EMPLOYMENT (12-10-2026)
URGENTLY REQUIRED 1.SUPERVISIOR/ACCOUTANT/COMPUTER OPERATOR/OFFICE INCHARGE. 2. OFFICE ASSISTANT/RECEPTIONIST/ BILLING OPERATOR. 3. DRIVER/SALES MAN/FLOOR EXECUTIVE/ HOTEL &RESTAURANT STAFF. 4. PACKING BOYS,DELIVERY BOYS/BIKE RIDERS. 5. INDOOR SALES EXECUTIVE/CUSTOMER CARE MANAGER( FOR TELE-COM) 6. TELLE CALLER/DIPLOMA/DEGREE. MEC/ELE/CSE. ADDRESS:628/A.BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR GANDHINAGAR NEAR...
URGENTLY REQUIRED
1.SUPERVISIOR/ACCOUTANT/COMPUTER OPERATOR/OFFICE INCHARGE.
2. OFFICE ASSISTANT/RECEPTIONIST/
BILLING OPERATOR.
3. DRIVER/SALES MAN/FLOOR EXECUTIVE/
HOTEL &RESTAURANT STAFF.
4. PACKING BOYS,DELIVERY BOYS/BIKE RIDERS.
5. INDOOR SALES EXECUTIVE/CUSTOMER CARE MANAGER( FOR TELE-COM)
6. TELLE CALLER/DIPLOMA/DEGREE.
MEC/ELE/CSE.
ADDRESS:628/A.BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR GANDHINAGAR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB.
CONTACT NO: 9149840451, 9596674192.
EMAIL:SROBINDER36@GMAIL.COM
DISTRIBUTORS REQUIRED
FOR A REPUTED INTERNATIONAL BREAD & BAKERY BRAND
A REPUTED BUSINESS GROUP WITH AN ESTABLISHED PRESENCE IN INDIA & INTERNATIONAL MARKETS INVITES APPLICATIONS FROM INTERESTED DISTRIBUTORS IN JAMMU AND FROM ALL DISTRICTS OF JAMMU DIVISION FOR ITS RANGE OF BREAD & BAKERY PRODUCTS.
CONTACT :
9419188049
URGENTLY REQUIRED
1) ENGINEER'S DIPLOMA/DEGREE 2-3 YEARS EXPERIENCE
2) SUPERVISOR ( EXPERIENCE)
3) PACKING JOBS AVAILABLE IN CITY AREA
TIMINGS 10 AM TO 8 PM SALARY 12000 PER MONTH
5) DRIVER FOR PERSONAL CAR LIKE AUTOMATIC CARS
6) ACCOUNTANT (EXPERIENCE)
7) SIT SUPERVISOR ( EXPERIENCE)
8) RAILWAY JOB'S AVAILABLE AS ATTENDENT
SALARY 24872 RUPEES.
CONTACT
BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES
ADDRESS:-669 SECTOR C SAINIK COLONY NEAR SIGNATURE TOWER CHOWADHI ROAD JAMMU
MOBILE NO. 9796733175 ,9797721646, 7051451646
EMAIL ID:- BSBRAVESEC@GMAIL.COM
JOB VACANCY
FRONT DESK EXECUTIVE
(FEMALE)
(CANDIDATE WITH KNOWLEDGE OF ACCOUNTS WILL BE PREFERRED)
JOB TIME: 10:30 AM TO 7PM
LOCATION: CHANNI HIMMAT
MOB NO. 9419200777