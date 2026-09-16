EMPLOYMENT (16-09-2026)
WE ARE HIRING MARKETING EXECUTIVE / SR, EXE/ ASST. MGR WALK IN INTERVIEW:- 16TH & 17TH SEPT 2026 FROM 10.00 AM TO 05.00 PM. VENUE: SHRIRAM GENERAL INSURANCE CO LTD. HALL NO. 215 2ND FLOOR SOUTH BLOCK BAHU PLAZA JAMMU...
WE ARE HIRING
MARKETING EXECUTIVE / SR, EXE/ ASST. MGR
WALK IN INTERVIEW:- 16TH & 17TH SEPT 2026
FROM 10.00 AM TO 05.00 PM.
VENUE: SHRIRAM GENERAL INSURANCE CO LTD.
HALL NO. 215 2ND FLOOR SOUTH BLOCK BAHU
PLAZA JAMMU
LOCATION: JAMMU & SAMBA
QUALIFICATION: GRAD / POST GRAD. MBA
EXPERIENCE: 1-3 YEARS OR FRESHERS WELCOME
CONTACT NO: 9419197072, 7006807806
JOB VACANCIES
GEM/TENDER EXECUTIVE - JAMMU. OUTDOOR MARKETING BOY (OWN TWO-WHEELER), PANTRY BOY & STRONG WAREHOUSE WORKER - AKHNOOR. EXPERIENCED CANDIDATES PREFERRED.
CONTACT: 7006121541
STAFF WANTED
1) MARKETING BOYS
2) DIPLOMA ENGINEERS
3) SALESMAN
4) SOLAR TECHNICIANS FOR SOLAR SITE SURVEY
LOCATION - CANAL ROAD, JAMMU
CONTACT - 7889633199
REQUIRED
1. RECEPTIONIST/FRONT DESK OPERATOR (F)
MUST HAVE KNOWLEDGE OF BUSY SALARY 12-15K
2. OFFICE BOY/HELPER 2 NOS.
SALARY 12K
CONTACT DETAILS : 9906120803
VACANCIES
STORE MANAGER - 1
GRADUATE | EXPERIENCE IN STORE & INVENTORY MANAGEMENT
DRIVER - 1
VALID LMV DRIVING LICENCE MANDATORY
CONTACT: 9906076634
R M TRADERS
MOHALLA PHARIAN, SHALIMAR JAMMU
WHOLESALE FOOTWEAR SHOP
REQUIREMENT
ONE LADIES ACCOUNTANT FULL TIME. (BUSY SOFTWEAR ) COMPLETE EXPERIENCE.
MOBILE NO. 9697022590
STAFF REQUIRED
1. MALE CANDIDATE FOR MARKETING OF SOLAR. (MINIMUM EXPERIENCE ONE YEAR)
2. CANDIDATE REQUIRED FOR GEM PORTAL / TENDERING. (MINIMUM EXPERIENCE ONE YEAR)
SEND RESUME AT:
9419236077/ 9797706667/
SIDTECHNIZER@GMAIL.COM
SID TECHNIZER PVT LTD,
GANDHI NAGAR JAMMU