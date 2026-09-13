EMPLOYMENT (13-09-2026)
REQUIRED PROOF READER FOR LEADING ENGLISH NEWSPAPER (TIMING 6 PM TO 12.30 AM) CANDIDATES SHOULD BE AT LEAST GRADUATE WITH GOOD COMMAND IN ENGLISH INTERESTED CANDIDATES CAN SEND RESUME TO EXCELSIOR65@GMAIL.COM URGENTLY REQD TUTORS FOR 4TH, 5TH, 6TH, 7TH, 8TH,...
REQUIRED
PROOF READER
FOR LEADING ENGLISH
NEWSPAPER
(TIMING 6 PM TO 12.30 AM)
CANDIDATES SHOULD BE AT LEAST GRADUATE WITH GOOD COMMAND IN ENGLISH
INTERESTED CANDIDATES CAN SEND RESUME TO
EXCELSIOR65@GMAIL.COM
URGENTLY REQD
TUTORS FOR 4TH, 5TH, 6TH, 7TH, 8TH, 9TH, 10TH (CBSE & JKBOSE) 11TH, 12TH (MED, NON-MED, COMMERCE & ARTS) NEET, JEE (MAINS & ADVANCED) BANKING, PO, CLERK, JKSSB, SSC, NDA, CDS, ENGINEERING COMPETITIVE EXAMS, NAIB TEHSILDAR, ENGLISH SPOKEN, IELTS, IAS & KAS
BA, B COM, BSC, BBA, BCA, ENGINEERING SUBJECTS FOR DEGREE & DIPLOMA, COMPUTER TEACHER. HOME TUTORS ALSO APPLY FREELY
RECEPTIONIST, MARKETING EXECUTIVE
BOYS/GIRLS 10TH PASS OR BELOW
CLASSROOMS AVAILABLE FOR TUTORS IN
SHARING/RENT BASIS.
WHATAPP/CONTACT 8716037925
DRIVER REQUIRED
EXPERIENCED & RELIABLE DRIVER REQUIRED.
VALID DRIVING LICENCE & GOOD DRIVING RECORD
PREFERRED.
CONTACT: 9419192701,8082038804
REQUIRE SALES STAFF
Require Sales Executive for Milk, Curd, Ice Cream and Beverage Products.
Experience in FMCG/ Beverage/ Ice Cream / Dairy Products is preferred.
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Calling & Whatsapp
9419188049
REQUIRED
1. ASSISTANT STORE INCHARGE -1
2. CAPTAIN -1
FOR BANQUET HALL IN BARI BRAHMANA.INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT ON
9419199416, 7889869300
STAFF REQUIRED
RECRUITMENT FANCY COLLECTION REQUIRES STAFF. INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT 7006865486 FOR FURTHER DETAILS AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES.
VACANCY | FEMALE
PROJECT MANAGER
GOLIMITS - TRAVEL & EVENT MANAGEMENT IS HIRING A FEMALE PROJECT MANAGER FOR ITS JAMMU OFFICE.
EXPERIENCE: 1-2 YEARS IN PROJECT MANAGEMENT / EVENT PLANNING
SKILLS: LEADERSHIP, TEAM COORDINATION, PLANNING, EXECUTION & PROBLEM-SOLVING
JOB TYPE: WORK FROM OFFICE | JAMMU
SEND CV: GOLIMITSINDIA@GMAIL.COM
CALL/WHATSAPP: +91 80822 70536 /
+91 85914 85994
OFFICE: 331-A, SHASTRI NAGAR, JAMMU.
REQUIRED
SALES TELECALLER MALE ONLY
LOCATION: JAMMU
FRESHERS CAN ALSO APPLY.
QUALIFICATION: MINIMUM 12TH
DAY SHIFT ONLY
MONTHLY SALARY 10K
CANDIDATE MUST KNOW BASIC COMPUTERS
6006943256
INTERVIEW ON 8 SEP 2026 ONLY AT JAMMU
JOB OPPORTUNITY
FOR KINDERGARTEN SCHOOL
AT GANDHI NAGAR
FEMALE EXPERIENCED
TEACHERS - 2
FRESHERS CAN ALSO APPLY
CONTACT 9797910666
REQUIREMENT VERKA ICE CREAM
DISTRIBUTORS / DEALERS REQUIRED
FOR VERKA ICE CREAM IN JAMMU & SURROUNDING/OUTER AREAS.
