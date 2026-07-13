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EMPLOYMENT (13-07-2026)

JOB OPPORTUNITY VACANCIES FOR 70 BOYS & GIRLS ASSISTANT MANAGER, BRANCH MANAGER, OFFICE INCHARGE, BDM, MR,S QUALIFICATION:- 10TH, 12TH GRADUATION AND ABOVE NOTE: FRESHERS CAN ALSO APPLY LIMITED VACCANCY... INCOME: (15,500 - 26,500), AS PER CO. RULE INTERESTED CANDIDATES CAN...

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Daily Excelsior
11:01 AM Jul 13, 2026 IST
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JOB OPPORTUNITY

VACANCIES FOR 70 BOYS & GIRLS

ASSISTANT MANAGER, BRANCH MANAGER,

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OFFICE INCHARGE, BDM, MR,S

QUALIFICATION:- 10TH, 12TH GRADUATION AND ABOVE

NOTE: FRESHERS CAN ALSO APPLY

LIMITED VACCANCY...

INCOME: (15,500 - 26,500), AS PER CO. RULE

INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT ON BELOW

MAX LIFE CARE CENTRE

NUMBER-9796256081, WHAT'S AAP-9906029039

ADDRESS:- LAST MORH GANDHI NAGAR NEAR BATA SHOWROOM

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MINIMUM INVESTMENT 10,000 TO 35000 REFUNDABLE.

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MOB.: 9419310971

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1)ACCOUNTS MANAGER,HR MANAGER,COMPUTER OPERATOR, CASHIER, PAYMENT COLLECTION, STORE KEEPER(FRESHER/EXP)

2)TELE CALLERS, RECEPTIONIST, OFFICE ADMIN (FRESHER/EXP).

3)DIPLOMA/DEGREE. ELE, MEC, CSE, BSC,

B.PHARMA, SITE SUPERVISIOR (FRESHER/EXP).

4)D.PHARMA, GNM, MEDICAL. ASSISTANT (FRESHER/ EXP)

5)CRE,CRM,SALES.EXECUTIVE,SO,ASM(FRESHER/EXP).

CONTACT: 9149840451/7051690963

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EMAIL:SROBINDER36@GMAIL.COM

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REQUIRED FOR A COMPANY IN GANDHI NAGAR, JAMMU. SEND YOUR RESUME ON

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