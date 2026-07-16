EMPLOYMENT (16-07-2026)
URGENT HIRING PRT COMPUTER SCIENCE TGT MATHS/ SCIENCE /ENGLISH PGT BUSINESS STUDIES /ETP /BIOLOGY ADMIN EXECUTIVE MALE (ONLY JAMMU DISTRICT CANDIDATE CAN APPLY ) CONTACT NO/WHATSAPP - 7006913301 VACANCIES * NEEL KAMAL HIGH SCHOOL, THATHAR ,BANTALAB, CBSE CODE: 730137 *...
URGENT HIRING
PRT COMPUTER SCIENCE
TGT MATHS/ SCIENCE /ENGLISH
PGT BUSINESS STUDIES /ETP /BIOLOGY
ADMIN EXECUTIVE MALE
(ONLY JAMMU DISTRICT CANDIDATE CAN APPLY )
CONTACT NO/WHATSAPP - 7006913301
VACANCIES
* NEEL KAMAL HIGH SCHOOL, THATHAR ,BANTALAB, CBSE CODE: 730137
* VACANCIES:
1 TGT MATHS - M.SC., B.ED.
2. PRT - B.A./B.SC., B.ED.
3. KINDERGARTEN TEACHER - B.A./B.SC., NTT
4.FRENCH TEACHER - GRADUATE IN FRENCH / DELF OR EQUIVALENT QUALIFICATION PREFERRED
5.RECEPTIONIST - GRADUATE WITH GOOD COMMUNICATION AND COMPUTER PROFICIENCY SKILLS
6.PHYSICAL INSTRUCTOR - M.P.ED./B.P.ED.
* EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.
BEFORE 18TH JULY.
"CONTACT NUMBERS: 7298780937 AND 9419217003.
VACANCY NOTICE
THE HOME FOR THE AGED & INFIRM (VRIDH ASHRAM), AMPHALLA, JAMMU REQUIRES SUITABLE CANDIDATES FOR THE POST OF:
1. PHARMACIST 2. CARETAKER
THE POSTS ARE ON CONSOLIDATED SALARY AND SALARY IS NEGOTIABLE. BOTH MALE/FEMALE CANDIDATES CAN APPLY.
INTERESTED PERSONS MAY SEND THEIR RESUME BY POST OR SUBMIT PERSONALLY TO THE OFFICE OF THE SECRETARY, LATEST BY 31ST JULY, 2026.
FOR DETAILS PLEASE CONTACT: +91-9596788918
SECRETARY
FASHION E-COMMERCE JOBS!
JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA
PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER - 2
SOCIAL MEDIA MANAGERS - 2
MERCHANDISERS -3
WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233
DO NOT CALL
LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU
*LUXURY APPAREL BRAND* FOR *ACQUISITION* WITH READY STOCK, VENDOR NETWORK, CUSTOMER BASE, TAILORS, EMBROIDERS, MACHINES, FURNITURE, RACKS, ACS, GEN SET ETC. SUITABLE FOR BOUTIQUE OWNERS OR ANYONE LOOKING TO START A NEW BUSINESS IMMEDIATELY.
9711288823
PART TIME/FULL TIME
START BUSINESS AT HOME
EARN RS 2100 TO 50,000/ MONTHLY
MINIMUM INVESTMENT 10,000 TO 35000 REFUNDABLE.
START SOCIAL MEDIA RELATED PROJECT AT HOME.
HOUSEWIFE, RETIRED PERSONS, SHOPKEEPER, BUSINESSMEN, OPPORTUNITY FOR ALL.
FOR MORE DETAILS: CALL NOW: 8492937797, 9906155071
ADDRESS: 400/A, GANDHI NAGAR, JAMMU
WANTED
A SUITABLE MATCH FOR A B.TECH BANK EMPLOYEE SHARMA BOY DOB 1991 BELONGING TO A VERY DECENT AND EDUCATED FAMILY.
PREFERENCE: GIRL SHOULD EITHER BE GOVT EMPLOYEE OR WELL EDUCATED AND SHOULD BELONG TO A DECENT FAMILY.
CONTACT NO - 9070900973
URGENT REQUIRED
1. IT PERSON, BCA, MCA, B TECH.MEC,CSE,GEM PORTAL, OFFICE ASSISTANT, COMPUTER OPERATOR, DATA ANALYST.
2. RECEPTIONIST, GNM, D.PHARMA, M.PHARMA,
BSC, MSC, BIO, MICRO-BIO, B.PHARMA.
3. SUPERVISOR, ACCOUNTANT, STORE MANAGER, PAYMENT COLLECTION, H.R, PLANT HEAD.
4.TELLE-CALLER, CRE, CRM, SERVICE ADVISOR, WARRANTY MANAGER, SPARE PART MANAGER, SALES EXECUTIVE.
5. SECURTY GUARD, PEON, OFFICE /PACKAGING BOY, WASHER, DENTER, PAINTER, MACHINE OPERATOR.
ADDRESS .628/A BEHIND LAKSHMI NARAYANA MANDIR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB GANDHI NAGAR.
CONTACT NO.9149840451,7051690963
REQUIRED
SALESMAN / HELPER AGED 14 TO 20 YEARS FOR CITY BAZAR A SUPER MART IN ROOP NAGAR, JAMMU, BETTER IF RESIDING NEARBY.
CONTACT 9055505500; 9055005590