Home About
Android App iOS App Epaper
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
Home / Employment / EMPLOYMENT (11-10-2026)

EMPLOYMENT (11-10-2026)

WANTED DRIVER CUM GATE KEEPER FOR A PLAYWAY SCHOOL. CONT: 917051291179 WE ARE HIRING! WE ARE LOOKING FOR DEDICATED AND MOTIVATED CANDIDATES TO JOIN OUR TEAM FOR THE FOLLOWING POSITIONS: * ACCOUNTANT * FEMALE SALES EXECUTIVE * MALE SALES EXECUTIVE...

article_Author
Daily Excelsior
12:01 PM Oct 11, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img

WANTED

DRIVER CUM GATE KEEPER FOR A

PLAYWAY SCHOOL.

Advertisement

CONT: 917051291179

WE ARE HIRING!

WE ARE LOOKING FOR DEDICATED AND MOTIVATED CANDIDATES TO JOIN OUR TEAM FOR THE FOLLOWING POSITIONS:

* ACCOUNTANT * FEMALE SALES EXECUTIVE

* MALE SALES EXECUTIVE

INTERESTED CANDIDATES ARE WELCOME TO APPLY. WE ARE LOOKING FOR INDIVIDUALS WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS, A POSITIVE ATTITUDE, AND A COMMITMENT TO THEIR WORK.

APPLY NOW! 7889663490

WANTED

WANTED AN ASSAYING INCHARGE FOR A HALLMARKING CENTRE LOCATED AT LAKHDATA BAZAR, JAMMU.

QUALIFICATION : B.SC IN SCIENCE

SALARY ACCORDING TO EXPERIENCE & QUALIFICATION

CONTACT : 9419188211, 7006107631

MOUNT LITERA ZEE SCHOOL VIJAYPUR

POSITIONS OPEN: CORDINATOR (MINIMUM 2 YEAR EXPERIENCE)

* PUNJABI TEACHER

* PRT (PRIMARY TEACHER): B.A./B.SC. WITH B.ED (FEMALE ONLY)

* KINDERGARTEN TEACHER(FEMALE ONLY)

* DANCE TEACHER- EXPERIENCE OF ANNUAL FUNCTION

* PICK AND DROP FACILITY

CONTACT : 9796733777, 7889636533

EMAIL RESUME ON - KIDZEE.RANJEET04@GMAIL.COM

ADDRESS- WARD NO. 13 CANAL ROAD VIJAYPUR OPPOSITE PARK

NEW RAINBOW PUBLIC HIGH SCHOOL

BATHINDI MORH, JAMMU

TEACHERS REQUIRED FOR FOLLOWING POST :-

ENG/S.ST - B.A/M.A/B.ED

SCIENCE/MATHS- B.SC/M.SC/B.ED

FOR HIGHER CLASSES

URDU - B.A/M.A/B.ED

NURSERY TRAINED TEACHER BA/MA

PHYSICAL TEACHER- B. P.ED

SUBMIT YOUR RESUME ALONGWITH DOCUMENTS

WITHIN 3 OR 4 DAYS. SALARY AS PER EXPERIENCE.

PHONE NO. 9419134065, 9086005599

PRINCIPAL

STAFF REQUIRED

TELLECALLER (FEMALE)

(FRESHER ALSO APPLY)

COMPETENT FINANCIAL

SERVICE

(MASTER TRUST OFFICE)

H. NO. 132-A GANDHI NAGAR

JAMMU

OPPOSITE UCO BANK

0191-2458746, 94197-86271

7006105171, 7006238561

REQUIRE

UNMARRIED LADY UPTO 45 YRS LEGALLY TO HELP IN CLINIC/TOUR-PAY 10,000/-

RESPECTING

JOB DOCTORY +MEALS/ROOM/ CAR USE

APPLY TO :

DR RAM LAL GUPTA

PATOLI MANGOTRIAN, JAMMU

MOB :94191-10869, 78899-33635

UPTO, OCT, 31ST

TIMING : 10.00 AM TO 1:00 PM

5:00 PM TO 7:00 PM

REQUIRED

REQUIRED SALESMAN FOR VEHICLE SPARE PARTS SHOP AT TRANSPORT NAGAR NARWAL MINIMUM QUALIFICATION - 10TH PASS AGE -24-30 SALARY -15000 TWO WHEELER DRIVING MUST CONTACT:7889658746

