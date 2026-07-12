EMPLOYMENT (12-07-2026)
REQUIRED NEWS EDITOR VIDEO DEPARTMENT A LEADING MEDIA ORGANIZATION SEEKS AN EXPERIENCED NEWS EDITOR TO MANAGE A TEAM OF VIDEO EDITORS AND REPORTERS AND DIRECT VIDEO CONTENT STRATEGY. CANDIDATES SHOULD HAVE 5–7 YEARS OF NEWS EDITING EXPERIENCE, INCLUDING AT LEAST...
REQUIRED
NEWS EDITOR VIDEO DEPARTMENT
A LEADING MEDIA ORGANIZATION SEEKS AN EXPERIENCED NEWS EDITOR TO MANAGE A TEAM OF VIDEO EDITORS AND REPORTERS AND DIRECT VIDEO CONTENT STRATEGY.
CANDIDATES SHOULD HAVE 5–7 YEARS OF NEWS EDITING EXPERIENCE, INCLUDING AT LEAST 2 YEARS IN A LEADERSHIP ROLE, WITH STRONG SKILLS IN VIDEO PRODUCTION AND NEWSROOM OPERATIONS.
SEND YOUR CV TO : EXCELSIOR65@GMAIL.COM
INTERESTED TO LEAD PROJECT AND PEOPLE, THE ROLE OF UNIT HEAD COULD BE FOR YOU. AS A CHIEF, YOU WILL BE INVOLVED IN PLANNING, COORDINATION, LIAISING OF MANUFACTURING PROCESSES IN IGC-SAMBA. AGE BRACKET OF 40-45 YEARS WITH A GRADUATE/POSTGRADUATE DEGREE. A BACKGROUND OF BEING A CHEMICAL ENGINEER OR MICROBIOLOGIST IS ADVANTAGEOUS. SALARY SHALL COMMENSURATE WITH PROFILE AND EXPERIENCE. EMAIL:JASBIRSINGH.JS585@GMAIL.COM
REQUIRED
MICROBIOLOGIST
FOR PACKAGED DRINKING WATER
MANUFACTURING PLANT
QUALIFICATION :
B.SC/M.SC (MICROBIOLOGY)
KNOWLEDGE OF WATER TESTING,
QC/QA & IS 14543/FSSAI
STANDARDS PREFERRED.
ONLY EXPERIENCED
CANDIDATES MAY APPLY
LOCATION : SAMBA
WHATSAPP CV @
9818066701
DRIVER REQUIRED
REQUIRE DRIVER FOR
MINERAL WATER AGENCY.
SHOULD HAVE VALID LICENCE AND PREFERABLY HAVING EXPERIENCE IN E-RICKSHAW.
LOCATION :
SHASTRI NAGAR
PLEASE CONTACT : 9419178550/7780855895
BALDEV INFOTECH SYSTEMS
DEELI MORHA, LANGAR OPP. SBI KALUCHAK, JAMMU
REQUIRED
A. INVIGILATOR :
QUALIFICATION : GRADUATION IN ANY DISCIPLINE
B. SAFAI KARAMCHARI
TIMING : 8 AM-4 P.M.
SALARY : 12000 PM.
CONTACT : 9055273381, 8082807435, 7051140388
REQUIRED STAFF
CEMENT C AND F AT BARI BRAHMNA.
1. STORE KEEPER COMPUTER KNOWING.
2. COMPUTER OPERATOR. EXCEL KNOWING.
LOCAL PREFERENCE.
SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT NO 9419189172
SPRINGDALES HR. SEC. SCHOOL
CANAL ROAD, JAMMU
OPPOSITE SCIENCE COLLEGE
EMAIL-ID:
SPRINGDALESSCHOOLPRINCIPAL@GMAIL.COM
CONTACT NO. 9419197259
WALK-IN-INTERVIEW
* PGT: ENGLISH, PHYSICS, CHEMISTRY
* TGT: HINDI, SCIENCE, MATHS
* PRIMARY TEACHERS
QUALIFICATION: GRADUATE/POSTGRADUATE WITH B.ED.
