EMPLOYMENT (12-09-2026)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS
DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS
ENGAGEMENT OF LEGAL CONSULTANT
DEPARTMENT OF CHEMICALS & PETROCHEMICALS INVITES APPLICATIONS FROM ELIGIBLE AND INTERESTED RETIRED CENTRAL GOVERNMENT AND CENTRAL PSUS EMPLOYEES FOR ENGAGEMENT AS LEGAL CONSULTANT ON CONTRACTUAL BASIS.
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DEPUTY SECRETARY (ADMIN),
DEPARTMENT OF CHEMICALS & PETROCHEMICALS
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