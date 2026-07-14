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EMPLOYMENT (14-07-2026)

WANTED WANTED LABOUR FOR STOCKING, LIFTING, AND ORGANIZING AT A GROCERY STORE. FULL-TIME, CONTACT: 7889775756 URGENT REQUIRED 1. COMPUTER OPERATOR KNOWING BUSY -1 FEMALE 2. MARKETING BOY -1 M/S. PYRAMID ENTERPRISES MH ROAD BELI CHARNA SATWARI JAMMU MOB NO.9086000768 ,...

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Daily Excelsior
11:08 AM Jul 14, 2026 IST
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WANTED

WANTED LABOUR FOR STOCKING, LIFTING, AND ORGANIZING AT A GROCERY STORE. FULL-TIME,

CONTACT: 7889775756

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URGENT REQUIRED

1. COMPUTER OPERATOR KNOWING BUSY -1 FEMALE

2. MARKETING BOY -1

M/S. PYRAMID ENTERPRISES

MH ROAD BELI CHARNA SATWARI JAMMU

MOB NO.9086000768 , 9541372773

EARN EXTRA MONEY!

SUPPORT YOUR FAMILY INCOME.

BUSINESS OPPORTUNITY IN WELLNESS INDUSTRY

NO EXPERIENCE REQUIRED

LEADERSHIP POSITION

ANY BACKGROUND WELCOME

PART-TIME / FULL-TIME

TRAINING & SUPPORT PROVIDED

CALL NOW FOR APPOINTMENT

YUSUF AHMED

9871955884

PUJA JOSHI 9560288844

VENUE: BAHU PLAZA, JAMMU

REQUIRED

REQUIRED FEMALE OFFICE ASSISTANT HAVING GOOD (KNOWLEDGE OF COMPUTER BUSY. WORD AND EXCEL) FOR OFFICE IN SAINIK COLONY

CONTACT AT 9419193252

STAFF REQUIRED

1. ACCOUNTANT (FULL TIME): B.COM, EXPERIENCED.

2. PHARMA SALESMAN: EXPERIENCED, WITH OWN SCOOTY FOR MEDICAL AGENCY WORK.

3. SALES EXECUTIVE: B.SC. (MEDICAL), EXPERIENCED IN MEDICAL EQUIPMENT SALES. MEDICAL REPRESENTATIVE (MR) EXPERIENCE WILL BE PREFERRED.

4. MALE LAB ASSISTANT: FOR LABORATORY WORK AND COLLECTION OF SAMPLES. EXPERIENCE PREFERRED.

APPLY TO: HANS RAJ & SONS AGENCIES, RESHAMGARH, JAMMU.

EMAIL: HRSJK2014@GMAIL.COM

MOB.: 9419189485, 9419193224

VACANCY

MARKETING EXECUTIVE

MALE CANDIDATE REQUIRED FOR MARKETING OF FURNISHING PRODUCTS. GOOD COMMUNICATION SKILLS AND MARKETING EXPERIENCE IS MUST.

TOTAL FIELD JOB.

SALARY - 20000=00

PLUS : CONVEYANCE CHARGES

PLUS: COMMISSION

OWN VEHICLE MUST

SUBMIT RESUME AT

THE FURNISHING MALL

GULAB SINGH MARG JAMMU

OPP. HOTEL VIVANTA

REQUIRED

WE ARE HIRING EXPERIENCED AUTOMATIC CAB / TAXI DRIVERS FOR IMMEDIATE JOINING HAVING MIN. 5 YEARS OF EXPERIENCE.

FOR ROOP NAGAR/ JANIPUR AREA.

CONTACT: 7006048473, 6005479595

STAFF REQURIED

COMPUTER OPERATOR - 01

(3 YRS EXPERIENCE) (DIPLOMA IN COMPUTER)

LANE OPERATOR - 02

(DEGREE OR DIPLOMA HOLDER MECHANICAL/ AUTOMOBILE/ELECTRICALS OR ELECTRONICS) (WITH MINIMUM 3YRS OF EXPERIENCE)

MAINTENANCE TECHNICIAN - 02

(ITI OR DIPLOMA HOLDER) WITH MINIMUM 2 YRS OF EXPERIENCE)

CONTACT: REVANT INTEGRATED SERVICES

REVANTINTEG@GMAIL.COM

WHATSAPP: 70068009966

REQUIRED

MALE FOR OFFICE WORK

1. SALESMEN

2. MARKET BOY

3. COMPUTER OPERATOR

LOCATION:- SANGRAMPUR, SHAZADPUR JAMMU

CONTACT:- 9796200819, 9797535539

STAFF REQUIRED

DRIVER (HMV/LMV) 01

WITH MINIMUM 5 YRS OF EXPERIENCE

IT INCHARGE- 01

DIPLOMA IN IT OR COMPUTER SCIENCE OR ELECTRONIC COMMUNICATION WITH ATLEAST 3 YRS OF EXPERIENCE

CONTACT: REVANT INTEGRATED SERVICES

REVANTINTEG@GMAIL.COM

OR WHATSAPP: 7006809966

FASHION E-COMMERCE JOBS!

JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA

PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER - 2

SOCIAL MEDIA MANAGERS - 2

MERCHANDISERS -3

WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233

DO NOT CALL

LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU

REQUIRED/WANTED

SNDD SECURITY PVT. LTD.

SECURITY GUARD (EX-SERVICEMEN) 20 NO’S

SECURITY GUNMAN (EX-SERVICEMEN) 20 NO’S

RECEPTIONIST - 1

HOUSE KEEPING & MAINTENANCE

CONTACT : 6006816407, 8082777452

SECT-E, SAINIK COLONY, JAMMU

VACANCY

ENGLISH & PHYSICAL EDUCATION LECTURERS (BISHNAH)

REQUIRED EXPERIENCED LECTURERS FOR CLASSES XI-XII.

ENGLISH: M.A. + B.ED. | PHYSICAL EDUCATION: B.P.ED.

TIMING: 7:50 AM-12:30 PM.

SEND YOUR RESUME TO 9858638822. INTERVIEW: 19TH. ONLY SHORTLISTED

CANDIDATES WILL BE CONTACTED.

HELPER BOY REQUIRED

FOR A MEDICAL STORE AT DIGIANA, JAMMU.

* HONEST AND HARDWORKING CANDIDATE REQUIRED

* EXPERIENCED AND FRESHERS BOTH CAN APPLY

* SALARY NEGOTIABLE

* NEARBY CANDIDATES PREFERRED

SEND YOUR RESUME ON WHATSAPP ONLY: 7006595490

HIRING - SAKSHAM BDM

JOIN HDFC LIFE INSURANCE AS FINANCIAL CONSULTANT AS PART TIME/FULL TIME

ELIGIBLE CANDIDATES:-

1. HOUSEWIFE

2. RETIREES

3. CANDIDATES WITH SALES EXPERIENCE OF MINIMUM 2 YEARS

ELIGIBILITY: 25+ YEARS, QUALIFICATION:-MINIMUM 12TH PASS.

EARN UPTO 16K-20K

CONTACT DETAILS:- 9797781142, 8713031828

DRIVER

AN EXPERIENCED DRIVER IS REQUIRED FOR LOAD CARRIER (TATA ACE) AT GANGYAL. TIMINGS :- 10 TO 8PM. ONLY LOCAL DRIVING.

SALARY - 16000/-

CONTACT - 7006501922

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