EMPLOYMENT (11-11-2026)
REQUIRED MAID REQUIRED A FULL TIME MAID PREFERABLY SINGLE BELOW 50 YEARS FOR SMALL FAMILY OF HUSBAND AND WIFE AT POSH COLONY JAMMU, WILLING TO STAY 24/ AND SHOULD BE WILLING TO GO TO DELHI OCCASIONALLY AS WE HAVE A...
REQUIRED MAID
REQUIRED A FULL TIME MAID PREFERABLY SINGLE BELOW 50 YEARS FOR SMALL FAMILY OF HUSBAND AND WIFE AT POSH COLONY JAMMU, WILLING TO STAY 24/ AND SHOULD BE WILLING TO GO TO DELHI OCCASIONALLY AS WE HAVE A HOUSE THERE .GOOD SALARY, SEPARATE ROOM, FOOD/ CLOTHING WILL BE PROVIDED.
INTERESTED PLEASE CONTACT
MOBILE : 7889936101
TEACHER’S AND DRIVER
URGENTLY REQUIRED
REQUIRE EXPERIENCED TEACHER’S AND DRIVER FOR PLAYWAY SCHOOL SHASTRI NAGAR.
MINIMUM QUALIFICATION: GRADUATE
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JOB VACANCY
MODULAR KITCHEN DESIGNER
JOB LOCATION: GODREJ INTERIO, GANGYAL
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REQUIRED
FULL TIME MAIDSERVANT CUM COOK REQUIRED TO STAY IN D SERVANT QUARTER @ H NO 275 SECTOR G NEAR RAMLILA CHOWK OPPOSITE PRAMOD ELECTRICALS SAINIK COLONY JAMMU .
INTERESTED CONTACT @9419272603
VELVET WASH
LAUNDRY COMPANY
START BIGGEST STORE IN JAMMU RETAIL AND COMMERCIAL LAUNDRY
REQUIRED :-
MARKETING HEAD 1NO
TELE CALLER 1NO
SALE EXECUTIVE 2NO
ADDRESS CHANNI HIMAT NEAR KARAN JOHAR SHOW ROOM JAMMU
9796979777, 7888321722
URGENTLY STAFF REQUIRED
BILLING STAFF- 2 NO.
ACCOUNTS - 1 PERSON
(SALARY+ALLOWANCE ETC)
GRAD. WITH CONVEYANCE FROM NEARBY AREAS GANDHINAGAR TO VIJAYPUR/RS PURA/ SAMBA PREF.
WALK-IN WITH RESUME-
FAIRDEAL SALES CORP.
NR.BRIDGE,SUNGLI, JAKH, JAMMU
9419153300/9419177785
WE’RE HIRING
JOIN OUR TEAM
* PART TIME/ FULL TIME
SALARY + INCENTIVES
RETIRED PERSON/ HOUSE WIVES
ABOVE 30 AGE WILL BE PERFERRED MORE.
SHUBAM THAPA
7006527729
WANTED
MAINTENANCE MANAGER
(AUTOMOTIVE)
SEEKING A PUNCTUAL, HONEST, AND RELIABLE MAINTENANCE MANAGER WITH STRONG KNOWLEDGE OF AUTOMOBILES, ESPECIALLY ELECTRIC VEHICLES (EVS).
THE IDEAL CANDIDATE SHOULD BE RESPONSIBLE, DETAIL-ORIENTED, AND CAPABLE OF MANAGING VEHICLE MAINTENANCE, REPAIRS, AND OVERALL FLEET UPKEEP.
CONTACT : 9906101760, 9541943911
NEED FOR MANAGER
NEED A MANAGER AT SHOP WHO HAS WELL EQUIPED WITH COMPUTER KNOWLEDGE IN WARE HOUSE.
TIME 8.45 AM TO 6 PM
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT: 7628034006