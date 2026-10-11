EMPLOYMENT (11-10-2026)
WANTED DRIVER CUM GATE KEEPER FOR A PLAYWAY SCHOOL. CONT: 917051291179 WE ARE HIRING! WE ARE LOOKING FOR DEDICATED AND MOTIVATED CANDIDATES TO JOIN OUR TEAM FOR THE FOLLOWING POSITIONS: * ACCOUNTANT * FEMALE SALES EXECUTIVE * MALE SALES EXECUTIVE...
WANTED
DRIVER CUM GATE KEEPER FOR A
PLAYWAY SCHOOL.
CONT: 917051291179
WE ARE HIRING!
WE ARE LOOKING FOR DEDICATED AND MOTIVATED CANDIDATES TO JOIN OUR TEAM FOR THE FOLLOWING POSITIONS:
* ACCOUNTANT * FEMALE SALES EXECUTIVE
* MALE SALES EXECUTIVE
INTERESTED CANDIDATES ARE WELCOME TO APPLY. WE ARE LOOKING FOR INDIVIDUALS WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS, A POSITIVE ATTITUDE, AND A COMMITMENT TO THEIR WORK.
APPLY NOW! 7889663490
WANTED
WANTED AN ASSAYING INCHARGE FOR A HALLMARKING CENTRE LOCATED AT LAKHDATA BAZAR, JAMMU.
QUALIFICATION : B.SC IN SCIENCE
SALARY ACCORDING TO EXPERIENCE & QUALIFICATION
CONTACT : 9419188211, 7006107631
MOUNT LITERA ZEE SCHOOL VIJAYPUR
POSITIONS OPEN: CORDINATOR (MINIMUM 2 YEAR EXPERIENCE)
* PUNJABI TEACHER
* PRT (PRIMARY TEACHER): B.A./B.SC. WITH B.ED (FEMALE ONLY)
* KINDERGARTEN TEACHER(FEMALE ONLY)
* DANCE TEACHER- EXPERIENCE OF ANNUAL FUNCTION
* PICK AND DROP FACILITY
CONTACT : 9796733777, 7889636533
EMAIL RESUME ON - KIDZEE.RANJEET04@GMAIL.COM
ADDRESS- WARD NO. 13 CANAL ROAD VIJAYPUR OPPOSITE PARK
NEW RAINBOW PUBLIC HIGH SCHOOL
BATHINDI MORH, JAMMU
TEACHERS REQUIRED FOR FOLLOWING POST :-
ENG/S.ST - B.A/M.A/B.ED
SCIENCE/MATHS- B.SC/M.SC/B.ED
FOR HIGHER CLASSES
URDU - B.A/M.A/B.ED
NURSERY TRAINED TEACHER BA/MA
PHYSICAL TEACHER- B. P.ED
SUBMIT YOUR RESUME ALONGWITH DOCUMENTS
WITHIN 3 OR 4 DAYS. SALARY AS PER EXPERIENCE.
PHONE NO. 9419134065, 9086005599
PRINCIPAL
STAFF REQUIRED
TELLECALLER (FEMALE)
(FRESHER ALSO APPLY)
COMPETENT FINANCIAL
SERVICE
(MASTER TRUST OFFICE)
H. NO. 132-A GANDHI NAGAR
JAMMU
OPPOSITE UCO BANK
0191-2458746, 94197-86271
7006105171, 7006238561
REQUIRE
UNMARRIED LADY UPTO 45 YRS LEGALLY TO HELP IN CLINIC/TOUR-PAY 10,000/-
RESPECTING
JOB DOCTORY +MEALS/ROOM/ CAR USE
APPLY TO :
DR RAM LAL GUPTA
PATOLI MANGOTRIAN, JAMMU
MOB :94191-10869, 78899-33635
UPTO, OCT, 31ST
TIMING : 10.00 AM TO 1:00 PM
5:00 PM TO 7:00 PM
REQUIRED
REQUIRED SALESMAN FOR VEHICLE SPARE PARTS SHOP AT TRANSPORT NAGAR NARWAL MINIMUM QUALIFICATION - 10TH PASS AGE -24-30 SALARY -15000 TWO WHEELER DRIVING MUST CONTACT:7889658746
REQUIRED SHOP ON RENT-
MAIN JAMMU CITY
REQUIRED A SMALL COMMERCIAL SHOP ON RENT FOR BUSINESS PURPOSE WITH BUDGET OF RS 8,000 TO RS 10,000 PER MONTH. PREFERRED AREA: JAMMU MAIN CITY AND ACCESSIBLE LOCALITY WITH WATER AND ELECTRICITY CONNECTION.
