Home About
Android App iOS App Epaper
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
Home / Employment / EMPLOYMENT (16-10-2026)

EMPLOYMENT (16-10-2026)

REQUIRED MALE HELPING STAFF AGE 18 TO 25 REQUIRED FOR A DENTAL CLINIC AT LOWER ROOPNAGAR, JAMMU. SALARY: RS 8,000 PER MONTH DUTY HOURS: 10:30 AM TO 8:00 PM WEEKLY OFF: SUNDAY (CLINIC CLOSED) NOTE: NO SWEEPING AND MOPPING INTERESTED...

article_Author
Daily Excelsior
11:03 AM Oct 16, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img

REQUIRED

MALE HELPING STAFF

AGE 18 TO 25

Advertisement

REQUIRED FOR A DENTAL CLINIC AT LOWER ROOPNAGAR, JAMMU.

SALARY: RS 8,000 PER MONTH

DUTY HOURS: 10:30 AM TO 8:00 PM

WEEKLY OFF: SUNDAY

(CLINIC CLOSED)

NOTE: NO SWEEPING AND MOPPING

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT: 8899870547

REQUIRED TELECALLER (FEMALE)

WHATSAPP YOUR CV AT 9055580001

(ONLY WHATSAPP TEXT;

NO CALLS PLEASE)

REQUIRED FULL TIME

ELECTRICIAN CUM SALES MAN FOR ELECTRICAL SHOP AT SHASTRI NAGAR

CONTACT AT 7006670822

WE ARE HIRING

PRECISION BUILDING CONTRACTS PVT LTD

TENDERING EXECUTIVE - GEM & E-TENDERS

REQUIREMENTS:

- EXPERIENCE IN HANDLING GEM PORTAL, J&K E-TENDERS, AND CENTRAL GOVERNMENT E-TENDERS.

- KNOWLEDGE OF BID PREPARATION, TENDER DOCUMENTATION, BOQ, EMD, CDR, AND ONLINE BID SUBMISSION.

SALARY: NEGOTIABLE.

INTERESTED CANDIDATES MAY SHARE THEIR UPDATED CV AT:

CONTACT: +916005665803

URGENT HIRING

COMPUTER OPERATORS/

ASSOCIATES/ ACCOUNTANT

*FRESHER’S CAN APPLY

*SALARY: AS PER EXPERIENCE AND SKILLS

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT IMMEDIATELY:

OFFICE ADD:- LOWER GADI GARH, JAMMU, 181101

MOB. 7051590029, 8899259523

JAMMU AUTOMOBILES

(FORCE MOTORS DEALERSHIP)

WE ARE HIRING

SALES EXECUTIVE (COMMERCIAL VEHICLE EXPERIENCE)

APPLY: JAMMUAUTOMOBILES.SALES@GMAIL.COM

CALL: 8803521668, 9103389628

ADDRESS: OPP. PARI MAHAL BANQUET HALL, NH KUNJWANI, JAMMU - 180010

URGENTLY REQUIRED

1. MATHS TEACHER FOR CLASSES 6TH TO 10TH

MONTHLY SALARY 10000

2. MARKETING EXECUTIVE 15000

3. SOCIAL MEDIA HANDLER 6000

DROP UR LATEST CV 9622290835

LOCATION RS PURA JAMMU

URGENT HIRING

1. ACADEMIC COUNSELLOR- 3

2. MARKETING OFFICER- 2

FOR A WELL REPUTED COACHING INSTITUTE IN AKHNOOR .

CALL : 9186321661

SHRIRAM FINANCE LTD.

(LEADING NBFC IN INDIA)

WE ARE HIRING!

1. BRANCH MANAGER - GOLD LOAN

2. 2. BRANCH MANAGER - BUSINESS LOAN

JOB LOCATION: ACROSS JAMMU & KASHMIR

MINIMUM QUALIFICATION: GRADUATION

INTERVIEW DATE: 19 OCTOBER 2026

INTERVIEW TIME: 10:00 AM TO 2:00 PM

CANDIDATES MAY ALSO SHARE THEIR RESUMES VIA WHATSAPP

INTERVIEW VENUE: SHRIRAM FINANCE LTD. 13/B, BLOCK C, SHASTRI NAGAR, NEAR NIRANKARI BHAWAN, JAMMU - 180004

CONTACT NUMBERS: 9070000046, 7298035575

CARETAKER & NURSING STAFF AVAILABLE

WE PROVIDE EXPERIENCED CARETAKERS AND NURSING STAFF FOR HOME CARE, ELDERLY PATIENTS, BEDRIDDEN PATIENTS, POST-OPERATIVE CARE, AND ICU/CRITICAL PATIENTS AS PER THEIR MEDICAL NEEDS

*PATIENT CARE AT HOME

*ELDERLY & BEDRIDDEN PATIENT CARE

*ICU & CRITICAL PATIENT CARE SUPPORT

*24×7 CARE ASSISTANCE

NAME: RIYA CHARAK

CONTACT NOW: 6006705097

SERVICE AREA:JAMMU

REQUIRED

1. MARKET SALES EXECUTIVE IN ELECTRONICS, SOLAR

2. A ELECTRICIAN

CONTACT:

AASHIRWAD ELECTRONICS

GANDHI NAGAR, JAMMU

MOB 9419121655

Advertisement
Advertisement

E-Paper

epaper Read Now
amarnath_yatra