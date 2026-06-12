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EMPLOYMENT (12-06-2026)

SALESMAN AN EXPERIENCED SALEMAN IS REQUIRED FOR MARKETING OF DISPOSAL AND PACKAGING PRODUCTS AT GANGYAL. SALARY :- 20000 - 25000 CONTACT - 7006501922 VACANCY ACCOUNTANT REQUIRED KNOWLEDGE OF TALLY & MS EXCEL. LOCATION: KUNJWANI BYPASS, JAMMU SALARY: RS. 15,000 (IN...

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Daily Excelsior
11:00 AM Jun 12, 2026 IST
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SALESMAN

AN EXPERIENCED SALEMAN IS REQUIRED FOR MARKETING OF DISPOSAL AND PACKAGING PRODUCTS AT GANGYAL.

SALARY :- 20000 - 25000

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CONTACT - 7006501922

VACANCY

ACCOUNTANT REQUIRED

KNOWLEDGE OF TALLY & MS EXCEL.

LOCATION: KUNJWANI BYPASS, JAMMU

SALARY: RS. 15,000 (IN HAND)

SEND RESUME: INFRABUSINESS.IN@GMAIL.COM

CHANAKYA IAS ACADEMY JAMMU

HIRING FOR

1. MARKETING EXECUTIVE / MARKETING MANAGER

2. HOUSEKEEPING / OFFICE BOY

3. GRAPHIC DESIGNER / VIDEO EDITOR

4. RECEPTIONIST

5. SOCIAL MEDIA MANAGER

6. DATA ANALYST

7. ACADEMIC COORDINATOR

8.ADMISSION CPOUNSELOR

CALL OR WHATSAPP US AT : 7889540381

CHANAKYAIASACADEMYJAMMU@GMAIL.COM

VACANCY - RECOVERY EXECUTIVE

QUALIFICATION: MINIMUM 12TH PASS

SKILLS: GOOD COMMUNICATION & FOLLOW-UP SKILLS

JOB PROFILE:

FOLLOW-UP FOR OUTSTANDING PAYMENTS

MAINTAIN RECOVERY RECORDS & REPORTS

COORDINATE WITH ACCOUNTS & SALES TEAMS

ENSURE TIMELY COLLECTION OF DUES

SALARY: RS 16,000/- PER MONTH

WORKING HOURS: 09:30 AM TO 07:30 PM

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YEARLY INCREMENT: EVERY APRIL

CONTACT: 9541862353/KINDLY SEND YOUR

RESUME ON THIS WHATS APP NO.

ADDRESS: 101/P, SECTOR-5, TRIKUTA NAGAR, JAMMU.

REQUIRED

REQUIREMENT OF PEON FOR

CONSTRUCTION COMPANY AT SAINIK COLONY JAMMU. THE CANDIDATE MUST BE MATRIC.

APPLICANT CAN APPLY

ON EMAIL:

ZABARWANINFRATECH@GMAIL.COM.

CONTACT: 7051316357

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