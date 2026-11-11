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EMPLOYMENT (11-11-2026)

REQUIRED MAID REQUIRED A FULL TIME MAID PREFERABLY SINGLE BELOW 50 YEARS FOR SMALL FAMILY OF HUSBAND AND WIFE AT POSH COLONY JAMMU, WILLING TO STAY 24/ AND SHOULD BE WILLING TO GO TO DELHI OCCASIONALLY AS WE HAVE A...

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Daily Excelsior
11:11 AM Nov 11, 2026 IST
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REQUIRED MAID

REQUIRED A FULL TIME MAID PREFERABLY SINGLE BELOW 50 YEARS FOR SMALL FAMILY OF HUSBAND AND WIFE AT POSH COLONY JAMMU, WILLING TO STAY 24/ AND SHOULD BE WILLING TO GO TO DELHI OCCASIONALLY AS WE HAVE A HOUSE THERE .GOOD SALARY, SEPARATE ROOM, FOOD/ CLOTHING WILL BE PROVIDED.

INTERESTED PLEASE CONTACT

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MOBILE : 7889936101

TEACHER’S AND DRIVER

URGENTLY REQUIRED

REQUIRE EXPERIENCED TEACHER’S AND DRIVER FOR PLAYWAY SCHOOL SHASTRI NAGAR.

MINIMUM QUALIFICATION: GRADUATE

PLEASE CONTACT: 9906074199/7780855895

JOB VACANCY

MODULAR KITCHEN DESIGNER

JOB LOCATION: GODREJ INTERIO, GANGYAL

CONTACT: 8899700777

NFC@LIVE.IN

REQUIRED

FULL TIME MAIDSERVANT CUM COOK REQUIRED TO STAY IN D SERVANT QUARTER @ H NO 275 SECTOR G NEAR RAMLILA CHOWK OPPOSITE PRAMOD ELECTRICALS SAINIK COLONY JAMMU .

INTERESTED CONTACT @9419272603

VELVET WASH

LAUNDRY COMPANY

START BIGGEST STORE IN JAMMU RETAIL AND COMMERCIAL LAUNDRY

REQUIRED :-

MARKETING HEAD 1NO

TELE CALLER 1NO

SALE EXECUTIVE 2NO

ADDRESS CHANNI HIMAT NEAR KARAN JOHAR SHOW ROOM JAMMU

9796979777, 7888321722

URGENTLY STAFF REQUIRED

BILLING STAFF- 2 NO.

ACCOUNTS - 1 PERSON

(SALARY+ALLOWANCE ETC)

GRAD. WITH CONVEYANCE FROM NEARBY AREAS GANDHINAGAR TO VIJAYPUR/RS PURA/ SAMBA PREF.

WALK-IN WITH RESUME-

FAIRDEAL SALES CORP.

NR.BRIDGE,SUNGLI, JAKH, JAMMU

9419153300/9419177785

WE’RE HIRING

JOIN OUR TEAM

* PART TIME/ FULL TIME

SALARY + INCENTIVES

RETIRED PERSON/ HOUSE WIVES

ABOVE 30 AGE WILL BE PERFERRED MORE.

SHUBAM THAPA

7006527729

WANTED

MAINTENANCE MANAGER

(AUTOMOTIVE)

SEEKING A PUNCTUAL, HONEST, AND RELIABLE MAINTENANCE MANAGER WITH STRONG KNOWLEDGE OF AUTOMOBILES, ESPECIALLY ELECTRIC VEHICLES (EVS).

THE IDEAL CANDIDATE SHOULD BE RESPONSIBLE, DETAIL-ORIENTED, AND CAPABLE OF MANAGING VEHICLE MAINTENANCE, REPAIRS, AND OVERALL FLEET UPKEEP.

CONTACT : 9906101760, 9541943911

NEED FOR MANAGER

NEED A MANAGER AT SHOP WHO HAS WELL EQUIPED WITH COMPUTER KNOWLEDGE IN WARE HOUSE.

TIME 8.45 AM TO 6 PM

SALARY NEGOTIABLE

CONTACT: 7628034006

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