419183032
REQUIRE
TEACHERS (IST TO 10TH)
11TH & 12TH, GRADUATION
(SCIENCE, COMMERCE, ARTS)
CONTACT: CHIP COMPUTER, SARWAL CHOWK
CHOUDHARY BUILDING
MOB: 7889351933, 8492890641
URGENTLY REQUIRED
1). RAILWAY JOBS AVAILABLE AS ATTENDENT SALARY 25000 PLUS
2).PACKING JOBS AVAILABLE AS PACKING EXECUTIVE IN CITY AREA TIMINGS 10 AM TO 8PM SALARY 12000 PER MONTH
3).AIRPORTS JOBS AVAILABLE AS GUEST RELATIONS OFFICER SALARY 32000 PASSPORT MUST
4). INDUSTRIAL JOBS AVAILABLE
5). AUTOMOBILE SECTOR JOBS AVAILABLE IN DIFFERENT POSITIONS
6).DRIVERS JOBS AVAILABLE AS AUTO DRIVERS SALARY12000 TO15000 PLUS ACCOMMODATION AND MEALS PROVIDED BY COMPANY
7) STORE EXECUTIVE SALARY 10000 TO 12000
ACCOMMODATION AND MEALS PROVIDED BY COMPANY .
CONTACT
BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES
EMAIL ID:-BSBRAVESEC@GMAIL.COM
MOBILE NO 9796733175, 7051451646 9797721646
URGENT REQUIREMENT
FEMALE /MALE PROFESSIONAL COOK
WE REQUIRE AN EXPERIENCED COOK
FOR OUR RESIDENCE IN JAMMU.
* IMMEDIATE JOINING - PREFERABLY TODAY.
* TEMPORARY REQUIREMENT FOR A FEW DAYS INITIALLY.
* PROFESSIONAL COOKING SKILLS REQUIRED.
* MUST BE HYGIENIC, RELIABLE AND EXPERIENCED IN HOUSEHOLD COOKING.
* SHOULD BE COMFORTABLE MANAGING THE KITCHEN INDEPENDENTLY.
CONTACT US AS SOON AS POSSIBLE 9055100300
REQUIRED
1) CARE TAKER FOR A PATIENT
2) DRIVER / HELPER FOR A SMALL FAMILY AT BAKSHI NAGAR
CONT: 7006307384, 7780872671
OM SAI SERVICES
WE R PROVIDING
1-PARTIME MAID.
TIMING 9 AM TO 5 PM.
2- FULL-TIME MAID.
TIMING 24*7.
3-FULL-TIME SERVANTS.
4-.FULL-TIME BABY CARE TAKER
5- FULL-TIME PATIENT CARE TAKER.
CONTACT.7889741258
ACCOUNTANT AVAILABLE
MAINTAIN YOUR ACCOUNTS
MANUAL/TALLY/BUSY
GST REGISTRATION/RETURNS
ESI RETURNS/PF RETURNS
INCOME TAX RETURNS
INTERNAL AUDIT
(ALSO LEARN TALLY/BUSY)
GUPTA JI - GANDHI NAGAR
94192 42775
URGENLY REQUIRED
1)ACCOUNTS MANAGER,HR MANAGER,COMPUTER OPERATOR,CASHIER,PAYMENT COLLECTION, STORE KEEPER(FRESHER/EXP)
2)TELE CALLERS,RECEPTIONIST,OFFICEADMIN
(FRESHER/EXP).
3)DIPLOMA/DEGREE.ELE,MEC,CSE,BSC,
B.PHARMA,SITE SUPERVISIOR( FRESHER/EXP).
4)D.PHARMA,GNM,MEDICAL.ASSISTANT
( FRESHER/EXP)
5)CRE,CRM,SALES.EXECUTIVE,SO,ASM
(FRESHER/EXP).
CONTACT:9149840451/7051690963