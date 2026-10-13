EMPLOYMENT (13-10-2026)
STAFF REQUIRED 1. DRIVER FOR TATA MOBILE 2. DRIVER FOR CAR 3. SUPERVISOR FOR CONSTRUCTION CO. CONTACT: 94192-20813, 94191-91971 JOB JOB JOB REQUIRED OFFICE STAFF SALES EXECUTIVE - 4 NO’S SALARY - 1800 + (1500 PETROL) EXPERIENCE REQUIRED MINIMUM 1...
STAFF REQUIRED
1. DRIVER FOR TATA MOBILE
2. DRIVER FOR CAR
3. SUPERVISOR FOR
CONSTRUCTION CO.
CONTACT: 94192-20813, 94191-91971
JOB JOB JOB
REQUIRED OFFICE STAFF
SALES EXECUTIVE - 4 NO’S
SALARY - 1800 + (1500 PETROL)
EXPERIENCE REQUIRED MINIMUM 1 YEAR’S
MALE/FEMALE
FRESHER ALSO APPLY
FOR MORE DETAILS
CALL NOW 8492937797, 9797938784
ADDRESS: OPP. SCIENCE COLLEGE, MALHOTRA COMPLEX JEWEL
PART TIME/FULLTIME
WORK FROM HOME
ONLY FOR FEMALE
EARN 1500 TO 25000 MONTHLY
BY DOING 1 & 2 HOURS WORK DAILY
AS A FREE LANCER
HOUSEWIVE, STUDENT’S, TEACHER’S ETC.
FOR MORE DETAILS CALL NOW
9906155071
ADDRESS: 400/A,
GANDHI NAGAR, JAMMU
REQUIRED
FOR A REPUTED EDUCATIONAL INSTITUTIONAL IN JAMMU
COUNSELLOR 4(F)
MARKETING EXECUTIVE 3(M)
MAIL YOUR BIODATA IMMEDIATELY
ON WHATSAPP
MANDATORY TALENT:
EXCEPTIONAL COMMUNICATION SKILLS
91038373352
SALES MAN REQUIRED
NEW LOOK FURNITURE
GANGYAL
QUALIFICATION
10TH OR ABOVE
MOB: 917780-881305
7006243793
REQUIRED
FOR “AT HOME” PATIENT CARE
PATIENT CARE ATTENDANTS
MALES & FEMALES
10+2/MPHW
DAY/NIGHT/24X7 SHIFTS
COMPETITIVE PACKAGE
FOR DETAILS & REGISTRATION
VISIT 5/6 RED CROSS BHAWAN
KACHI CHAWNI, JAMMU
BETWEEN 10 AM TO 6 PM
FOR APPOINTMENT CONTACT : 8715866444
URGENT JOB OPENING
M/S VIJAY BUILDERS
FOR SOLAR BUSINESS IN JAMMU DISTRICT, JAMMU AND KASHMIR
1. AREA SALES MANAGER
EXPERIENCE: 2-5 YEARS
2. SALES AND MARKETING EXECUTIVE
EXPERIENCE: 2-3 YEARS
3. SERVICE ENGINEER
EXPERIENCE: 2-3 YEARS
SEND RESUME WITH PHOTO TO
EMAIL: VBSOLARPOWER0053@GMAIL.COM,
SUPPORT@VBSOLAR.IN
WHAT'SAPP: 9541951449, 9541951448
REQUIRED
FRONT OFFICE EXECUTIVE
AT
KRIDHA LIBRARY
9:30 AM TO 6:00 PM
SEND US RESUME
CONTACT : KRIDHATECHINFO@GMAIL.COM
7889747040
MAIN ROAD R.S. PURA, JAMMU
MOUNT LITERA ZEE SCHOOL VIJAYPUR
POSITIONS OPEN: CORDINATOR (MINIMUM 2 YEAR EXPERIENCE)
* PUNJABI TEACHER
* PRT (PRIMARY TEACHER): B.A./B.SC. WITH B.ED (FEMALE ONLY)
* KINDERGARTEN TEACHER(FEMALE ONLY)
* DANCE TEACHER- EXPERIENCE OF ANNUAL FUNCTION
* PICK AND DROP FACILITY
CONTACT : 9796733777, 7889636533
EMAIL RESUME ON - KIDZEE.RANJEET04@GMAIL.COM
ADDRESS- WARD NO. 13 CANAL ROAD VIJAYPUR OPPOSITE PARK
STAFF REQUIRED
MEDICINE DEPOT - MALE ONLY WORKING HOURS -
10 AM TO 6 PM
SALARY - 9,000-9500 STOCK PACKING/SETTING/MOVEMENT
AREA:- CHANNI RAMA
CALL:- 7889772774
REQUIRED HELPER FOR PACKING AT
CANAL ROAD
WHATSAPP YOUR DETAILS
@ 8716812937
ONLY WHATSAPP & NO CALLS
MAY FAIR INTERNATIONAL SCHOOL
13, SECTOR B1, LAXMIPURAM CHINORE, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. PGT’S WITH B.ED (CO-ORDINATOR)- 1 POST
MIN 2-3 YEARS EXP. AS A CO-ORDINATOR IN A SCHOOL
2. PGT’S FOR CLASS 11TH/12TH 1 POST
SUB: PHYSICAL HEALTH
3. TGT’S WITH B.ED FOR CLASS 1ST - 7TH 3 POSTS
SUB : ALL SUBJECTS
4. ART & CRAFT/MUSIC TEACHER -2 POSTS
CANDIDATES WITH SUITABLE EXPERIENCE IN A REPUTED SCHOOL CAN
WHATSAPP THEIR CREDENTIALS ON 9541243361
JOB OPENING - PEON
A PEON IS REQUIRED FOR A CHARTERED ACCOUNTANT'S OFFICE AT TRIKUTA NAGAR, JAMMU.
WALK-IN INTERVIEW: 13-10-2026 & 14-10-2026
TIMINGS: 9:30 AM TO 6:00 PM
SALARY: RS 9,000 PER MONTH
ADDRESS:
14/5-A, TRIKUTA NAGAR, JAMMU
FOR ENQUIRIES,
CALL: 9086000013
STAFF REQUIRED
FOR TUTORIAL
1) 8TH TO 10TH -MATH & SCIENCE - 2 NOS
2) 11TH & 12TH - COMMERCE - 1 NO.
3) GRADUATE - COUNSELLOR 1 NO.
KACHI CHAWANI:
9018068748, 9906275101