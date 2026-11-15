EMPLOYMENT (15-11-2026)
URGENTLY REQUIRED INSTITUTE MANAGER A NEWLY OPENED PREMIUM EDUCATIONAL INSTITUTE IS LOOKING FOR A DYNAMIC, HIGHLY SKILLED, AND EXPERIENCED PERSON TO OVERSEE AND MANAGE DAY-TO-DAY OPERATIONS AND BASIC ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS AT JAMMU. QUALIFICATIONS: MBA (FINANCE) DEGREE FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY,...
URGENTLY REQUIRED INSTITUTE MANAGER
A NEWLY OPENED PREMIUM EDUCATIONAL INSTITUTE IS LOOKING FOR A DYNAMIC, HIGHLY SKILLED, AND EXPERIENCED PERSON TO OVERSEE AND MANAGE DAY-TO-DAY OPERATIONS AND BASIC ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS AT JAMMU.
QUALIFICATIONS: MBA (FINANCE) DEGREE FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY, PROVEN EXPERIENCE IN INSTITUTE MANAGEMENT OR A SIMILAR ADMINISTRATIVE ROLE, EXCELLENT LEADERSHIP, HIGHLY FLUENT IN ENGLISH SPEAKING WITH STRONG INTERPERSONAL COMMUNICATION.
COMPUTER TEACHER
HAVING FULL KNOWLEDGE AND EXPERIENCE OF MINIMUM 10 YEARS
INTERESTED CANDIDATES WHO MEET THE ABOVE CRITERIA ARE REQUESTED TO SEND THEIR LATEST CV ALONG WITH
A RECENT PASSPORT-SIZE PHOTOGRAPH
IMMEDIATELY TO:- HR@BOOKWISEACUWORKACADEMY.ORG
DAWAI RAJA JAMMU
PHARMACY INCHARGE
3 YEAR PHARMACY
EXPERIENCED CANDIDATES ONLY
SEND RESUME
DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM
COMP. OPERATOR
(F)- 3 NO.
TELECALLER (F)- 2 NO.
PLZ. SEND RESUME
DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM
OR
9469128011
WANTED STAFF/TEACHERS
1) FOR PRIMARY CLASSES = 02
2) FOR SECONDARY CLASSES = 03
3) PHYSICAL INSTRUCTOR = 01
QUALIFICATION: BA/BSC/MA/MSC/B.ED.
ATTRACTIVE SALARY, PI CONTACT;
PRINCIPAL
DASHMESH PUBLIC HIGH SCHOOL
BHOUR CAMP, PEER BABA-CHATHA ROAD
JAMMU. CONTACT NUMBERS: 9419232442/ 9906100980
WANTED
WANTED A SMALL FAMILY WITH HUSBAND FOR DRIVING AND GARDENING; WIFE FOR COOKING AND CLEANING. SALARY RS 20,000 MONTHLY PLUS FREE ACCOMMODATION.
LOCATION: R.S. PURA.
CONTACT WHATSAPP: 9582200631.
RECRUITMENT
CENTRAL - HIRING
LOCATIONS: JAMMU & HYDERABAD
POSITION: SALES & OPERATIONS EXECUTIVE
* EXPERIENCE-MIN 6 MONTHS
* SALARY: UP TO RS 20,000/
* ACCOMODATION PROVIDED- HYDERABAD
CONTACT: 8899902662 / 7051002662
REQUIRED
DRIVER/HELPER
FROM 9.00 AM TO 6.30 PM
PREFERABLY FROM REHARI, NEW PLOT & ADJOINING AREA ETC.
CONTACT: 9797597975
REQUIRED
TRUCK DRIVERS (3 NO.) SALARY RS 24000
ONLY SERIOUS CANDIDATES APPLY WITH VALID DRIVING LICENCE
FOR KK ENTERPRISES
PHASE 3RD INDUSTRIAL AREA LANE NO. 22 GANGYAL.
CONTACT : 9419104004, 9596002125
DAWAI RAJA JAMMU
COMPUTER OPERATOR - 5 (MALE)
(FOR BILLING)
SEND RESUME:
DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM
FEMALE EMPLOYEE REQUIRED
FOR A GARMENT OUTLET
AT DURGA NAGAR,
SECTOR-1, JAMMU.
INTERESTED CANDIDATES CAN CALL ON
7006901961/
7889435015
(PREFERABLY RESIDING IN THE NEARBY AREAS)
REQUIRED
ENGLISH, HINDI, AND MATHS TEACHERS FOR PRIMARY CLASSES, AND A KINDERGARTEN TEACHER (PLAY-WAY). INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G.L.S. PUBLIC SCHOOL, AMAR COLONY, GOLE GUJRAL ROAD, JAMMU.
CONTACT NO.: 9797598856, 9086266399.
REQUIRED HELPER
FOR PACKING AT CANAL ROAD
WHATSAPP YOUR DETAILS @ 8716812937
ONLY WHATSAPP & NO CALLS
REQUIRED
REQUIRED FULLTIME FEMALE HOUSEHELP CUM COOK TO STAY IN SERVANT QUARTER @HNO275 SECTOR G SAINIK COLONY NEAR RAMLILA CHOWK OPP TALIN COLLECTION OPP PRAMOD ELECTRICALS JAMMU.
INTERESTED CONTACT @PHONE NO 9419272603
TEACHERS REQUIRED
1. PGT - MATH, SCIENCE & POLITICAL SCIENCE (1 EACH)
2. TGT - MATH, SCIENCE & SOCIAL STUDIES (1 EACH)
INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME ON WHATSAPP 9419191872 OR EMAIL GOBALCONVENTSCHOOLJAMMU@GMAIL.COM
EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE GIVEN PREFERENCE.
