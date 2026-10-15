EMPLOYMENT (15-10-2026)
REQUIRED ANNIZONE MEADOW OF ANGELS, REHARI & DOMANA BRANCH . COORDINATOR NUR/LKG/UKG TRS. (GRADUATION/PG/B.ED.) EXPERIENCE PREFERRED . PN. 9797922717 MOUNT LITERA ZEE SCHOOL VIJAYPUR POSITIONS OPEN: CORDINATOR (MINIMUM 2 YEAR EXPERIENCE) * PUNJABI TEACHER * PRT (PRIMARY TEACHER): B.A./B.SC. WITH...
REQUIRED
ANNIZONE MEADOW OF ANGELS, REHARI & DOMANA BRANCH .
COORDINATOR
NUR/LKG/UKG TRS.
(GRADUATION/PG/B.ED.)
EXPERIENCE PREFERRED .
PN. 9797922717
MOUNT LITERA ZEE SCHOOL VIJAYPUR
POSITIONS OPEN: CORDINATOR (MINIMUM 2 YEAR EXPERIENCE)
* PUNJABI TEACHER
* PRT (PRIMARY TEACHER): B.A./B.SC. WITH B.ED (FEMALE ONLY)
* KINDERGARTEN TEACHER(FEMALE ONLY)
* DANCE TEACHER- EXPERIENCE OF ANNUAL FUNCTION
* PICK AND DROP FACILITY
CONTACT : 9796733777, 7889636533
EMAIL RESUME ON - KIDZEE.RANJEET04@GMAIL.COM
ADDRESS- WARD NO. 13 CANAL ROAD VIJAYPUR OPPOSITE PARK
HIRING
SALES AND MARKETING PERSON IN FINTECH COMPANY
SALARY - UPTO 20K
CTC - UPTO 3.2 LACS
LOCATION - JAMMU
TWO WHEELER AND SMART PHONE IS MUST
CONTACT - 9906452579
REQUIRED
WE ARE SEEKING A DEDICATED PROFESSIONAL WITH A MINIMUM OF FIVE YEARS OF EXPERIENCE, POSSESSING STRONG EXPERTISE IN MANUAL ACCOUNTING AND THE BUSY SOFTWARE. ELEVATE YOUR CAREER WITH THIS GROWTH-ORIENTED ROLE. PLEASE CONTACT 8491951823 FOR FURTHER DETAILS.
JOB VACANCY
FRONT DESK EXECUTIVE
(FEMALE)
(CANDIDATE WITH KNOWLEDGE OF ACCOUNTS WILL BE PREFERRED)
JOB TIME: 10:30 AM TO 7PM LOCATION: CHANNI HIMMAT
PH. 9419200777
STAFF REQUIRED
PHARMACY SHOP
WORKING HOURS - 9.30 AM TO 10.00 PM
SALARY - DEPENDS ON EXPERIENCE
PHARMA RETAIL SHOP EXPERIENCE IS COMPULSORY
POST -1). PHARMACIST
2). MARG COMPUTER OPERATOR
AREA:- BAKSHI NAGAR
CALL:- 7006425231
REQUIRED
ACCOUNTANT
PART TIME ACCOUNTANT REQUIRED- 01
MINIMUM EXPERIENCE - 7 YRS.
FRESHERS OR CANDIDATES
WITH LESS EXP. PLS DON’T APPLY
MAIL: RCOM1221@GMAIL.COM
(LOGISTICS COMPANY)
DATA ENTRY 2 NO MALE
BASIC COMPUTER KNOWLEDGE
QUALIFICATION 12TH
LICENSE LMV 2 WHEELER MUST
PH 9419218224
ADDRESS 71 BC ROAD REHARI
STAFF REQUIRED
DATA ENTRY 1 NO
BILLING & CASHIER. 2 NO
ACCOUNTANT 1 NO
TECHNICIAN. 4 NO
SALES EXECUTIVE MALE 1 NO
ADDRESS: REGENCY HONDA
71 BC ROAD REHARI JAMMU
PH 9796049193, 9596912830
ST. STEPHEN'S CONVENT SCHOOL, SARORE, DISTT. SAMBA.
