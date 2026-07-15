EMPLOYMENT (15-07-2026)
FASHION E-COMMERCE JOBS! JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER - 2 SOCIAL MEDIA MANAGERS - 2 MERCHANDISERS -3 WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233 DO NOT CALL LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU REQUIRED TEACHERS FOR INSTITUTE AT SATWARI AND...
FASHION E-COMMERCE JOBS!
JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA
PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER - 2
SOCIAL MEDIA MANAGERS - 2
MERCHANDISERS -3
WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233
DO NOT CALL
LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU
REQUIRED TEACHERS
FOR INSTITUTE AT SATWARI AND CHANNI
1. PRIMARY TEACHER FOR CLASS 3RD, 4TH, 5TH
QUALIFICATION (B.SC) TIMING 4.00 TO 7.00 PM
SALARY RS 6000/- PER MONTH AT SATWARI
2. SOCIAL STUDIES FOR CLASS 8TH, 9TH, 10TH CLASS
QUALIFICATION (MASTER DEGREE)
TIMING (3.00 TO 6 PM)
SALARY -RS 8000 PER MONTH AT CHANNI
3. SCIENCE TEACHER FOR CLASS 8TH, 9TH & 10TH CLASS
QUALIFICATION (M.SC) TIMING (3.00 TO 6 PM)
SALARY RS 8000/- PER MONTH AT CHANNI
CONTACT - 7889715827
URGENT REQUIRED
1. COMPUTER OPERATOR KNOWING BUSY -1 FEMALE
2. MARKETING BOY -1
M/S. PYRAMID ENTERPRISES
MH ROAD BELI CHARNA SATWARI JAMMU
MOB NO.9086000768 , 9541372773
VACANCY
MARKETING EXECUTIVE
MALE CANDIDATE REQUIRED FOR MARKETING OF FURNISHING PRODUCTS. GOOD COMMUNICATION SKILLS AND MARKETING EXPERIENCE IS MUST.
TOTAL FIELD JOB.
SALARY - 20000=00
PLUS : CONVEYANCE CHARGES
PLUS: COMMISSION
OWN VEHICLE MUST
SUBMIT RESUME AT
THE FURNISHING MALL
GULAB SINGH MARG JAMMU
OPP. HOTEL VIVANTA
REQUIRED
WE ARE HIRING EXPERIENCED AUTOMATIC CAB / TAXI DRIVERS FOR IMMEDIATE JOINING HAVING MIN. 5 YEARS OF EXPERIENCE.
FOR ROOP NAGAR/ JANIPUR AREA.
CONTACT: 7006048473, 6005479595
URGENTLY REQUIRED
MALE/FEMALE
SALES EXECUTIVE / SALESMAN -
MOBILE & ACCESSORIES
MINIMUM 2 YEARS EXPERIENCE IN MOBILE & ACCESSORIES SALES. GOOD COMMUNICATION AND CUSTOMER DEALING SKILLS REQUIRED.
SALARY: RS 15000-20,000 PER MONTH +ATTRACTIVE SALES INCENTIVES
OWN CONVEYANC MANDATORY
TIMING:10:00 AM TO 9:30PM
IMMEDIATE JOINING
EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.
CONTACT: 9858053359, 8899333459
REQUIRED SALESMAN
FOR THE SALE OF
INTERIOR DESIGNING PRODUCTS
M/S WOOD MASTERS
MINIMUM EXPERIENCE
2 YEARS AND AN ACCOUNTANT
HAVING BASIC KNOWLEDGE OF ACCOUNTS
PH.: 8082612601, 9419147728
REQUIRED
NEED QUALIFIED PERSON FOR ACCOUNTS BILLING OF
BUSY SOFTWARE
PURCHASE AND SALE AT
ANAND ELECTRICALS
DOGRA CHOWK, JAMMU
MALE OR FEMALE
9419141597
VACANCY
OFFICE ADMIN :- MALE CANDIDATES ARE REQUIRED AT GANGYAL FOR OFFICE ADMIN WORK. TIMINGS :- 10 TO 7PM.
CONTACT :- 7006501922