INTERESTED CANDIDATES MAY WALK IN WITH CV AND DOCUMENTS.
INTERVIEW DATE & TIMING:
14TH & 15TH JULY-2026 (10 PM TO 12 PM)
STAFF REQUIRED
1. ACCOUNTANT (FULL TIME): B.COM, EXPERIENCED.
2. PHARMA SALESMAN: EXPERIENCED, WITH OWN SCOOTY FOR MEDICAL AGENCY WORK.
3. SALES EXECUTIVE: B.SC. (MEDICAL), EXPERIENCED IN MEDICAL EQUIPMENT SALES. MEDICAL REPRESENTATIVE (MR) EXPERIENCE WILL BE PREFERRED.
4. MALE LAB ASSISTANT: FOR LABORATORY WORK AND COLLECTION OF SAMPLES. EXPERIENCE PREFERRED.
APPLY TO: HANS RAJ & SONS AGENCIES, RESHAMGARH, JAMMU.
EMAIL: HRSJK2014@GMAIL.COM
MOB.: 9419189485, 9419193224
JOB VACANCY IN SHANKER INDUSTRIES
NAME OF POSTS
POSTS 1
1. PERSONAL ASSISTANT (PA) (1 FEMALE)
2. ASSISTANT / COORDINATOR (1 FEMALE)
3. ACCOUNTANT (2 MALE)
4. SUPERVISOR (2 MALE)
5. SALES PERSON EXPERIENCED (2 MALE FOR JAMMU TO KATHUA AREA)
INTERVIEW DATE AND TIME
DATE 11/07/2026, 13/07/2026, 14/07/2026
INTERVIEW TIME 03:00 PM TO 5:00 PM PHASE 1 SIDCO SAMBA
INTERESTED CANDIDATES MAY COME ALONG WITH RESUME/CV
FOR MORE DETAILS:- INDUSTRIES
SHANKER INDUSTRIES -1, SIDCO SAMBA
9906044364, EMAIL: SAHIL17SHARMA@GMAIL.COM
REQUIRED
ENGLISH, MATHS AND HINDI TEACHERS ARE REQUIRED FOR PRIMARY CLASSES.
HINDI TEACHER FOR SENIOR CLASSES.
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT
GLS PUBLIC SCHOOL, AMAR COLONY, GOLE GUJRAL, JAMMU - 180002
CONTACT NO: 9797598856, 9086266399
SURYA SHAKTI SOLAR SOLUTIONS
AUTHORIZED CHANNEL PARTNER OF TATA POWER SOLAR, JAMMU
REQUIRES
*SALES & MARKETING MANAGER
( BBA / MBA / B.TECH/DIPLOMA)
LOCATION JAMMU
* TECHNICIAN
(ITI - ELECTRICAL, ELECTRONICS & RELEVANT TRADES)
* HR EXECUTIVE
ATTRACTIVE SALARY
PERFORMANCE INCENTIVES
EXPERIENCED CANDIDATES PREFERRED
APPLY WITH UPDATED RESUME
WHATSAPP 7889842978
URGENTLY REQUIRED
MALE/FEMALE
SALES EXECUTIVE / SALESMAN -
MOBILE & ACCESSORIES
MINIMUM 2 YEARS EXPERIENCE IN MOBILE & ACCESSORIES SALES. GOOD COMMUNICATION AND CUSTOMER DEALING SKILLS REQUIRED.
SALARY: RS 15000-20,000 PER MONTH +ATTRACTIVE SALES INCENTIVES
OWN CONVEYANC MANDATORY
TIMING:10:00 AM TO 9:30PM
IMMEDIATE JOINING
EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.
CONTACT: 9858053359, 8899333459
HIRING: CLIENT HANDLING EXECUTIVE / DATA ENTRY OPERATOR
TRINITY VAASTU IS LOOKING FOR A PROFESSIONAL CLIENT HANDLING EXECUTIVE AND DATA ENTRY OPERATOR
REQUIREMENTS:
* GOOD COMMUNICATION SKILLS
* LEAD HANDLING & CONVERSION SKILLS
* EXPERIENCE PREFERRED
LOCATION: GANDHI NAGAR, JAMMU
SERIOUS CANDIDATES ONLY.
