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EMPLOYMENT (14-11-2026)

DAWAI RAJA JAMMU PHARMACY INCHARGE 3 YEAR PHARMACY EXPERIENCED CANDIDATES ONLY SEND RESUME DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM REQUIRED TEACHERS IN INSTITUTES 1) SOCIAL STUDIES TEACHER FOR 9TH AND 10TH AT SATWARI TIMING 4:30 PM TO 6:30 PM SALARY RS 10,000 2) PHYSICS AND...

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Daily Excelsior
10:59 AM Nov 14, 2026 IST
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DAWAI RAJA JAMMU

PHARMACY INCHARGE

3 YEAR PHARMACY

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EXPERIENCED CANDIDATES ONLY

SEND RESUME

DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM

REQUIRED TEACHERS

IN INSTITUTES

1) SOCIAL STUDIES TEACHER FOR 9TH AND 10TH AT SATWARI TIMING 4:30 PM TO 6:30 PM

SALARY RS 10,000

2) PHYSICS AND CHEMISTRY FOR 9TH AND 10TH CLASS AT CHANNI HIMMAT TIMING 3:00 PM TO 5:00 PM

CONTACT 7889715827

6006734561

REQUIRED

REQUIRED FULL-TIME MALE OR FEMALE COOK/ HELPER IN JANIPUR, JAMMU FOR SMALL FAMILY.

CONTACT 9797935111.

COMP. OPERATOR

(F)- 3 NO.

TELECALLER (F)- 2 NO.

PLZ. SEND RESUME

DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM

OR

9469128011

REQUIRED

ANNIZONE

MEADOW OF ANGELS

WELL SPOKEN & EXPERIENCED FEMALE TRS .

COORDINATOR

NUR/ LKG / UKG

TRS.

(REHARI & DOMANA BRANCH)

PN. 9797922717

DAWAI RAJA JAMMU

COMPUTER OPERATOR - 5 (MALE)

(FOR BILLING)

SEND RESUME:

DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM

WANTED STAFF/TEACHERS

1) FOR PRIMARY CLASSES = 02

2) FOR SECONDARY CLASSES = 03

3) PHYSICAL INSTRUCTOR = 01

QUALIFICATION: BA/BSC/MA/MSC/B.ED.

ATTRACTIVE SALARY, PI CONTACT;

PRINCIPAL

DASHMESH PUBLIC HIGH SCHOOL

BHOUR CAMP, PEER BABA-CHATHA ROAD

JAMMU. CONTACT NUMBERS: 9419232442/ 9906100980

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