REQUIRED SHOP ON RENT-

MAIN JAMMU CITY

REQUIRED A SMALL COMMERCIAL SHOP ON RENT FOR BUSINESS PURPOSE WITH BUDGET OF RS 8,000 TO RS 10,000 PER MONTH. PREFERRED AREA: JAMMU MAIN CITY AND ACCESSIBLE LOCALITY WITH WATER AND ELECTRICITY CONNECTION.

SHOP SIZE: 10 FT × 15 FT (150 SQ. FT.). PLEASE CONTACT WITH EXACT LOCATION, SHOP PHOTOS AND RENT.

CONTACT NO: 9797637785, 9622469225

JOB VACANCIES

MOVIRA GLOBAL CAREERS

CHANNI HIMMAT, JAMMU

WE'RE HIRING

* 2 FEMALE EDUCATION COUNSELLORS

* 1 FEMALE TELECALLER

* 1 DIGITAL MARKETING & IT EXECUTIVE

DIGITAL PROMOTIONS

CANDIDATE PROFILE

* GRADUATES PREFERRED

* EXCELLENT ENGLISH COMMUNICATION SKILLS

* STRONG COMPUTER KNOWLEDGE

* FRESHERS ARE WELCOME

* ATTRACTIVE SALARY OFFERED

SEND CV

7051436555 | 7051229555

WE'RE HIRING !

SALES PERSON - BOY / GIRL

LOOKING FOR AN ENERGETIC, CONFIDENT & RESPONSIBLE PERSON TO JOIN OUR TEAM AT NE UNIFORMS.

WE'RE LOOKING FOR SOMEONE WHO IS: GOOD AT CUSTOMER HANDLING

POLITE & WELL-MANNERED

GOOD COMMUNICATION SKILLS HARDWORKING & PUNCTUAL

HAS A POSITIVE ATTITUDE

SALES EXPERIENCE IS A PLUS

TIMING: 10 AM - 8 PM

ATTRACTIVE SALARY**

NE UNIFORMS**

SHOP NO. 4, RED CROSS BUILDING,

KACHI CHAWNI, JAMMU

CONTACT NUMBER - 7006615487

DUBAI JOB VACANCIES FOR GIRLS

EXCITING JOB OPPORTUNITIES AVAILABLE ACROSS MULTIPLE CATEGORIES!

OFFICE, SALES & CUSTOMER SERVICE JOBS

BLUE COLLAR & WHITE COLLAR POSITIONS

VISA ASSISTANCE & JOB GUIDANCE

RECRUITMENT PROCESS SUPPORT

LIMITED VACANCIES - APPLY NOW!

CALL / WHATSAPP:

+971 55 414 5691

9070049163

CONTACT US FOR MORE DETAILS AND AVAILABLE POSITIONS.

WE ARE HIRING

REQUIREMENT FOR TUTORIAL

1. FRONT OFFICE - 1 VACANCY

2. TEACHERS UP TO CLASS 8TH (ALL SUBJECTS) - 2 VACANCIES

3 TEACHERS UP TO CLASS 8TH (MATHEMATICS & SCIENCE) - 2 VACANCIES

ADDRESS: RATNUCHAK, NEAR MADHU COSMETICS

CONTACT: 9419224690, 9906275101

(M) 95966-58993

EVERGREEN HR. SEC. SCHOOL

(ENGLISH MEDIUM RECOGNISED BY J&K GOVT.) LOWER ROOP NAGAR, JAMMU.

TEACHERS REQUIRED

FOR TEACHING SOCIAL SCIENCE UP TO 10TH CLASS = 2 TRS.

FOR TEACHING BIO-SCIENCE UP TO 12TH CLASS = 2 TRS.

COME WITH RESUME & DOCUMENTS FOR INTERVIEW IN THE SCHOOL FROM 8:30 A.M. TO 2 P.M.

