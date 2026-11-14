EMPLOYMENT (14-11-2026)
DAWAI RAJA JAMMU PHARMACY INCHARGE 3 YEAR PHARMACY EXPERIENCED CANDIDATES ONLY SEND RESUME DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM REQUIRED TEACHERS IN INSTITUTES 1) SOCIAL STUDIES TEACHER FOR 9TH AND 10TH AT SATWARI TIMING 4:30 PM TO 6:30 PM SALARY RS 10,000 2) PHYSICS AND...
DAWAI RAJA JAMMU
PHARMACY INCHARGE
3 YEAR PHARMACY
EXPERIENCED CANDIDATES ONLY
SEND RESUME
DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM
REQUIRED TEACHERS
IN INSTITUTES
1) SOCIAL STUDIES TEACHER FOR 9TH AND 10TH AT SATWARI TIMING 4:30 PM TO 6:30 PM
SALARY RS 10,000
2) PHYSICS AND CHEMISTRY FOR 9TH AND 10TH CLASS AT CHANNI HIMMAT TIMING 3:00 PM TO 5:00 PM
CONTACT 7889715827
6006734561
REQUIRED
REQUIRED FULL-TIME MALE OR FEMALE COOK/ HELPER IN JANIPUR, JAMMU FOR SMALL FAMILY.
CONTACT 9797935111.
COMP. OPERATOR
(F)- 3 NO.
TELECALLER (F)- 2 NO.
PLZ. SEND RESUME
DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM
OR
9469128011
REQUIRED
ANNIZONE
MEADOW OF ANGELS
WELL SPOKEN & EXPERIENCED FEMALE TRS .
COORDINATOR
NUR/ LKG / UKG
TRS.
(REHARI & DOMANA BRANCH)
PN. 9797922717
DAWAI RAJA JAMMU
COMPUTER OPERATOR - 5 (MALE)
(FOR BILLING)
SEND RESUME:
DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM
WANTED STAFF/TEACHERS
1) FOR PRIMARY CLASSES = 02
2) FOR SECONDARY CLASSES = 03
3) PHYSICAL INSTRUCTOR = 01
QUALIFICATION: BA/BSC/MA/MSC/B.ED.
ATTRACTIVE SALARY, PI CONTACT;
PRINCIPAL
DASHMESH PUBLIC HIGH SCHOOL
BHOUR CAMP, PEER BABA-CHATHA ROAD
JAMMU. CONTACT NUMBERS: 9419232442/ 9906100980