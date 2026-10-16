EMPLOYMENT (16-10-2026)
REQUIRED MALE HELPING STAFF AGE 18 TO 25 REQUIRED FOR A DENTAL CLINIC AT LOWER ROOPNAGAR, JAMMU. SALARY: RS 8,000 PER MONTH DUTY HOURS: 10:30 AM TO 8:00 PM WEEKLY OFF: SUNDAY (CLINIC CLOSED) NOTE: NO SWEEPING AND MOPPING INTERESTED...
REQUIRED
MALE HELPING STAFF
AGE 18 TO 25
REQUIRED FOR A DENTAL CLINIC AT LOWER ROOPNAGAR, JAMMU.
SALARY: RS 8,000 PER MONTH
DUTY HOURS: 10:30 AM TO 8:00 PM
WEEKLY OFF: SUNDAY
(CLINIC CLOSED)
NOTE: NO SWEEPING AND MOPPING
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT: 8899870547
REQUIRED TELECALLER (FEMALE)
WHATSAPP YOUR CV AT 9055580001
(ONLY WHATSAPP TEXT;
NO CALLS PLEASE)
REQUIRED FULL TIME
ELECTRICIAN CUM SALES MAN FOR ELECTRICAL SHOP AT SHASTRI NAGAR
CONTACT AT 7006670822
WE ARE HIRING
PRECISION BUILDING CONTRACTS PVT LTD
TENDERING EXECUTIVE - GEM & E-TENDERS
REQUIREMENTS:
- EXPERIENCE IN HANDLING GEM PORTAL, J&K E-TENDERS, AND CENTRAL GOVERNMENT E-TENDERS.
- KNOWLEDGE OF BID PREPARATION, TENDER DOCUMENTATION, BOQ, EMD, CDR, AND ONLINE BID SUBMISSION.
SALARY: NEGOTIABLE.
INTERESTED CANDIDATES MAY SHARE THEIR UPDATED CV AT:
CONTACT: +916005665803
URGENT HIRING
COMPUTER OPERATORS/
ASSOCIATES/ ACCOUNTANT
*FRESHER’S CAN APPLY
*SALARY: AS PER EXPERIENCE AND SKILLS
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT IMMEDIATELY:
OFFICE ADD:- LOWER GADI GARH, JAMMU, 181101
MOB. 7051590029, 8899259523
JAMMU AUTOMOBILES
(FORCE MOTORS DEALERSHIP)
WE ARE HIRING
SALES EXECUTIVE (COMMERCIAL VEHICLE EXPERIENCE)
APPLY: JAMMUAUTOMOBILES.SALES@GMAIL.COM
CALL: 8803521668, 9103389628
ADDRESS: OPP. PARI MAHAL BANQUET HALL, NH KUNJWANI, JAMMU - 180010
URGENTLY REQUIRED
1. MATHS TEACHER FOR CLASSES 6TH TO 10TH
MONTHLY SALARY 10000
2. MARKETING EXECUTIVE 15000
3. SOCIAL MEDIA HANDLER 6000
DROP UR LATEST CV 9622290835
LOCATION RS PURA JAMMU
URGENT HIRING
1. ACADEMIC COUNSELLOR- 3
2. MARKETING OFFICER- 2
FOR A WELL REPUTED COACHING INSTITUTE IN AKHNOOR .
CALL : 9186321661
SHRIRAM FINANCE LTD.
(LEADING NBFC IN INDIA)
WE ARE HIRING!
1. BRANCH MANAGER - GOLD LOAN
2. 2. BRANCH MANAGER - BUSINESS LOAN
JOB LOCATION: ACROSS JAMMU & KASHMIR
MINIMUM QUALIFICATION: GRADUATION
INTERVIEW DATE: 19 OCTOBER 2026
INTERVIEW TIME: 10:00 AM TO 2:00 PM
CANDIDATES MAY ALSO SHARE THEIR RESUMES VIA WHATSAPP
INTERVIEW VENUE: SHRIRAM FINANCE LTD. 13/B, BLOCK C, SHASTRI NAGAR, NEAR NIRANKARI BHAWAN, JAMMU - 180004
CONTACT NUMBERS: 9070000046, 7298035575
CARETAKER & NURSING STAFF AVAILABLE
WE PROVIDE EXPERIENCED CARETAKERS AND NURSING STAFF FOR HOME CARE, ELDERLY PATIENTS, BEDRIDDEN PATIENTS, POST-OPERATIVE CARE, AND ICU/CRITICAL PATIENTS AS PER THEIR MEDICAL NEEDS
*PATIENT CARE AT HOME
*ELDERLY & BEDRIDDEN PATIENT CARE
*ICU & CRITICAL PATIENT CARE SUPPORT
*24×7 CARE ASSISTANCE
NAME: RIYA CHARAK
CONTACT NOW: 6006705097
SERVICE AREA:JAMMU
REQUIRED
1. MARKET SALES EXECUTIVE IN ELECTRONICS, SOLAR
2. A ELECTRICIAN
CONTACT:
AASHIRWAD ELECTRONICS
GANDHI NAGAR, JAMMU
MOB 9419121655