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EMPLOYMENT (16-09-2026)

WE ARE HIRING MARKETING EXECUTIVE / SR, EXE/ ASST. MGR WALK IN INTERVIEW:- 16TH & 17TH SEPT 2026 FROM 10.00 AM TO 05.00 PM. VENUE: SHRIRAM GENERAL INSURANCE CO LTD. HALL NO. 215 2ND FLOOR SOUTH BLOCK BAHU PLAZA JAMMU...

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Daily Excelsior
10:52 AM Sep 16, 2026 IST
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WE ARE HIRING

MARKETING EXECUTIVE / SR, EXE/ ASST. MGR

WALK IN INTERVIEW:- 16TH & 17TH SEPT 2026

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FROM 10.00 AM TO 05.00 PM.

VENUE: SHRIRAM GENERAL INSURANCE CO LTD.

HALL NO. 215 2ND FLOOR SOUTH BLOCK BAHU

PLAZA JAMMU

LOCATION: JAMMU & SAMBA

QUALIFICATION: GRAD / POST GRAD. MBA

EXPERIENCE: 1-3 YEARS OR FRESHERS WELCOME

CONTACT NO: 9419197072, 7006807806

JOB VACANCIES

GEM/TENDER EXECUTIVE - JAMMU. OUTDOOR MARKETING BOY (OWN TWO-WHEELER), PANTRY BOY & STRONG WAREHOUSE WORKER - AKHNOOR. EXPERIENCED CANDIDATES PREFERRED.

CONTACT: 7006121541

STAFF WANTED

1) MARKETING BOYS

2) DIPLOMA ENGINEERS

3) SALESMAN

4) SOLAR TECHNICIANS FOR SOLAR SITE SURVEY

LOCATION - CANAL ROAD, JAMMU

CONTACT - 7889633199

REQUIRED

1. RECEPTIONIST/FRONT DESK OPERATOR (F)

MUST HAVE KNOWLEDGE OF BUSY SALARY 12-15K

2. OFFICE BOY/HELPER 2 NOS.

SALARY 12K

CONTACT DETAILS : 9906120803

VACANCIES

STORE MANAGER - 1

GRADUATE | EXPERIENCE IN STORE & INVENTORY MANAGEMENT

DRIVER - 1

VALID LMV DRIVING LICENCE MANDATORY

CONTACT: 9906076634

R M TRADERS

MOHALLA PHARIAN, SHALIMAR JAMMU

WHOLESALE FOOTWEAR SHOP

REQUIREMENT

ONE LADIES ACCOUNTANT FULL TIME. (BUSY SOFTWEAR ) COMPLETE EXPERIENCE.

MOBILE NO. 9697022590

STAFF REQUIRED

1. MALE CANDIDATE FOR MARKETING OF SOLAR. (MINIMUM EXPERIENCE ONE YEAR)

2. CANDIDATE REQUIRED FOR GEM PORTAL / TENDERING. (MINIMUM EXPERIENCE ONE YEAR)

SEND RESUME AT:

9419236077/ 9797706667/

SIDTECHNIZER@GMAIL.COM

SID TECHNIZER PVT LTD,

GANDHI NAGAR JAMMU

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