SALES EXECUTIVES REQUIRED - JAMMU
FMCG / DAIRY SALES EXPERIENCE PREFERRED
CANDIDATES WITH RELEVANT MARKET-SALES EXPERIENCE ARE ENCOURAGED TO APPLY
CONTACT / WHATSAPP: 7006316335
WANTED STAFF
1) ACCOUNTANT-FULL TIME MUST KNOW BUSY & GST WORK.
2) HEAVY LICENSE DRIVER- REQUIRED EXPERIENCED DRIVER REQUIRED FOR 10-TYRE AND 12-TYRE TRUCKS.
HEAVY VEHICLE DRIVING LICENSE IS COMPULSORY.
3) SUPERVISOR/SECURITY GUARD- REQUIRED REQUIRED FOR PROPERTY CARE & SUPERVISION AT KALA GATE, BARI BRAHMANA, JAMMU. CANDIDATE MUST STAY ON-SITE WITH FAMILY. FREE ACCOMMODATION PROVIDED - ROOM, BATHROOM, WATER & ELECTRICITY.
CANDIDATES FROM JAMMU OR OUTSIDE JAMMU CAN APPLY.
CONTACT: 6006650500, 7006001235, 7889806634
(M) 95966-58993
EVERGREEN HR. SEC SCHOOL
LOWER ROOP NAGAR JAMMU
TEACHERS REQUIRED
FOR TEACHING SOCIAL SCIENCE UP TO 10TH CLASS = 2
COME WITH RESUME & DOCUMENTS FOR INTERVIEW IN THE SCHOOL FROM
9.00 AM TO 1.30 PM SD/
PRINCIPAL
VACANCY
STAFF REQUIRED FOR REPUTED SCHOOL
COMPUTER TECHNICIAN (IT): 02 NOS.
GOOD SALARY + MEDICAL + WEEKLY OFF
CONTACT US: 7006051727
REQUIRED
1. SALE EXECUTIVE
2. RTO EXCEUTIVE
3. WARRANTY EXCEUTIVE
4. SUPERVISOR
5. TECHNICIAN
6. INSURANCE EXECUTIVE
7. STORE HELPER
8. HR (HUMAN RESOURCE)
DEVIKA AUTOMOBILES AUTH. DEALER HERO MOTOCORP LTD
CONTACT NUMBER:- 8082225890
EMAIL ID:- DEVIKAHEROAUTOMOBILES@GMAIL.COM
ADDRESS:- DEELI BYE KUNJWANI GREATER KAILASH
(NEAR AMANDEEP HOSPITAL) 180011
REQUIRED TELECALLER (FEMALE)
WHATSAPP YOUR CV AT 9055580001
(ONLY WHATSAPP TEXT; NO CALLS PLEASE)
HIRING NOW |
OPERATIONS EXECUTIVE
BERG TECHNOLOGIES PVT. LTD.
ELIGIBILITY: GRADUATE / UNDERGRADUATE
SKILLS: BASIC COMPUTER KNOWLEDGE & GOOD COMMUNICATION
FRESHERS WELCOME!
INTERNSHIP OPPORTUNITIES ALSO AVAILABLE
MARBLE MARKET, JAMMU
HR.JAMMU@BERGTECHNOLOGIES.CO.IN | 9796607282
STAFF REQUIRED
SALESMAN: 3 (MALE)
SALARY NEGOTIABLE
EXPERIENCE REQUIRED : 4-5 YEARS
AREA: TALAB TILLO, BOHRI
GANPATI JEWELLERY HOUSE PRIVATE LIMITED
CONTACT DETAILS: 9070688000
INFO@GANPATIJEWELERYHOUSE.COM
REQUIRED
M/S ISHANT CALIBRATION & MATERIAL HI-TECH PVT. LTD.
WE ARE HIRING 02 NOS -LAB TESTING ENGINEER
QUALIFICATION: DIPLOMA OR DEGREE HOLDER CIVIL / MECHANICAL
HAVING EXPERIENCE IN TESTING OF MATERIAL, SOIL TESTING, LAB REPORTS & COMPUTER KNOWLEDGE
SALARY - RESPECTABLE
CONTACT: 9682384208
KHASRA NO. 228, NEAR AKHROTE FACTORY BIRPUR COMPLEX, BARI BRAHMANA, TEHSIL BISHNAH, DISTRICT JAMMU, J&K (PIN-181123).
MAIL:- ICMH201515@GMAIL.COM
REQUIRE
UNMARRIED LADY UPTO 45 YRS LEGALLY
IN HOME CLINIC-PAY
10000-500-12000
LIFE LONG JOB : + MEAL, ROOM & CAR USE
APPLY TO : DR RAM LAL GUPTA
PATOLI MANGOTRIAN, JAMMU
MOB. 7889933635 BETWEEN 5 PM TO 6 PM
WE ARE HIRING !
