EMPLOYMENT (15-09-2026)
URGENT REQUIRED OFFICE COORDINATOR FEMALE ONLY LOCATION - JEWEL QUALIFICATION: GRADUATE COMPUTER KNOWLEDGE EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS FOR INTERVIEW, CONTACT: 8493997300 INDIAN RED CROSS SOCIETY, UT OF J&K APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE FOLLOWING POSTS OF BLOOD CENTRE, SRINAGAR (NON-TRANSFERABLE). THE...
URGENT REQUIRED
OFFICE COORDINATOR
FEMALE ONLY
LOCATION - JEWEL
QUALIFICATION: GRADUATE
COMPUTER KNOWLEDGE
EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS
FOR INTERVIEW, CONTACT: 8493997300
INDIAN RED CROSS SOCIETY,
UT OF J&K
APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE FOLLOWING POSTS OF BLOOD CENTRE, SRINAGAR (NON-TRANSFERABLE). THE DETAILED ADVERTISEMENT NOTICE IS UPLOADED ON OFFICIAL WEBSITE HTTP://WWW.IRCSJK.ORG/DOWNLOADS
1. COUNSELLOR (BLOOD BANK) 01 POST
2. BLOOD BANK TECHNICIAN 01 POST
3. BLOOD BANK TECHNICAL SUPERVISOR 01 POST
4. NURSE (BLOOD BANK) 01 POST
5. HELPER CUM SWEEPER 01 POST
SD/-
GENERAL SECRETARY
IRCS-J&K UT
URGENT REQUIRED TEACHERS
AT CHANNI HIMMAT OPPOSITE JK MEDICITY
1) SCIENCE TEACHER WHO CAN TEACH PHYSICS AND CHEMISTRY FOR CLASS (8TH, 9TH & 10TH).
TIMING: 2.30 PM TO 5 PM
SALARY: 8000/- PER MONTH
2) SOCIAL STUDY AND ENGLISH TEACHER WHO CAN TEACH BOTH S.ST. AND ENGLISH
FOR CLASS (8TH, 9TH & 10TH)
TIMING: 2.30 PM TO 5 PM.
SALARY 9000/- PER MONTH
CONTACT: 7889715827
SHEMROCK FIRST STEP PRE-SCHOOL, JAMMU
REQUIRES FEMALE NURSERY TEACHER
CARING & CREATIVE CANDIDATE WITH EXCELLENT ENGLISH COMMUNICATION SKILLS, KNOWLEDGE OF ART & CRAFT, AND TEACHING EXPERIENCE PREFERRED.
SEND CV: INFO@SHEMROCKFIRSTSTEP.COM
CONTACT: +91 9419977300
ADDRESS: 49/5, CHANNI HIMMAT, JAMMU
APPLY NOW
REQUIRED
DELIVERY BOY
FOR OPTICAL & WHOLESALE PHARMA COMPANY
DELIVERY ASSOCIATE REQUIRED FOR DELIVERY OF OPTICAL PRODUCTS AND PHARMACEUTICAL MEDICINES. CANDIDATE SHOULD BE HARDWORKING, HONEST AND PUNCTUAL WITH A VALID DRIVING LICENSE AND TWO-WHEELER.
CONTACT: 9419181678
REQUIRED FULL TIME
BDS FOR DENTAL CLINIC
IN NAGROTA
EXPERIENCE- FRESHER OR EXPERIENCED
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT-9682306248
9419131506
ANM / GNM/ D PHARMA/ B PHARMA
D. PHARMA / B. PHARMA - MALE
ANM, GNM - FEMALE / MALE
NURSING STAFF
FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR
CONTACT NO. : 7006433572
7006112791
STAFF REQUIRED
SALESMAN: 3 (MALE)
SALARY NEGOTIABLE
EXPERIENCE REQUIRED : 4-5 YEARS
AREA: TALAB TILLO, BOHRI
GANPATI JEWELLERY HOUSE PRIVATE LIMITED
CONTACT DETAILS: 9070688000
INFO@GANPATIJEWELERYHOUSE.COM
REQUIRED
A LEADING ORG NEEDS FOLLOWING STAFF FOR PROJECT
1. MASTER IN SOCIAL WORK- 1 NO. (MSW)
2. TELECALLERS - 2NOS.
ONLY EXP & COM KNOWLEDGE
(HAVING OWN SCOOTY)
3. DIGITAL MARKETING - 1 NOS.
COMPUTER KNOWLEDGE
4. MBA (MARKETING) - 1 NOS.
RAJESHSETINDIA@GMAIL.COM
9419100331
DRIVER REQUIRED - TRIKUTA NAGAR, JAMMU
1. AUTOMATIC CAR DRIVING + CAR CLEANING
2. RS. 12,000/MONTH IN HAND
3. STAY & FOOD AVAILABLE
IMMEDIATE JOINING PREFERRED.
CALL & WHATSAPP: 6005659099
VACANCY - DRIVER
LOCATION -
CHANNI HIMMAT JAMMU
TIMINGS -
9:30 AM -6:30 PM
AUTOMATIC CAR
CONTACT NO. 8713928888
REQUIRED COMPUTER
OPERATOR
EXCEL ACCOUNTANCY
KNOWLEDGE IS MUST .
JAY AAR & CO
PHASE 1 INDUSTRIAL AREA GANGYAL JAMMU
MB. 9419195921
URGENTLY REQUIRED
SECURITY AGENCY PRIVATE LIMITED
COMPUTER OPERATOR MALE /FEMALE
ACCOUNTANT MALE/FEMALE
EXPERIENCE 3 YEAR
SECURITY GUARDS
SECURITY SUPERVISORS
LOCATION: JAMMU
BADI BRAHMANA
9906488992
REQUIRED EMPLOYEES
M/S VED PAUL MAHAJAN
(M.E.S. CONTRACTORS & BUILDERS)
1. SUPERVISORS - 02 NOS-EXPERIENCE OF CONSTRUCTION BUILDING WORKS
2.SUPERVISORS- 02 NOS EXPERIENCE OF ELECTRICAL WORKS
3. DRIVER - 02 NOS- COMMERCIAL DRIVER
4. DATA ENTRY OPERATOR- 01 NO. EXPERIENCE OF CONSTRUCTION STORE MAINTENANCE
5. STORE KEEPER-01-EXPERIENCE OF LOADING UNLOADING STORE ITEMS.
(SALARY NEGOTIABLE AS PER EXPERIENCE)
ADDRESS- LANE NO. 4 GREATER KAILASH OPPOSITE DREAM HOME APARTMENT JAMMU
CONTACT NO. 9419187484 (SEND CV- 9906067026)
WANTED GNM/ANM/ PHLEBOTOMIST FOR CLINIC
TIMING 10AM TO 6.30 PM DAILY
SATURDAY IS HOLIDAY
CONTACT DR RAJINDER SINGH
9419184919
PREFERABLY LIVING IN NEAR BY AREA
SEND YOUR RESUME ON WHATSAPP
SALARY 10000PER MONTH
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