SHOP SIZE: 10 FT × 15 FT (150 SQ. FT.). PLEASE CONTACT WITH EXACT LOCATION, SHOP PHOTOS AND RENT.
CONTACT NO: 9797637785, 9622469225
JOB VACANCIES
MOVIRA GLOBAL CAREERS
CHANNI HIMMAT, JAMMU
WE'RE HIRING
* 2 FEMALE EDUCATION COUNSELLORS
* 1 FEMALE TELECALLER
* 1 DIGITAL MARKETING & IT EXECUTIVE
DIGITAL PROMOTIONS
CANDIDATE PROFILE
* GRADUATES PREFERRED
* EXCELLENT ENGLISH COMMUNICATION SKILLS
* STRONG COMPUTER KNOWLEDGE
* FRESHERS ARE WELCOME
* ATTRACTIVE SALARY OFFERED
SEND CV
7051436555 | 7051229555
WE'RE HIRING !
SALES PERSON - BOY / GIRL
LOOKING FOR AN ENERGETIC, CONFIDENT & RESPONSIBLE PERSON TO JOIN OUR TEAM AT NE UNIFORMS.
WE'RE LOOKING FOR SOMEONE WHO IS: GOOD AT CUSTOMER HANDLING
POLITE & WELL-MANNERED
GOOD COMMUNICATION SKILLS HARDWORKING & PUNCTUAL
HAS A POSITIVE ATTITUDE
SALES EXPERIENCE IS A PLUS
TIMING: 10 AM - 8 PM
ATTRACTIVE SALARY**
NE UNIFORMS**
SHOP NO. 4, RED CROSS BUILDING,
KACHI CHAWNI, JAMMU
CONTACT NUMBER - 7006615487
DUBAI JOB VACANCIES FOR GIRLS
EXCITING JOB OPPORTUNITIES AVAILABLE ACROSS MULTIPLE CATEGORIES!
OFFICE, SALES & CUSTOMER SERVICE JOBS
BLUE COLLAR & WHITE COLLAR POSITIONS
VISA ASSISTANCE & JOB GUIDANCE
RECRUITMENT PROCESS SUPPORT
LIMITED VACANCIES - APPLY NOW!
CALL / WHATSAPP:
+971 55 414 5691
9070049163
CONTACT US FOR MORE DETAILS AND AVAILABLE POSITIONS.
WE ARE HIRING
REQUIREMENT FOR TUTORIAL
1. FRONT OFFICE - 1 VACANCY
2. TEACHERS UP TO CLASS 8TH (ALL SUBJECTS) - 2 VACANCIES
3 TEACHERS UP TO CLASS 8TH (MATHEMATICS & SCIENCE) - 2 VACANCIES
ADDRESS: RATNUCHAK, NEAR MADHU COSMETICS
CONTACT: 9419224690, 9906275101
(M) 95966-58993
EVERGREEN HR. SEC. SCHOOL
(ENGLISH MEDIUM RECOGNISED BY J&K GOVT.) LOWER ROOP NAGAR, JAMMU.
TEACHERS REQUIRED
FOR TEACHING SOCIAL SCIENCE UP TO 10TH CLASS = 2 TRS.
FOR TEACHING BIO-SCIENCE UP TO 12TH CLASS = 2 TRS.
COME WITH RESUME & DOCUMENTS FOR INTERVIEW IN THE SCHOOL FROM 8:30 A.M. TO 2 P.M.