REQUIRED TEACHERS
REQUIRED KINDERGARTEN TEACHERS AND QUALIFIED MATHEMATICS & ENGLISH TEACHERS FOR HIGHER CLASSES UP TO CLASS 9TH. INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR RESUMES VIA
EMAIL: STEPHENSCONVENT@GMAIL.COM OR WHATSAPP: 9419182422, 7889563984
URGENTLY REQUIRED
1. AREA SALES MANAGER, TEAM LEADER, MARKETING EXECUTIVES.
2. CCTV INSTALLER, IT TECHNICIAN, FRONT DESK EXECUTIVE, GRAPHIC DESIGNER, SOCIAL MEDIA MANAGER.
3. COMPUTER OPERATOR, GEM PORTAL, SUPERVISOR, ACCOUTANT, WORKSHOP MANAGER, STORE MANAGER, SECURITY GUARD.
4. B.PHARMA, B.SC, SERVICE ENGINEER, RUNNER, CRM, IT ADMIN.
5. TELECALLER, RECEPTIONIST, OFFICE ADMIN, CRE, CRM, ADMINISTRATIVE ASSISTANT.
ADDRESS: 628/A. BEHIND LAKSHMI NARAYANA MANDIR, GANDHI NAGAR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB.
CONTACT NO:9149840451. EMAIL:SROBINDER36@GMAIL.COM
STAFF REQUIRED/ VACANCY
COMPUTER OPERATOR - 1
HELPER - 1
GARMENTS SALESMAN - 1
PAANDI - 1
HANDSOME SALARY UPTO 18000/-
PH: 7006325709
ALPHA COLLECTION JANIPUR
JOB VACANCY
ADMINISTRATOR/COUNSELLOR - 1 (F)
TELLECALLER - 2 (F)
MARKETING EXECUTIVE - 2 (BOYS)
OFFICE GIRL (PEON) - 1 (F)
19/AD GANDHI NAGAR
OPP. ASIA HOTEL, JAMMU
PH.NO: 7298350401, 9797744912
JOB
REQUIRED HELPER
& DRIVER FOR SHOP
IN GANDHI NAGAR JAMMU
WORK TIMINGS: 10 - 9 PM
SALARY 10,000 - 15,000 P.M.
CALL: 9419790900
REQUIRED STAFF
GENERAL MANAGER: 01 (MIN 05 TO 10 YEARS EXP)
ASST. GENERAL MANAGER: 01 (MIN 2 TO 5 YEAR’S EXP)
OPERATIONS MANAGER 01 (MIN 4 TO 5 YEARS EXP)
FIELD OFFICER: 01 (MIN 5 TO 10 YEARS EXP)
SALARY NO BAR FOR DESERVING CANDIDATE
24X7 VISION SECURITY AND ALLIED PVT. LTD.
OPP. UNION BANK OF INDIA, KUNJWANI BYPASS JAMMU
PH.: 7051893138, 9086588001
VACANCY
STAFF REQURIED FOR
SECURITY AGENCY
AREA MANAGER/FIELD OFFICER: 02 NOS
SALARY + TA + OTHER ALLOWANCES
CONVEYANCE MUST
CONTACT US:
7006051727, 7006395388
REQUIRED SALESMAN
A SALESMAN IS REQUIRED FOR FURNISHING SHOW ROOM AT GANDHINAGAR WITH
BASIC KNOWLEDGE OF
COMPUTERS.
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT - 8082468388
URGENTLY REQUIRED
SECURITY AGENCY PVT. LIMITED LOCATION. BARI BRAHMANA OFFICE.
MALE / FEMALE BOTH.
1. MARKETING MANAGER.
2. ACCOUNTANT / ZEM EXPERIENCE. 3 YEARS.
3. SECURITY GUARD - 25 VACANCY
CONTACT: 9906488992/ 6005458058
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