CALL: 9999051719, 9906351719
SEND CV: INFO@TRINITYVAASTU.COM
AMPERE 2 WHEELER REQUIRED STAFF
1. SALES MANAGER. 02 NOS.
2. SALES EXECUTIVE
(MALE / FEMALE) - 06 NOS.
(2 WHEELER SALES EXPERIENCED
WILL BE PREFERRED)
SEND RESUME AT -
NEELKANTH1513@GMAIL.COM
9541426765
HIRING: CLIENT HANDLING EXECUTIVE / DATA ENTRY OPERATOR
TRINITY VAASTU IS LOOKING FOR A PROFESSIONAL CLIENT HANDLING EXECUTIVE AND DATA ENTRY OPERATOR
REQUIREMENTS:
* GOOD COMMUNICATION SKILLS
* LEAD HANDLING & CONVERSION SKILLS
* EXPERIENCE PREFERRED
LOCATION: GANDHI NAGAR, JAMMU
SERIOUS CANDIDATES ONLY.
CALL: 9999051719, 9906351719
SEND CV: INFO@TRINITYVAASTU.COM
WE ARE HIRING - ACCOUNTANT
JBM ASSOCIATES IS LOOKING FOR MALE & FEMALE ACCOUNTANTS.
REQUIREMENTS:
* BUSY ACCOUNTING SOFTWARE
* ADVANCED EXCEL
* BOOKKEEPING & ACCOUNTS MAINTENANCE
* TDS RETURNS
* GST & INCOME TAX COMPLIANCE
* AUDIT WORK
* GOOD COMMUNICATION AND PROFESSIONAL ATTITUDE
APPLY NOW
EMAIL: ASSOCIATEJBM@GMAIL.COM
MOBILE: 9419115305 | 9596515305 | 7780948550
REQUIRED - FULL TIME CA
COMPANY : SMAM INDIA RETAIL PVT LTD .
NATURE OF BUSINESS :
* HYPER STORES (SMEGA MART)
REQUIREMENTS:
* CA QUALIFICATION WITH MINIMUM 5 YEARS OF RELEVENT EXPERIENCE.
ADDRESS : LOWER GADIGARH, JAMMU
SALARY: RS. 70,000 PER MONTH (NEGOTIABLE)
MAIL ID : ACCOUNTS@SMEGAMART.CO.IN
CONTACT NO. : 9149691768
WAYFINDER ENTERPRISES
BHAGWAT.PARSHAD@GMAIL.COM,WAYFINDERENT@GMAIL.COM
CELL7298018924 CELL 2 9186232435
STAFF REQUIRED IN LOGISTICS COMPANY
DISPATCHER 10 DAY SHIFT 4 NIGHT SHIFT 6
BILL COLLECTIONS POST 2
EDUCATION FOR BILL COLLECTION CONVENT EDUCATED AND MBA/MCA QUALIFIED, WITH STRONG ENGLISH COMMUNICATION SKILLS AND GOOD
EDUCATION FOR DISPATCHER - GRADUATE / MBA/ MCOM/MCA ENGLISH FLUENT PREFERRED
MIS COORDINATOR -02 POSITION -
EDUCATION :- GRADUATE WITH VERY GOOD KNOWLEDGE OF MS EXCEL AND EXPERIENCE REQUIRED IN SAME FIELD.
URGENTLY REQUIRED
1. AREA SALES MANAGER
2. SALE EXECUTIVES
3. ACCOUNTANT
4. HELPERS
SALARY AS PER NORMS.
WHATSAPP YOUR RESUME
9419185691
REQUIRED
ACCOUNTANT
(GRADUATE WITH
KNOWLEDGE OF TALLY)
APPLY BY EMAILING YOUR RESUME TO
INFO@SPRINGDALES.IN
BY 15TH OF JULY 2026.
SPRINGDALES SCHOOL
CANAL ROAD JAMMU
PH. 7889655818
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