REQUIRED - SALES MANAGER
SALES MANAGER REQUIRED WITH MINIMUM 3 YEARS' EXPERIENCE IN STATE & CENTRAL GOVERNMENT SALES IN IT HARDWARE & SOFTWARE. MBA PREFERRED. CANDIDATES WITH STRONG GOVERNMENT SALES EXPERIENCE MAY APPLY.
CONTACT: MOHIT SHARMA
MOBILE: +91-9796217974
EMAIL: MOHIT@EVVOLV.IN
MODEL RAJA PUBLIC
HR. SEC SCHOOL
TEACHER REQUIRED
1. BIO, SCIENCE TEACHER REQUIRED FOR CLASS 9TH TO 12TH
PART TIME / FULL TIME
APPLY WITH IN 3 DAYS ALONGWITH QUALIFICATION CERTIFICATE (8AM TO 2.00 PM) BETWEEN
O.S.MANHAS (M.D)
CONTACT NO: 94191-96150,
90181-59211, 7006485954
WE'RE HIRING !
SALES PERSON-BOY/GIRL
LOOKING FOR AN ENERGETIC, CONFIDENT & RESPONSIBLE PERSON TO JOIN OUR TEAM AT NE UNIFORMS.
WE'RE LOOKING FOR SOMEONE WHO IS:
GOOD AT CUSTOMER HANDLING
POLITE & WELL-MANNERED
GOOD COMMUNICATION SKILLS HARDWORKING & PUNCTUAL
HAS A POSITIVE ATTITUDE
SALES EXPERIENCE IS A PLUS
TIMING: 10 AM - 8 PM
ATTRACTIVE SALARY
NE UNIFORMS
SHOP NO. 4, RED CROSS BUILDING,
KACHI CHAWNI, JAMMU
CONTACT NUMBER - 7006615487
URGENTLY REQUIRED
DISTRIBUTOR SALES MAN,
FOR SALE & MARKETING AND DRIVER
SALES MAN - 1 NO.
DRIVER - 1NO.
GOOD SALARY PLUS INCENTIVE
ADDRESS BABLIANA ROAD GANGYAL JAMMU.
MOBILE NO. 7006622063, 7006652013
VACANCY
SALES MANAGER REQUIRED FOR MARKETING OF BKT OTR TYRES IN JAMMU PROVINCE.
CONTACT: 9419142655
WITH 3 DAYS
SWARN SALES CORPORATION
SHOP NO. 79, YARD NO. 6
TRANSPORT NAGAR,
NARWAL JAMMU
BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL
VACANCY FOR DRIVERS
URGENTLY REQUIRED DRIVERS FOR SCHOOL BUSES WITH VALID DRIVING LICENSE
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT THE SCHOOL ADMINISTRATION FOR FURTHER DETAILS.
BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL
SECTOR D SAINIK COLONY JAMMU
CONTACT NO- 9797668194,
8716014024, 9469210670
STAFF REQUIRED
YOUNG BOYS AND GIRLS ARE REQUIRED FOR WORK AT U-MART, SHOP NO. 7, RED CROSS MARKET, KACCHI CHAWNI, JAMMU.
INTERESTED CANDIDATES MAY VISIT THE SHOP PERSONALLY OR CONTACT US ON THE FOLLOWING MOBILE NUMBERS:
8491903716, 9419197443, 9419282963
U-MART, SHOP NO. 7, RED CROSS MARKET, KACCHI CHAWNI, JAMMU
JOB OPENING
MIS - MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEMS
REQUIREMENTS
1. PREFERABLY MATHS/ PHYSICS/ ECONOMICS/ APPLIED SCIENCES/ ENGINEERING STUDENT
2. PREFERABLY TOP 20%ILE IN STUDIES
3. VERY GOOD COMPUTER SKILLS, ESPECIALLY ADVANCED EXCEL/SHEETS
4. EXCELLENT UNDERSTANDING OF BASIC ARITHMETIC AND STATISTICS PERCENTAGES, RATIO PROPORTIONS, WEIGHTED AVERAGES, ETC
5. SALARY 20000-25000 (AS PER CAPABILITY)
EMAIL ID : PC@PMRCJEW.COM