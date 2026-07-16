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EMPLOYMENT (16-07-2026)

URGENT HIRING PRT COMPUTER SCIENCE TGT MATHS/ SCIENCE /ENGLISH PGT BUSINESS STUDIES /ETP /BIOLOGY ADMIN EXECUTIVE MALE (ONLY JAMMU DISTRICT CANDIDATE CAN APPLY ) CONTACT NO/WHATSAPP - 7006913301 VACANCIES * NEEL KAMAL HIGH SCHOOL, THATHAR ,BANTALAB, CBSE CODE: 730137 *...

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Daily Excelsior
10:56 AM Jul 16, 2026 IST
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URGENT HIRING

PRT COMPUTER SCIENCE

TGT MATHS/ SCIENCE /ENGLISH

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PGT BUSINESS STUDIES /ETP /BIOLOGY

ADMIN EXECUTIVE MALE

(ONLY JAMMU DISTRICT CANDIDATE CAN APPLY )

CONTACT NO/WHATSAPP - 7006913301

VACANCIES

* NEEL KAMAL HIGH SCHOOL, THATHAR ,BANTALAB, CBSE CODE: 730137

* VACANCIES:

1 TGT MATHS - M.SC., B.ED.

2. PRT - B.A./B.SC., B.ED.

3. KINDERGARTEN TEACHER - B.A./B.SC., NTT

4.FRENCH TEACHER - GRADUATE IN FRENCH / DELF OR EQUIVALENT QUALIFICATION PREFERRED

5.RECEPTIONIST - GRADUATE WITH GOOD COMMUNICATION AND COMPUTER PROFICIENCY SKILLS

6.PHYSICAL INSTRUCTOR - M.P.ED./B.P.ED.

* EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.

BEFORE 18TH JULY.

"CONTACT NUMBERS: 7298780937 AND 9419217003.

VACANCY NOTICE

THE HOME FOR THE AGED & INFIRM (VRIDH ASHRAM), AMPHALLA, JAMMU REQUIRES SUITABLE CANDIDATES FOR THE POST OF:

1. PHARMACIST 2. CARETAKER

THE POSTS ARE ON CONSOLIDATED SALARY AND SALARY IS NEGOTIABLE. BOTH MALE/FEMALE CANDIDATES CAN APPLY.

INTERESTED PERSONS MAY SEND THEIR RESUME BY POST OR SUBMIT PERSONALLY TO THE OFFICE OF THE SECRETARY, LATEST BY 31ST JULY, 2026.

FOR DETAILS PLEASE CONTACT: +91-9596788918

SECRETARY

FASHION E-COMMERCE JOBS!

JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA

PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER - 2

SOCIAL MEDIA MANAGERS - 2

MERCHANDISERS -3

WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233

DO NOT CALL

LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU

*LUXURY APPAREL BRAND* FOR *ACQUISITION* WITH READY STOCK, VENDOR NETWORK, CUSTOMER BASE, TAILORS, EMBROIDERS, MACHINES, FURNITURE, RACKS, ACS, GEN SET ETC. SUITABLE FOR BOUTIQUE OWNERS OR ANYONE LOOKING TO START A NEW BUSINESS IMMEDIATELY.

9711288823

PART TIME/FULL TIME

START BUSINESS AT HOME

EARN RS 2100 TO 50,000/ MONTHLY

MINIMUM INVESTMENT 10,000 TO 35000 REFUNDABLE.

START SOCIAL MEDIA RELATED PROJECT AT HOME.

HOUSEWIFE, RETIRED PERSONS, SHOPKEEPER, BUSINESSMEN, OPPORTUNITY FOR ALL.

FOR MORE DETAILS: CALL NOW: 8492937797, 9906155071

ADDRESS: 400/A, GANDHI NAGAR, JAMMU

WANTED

A SUITABLE MATCH FOR A B.TECH BANK EMPLOYEE SHARMA BOY DOB 1991 BELONGING TO A VERY DECENT AND EDUCATED FAMILY.

PREFERENCE: GIRL SHOULD EITHER BE GOVT EMPLOYEE OR WELL EDUCATED AND SHOULD BELONG TO A DECENT FAMILY.

CONTACT NO - 9070900973

URGENT REQUIRED

1. IT PERSON, BCA, MCA, B TECH.MEC,CSE,GEM PORTAL, OFFICE ASSISTANT, COMPUTER OPERATOR, DATA ANALYST.

2. RECEPTIONIST, GNM, D.PHARMA, M.PHARMA,

BSC, MSC, BIO, MICRO-BIO, B.PHARMA.

3. SUPERVISOR, ACCOUNTANT, STORE MANAGER, PAYMENT COLLECTION, H.R, PLANT HEAD.

4.TELLE-CALLER, CRE, CRM, SERVICE ADVISOR, WARRANTY MANAGER, SPARE PART MANAGER, SALES EXECUTIVE.

5. SECURTY GUARD, PEON, OFFICE /PACKAGING BOY, WASHER, DENTER, PAINTER, MACHINE OPERATOR.

ADDRESS .628/A BEHIND LAKSHMI NARAYANA MANDIR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB GANDHI NAGAR.

CONTACT NO.9149840451,7051690963

REQUIRED

SALESMAN / HELPER AGED 14 TO 20 YEARS FOR CITY BAZAR A SUPER MART IN ROOP NAGAR, JAMMU, BETTER IF RESIDING NEARBY.

CONTACT 9055505500; 9055005590

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