A LEADING TWO WHEELER DEALERSHIP AT
BC ROAD JAMMU REQUIRES
SALES EXECUTIVE -4
DIGITAL MARKETING ADVISIOR - 2
TECHNICIAN - 3
TO APPLY SUBMIT YOUR RESUME AT EMAIL-TVS@RADIANCEMOBILITY.COM OR CALL US AT 9018306609/7051012121
SALES GIRL REQUIRED
AMBIKA JEWELS LOWER ROOP NAGAR JAMMU REQUIRED FOR SHOP SALES GIRL EXPERIENCED ACCOUNTANT FULL DAY MB.9682589725
REQUIRED
A LEADING ORG NEEDS FOLLOWING STAFF FOR PROJECT
1. MASTER IN SOCIAL WORK- 1 NO. (MSW)
2. TELECALLERS - 2NOS.
ONLY EXP & COM KNOWLEDGE
(HAVING OWN SCOOTY)
3. DIGITAL MARKETING - 1 NOS.
COMPUTER KNOWLEDGE
4. MBA (MARKETING) - 1 NOS.
RAJESHSETINDIA@GMAIL.COM
9419100331
HELPER REQUIRED
REQUIRED GODOWN HELPER FOR LEADING PHARMA WAREHOUSE AT CHANNI HIMMAT JAMMU.
CONTACT/WHATSAPP @ 9596978787
REQUIREMENT MALE OR FEMALE STAFF
EXPERIENCE BUSY SOFTWARE
SANJAY NAGAR JAMMU
WORKING TIME 10 AM TO 7 PM
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CALL TIME 11 TO 5
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CHANNI HIMMAT JAMMU
TIMINGS - 9:30 AM -6:30 PM
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SHEMROCK FIRST STEP PRE-SCHOOL, JAMMU
REQUIRES FEMALE NURSERY TEACHER
CARING & CREATIVE CANDIDATE WITH EXCELLENT ENGLISH COMMUNICATION SKILLS, KNOWLEDGE OF ART & CRAFT, AND TEACHING EXPERIENCE PREFERRED.
SEND CV: INFO@SHEMROCKFIRSTSTEP.COM
CONTACT: +91 9419977300
ADDRESS: 49/5, CHANNI HIMMAT, JAMMU
APPLY NOW
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CARING & CREATIVE CANDIDATE WITH EXCELLENT ENGLISH COMMUNICATION SKILLS, KNOWLEDGE OF ART & CRAFT, AND TEACHING EXPERIENCE PREFERRED.
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REQUIRED
MAID FOR COOKING & MISC. HOUSE HOLD WORK, PREFERABLY OF MIDDLE AGE FOR A SMALL FAMILY AT TRIKUTA NAGAR.
ROOM & SALARY
MOB.NO: 8082318070
REQUIRED FULL TIME MAID
AT HOME SAINIK COLONY JAMMU
(MALE OR FEMALE)
HOUSE NO 405-C LANE NO-7 SAINIK COLONY JAMMU.
CONTACT:- 7006441048
DOMESTIC HELP
REQUIRED FOR A SMALL FAMILY A FEMALE YOUNG LADY FOR COOKING AND OTHER DOMESTIC WORKS.
ROOM + KITCHEN/BATHROOM IS AVAILABLE BUT FOR A VERY SMALL FAMILY.
CONTACT: 8825014704
MAKOONS PLAYWAY - HIRING
JAMMU'S BEST PRE-SCHOOL, TALAB TILLO, JAMMU.
POSITIONS:
* ADMISSIONS COUNSELLOR/COORDINATOR (MIN. 5+ YEARS EXPERIENCE)
* PLAYWAY MOTHER TEACHERS (MIN. 5+ YEARS EXPERIENCE).
ELIGIBILITY:
* EXCELLENT FLUENCY IN ENGLISH
* DIPLOMA IN PRE-SCHOOL EDUCATION (NTT / ECCE PREFERRED)
* GRADUATION.
SALARY & PERKS:
- AS PER EXPERIENCE AND QUALIFICATIONS
- HIGHER SALARY PACKAGE
- PERFORMANCE BASED SALARY INCREMENT
WORKING HOURS: 8:00 AM - 3:00 PM
LOCATION FOR INTERVIEWS:
B.R. LUTHRA COMPLEX, TALAB TILLO, JAMMU
APPLY ON WHATSAPP: MOB NO: 9796 33 21 55
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