REQUIRED - SALES MANAGER

SALES MANAGER REQUIRED WITH MINIMUM 3 YEARS' EXPERIENCE IN STATE & CENTRAL GOVERNMENT SALES IN IT HARDWARE & SOFTWARE. MBA PREFERRED. CANDIDATES WITH STRONG GOVERNMENT SALES EXPERIENCE MAY APPLY.

CONTACT: MOHIT SHARMA

MOBILE: +91-9796217974

EMAIL: MOHIT@EVVOLV.IN

MODEL RAJA PUBLIC

HR. SEC SCHOOL

TEACHER REQUIRED

1. BIO, SCIENCE TEACHER REQUIRED FOR CLASS 9TH TO 12TH

PART TIME / FULL TIME

APPLY WITH IN 3 DAYS ALONGWITH QUALIFICATION CERTIFICATE (8AM TO 2.00 PM) BETWEEN

O.S.MANHAS (M.D)

CONTACT NO: 94191-96150,

90181-59211, 7006485954

WE'RE HIRING !

SALES PERSON-BOY/GIRL

LOOKING FOR AN ENERGETIC, CONFIDENT & RESPONSIBLE PERSON TO JOIN OUR TEAM AT NE UNIFORMS.

WE'RE LOOKING FOR SOMEONE WHO IS:

GOOD AT CUSTOMER HANDLING

POLITE & WELL-MANNERED

GOOD COMMUNICATION SKILLS HARDWORKING & PUNCTUAL

HAS A POSITIVE ATTITUDE

SALES EXPERIENCE IS A PLUS

TIMING: 10 AM - 8 PM

ATTRACTIVE SALARY

NE UNIFORMS

SHOP NO. 4, RED CROSS BUILDING,

KACHI CHAWNI, JAMMU

CONTACT NUMBER - 7006615487

URGENTLY REQUIRED

DISTRIBUTOR SALES MAN,

FOR SALE & MARKETING AND DRIVER

SALES MAN - 1 NO.

DRIVER - 1NO.

GOOD SALARY PLUS INCENTIVE

ADDRESS BABLIANA ROAD GANGYAL JAMMU.

MOBILE NO. 7006622063, 7006652013

VACANCY

SALES MANAGER REQUIRED FOR MARKETING OF BKT OTR TYRES IN JAMMU PROVINCE.

CONTACT: 9419142655

WITH 3 DAYS

SWARN SALES CORPORATION

SHOP NO. 79, YARD NO. 6

TRANSPORT NAGAR,

NARWAL JAMMU

BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL

VACANCY FOR DRIVERS

URGENTLY REQUIRED DRIVERS FOR SCHOOL BUSES WITH VALID DRIVING LICENSE

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT THE SCHOOL ADMINISTRATION FOR FURTHER DETAILS.

BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL

SECTOR D SAINIK COLONY JAMMU

CONTACT NO- 9797668194,

8716014024, 9469210670

STAFF REQUIRED

YOUNG BOYS AND GIRLS ARE REQUIRED FOR WORK AT U-MART, SHOP NO. 7, RED CROSS MARKET, KACCHI CHAWNI, JAMMU.

INTERESTED CANDIDATES MAY VISIT THE SHOP PERSONALLY OR CONTACT US ON THE FOLLOWING MOBILE NUMBERS:

8491903716, 9419197443, 9419282963

U-MART, SHOP NO. 7, RED CROSS MARKET, KACCHI CHAWNI, JAMMU

JOB OPENING

MIS - MANAGEMENT

INFORMATION SYSTEMS

REQUIREMENTS

1. PREFERABLY MATHS/ PHYSICS/ ECONOMICS/ APPLIED SCIENCES/ ENGINEERING STUDENT

2. PREFERABLY TOP 20%ILE IN STUDIES

3. VERY GOOD COMPUTER SKILLS, ESPECIALLY ADVANCED EXCEL/SHEETS

4. EXCELLENT UNDERSTANDING OF BASIC ARITHMETIC AND STATISTICS PERCENTAGES, RATIO PROPORTIONS, WEIGHTED AVERAGES, ETC

5. SALARY 20000-25000 (AS PER CAPABILITY)

EMAIL ID : PC@PMRCJEW.COM

Advertisement
Advertisement

E-Paper

epaper Read Now
amarnath_yatra