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EMPLOYMENT (12-11-2026)

REQUIRED NEED HOUSEHELP FOR FULL DAY AT SARWAL COLONY 7006657040 AND 9906331945 JOB OPPORTUNITY STAFF (MALE/FEMALE) REQUIRED. ELIGIBILITY: KNOWLEDGE OF TALLY, BUSY AND ACCOUNTING. INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT: MOB.: 9419171439 DRIVER REQUIRED 3 WHEELER AUTO DRIVER - 2 FULL TIME...

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Daily Excelsior
10:56 AM Nov 12, 2026 IST
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REQUIRED

NEED HOUSEHELP FOR FULL DAY AT

SARWAL COLONY

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7006657040

AND 9906331945

JOB OPPORTUNITY

STAFF (MALE/FEMALE) REQUIRED.

ELIGIBILITY: KNOWLEDGE OF TALLY, BUSY AND ACCOUNTING.

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT:

MOB.: 9419171439

DRIVER REQUIRED

3 WHEELER AUTO DRIVER - 2

FULL TIME / PART TIME

SALARY FROM

12000 TO 16000.

CONTACT : 7006180373

REQUIRED

FEMALE FOR OFFICE WORK HAVING KNOWLEDGE OF COMPUTERS (EXCEL AND WORD MUST)

SALARY 10000

TIMING 10AM -6:30 PM

DEVGON PHARMACEUTICALS

OPP. SCIENCE COLLEGE

9086058000

REQUIRED

SALES TEAM LEADER: 1 MALE LOCATION KATHUA

SALES TEAM LEADER: 1 MALE LOCATION RAJOURI

SALES TEAM LEADER: 3 MALE LOCATION JAMMU

EDUCATION-: GRADUATES IN ANY DISCIPLINE AND BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER

EXPERIENCE - 3 TO 4 YRS WORK EXPERIENCE IN TEAM HANDLING IN FMGC

SALARY: NEGOTIABLE

CONTACT: A.M.AGENCIES, CHANNI HIMMAT, JAMMU

INTERVIEW ON DT 12/11/2026 & 13/11/26

INTERVIEW TIME--11.00 AM TO 01.00 PM

MOB NO 9858511416,7780870031

EMAIL-BAWA.DHRE@AMAGENCIES.IN

WEB-HTTPS://AMAGENCIES.IN

JOB VACANCY

REQUIRED EXPERIENCED

MALE STAFF:- (JAMMU LOCAL)

* SALESMAN FOR SHAWL

* HELPER

* FLOOR SUPERVISOR FOR RETAIL SHOWROOM IN JAMMU CITY.

(M) 9796660707, 9419182096

REQUIRED

ANNIZONE

MEADOW OF ANGELS

WELL SPOKEN & EXPERIENCED FEMALE TRS .

COORDINATOR

NUR/ LKG / UKG

TRS.

(REHARI & DOMANA BRANCH)

PN. 9797922717

FEMALE STAFF REQUIRED

CONSULTANCY FIRM - REAL ESTATE OFFICE

CHANNI HIMMAT, JAMMU

SMART, CONFIDENT FEMALE CANDIDATES REQUIRED FOR TELECALLING, CLIENT HANDLING AND OFFICE COORDINATION.

GOOD COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH & HINDI PREFERRED. FRESHERS WELCOME.

CALL: 7889631320

URGENTLY REQUIRED

DRIVER 1

SALESMAN 1, WITH (TWO WHEELER)

REQUIRED HELPER 1

RAMESH COPY HOUSE

MANHAS ENTERPRISES

GURHA KERAN BARNAI ROAD BANTALAB

CONTACT 7889906567

9906046469

MAGOTRA ENGINEERS

AND CONTRACTORS

WE ARE HIRING!

1 CIVIL ENGINEER (BILLING) - MIN 7 YEARS EXPERIENCE

1 CIVIL ENGINEER - MIN 3 YEARS EXPERIENCE

2 SUPERVISORS - MIN 10 YEARS EXPERIENCE

1 ACCOUNTANT - MIN 4 YEARS EXPERIENCE

1 MAHINDRA 307 DRIVER

PHONE: 7006502989

EMAIL: MAGOTRAENGG.0077@GMAIL.COM

OFFICE ADDRESS: HOUSE NO 56A SANJAY NAGAR

CHOWK NEAR BOMBAY HARDWARE STORE

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