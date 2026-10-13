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EMPLOYMENT (13-10-2026)

STAFF REQUIRED 1. DRIVER FOR TATA MOBILE 2. DRIVER FOR CAR 3. SUPERVISOR FOR CONSTRUCTION CO. CONTACT: 94192-20813, 94191-91971 JOB JOB JOB REQUIRED OFFICE STAFF SALES EXECUTIVE - 4 NO’S SALARY - 1800 + (1500 PETROL) EXPERIENCE REQUIRED MINIMUM 1...

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Daily Excelsior
11:01 AM Oct 13, 2026 IST
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STAFF REQUIRED

1. DRIVER FOR TATA MOBILE

2. DRIVER FOR CAR

Advertisement

3. SUPERVISOR FOR

CONSTRUCTION CO.

CONTACT: 94192-20813, 94191-91971

JOB JOB JOB

REQUIRED OFFICE STAFF

SALES EXECUTIVE - 4 NO’S

SALARY - 1800 + (1500 PETROL)

EXPERIENCE REQUIRED MINIMUM 1 YEAR’S

MALE/FEMALE

FRESHER ALSO APPLY

FOR MORE DETAILS

CALL NOW 8492937797, 9797938784

ADDRESS: OPP. SCIENCE COLLEGE, MALHOTRA COMPLEX JEWEL

PART TIME/FULLTIME

WORK FROM HOME

ONLY FOR FEMALE

EARN 1500 TO 25000 MONTHLY

BY DOING 1 & 2 HOURS WORK DAILY

AS A FREE LANCER

HOUSEWIVE, STUDENT’S, TEACHER’S ETC.

FOR MORE DETAILS CALL NOW

9906155071

ADDRESS: 400/A,

GANDHI NAGAR, JAMMU

REQUIRED

FOR A REPUTED EDUCATIONAL INSTITUTIONAL IN JAMMU

COUNSELLOR 4(F)

MARKETING EXECUTIVE 3(M)

MAIL YOUR BIODATA IMMEDIATELY

ON WHATSAPP

MANDATORY TALENT:

EXCEPTIONAL COMMUNICATION SKILLS

91038373352

SALES MAN REQUIRED

NEW LOOK FURNITURE

GANGYAL

QUALIFICATION

10TH OR ABOVE

MOB: 917780-881305

7006243793

REQUIRED

FOR “AT HOME” PATIENT CARE

PATIENT CARE ATTENDANTS

MALES & FEMALES

10+2/MPHW

DAY/NIGHT/24X7 SHIFTS

COMPETITIVE PACKAGE

FOR DETAILS & REGISTRATION

VISIT 5/6 RED CROSS BHAWAN

KACHI CHAWNI, JAMMU

BETWEEN 10 AM TO 6 PM

FOR APPOINTMENT CONTACT : 8715866444

URGENT JOB OPENING

M/S VIJAY BUILDERS

FOR SOLAR BUSINESS IN JAMMU DISTRICT, JAMMU AND KASHMIR

1. AREA SALES MANAGER

EXPERIENCE: 2-5 YEARS

2. SALES AND MARKETING EXECUTIVE

EXPERIENCE: 2-3 YEARS

3. SERVICE ENGINEER

EXPERIENCE: 2-3 YEARS

SEND RESUME WITH PHOTO TO

EMAIL: VBSOLARPOWER0053@GMAIL.COM,

SUPPORT@VBSOLAR.IN

WHAT'SAPP: 9541951449, 9541951448

REQUIRED

FRONT OFFICE EXECUTIVE

AT

KRIDHA LIBRARY

9:30 AM TO 6:00 PM

SEND US RESUME

CONTACT : KRIDHATECHINFO@GMAIL.COM

7889747040

MAIN ROAD R.S. PURA, JAMMU

MOUNT LITERA ZEE SCHOOL VIJAYPUR

POSITIONS OPEN: CORDINATOR (MINIMUM 2 YEAR EXPERIENCE)

* PUNJABI TEACHER

* PRT (PRIMARY TEACHER): B.A./B.SC. WITH B.ED (FEMALE ONLY)

* KINDERGARTEN TEACHER(FEMALE ONLY)

* DANCE TEACHER- EXPERIENCE OF ANNUAL FUNCTION

* PICK AND DROP FACILITY

CONTACT : 9796733777, 7889636533

EMAIL RESUME ON - KIDZEE.RANJEET04@GMAIL.COM

ADDRESS- WARD NO. 13 CANAL ROAD VIJAYPUR OPPOSITE PARK

STAFF REQUIRED

MEDICINE DEPOT - MALE ONLY WORKING HOURS -

10 AM TO 6 PM

SALARY - 9,000-9500 STOCK PACKING/SETTING/MOVEMENT

AREA:- CHANNI RAMA

CALL:- 7889772774

REQUIRED HELPER FOR PACKING AT

CANAL ROAD

WHATSAPP YOUR DETAILS

@ 8716812937

ONLY WHATSAPP & NO CALLS

MAY FAIR INTERNATIONAL SCHOOL

13, SECTOR B1, LAXMIPURAM CHINORE, JAMMU

STAFF REQUIRED

1. PGT’S WITH B.ED (CO-ORDINATOR)- 1 POST

MIN 2-3 YEARS EXP. AS A CO-ORDINATOR IN A SCHOOL

2. PGT’S FOR CLASS 11TH/12TH 1 POST

SUB: PHYSICAL HEALTH

3. TGT’S WITH B.ED FOR CLASS 1ST - 7TH 3 POSTS

SUB : ALL SUBJECTS

4. ART & CRAFT/MUSIC TEACHER -2 POSTS

CANDIDATES WITH SUITABLE EXPERIENCE IN A REPUTED SCHOOL CAN

WHATSAPP THEIR CREDENTIALS ON 9541243361

JOB OPENING - PEON

A PEON IS REQUIRED FOR A CHARTERED ACCOUNTANT'S OFFICE AT TRIKUTA NAGAR, JAMMU.

WALK-IN INTERVIEW: 13-10-2026 & 14-10-2026

TIMINGS: 9:30 AM TO 6:00 PM

SALARY: RS 9,000 PER MONTH

ADDRESS:

14/5-A, TRIKUTA NAGAR, JAMMU

FOR ENQUIRIES,

CALL: 9086000013

STAFF REQUIRED

FOR TUTORIAL

1) 8TH TO 10TH -MATH & SCIENCE - 2 NOS

2) 11TH & 12TH - COMMERCE - 1 NO.

3) GRADUATE - COUNSELLOR 1 NO.

KACHI CHAWANI:

9018068748, 9906275101

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