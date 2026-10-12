Home About
Android App iOS App Epaper
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
Home / Employment / EMPLOYMENT (12-10-2026)

EMPLOYMENT (12-10-2026)

URGENTLY REQUIRED 1.SUPERVISIOR/ACCOUTANT/COMPUTER OPERATOR/OFFICE INCHARGE. 2. OFFICE ASSISTANT/RECEPTIONIST/ BILLING OPERATOR. 3. DRIVER/SALES MAN/FLOOR EXECUTIVE/ HOTEL &RESTAURANT STAFF. 4. PACKING BOYS,DELIVERY BOYS/BIKE RIDERS. 5. INDOOR SALES EXECUTIVE/CUSTOMER CARE MANAGER( FOR TELE-COM) 6. TELLE CALLER/DIPLOMA/DEGREE. MEC/ELE/CSE. ADDRESS:628/A.BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR GANDHINAGAR NEAR...

article_Author
Daily Excelsior
10:54 AM Oct 12, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img

URGENTLY REQUIRED

1.SUPERVISIOR/ACCOUTANT/COMPUTER OPERATOR/OFFICE INCHARGE.

2. OFFICE ASSISTANT/RECEPTIONIST/

Advertisement

BILLING OPERATOR.

3. DRIVER/SALES MAN/FLOOR EXECUTIVE/

HOTEL &RESTAURANT STAFF.

4. PACKING BOYS,DELIVERY BOYS/BIKE RIDERS.

5. INDOOR SALES EXECUTIVE/CUSTOMER CARE MANAGER( FOR TELE-COM)

6. TELLE CALLER/DIPLOMA/DEGREE.

MEC/ELE/CSE.

ADDRESS:628/A.BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR GANDHINAGAR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB.

CONTACT NO: 9149840451, 9596674192.

EMAIL:SROBINDER36@GMAIL.COM

DISTRIBUTORS REQUIRED

FOR A REPUTED INTERNATIONAL BREAD & BAKERY BRAND

A REPUTED BUSINESS GROUP WITH AN ESTABLISHED PRESENCE IN INDIA & INTERNATIONAL MARKETS INVITES APPLICATIONS FROM INTERESTED DISTRIBUTORS IN JAMMU AND FROM ALL DISTRICTS OF JAMMU DIVISION FOR ITS RANGE OF BREAD & BAKERY PRODUCTS.

CONTACT :

9419188049

URGENTLY REQUIRED

1) ENGINEER'S DIPLOMA/DEGREE 2-3 YEARS EXPERIENCE

2) SUPERVISOR ( EXPERIENCE)

3) PACKING JOBS AVAILABLE IN CITY AREA

TIMINGS 10 AM TO 8 PM SALARY 12000 PER MONTH

5) DRIVER FOR PERSONAL CAR LIKE AUTOMATIC CARS

6) ACCOUNTANT (EXPERIENCE)

7) SIT SUPERVISOR ( EXPERIENCE)

8) RAILWAY JOB'S AVAILABLE AS ATTENDENT

SALARY 24872 RUPEES.

CONTACT

BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES

ADDRESS:-669 SECTOR C SAINIK COLONY NEAR SIGNATURE TOWER CHOWADHI ROAD JAMMU

MOBILE NO. 9796733175 ,9797721646, 7051451646

EMAIL ID:- BSBRAVESEC@GMAIL.COM

JOB VACANCY

FRONT DESK EXECUTIVE

(FEMALE)

(CANDIDATE WITH KNOWLEDGE OF ACCOUNTS WILL BE PREFERRED)

JOB TIME: 10:30 AM TO 7PM

LOCATION: CHANNI HIMMAT

MOB NO. 9419200777

Advertisement
Advertisement

E-Paper

epaper Read Now
amarnath_yatra