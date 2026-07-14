EMPLOYMENT (14-07-2026)
WANTED WANTED LABOUR FOR STOCKING, LIFTING, AND ORGANIZING AT A GROCERY STORE. FULL-TIME, CONTACT: 7889775756 URGENT REQUIRED 1. COMPUTER OPERATOR KNOWING BUSY -1 FEMALE 2. MARKETING BOY -1 M/S. PYRAMID ENTERPRISES MH ROAD BELI CHARNA SATWARI JAMMU MOB NO.9086000768 ,...
WANTED
WANTED LABOUR FOR STOCKING, LIFTING, AND ORGANIZING AT A GROCERY STORE. FULL-TIME,
CONTACT: 7889775756
URGENT REQUIRED
1. COMPUTER OPERATOR KNOWING BUSY -1 FEMALE
2. MARKETING BOY -1
M/S. PYRAMID ENTERPRISES
MH ROAD BELI CHARNA SATWARI JAMMU
MOB NO.9086000768 , 9541372773
EARN EXTRA MONEY!
SUPPORT YOUR FAMILY INCOME.
BUSINESS OPPORTUNITY IN WELLNESS INDUSTRY
NO EXPERIENCE REQUIRED
LEADERSHIP POSITION
ANY BACKGROUND WELCOME
PART-TIME / FULL-TIME
TRAINING & SUPPORT PROVIDED
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YUSUF AHMED
9871955884
PUJA JOSHI 9560288844
VENUE: BAHU PLAZA, JAMMU
REQUIRED
REQUIRED FEMALE OFFICE ASSISTANT HAVING GOOD (KNOWLEDGE OF COMPUTER BUSY. WORD AND EXCEL) FOR OFFICE IN SAINIK COLONY
CONTACT AT 9419193252
STAFF REQUIRED
1. ACCOUNTANT (FULL TIME): B.COM, EXPERIENCED.
2. PHARMA SALESMAN: EXPERIENCED, WITH OWN SCOOTY FOR MEDICAL AGENCY WORK.
3. SALES EXECUTIVE: B.SC. (MEDICAL), EXPERIENCED IN MEDICAL EQUIPMENT SALES. MEDICAL REPRESENTATIVE (MR) EXPERIENCE WILL BE PREFERRED.
4. MALE LAB ASSISTANT: FOR LABORATORY WORK AND COLLECTION OF SAMPLES. EXPERIENCE PREFERRED.
APPLY TO: HANS RAJ & SONS AGENCIES, RESHAMGARH, JAMMU.
EMAIL: HRSJK2014@GMAIL.COM
MOB.: 9419189485, 9419193224
VACANCY
MARKETING EXECUTIVE
MALE CANDIDATE REQUIRED FOR MARKETING OF FURNISHING PRODUCTS. GOOD COMMUNICATION SKILLS AND MARKETING EXPERIENCE IS MUST.
TOTAL FIELD JOB.
SALARY - 20000=00
PLUS : CONVEYANCE CHARGES
PLUS: COMMISSION
OWN VEHICLE MUST
SUBMIT RESUME AT
THE FURNISHING MALL
GULAB SINGH MARG JAMMU
OPP. HOTEL VIVANTA
REQUIRED
WE ARE HIRING EXPERIENCED AUTOMATIC CAB / TAXI DRIVERS FOR IMMEDIATE JOINING HAVING MIN. 5 YEARS OF EXPERIENCE.
FOR ROOP NAGAR/ JANIPUR AREA.
CONTACT: 7006048473, 6005479595
STAFF REQURIED
COMPUTER OPERATOR - 01
(3 YRS EXPERIENCE) (DIPLOMA IN COMPUTER)
LANE OPERATOR - 02
(DEGREE OR DIPLOMA HOLDER MECHANICAL/ AUTOMOBILE/ELECTRICALS OR ELECTRONICS) (WITH MINIMUM 3YRS OF EXPERIENCE)
MAINTENANCE TECHNICIAN - 02
(ITI OR DIPLOMA HOLDER) WITH MINIMUM 2 YRS OF EXPERIENCE)
CONTACT: REVANT INTEGRATED SERVICES
REVANTINTEG@GMAIL.COM
WHATSAPP: 70068009966
REQUIRED
MALE FOR OFFICE WORK
1. SALESMEN
2. MARKET BOY
3. COMPUTER OPERATOR
LOCATION:- SANGRAMPUR, SHAZADPUR JAMMU
CONTACT:- 9796200819, 9797535539
STAFF REQUIRED
DRIVER (HMV/LMV) 01
WITH MINIMUM 5 YRS OF EXPERIENCE
IT INCHARGE- 01
DIPLOMA IN IT OR COMPUTER SCIENCE OR ELECTRONIC COMMUNICATION WITH ATLEAST 3 YRS OF EXPERIENCE
CONTACT: REVANT INTEGRATED SERVICES
REVANTINTEG@GMAIL.COM
OR WHATSAPP: 7006809966
FASHION E-COMMERCE JOBS!
JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA
PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER - 2
SOCIAL MEDIA MANAGERS - 2
MERCHANDISERS -3
WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233
DO NOT CALL
LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU
REQUIRED/WANTED
SNDD SECURITY PVT. LTD.
SECURITY GUARD (EX-SERVICEMEN) 20 NO’S
SECURITY GUNMAN (EX-SERVICEMEN) 20 NO’S
RECEPTIONIST - 1
HOUSE KEEPING & MAINTENANCE
CONTACT : 6006816407, 8082777452
SECT-E, SAINIK COLONY, JAMMU
VACANCY
ENGLISH & PHYSICAL EDUCATION LECTURERS (BISHNAH)
REQUIRED EXPERIENCED LECTURERS FOR CLASSES XI-XII.
ENGLISH: M.A. + B.ED. | PHYSICAL EDUCATION: B.P.ED.
TIMING: 7:50 AM-12:30 PM.
SEND YOUR RESUME TO 9858638822. INTERVIEW: 19TH. ONLY SHORTLISTED
CANDIDATES WILL BE CONTACTED.
HELPER BOY REQUIRED
FOR A MEDICAL STORE AT DIGIANA, JAMMU.
* HONEST AND HARDWORKING CANDIDATE REQUIRED
* EXPERIENCED AND FRESHERS BOTH CAN APPLY
* SALARY NEGOTIABLE
* NEARBY CANDIDATES PREFERRED
SEND YOUR RESUME ON WHATSAPP ONLY: 7006595490
HIRING - SAKSHAM BDM
JOIN HDFC LIFE INSURANCE AS FINANCIAL CONSULTANT AS PART TIME/FULL TIME
ELIGIBLE CANDIDATES:-
1. HOUSEWIFE
2. RETIREES
3. CANDIDATES WITH SALES EXPERIENCE OF MINIMUM 2 YEARS
ELIGIBILITY: 25+ YEARS, QUALIFICATION:-MINIMUM 12TH PASS.
EARN UPTO 16K-20K
CONTACT DETAILS:- 9797781142, 8713031828
DRIVER
AN EXPERIENCED DRIVER IS REQUIRED FOR LOAD CARRIER (TATA ACE) AT GANGYAL. TIMINGS :- 10 TO 8PM. ONLY LOCAL DRIVING.
SALARY - 16000/-
CONTACT - 7006501922