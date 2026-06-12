EMPLOYMENT (12-06-2026)
SALESMAN AN EXPERIENCED SALEMAN IS REQUIRED FOR MARKETING OF DISPOSAL AND PACKAGING PRODUCTS AT GANGYAL. SALARY :- 20000 - 25000 CONTACT - 7006501922 VACANCY ACCOUNTANT REQUIRED KNOWLEDGE OF TALLY & MS EXCEL. LOCATION: KUNJWANI BYPASS, JAMMU SALARY: RS. 15,000 (IN...
SALESMAN
AN EXPERIENCED SALEMAN IS REQUIRED FOR MARKETING OF DISPOSAL AND PACKAGING PRODUCTS AT GANGYAL.
SALARY :- 20000 - 25000
CONTACT - 7006501922
VACANCY
ACCOUNTANT REQUIRED
KNOWLEDGE OF TALLY & MS EXCEL.
LOCATION: KUNJWANI BYPASS, JAMMU
SALARY: RS. 15,000 (IN HAND)
SEND RESUME: INFRABUSINESS.IN@GMAIL.COM
CHANAKYA IAS ACADEMY JAMMU
HIRING FOR
1. MARKETING EXECUTIVE / MARKETING MANAGER
2. HOUSEKEEPING / OFFICE BOY
3. GRAPHIC DESIGNER / VIDEO EDITOR
4. RECEPTIONIST
5. SOCIAL MEDIA MANAGER
6. DATA ANALYST
7. ACADEMIC COORDINATOR
8.ADMISSION CPOUNSELOR
CALL OR WHATSAPP US AT : 7889540381
CHANAKYAIASACADEMYJAMMU@GMAIL.COM
VACANCY - RECOVERY EXECUTIVE
QUALIFICATION: MINIMUM 12TH PASS
SKILLS: GOOD COMMUNICATION & FOLLOW-UP SKILLS
JOB PROFILE:
FOLLOW-UP FOR OUTSTANDING PAYMENTS
MAINTAIN RECOVERY RECORDS & REPORTS
COORDINATE WITH ACCOUNTS & SALES TEAMS
ENSURE TIMELY COLLECTION OF DUES
SALARY: RS 16,000/- PER MONTH
WORKING HOURS: 09:30 AM TO 07:30 PM
WEEKLY OFF: SUNDAY
YEARLY INCREMENT: EVERY APRIL
CONTACT: 9541862353/KINDLY SEND YOUR
RESUME ON THIS WHATS APP NO.
ADDRESS: 101/P, SECTOR-5, TRIKUTA NAGAR, JAMMU.
REQUIRED
REQUIREMENT OF PEON FOR
CONSTRUCTION COMPANY AT SAINIK COLONY JAMMU. THE CANDIDATE MUST BE MATRIC.
APPLICANT CAN APPLY
ON EMAIL:
ZABARWANINFRATECH@GMAIL.COM.
CONTACT: 7051316357