EMPLOYMENT (12-11-2026)
REQUIRED NEED HOUSEHELP FOR FULL DAY AT SARWAL COLONY 7006657040 AND 9906331945 JOB OPPORTUNITY STAFF (MALE/FEMALE) REQUIRED. ELIGIBILITY: KNOWLEDGE OF TALLY, BUSY AND ACCOUNTING. INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT: MOB.: 9419171439 DRIVER REQUIRED 3 WHEELER AUTO DRIVER - 2 FULL TIME...
REQUIRED
NEED HOUSEHELP FOR FULL DAY AT
SARWAL COLONY
7006657040
AND 9906331945
JOB OPPORTUNITY
STAFF (MALE/FEMALE) REQUIRED.
ELIGIBILITY: KNOWLEDGE OF TALLY, BUSY AND ACCOUNTING.
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT:
MOB.: 9419171439
DRIVER REQUIRED
3 WHEELER AUTO DRIVER - 2
FULL TIME / PART TIME
SALARY FROM
12000 TO 16000.
CONTACT : 7006180373
REQUIRED
FEMALE FOR OFFICE WORK HAVING KNOWLEDGE OF COMPUTERS (EXCEL AND WORD MUST)
SALARY 10000
TIMING 10AM -6:30 PM
DEVGON PHARMACEUTICALS
OPP. SCIENCE COLLEGE
9086058000
REQUIRED
SALES TEAM LEADER: 1 MALE LOCATION KATHUA
SALES TEAM LEADER: 1 MALE LOCATION RAJOURI
SALES TEAM LEADER: 3 MALE LOCATION JAMMU
EDUCATION-: GRADUATES IN ANY DISCIPLINE AND BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER
EXPERIENCE - 3 TO 4 YRS WORK EXPERIENCE IN TEAM HANDLING IN FMGC
SALARY: NEGOTIABLE
CONTACT: A.M.AGENCIES, CHANNI HIMMAT, JAMMU
INTERVIEW ON DT 12/11/2026 & 13/11/26
INTERVIEW TIME--11.00 AM TO 01.00 PM
MOB NO 9858511416,7780870031
EMAIL-BAWA.DHRE@AMAGENCIES.IN
WEB-HTTPS://AMAGENCIES.IN
JOB VACANCY
REQUIRED EXPERIENCED
MALE STAFF:- (JAMMU LOCAL)
* SALESMAN FOR SHAWL
* HELPER
* FLOOR SUPERVISOR FOR RETAIL SHOWROOM IN JAMMU CITY.
(M) 9796660707, 9419182096
REQUIRED
ANNIZONE
MEADOW OF ANGELS
WELL SPOKEN & EXPERIENCED FEMALE TRS .
COORDINATOR
NUR/ LKG / UKG
TRS.
(REHARI & DOMANA BRANCH)
PN. 9797922717
FEMALE STAFF REQUIRED
CONSULTANCY FIRM - REAL ESTATE OFFICE
CHANNI HIMMAT, JAMMU
SMART, CONFIDENT FEMALE CANDIDATES REQUIRED FOR TELECALLING, CLIENT HANDLING AND OFFICE COORDINATION.
GOOD COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH & HINDI PREFERRED. FRESHERS WELCOME.
CALL: 7889631320
URGENTLY REQUIRED
DRIVER 1
SALESMAN 1, WITH (TWO WHEELER)
REQUIRED HELPER 1
RAMESH COPY HOUSE
MANHAS ENTERPRISES
GURHA KERAN BARNAI ROAD BANTALAB
CONTACT 7889906567
9906046469
MAGOTRA ENGINEERS
AND CONTRACTORS
WE ARE HIRING!
1 CIVIL ENGINEER (BILLING) - MIN 7 YEARS EXPERIENCE
1 CIVIL ENGINEER - MIN 3 YEARS EXPERIENCE
2 SUPERVISORS - MIN 10 YEARS EXPERIENCE
1 ACCOUNTANT - MIN 4 YEARS EXPERIENCE
1 MAHINDRA 307 DRIVER
PHONE: 7006502989
EMAIL: MAGOTRAENGG.0077@GMAIL.COM
OFFICE ADDRESS: HOUSE NO 56A SANJAY NAGAR
CHOWK NEAR BOMBAY HARDWARE STORE