GLOBAL CONVENT HR SEC SCHOOL
BEHIND TRENDS NEAR WAVE MALL, NARWAL
BYEPASS ROAD, CHANNI, JAMMU
CONTACT: 9419191872
JOB VACANCY
REQUIRED PART TIME SALESMAN FOR LEADING PHARMACY / MEDICINE RETAIL STORE AT REHARI COLONY JAMMU.
#TIMING :- 2PM TO 10:30PM
#PREFER NEAR BY LOCATION ONLY
#SALARY NEGOTIABLE
#CONTACT/WHATSAPP
@ 8803500143
LALIT GRAAPHIX
DOGRA HALL, JAMMU. 9018879169
REQUIRED
COMPUTER OPERATOR
FULL TIME JOB
* CORELDRAW & CHAT GPT EXPERT
* EXPERIENCE MIN 3 YEARS IN
FLEX AND OFFSET PRINTING
* 02 NO., SALARY -18 THOUSAND PLUS
DELIVERY BOY
( TWO WHEELER (SCOTY) MUST
* AGE 18 PLUS
* 02 NO., SALARY - 15000/-
REQUIRED CANDIDATE
1. OFFICE CUM-STORE & DELIVERY. PERSONS MALE: QUALIFICATION 10TH OR MORE
2. MARKETING PERSONS: EXPERIENCE IN THE PHARMA & SURGICAL FIELD IS MANDATORY.
OWN VEHICAL REQUIRE.
INTERESTED CANDIDATES CAN
CONTACT US FOR MORE DETAILS.
CONTACT US AT:- 8491911777
MEDICAL AND SURGICAL HOUSE
OPP. COMMERCE COLLEGE KRISHNA NAGAR JAMMU
DRIVERS REQUIRED
FOR COMMERCIAL AND
PERSONAL VEHICLES- JAMMU
EXPERIENCED DRIVERS REQUIRED FOR:
1. COMMERCIAL VEHICLE: TATA 207 AT MARBLE MARKET, JAMMU. VEHICLE WILL OPERATE WITHIN JAMMU PROVINCE ONLY.
2. PERSONAL VEHICLE: EXPERIENCED DRIVER SKILLED IN DRIVING PREMIUM AND HIGH-END CARS AT CHANNI HIMMAT, JAMMU.
VALID DRIVING LICENCE, GOOD DRIVING SKILLS AND RESPONSIBLE BEHAVIOUR ESSENTIAL.
CONTACT: 9419187754, 9205087754
REQUIRED
1. HELPER / SERVANT FOR DOMESTIC WORK, KNOWING COOKING SHOULD HAVE KNOWLEDGE OF DRIVING.
FOR SINGLE MEMBER
FROM RURAL AREA OR URBAN AREA
FOOD AND ACCOMODATION PROVIDED.
NEPALI BOYS ALSO WELCOME.
MOB 7006591450 GANDHI NAGAR
VACANCY
MOVIRA GROUP, CHANNI HIMMAT, JAMMU REQUIRES:
* 2 SALES EXECUTIVES
* 2 EXPERIENCED TELECALLERS
GRADUATES WITH FLUENT ENGLISH-SPEAKING AND GOOD COMMUNICATION SKILLS REQUIRED.
SEND CV VIA WHATSAPP: 9622503300
7051436555
EMIL INFO@MOVIRAGROUP.COM
NAVEEN VIDYA MANDIR HIGH SCHOOL
PALOURA JAMMU
TEACHER REQUIRED
* SUBJECT: SCIENCE
* QUALIFICATION: B.SC ; B.ED
* CANDIDATES WITH EXPERIENCE IN TEACHING BIOLOGY AND CHEMISTRY TO HIGH CLASSES WILL BE GIVEN PREFERENCE.
CONTACT SCHOOL OFFICE DURING WORKING HOURS.
CONTACT NUMBER: 8492957910
REQUIRED MAID
REQUIRED A FULL TIME MAID PREFERABLY SINGLE BELOW 50 YEARS FOR SMALL FAMILY OF HUSBAND AND WIFE AT POSH COLONY JAMMU, WILLING TO STAY 24/ AND SHOULD BE WILLING TO GO TO DELHI OCCASIONALLY AS WE HAVE A HOUSE THERE .GOOD SALARY, SEPARATE ROOM, FOOD/ CLOTHING WILL BE PROVIDED.
INTERESTED PLEASE CONTACT
MOBILE : 7889936101
ASN HR. SEC SCHOOL
RESHAM GHAR COLONY.
REQUIRED STAFF
1) MATHEMATICS TEACHER-2
2) ENGLISH TEACHER -2
3) HINDI TEACHER-2
4) SCIENCE TEACHER-2
5) COMPUTER TEACHER-2
6) KINDERGARTEN TEACHER-2
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CONTACT NO.7838050040
DISTRIBUTORS REQUIRED
A REPUTED BUSINESS GROUP WITH AN ESTABLSIHED PRESENCE IN INDIA & INTERNATIONAL MARKETS INVITES APPLICATIONS FROM INTERESTED DISTRIBUTORS IN JAMMU AND FROM ALL DISTRICTS OF JAMMU DIVISION FOR ITS RANGE OF BREAD & BAKERY PRODUCTS.
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SALES EXECUTIVE - 04
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