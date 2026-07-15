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EMPLOYMENT (15-07-2026)

FASHION E-COMMERCE JOBS! JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER - 2 SOCIAL MEDIA MANAGERS - 2 MERCHANDISERS -3 WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233 DO NOT CALL LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU REQUIRED TEACHERS FOR INSTITUTE AT SATWARI AND...

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Daily Excelsior
11:10 AM Jul 15, 2026 IST
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FASHION E-COMMERCE JOBS!

JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA

PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER - 2

Advertisement

SOCIAL MEDIA MANAGERS - 2

MERCHANDISERS -3

WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233

DO NOT CALL

LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU

REQUIRED TEACHERS

FOR INSTITUTE AT SATWARI AND CHANNI

1. PRIMARY TEACHER FOR CLASS 3RD, 4TH, 5TH

QUALIFICATION (B.SC) TIMING 4.00 TO 7.00 PM

SALARY RS 6000/- PER MONTH AT SATWARI

2. SOCIAL STUDIES FOR CLASS 8TH, 9TH, 10TH CLASS

QUALIFICATION (MASTER DEGREE)

TIMING (3.00 TO 6 PM)

SALARY -RS 8000 PER MONTH AT CHANNI

3. SCIENCE TEACHER FOR CLASS 8TH, 9TH & 10TH CLASS

QUALIFICATION (M.SC) TIMING (3.00 TO 6 PM)

SALARY RS 8000/- PER MONTH AT CHANNI

CONTACT - 7889715827

URGENT REQUIRED

1. COMPUTER OPERATOR KNOWING BUSY -1 FEMALE

2. MARKETING BOY -1

M/S. PYRAMID ENTERPRISES

MH ROAD BELI CHARNA SATWARI JAMMU

MOB NO.9086000768 , 9541372773

VACANCY

MARKETING EXECUTIVE

MALE CANDIDATE REQUIRED FOR MARKETING OF FURNISHING PRODUCTS. GOOD COMMUNICATION SKILLS AND MARKETING EXPERIENCE IS MUST.

TOTAL FIELD JOB.

SALARY - 20000=00

PLUS : CONVEYANCE CHARGES

PLUS: COMMISSION

OWN VEHICLE MUST

SUBMIT RESUME AT

THE FURNISHING MALL

GULAB SINGH MARG JAMMU

OPP. HOTEL VIVANTA

REQUIRED

WE ARE HIRING EXPERIENCED AUTOMATIC CAB / TAXI DRIVERS FOR IMMEDIATE JOINING HAVING MIN. 5 YEARS OF EXPERIENCE.

FOR ROOP NAGAR/ JANIPUR AREA.

CONTACT: 7006048473, 6005479595

URGENTLY REQUIRED

MALE/FEMALE

SALES EXECUTIVE / SALESMAN -

MOBILE & ACCESSORIES

MINIMUM 2 YEARS EXPERIENCE IN MOBILE & ACCESSORIES SALES. GOOD COMMUNICATION AND CUSTOMER DEALING SKILLS REQUIRED.

SALARY: RS 15000-20,000 PER MONTH +ATTRACTIVE SALES INCENTIVES

OWN CONVEYANC MANDATORY

TIMING:10:00 AM TO 9:30PM

IMMEDIATE JOINING

EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.

CONTACT: 9858053359, 8899333459

REQUIRED SALESMAN

FOR THE SALE OF

INTERIOR DESIGNING PRODUCTS

M/S WOOD MASTERS

MINIMUM EXPERIENCE

2 YEARS AND AN ACCOUNTANT

HAVING BASIC KNOWLEDGE OF ACCOUNTS

PH.: 8082612601, 9419147728

REQUIRED

NEED QUALIFIED PERSON FOR ACCOUNTS BILLING OF

BUSY SOFTWARE

PURCHASE AND SALE AT

ANAND ELECTRICALS

DOGRA CHOWK, JAMMU

MALE OR FEMALE

9419141597

VACANCY

OFFICE ADMIN :- MALE CANDIDATES ARE REQUIRED AT GANGYAL FOR OFFICE ADMIN WORK. TIMINGS :- 10 TO 7PM.

CONTACT :- 7006501922

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