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EMPLOYMENT (15-11-2026)

URGENTLY REQUIRED INSTITUTE MANAGER A NEWLY OPENED PREMIUM EDUCATIONAL INSTITUTE IS LOOKING FOR A DYNAMIC, HIGHLY SKILLED, AND EXPERIENCED PERSON TO OVERSEE AND MANAGE DAY-TO-DAY OPERATIONS AND BASIC ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS AT JAMMU. QUALIFICATIONS: MBA (FINANCE) DEGREE FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY,...

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Daily Excelsior
10:56 AM Nov 15, 2026 IST
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URGENTLY REQUIRED INSTITUTE MANAGER

A NEWLY OPENED PREMIUM EDUCATIONAL INSTITUTE IS LOOKING FOR A DYNAMIC, HIGHLY SKILLED, AND EXPERIENCED PERSON TO OVERSEE AND MANAGE DAY-TO-DAY OPERATIONS AND BASIC ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS AT JAMMU.

QUALIFICATIONS: MBA (FINANCE) DEGREE FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY, PROVEN EXPERIENCE IN INSTITUTE MANAGEMENT OR A SIMILAR ADMINISTRATIVE ROLE, EXCELLENT LEADERSHIP, HIGHLY FLUENT IN ENGLISH SPEAKING WITH STRONG INTERPERSONAL COMMUNICATION.

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COMPUTER TEACHER

HAVING FULL KNOWLEDGE AND EXPERIENCE OF MINIMUM 10 YEARS

INTERESTED CANDIDATES WHO MEET THE ABOVE CRITERIA ARE REQUESTED TO SEND THEIR LATEST CV ALONG WITH

A RECENT PASSPORT-SIZE PHOTOGRAPH

IMMEDIATELY TO:- HR@BOOKWISEACUWORKACADEMY.ORG

DAWAI RAJA JAMMU

PHARMACY INCHARGE

3 YEAR PHARMACY

EXPERIENCED CANDIDATES ONLY

SEND RESUME

DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM

COMP. OPERATOR

(F)- 3 NO.

TELECALLER (F)- 2 NO.

PLZ. SEND RESUME

DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM

OR

9469128011

WANTED STAFF/TEACHERS

1) FOR PRIMARY CLASSES = 02

2) FOR SECONDARY CLASSES = 03

3) PHYSICAL INSTRUCTOR = 01

QUALIFICATION: BA/BSC/MA/MSC/B.ED.

ATTRACTIVE SALARY, PI CONTACT;

PRINCIPAL

DASHMESH PUBLIC HIGH SCHOOL

BHOUR CAMP, PEER BABA-CHATHA ROAD

JAMMU. CONTACT NUMBERS: 9419232442/ 9906100980

WANTED

WANTED A SMALL FAMILY WITH HUSBAND FOR DRIVING AND GARDENING; WIFE FOR COOKING AND CLEANING. SALARY RS 20,000 MONTHLY PLUS FREE ACCOMMODATION.

LOCATION: R.S. PURA.

CONTACT WHATSAPP: 9582200631.

RECRUITMENT

CENTRAL - HIRING

LOCATIONS: JAMMU & HYDERABAD

POSITION: SALES & OPERATIONS EXECUTIVE

* EXPERIENCE-MIN 6 MONTHS

* SALARY: UP TO RS 20,000/

* ACCOMODATION PROVIDED- HYDERABAD

CONTACT: 8899902662 / 7051002662

REQUIRED

DRIVER/HELPER

FROM 9.00 AM TO 6.30 PM

PREFERABLY FROM REHARI, NEW PLOT & ADJOINING AREA ETC.

CONTACT: 9797597975

REQUIRED

TRUCK DRIVERS (3 NO.) SALARY RS 24000

ONLY SERIOUS CANDIDATES APPLY WITH VALID DRIVING LICENCE

FOR KK ENTERPRISES

PHASE 3RD INDUSTRIAL AREA LANE NO. 22 GANGYAL.

CONTACT : 9419104004, 9596002125

DAWAI RAJA JAMMU

COMPUTER OPERATOR - 5 (MALE)

(FOR BILLING)

SEND RESUME:

DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM

FEMALE EMPLOYEE REQUIRED

FOR A GARMENT OUTLET

AT DURGA NAGAR,

SECTOR-1, JAMMU.

INTERESTED CANDIDATES CAN CALL ON

7006901961/

7889435015

(PREFERABLY RESIDING IN THE NEARBY AREAS)

REQUIRED

ENGLISH, HINDI, AND MATHS TEACHERS FOR PRIMARY CLASSES, AND A KINDERGARTEN TEACHER (PLAY-WAY). INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G.L.S. PUBLIC SCHOOL, AMAR COLONY, GOLE GUJRAL ROAD, JAMMU.

CONTACT NO.: 9797598856, 9086266399.

REQUIRED HELPER

FOR PACKING AT CANAL ROAD

WHATSAPP YOUR DETAILS @ 8716812937

ONLY WHATSAPP & NO CALLS

REQUIRED

REQUIRED FULLTIME FEMALE HOUSEHELP CUM COOK TO STAY IN SERVANT QUARTER @HNO275 SECTOR G SAINIK COLONY NEAR RAMLILA CHOWK OPP TALIN COLLECTION OPP PRAMOD ELECTRICALS JAMMU.

INTERESTED CONTACT @PHONE NO 9419272603

TEACHERS REQUIRED

1. PGT - MATH, SCIENCE & POLITICAL SCIENCE (1 EACH)

2. TGT - MATH, SCIENCE & SOCIAL STUDIES (1 EACH)

INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME ON WHATSAPP 9419191872 OR EMAIL GOBALCONVENTSCHOOLJAMMU@GMAIL.COM

EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE GIVEN PREFERENCE.

