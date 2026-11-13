EMPLOYMENT (13-11-2026)
DAWAI RAJA JAMMU PHARMACY INCHARGE 3 YEARS PHARMACY EXPERIENCED CANDIDATES ONLY SEND RESUME DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM HIRINIG * BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE (2) SALARY 50,000 PM (STATE HEAD) (GRADUATE EXPERIENCE 3 YEARS) * BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (25) (DISTRICT HEAD) GRADUATE SALARY 30,000 PM...
DAWAI RAJA JAMMU
PHARMACY INCHARGE
3 YEARS PHARMACY
EXPERIENCED CANDIDATES ONLY
SEND RESUME
DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM
HIRINIG
* BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE (2)
SALARY 50,000 PM
(STATE HEAD) (GRADUATE EXPERIENCE 3 YEARS)
* BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (25)
(DISTRICT HEAD) GRADUATE SALARY 30,000 PM
* SENIOR SALES EXECUTIVE (15 TEAM LEADERS)
(10+2) SALARY 45000 PM
* SALES EXECUTIVE (100)
(10TH AND ABOVE) SALARY 15-32 PM
PART TIME JOB FOR COLLEGE GOING STUDENTS ARE ALSO AVAILABLE
MOB. NO.: 9541108294
URGENTLY STAFF REQUIRED
BILLING STAFF- 2 NO.
ACCOUNTS - 1 PERSON
(SALARY+ALLOWANCE ETC)
GRAD. WITH CONVEYANCE FROM NEARBY AREAS GANDHINAGAR TO VIJAYPUR/RS PURA/ SAMBA PREF.
WALK-IN WITH RESUME-
FAIRDEAL SALES CORP.
NR.BRIDGE,SUNGLI, JAKH, JAMMU
9419153300/9419177785
REQUIRED
FOOTWEAR SALES MAN
RESPONSIBLE, HONEST AND PUNCTUAL CANDIDATE WITH GOOD COMMUNICATION AND CUSTOMER-HANDLING SKILLS. MUST MANAGE SALES, BILLING, CASH, STOCK AND DAILY STORE OPERATIONS...
SALARY: RS 10,000-RS 11,000 + SALES INCENTIVES.
NAI BASTI JAMMU
MOB: 9796662277
REQUIRED
ENGLISH, HINDI, AND MATHS TEACHERS FOR PRIMARY CLASSES, AND A KINDERGARTEN TEACHER (PLAY-WAY). INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G.L.S. PUBLIC SCHOOL, AMAR COLONY, GOLE GUJRAL ROAD, JAMMU.
CONTACT NO.: 9797598856, 9086266399.
VACANCY
VACANCY FOR A PEON FOR OFFICE MINIMUM
QUALIFICATION MATRICULATION.
CONTACT: UNITED INDIA
INVESTMENTS PVT.LTD, UNITED HOUSE, MOTI BAZAR, NEAR RANI PARK, JAMMU.
APPLY WITH FULL PARTICULARS
MOB NO: 9419187143
WE’RE HIRING!
GNM NURSE
SACHDEVA NETRALAYA, JAMMU
SACHDEVA NETRALAYA IS LOOKING FOR A DEDICATED AND COMPASSIONATE GNM NURSE TO JOIN OUR HEALTHCARE TEAM.
ELIGIBILITY
* GNM QUALIFICATION * BASIC COMPUTER KNOWLEDGE
* GOOD COMMUNICATION AND INTERPERSONAL SKILLS
* PATIENT-CARE ORIENTED * FRESHER & EXPERIENCED CANDIDATES CAN APPLY
LOCATION: SACHDEVA NETRALAYA, 3 B EXTENSION, GANDHI NAGAR, JAMMU (NEAR VALMIKI CHOWK). CONTACT: 0191 2430029
JOIN US IN PROVIDING QUALITY EYE CARE WITH COMPASSION.
INTERVIEW DATE: 13-11-26 INTERVIEW TIMINGS: 10:00 AM
INTERVIEW LOCATION: SACHDEVA NETRALAYA,
3 B EXTENSION, GANDHI NAGAR, JAMMU (NEAR VALMIKI CHOWK)
APPLY NOW
BIG BANNER FILM BASED ON
MAHARAJA HARI SINGH
REQUIREMENT - FINANCER / INVESTMENT PARTNER
WE ARE LOOKING FOR A SERIOUS FINANCER OR INVESTMENT PARTNER FOR THIS PRESTIGIOUS FILM PROJECT.
JAMMU-BASED TEAM REQUIRED:
4 GIRLS & 2 BOYS FOR MARKETING
SERIOUS CANDIDATES CAN DM FOR DETAILS
WHATSAPP:9086442624
STAFF REQUIRED
SCIENCE/MATH TEACHER - M.SC. / B.SC.
BIOLOGY TEACHER - M.SC. BIOLOGY
HINDI TEACHER - M.A. HINDI
S.ST. TEACHER - M.A. HISTORY
NURSERY TEACHER - KINDERGARTEN TRAINED
MUSIC TEACHER. - 1
ART & CRAFT TEACHER. - 1
DR. AMBEDKAR CONVENT SCHOOL
BANTALAB/RAJPURA, JAMMU
PH.NO: 7298107471, 8492012304
INTERVIEW DATES: 13TH TO 16TH NOVEMBER 2026
DAWAI RAJA JAMMU
COMPUTER OPERATOR -
5 (MALE)
(FOR BILLING)
SEND RESUME:
DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM