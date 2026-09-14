EMPLOYMENT (14-09-2026)
JOB JOB JOB REQUIRED SALES TEAM MALE - 5 NO’S FEMALE - 3 NO’S SALARY 15000+PETROL MINIMUM EXPERIENCE - 1 YEAR FRESHER ALSO APPLY WORKING AS A FREE LANCER ALSO CONTACT US: CALL NOW: 8492937797, 9906155071 ADDRESS: 400/A GANDHI NAGAR...
JOB JOB JOB
REQUIRED SALES TEAM
MALE - 5 NO’S
FEMALE - 3 NO’S
SALARY 15000+PETROL
MINIMUM EXPERIENCE - 1 YEAR
FRESHER ALSO APPLY
WORKING AS A FREE LANCER ALSO
CONTACT US:
CALL NOW: 8492937797, 9906155071
ADDRESS: 400/A GANDHI NAGAR JAMMU
REQUIRED
MALE AND FEMALE
STAFF
EXPERIENCED AND FRESHER ALSO
READYMADE GARMENTS SHOWROOM AT JEWEL JAMMU
MOB.: 8492959192
REQUIRED-OFFICE STAFF
A REPUTED FIRM BASED IN JAMMU REQUIRES 2 OFFICE STAFF / COMPUTER OPERATORS FOR ADMINISTRATIVE AND BACK-OFFICE WORK.
ELIGIBILITY: GRADUATE WITH GOOD KNOWLEDGE OF MS OFFICE, MS EXCEL, INTERNET & EMAIL. CANDIDATES SHOULD HAVE GOOD COMMUNICATION SKILLS AND BASIC OFFICE-MANAGEMENT KNOWLEDGE.
EXPERIENCED CANDIDATES PREFERRED.
JOB LOCATION: JAMMU
SALARY: NEGOTIABLE, AS PER QUALIFICATION & EXPERIENCE.
INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR CV/RESUME OR CONTACT:
CONTACT/WHATSAPP: 9541633199
HIRING NOW |
OPERATIONS EXECUTIVE
BERG TECHNOLOGIES PVT. LTD.
ELIGIBILITY: GRADUATE / UNDERGRADUATE
SKILLS: BASIC COMPUTER KNOWLEDGE & GOOD COMMUNICATION
FRESHERS WELCOME!
INTERNSHIP OPPORTUNITIES ALSO AVAILABLE
MARBLE MARKET, JAMMU
HR.JAMMU@BERGTECHNOLOGIES.CO.IN | 9796607282
REQUIRED
A LEADING ORG NEEDS FOLLOWING STAFF FOR PROJECT
1. MASTER IN SOCIAL WORK- 1 NO. (MSW)
2. TELECALLERS - 2NOS.
ONLY EXP & COM KNOWLEDGE
(HAVING OWN SCOOTY)
3. DIGITAL MARKETING - 1 NOS.
COMPUTER KNOWLEDGE
4. MBA (MARKETING) - 1 NOS.
RAJESHSETINDIA@GMAIL.COM
9419100331
RECRUITMENT
ADEDOC ENGINEERS & REASSURE SERVICES INVITES FRESHERS AND
EXPERIENCED ENGINEERS APPLY UNDER CAREERS AT WWW.ADEDOC.IN
ANM / GNM/ D PHARMA/ B PHARMA
D. PHARMA / B. PHARMA - MALE
ANM, GNM - FEMALE / MALE
NURSING STAFF
FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR
CONTACT NO. :
7006433572, 7006112791
REQUIRED
FEMALE HOUSE MAID FOR COOKING AND CLEANING PURPOSE. TIMING 10:AM TO 6 PM. SALARY 9K TO 11K (ALSO REQUIRED ONE DRIVER)
ADDRESS: H,NO:3, LANE NO 2, SHRI KRISHNA ENCLAVE BEHIND TRIKUTA COLLEGE NARDHANI BANTALAB, JAMMU
MOB: 7889817648, 9086240703
CONTACT NUMBER:7006307166
SALARY AS PER EXPERIENCE AND REQUIREMENT
URGENTLY REQUIRED
1) SHIFT INCHARGE (EXPERIENCE)
2) PICK AND PACKER ( FRESHER)
3) ACCOUNTANT ( EXPERIENCE)
4) PACKING JOBS AVAILABLE IN CITY AREA
TIMINGS 10 AM TO 8PM SALARY 12000
5) COMPUTER OPERATOR ( EXPERIENCE)
6) TELECALLERS/ RECEPTION (FRESHER)
7). B.SC. / M.SC ( FRESHER)
8) RAILWAY JOB'S AVAILABLE AS ATTENDENT SALARY 24000
9) GENERAL PHYSICIAN ( EXPERIENCE)
CONTACT
BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES
ADDRESS:- 669 SECTOR C SAINIK COLONY NEAR SIGNATURE TOWER CHOWDHI ROAD JAMMU
MOBILE NO:- 9796733175 ,9797721646 ,7051451646
EMAIL ID:-BSBRAVESEC@ GMAIL.COM
REQUIRED
FEMALE EXECUTIVE FOR SALES AND
MARKETING
OF STEEL.
CONTACT NO. 9596673081
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