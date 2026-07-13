EMPLOYMENT (13-07-2026)
JOB OPPORTUNITY VACANCIES FOR 70 BOYS & GIRLS ASSISTANT MANAGER, BRANCH MANAGER, OFFICE INCHARGE, BDM, MR,S QUALIFICATION:- 10TH, 12TH GRADUATION AND ABOVE NOTE: FRESHERS CAN ALSO APPLY LIMITED VACCANCY... INCOME: (15,500 - 26,500), AS PER CO. RULE INTERESTED CANDIDATES CAN...
JOB OPPORTUNITY
VACANCIES FOR 70 BOYS & GIRLS
ASSISTANT MANAGER, BRANCH MANAGER,
OFFICE INCHARGE, BDM, MR,S
QUALIFICATION:- 10TH, 12TH GRADUATION AND ABOVE
NOTE: FRESHERS CAN ALSO APPLY
LIMITED VACCANCY...
INCOME: (15,500 - 26,500), AS PER CO. RULE
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT ON BELOW
MAX LIFE CARE CENTRE
NUMBER-9796256081, WHAT'S AAP-9906029039
ADDRESS:- LAST MORH GANDHI NAGAR NEAR BATA SHOWROOM
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START BUSINESS AT HOME
EARN RS 2100 TO 50,000/ MONTHLY
MINIMUM INVESTMENT 10,000 TO 35000 REFUNDABLE.
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A LEADING MANPOWER CONSULTANCY REQUIRES PROFESSIONALS
HR OFFICER (MALE)- FOR PHARMA MBA (HR), WITH 1-2YRS EXP.
MECHANCIAL ENGS/ (M)- FOR MNC DIPLOMA/ DEGREE & FRESHER
B.SC. (CHEMISTRY)/ B.COM FRESHER FOR MNC, SAL -15,000+
ACCOUNTANT (M) B.COM / M.COM WITH 2-5 YRS EXP IN ACCOUNTS
ACCOUNTS EXECUTIVE (M) B.COM/M.COM WITH 5-7 YRS EXP. IN INDUSTRIAL ACCOUNTS.
SYNERGY CONSULTANTS, GANDHI NAGAR, JAMMU
MOB.: 9419310971
URGENTLY REQUIRED
1). CHARTERED ACCOUNTANT (FRESHERS/EXPERIENCE) SALARY 70K TO 90K
2). COMPUTER OPERATOR (EXPERIENCE)
3). TELECALLERS/RECEPTION (FRESHER/EXPERIENCE)
4). PACKINGS JOBS AVAILABLE IN CITY AREA TIMINGS 10 AM TO 8 PM SALARY 12000
5). SALES MANAGER/ EXECUTIVE (FRESHER/ EXPERIENCE)
7). INTERIOR DESIGNER (EXPERIENCE)
8). GRAPHICS DESIGNER (EXPERIENCE)
CONTACT: BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES
MOBILE NO: 9796733175, 9797721646, 7051451646
EMAIL ID: BSBRAVESEC@GMAIL.COM
669 SECTOR C SAINIK COLONY NEAR SIGNATURE TOWER CHOWDHI ROAD JAMMU
VACANCY
MARKETING EXECUTIVE
MALE CANDIDATE REQUIRED FOR MARKETING OF FURNISHING PRODUCTS. GOOD COMMUNICATION SKILLS AND MARKETING EXPERIENCE IS MUST.
TOTAL FIELD JOB.
SALARY - 20000=00
PLUS : CONVEYANCE CHARGES
PLUS: COMMISSION
OWN VEHICLE MUST
SUBMIT RESUME AT
THE FURNISHING MALL
GULAB SINGH MARG JAMMU
OPP. HOTEL VIVANTA
URGENYLY REQUIRED
1)ACCOUNTS MANAGER,HR MANAGER,COMPUTER OPERATOR, CASHIER, PAYMENT COLLECTION, STORE KEEPER(FRESHER/EXP)
2)TELE CALLERS, RECEPTIONIST, OFFICE ADMIN (FRESHER/EXP).
3)DIPLOMA/DEGREE. ELE, MEC, CSE, BSC,
B.PHARMA, SITE SUPERVISIOR (FRESHER/EXP).
4)D.PHARMA, GNM, MEDICAL. ASSISTANT (FRESHER/ EXP)
5)CRE,CRM,SALES.EXECUTIVE,SO,ASM(FRESHER/EXP).
CONTACT: 9149840451/7051690963
ADDRESS:628/A BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR, NEAR STRENGTH FITNESS CLUB GANDHINAGER.
EMAIL:SROBINDER36@GMAIL.COM
STAFF REQUIRED
GODOWN HELPER = 2 MALES
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MEDICINE DEPOT WORKING HOURS - 10 AM TO 6 PM
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CALL:- 7006119668
SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES
REQUIREMENTS
1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA.
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7. PEON 8. SECURITY GUARD 9. MAID.
10. VACANCY IN HOTEL (SUPERVISOR, HOUSE KEEPING, COOK, WAITER, GUARD, METER SECURITY GUARD)
CAPT. EX-CAPT. SUBASH CHANDER
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M/S VIJAY BUILDERS
REQUIRED FOR SOLAR BUSINESS
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