GLOBAL CONVENT HR SEC SCHOOL

BEHIND TRENDS NEAR WAVE MALL, NARWAL

BYEPASS ROAD, CHANNI, JAMMU

CONTACT: 9419191872

JOB VACANCY

REQUIRED PART TIME SALESMAN FOR LEADING PHARMACY / MEDICINE RETAIL STORE AT REHARI COLONY JAMMU.

#TIMING :- 2PM TO 10:30PM

#PREFER NEAR BY LOCATION ONLY

#SALARY NEGOTIABLE

#CONTACT/WHATSAPP

@ 8803500143

LALIT GRAAPHIX

DOGRA HALL, JAMMU. 9018879169

REQUIRED

COMPUTER OPERATOR

FULL TIME JOB

* CORELDRAW & CHAT GPT EXPERT

* EXPERIENCE MIN 3 YEARS IN

FLEX AND OFFSET PRINTING

* 02 NO., SALARY -18 THOUSAND PLUS

DELIVERY BOY

( TWO WHEELER (SCOTY) MUST

* AGE 18 PLUS

* 02 NO., SALARY - 15000/-

REQUIRED CANDIDATE

1. OFFICE CUM-STORE & DELIVERY. PERSONS MALE: QUALIFICATION 10TH OR MORE

2. MARKETING PERSONS: EXPERIENCE IN THE PHARMA & SURGICAL FIELD IS MANDATORY.

OWN VEHICAL REQUIRE.

INTERESTED CANDIDATES CAN

CONTACT US FOR MORE DETAILS.

CONTACT US AT:- 8491911777

MEDICAL AND SURGICAL HOUSE

OPP. COMMERCE COLLEGE KRISHNA NAGAR JAMMU

DRIVERS REQUIRED

FOR COMMERCIAL AND

PERSONAL VEHICLES- JAMMU

EXPERIENCED DRIVERS REQUIRED FOR:

1. COMMERCIAL VEHICLE: TATA 207 AT MARBLE MARKET, JAMMU. VEHICLE WILL OPERATE WITHIN JAMMU PROVINCE ONLY.

2. PERSONAL VEHICLE: EXPERIENCED DRIVER SKILLED IN DRIVING PREMIUM AND HIGH-END CARS AT CHANNI HIMMAT, JAMMU.

VALID DRIVING LICENCE, GOOD DRIVING SKILLS AND RESPONSIBLE BEHAVIOUR ESSENTIAL.

CONTACT: 9419187754, 9205087754

REQUIRED

1. HELPER / SERVANT FOR DOMESTIC WORK, KNOWING COOKING SHOULD HAVE KNOWLEDGE OF DRIVING.

FOR SINGLE MEMBER

FROM RURAL AREA OR URBAN AREA

FOOD AND ACCOMODATION PROVIDED.

NEPALI BOYS ALSO WELCOME.

MOB 7006591450 GANDHI NAGAR

VACANCY

MOVIRA GROUP, CHANNI HIMMAT, JAMMU REQUIRES:

* 2 SALES EXECUTIVES

* 2 EXPERIENCED TELECALLERS

GRADUATES WITH FLUENT ENGLISH-SPEAKING AND GOOD COMMUNICATION SKILLS REQUIRED.

SEND CV VIA WHATSAPP: 9622503300

7051436555

EMIL INFO@MOVIRAGROUP.COM

NAVEEN VIDYA MANDIR HIGH SCHOOL

PALOURA JAMMU

TEACHER REQUIRED

* SUBJECT: SCIENCE

* QUALIFICATION: B.SC ; B.ED

* CANDIDATES WITH EXPERIENCE IN TEACHING BIOLOGY AND CHEMISTRY TO HIGH CLASSES WILL BE GIVEN PREFERENCE.

CONTACT SCHOOL OFFICE DURING WORKING HOURS.

CONTACT NUMBER: 8492957910

REQUIRED MAID

REQUIRED A FULL TIME MAID PREFERABLY SINGLE BELOW 50 YEARS FOR SMALL FAMILY OF HUSBAND AND WIFE AT POSH COLONY JAMMU, WILLING TO STAY 24/ AND SHOULD BE WILLING TO GO TO DELHI OCCASIONALLY AS WE HAVE A HOUSE THERE .GOOD SALARY, SEPARATE ROOM, FOOD/ CLOTHING WILL BE PROVIDED.

INTERESTED PLEASE CONTACT

MOBILE : 7889936101

ASN HR. SEC SCHOOL

RESHAM GHAR COLONY.

REQUIRED STAFF

1) MATHEMATICS TEACHER-2

2) ENGLISH TEACHER -2

3) HINDI TEACHER-2

4) SCIENCE TEACHER-2

5) COMPUTER TEACHER-2

6) KINDERGARTEN TEACHER-2

SUBMIT YOUR RESUME IN SCHOOL OFFICE BETWEEN 11 AM TO 2 PM.

CONTACT NO.7838050040

DISTRIBUTORS REQUIRED

A REPUTED BUSINESS GROUP WITH AN ESTABLSIHED PRESENCE IN INDIA & INTERNATIONAL MARKETS INVITES APPLICATIONS FROM INTERESTED DISTRIBUTORS IN JAMMU AND FROM ALL DISTRICTS OF JAMMU DIVISION FOR ITS RANGE OF BREAD & BAKERY PRODUCTS.

CALL & WHATSAPP

9419188049

REQUIRED

SALES STAFF

SALES EXECUTIVE - 04

SALES OFFICER - 02

MUST HAVE EXPERIENCE IN THE FMCG PRODUCTS (FOOD & BEVERAGE) SECTOR.

CALL & WHATSAPP

9419188049

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