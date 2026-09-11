EMPLOYMENT (11-09-2026)
REQUIRED BEAUTICIAN FOR HOME SALOON (ONLY FEMALE) LOCATION: THIRD FLOOR SOUTH BLOCK BAHU PLAZA JAMMU CONTACT NO: 7006634134, 7051800428 SHEMROCK FIRST STEP PRE-SCHOOL, JAMMU REQUIRES FEMALE NURSERY TEACHER CARING & CREATIVE CANDIDATE WITH EXCELLENT ENGLISH COMMUNICATION SKILLS, KNOWLEDGE OF ART...
REQUIRED
BEAUTICIAN
FOR HOME SALOON
(ONLY FEMALE)
LOCATION: THIRD FLOOR SOUTH BLOCK BAHU PLAZA JAMMU
CONTACT NO: 7006634134, 7051800428
SHEMROCK FIRST STEP PRE-SCHOOL, JAMMU
REQUIRES FEMALE NURSERY TEACHER
CARING & CREATIVE CANDIDATE WITH EXCELLENT ENGLISH COMMUNICATION SKILLS, KNOWLEDGE OF ART & CRAFT, AND TEACHING EXPERIENCE PREFERRED.
SEND CV: INFO@SHEMROCKFIRSTSTEP.COM
CONTACT: +91 9419977300
ADDRESS: 49/5, CHANNI HIMMAT, JAMMU
APPLY NOW
REQUIRED
REAL ESTATE & INSURANCE
SALES EXECUTIVES &
TELE CALLERS REQUIRED
MALE & FEMALE (BOTH)
FRESHERS & EXPERIENCED CAN APPLY
SALARY: NEGOTIABLE
ATTRACTIVE CAREER & GROWTH OPPORTUNITIES
LOCATION: SOUTH BLOCK, BAHU PLAZA JAMMU
CONTACT NO: 9186135099, 6005595510
ANM / GNM/ D PHARMA/ B PHARMA
D. PHARMA / B. PHARMA - MALE
ANM, GNM - FEMALE / MALE
NURSING STAFF
FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR
CONTACT NO. : 7006433572
7006112791
CHANAKYA IAS ACADEMY JAMMU
HIRING
1. MARKETING EXECUTIVE / MARKETING MANAGER
2. HOUSEKEEPING / OFFICE BOY
3. GRAPHIC DESIGNER / VIDEO EDITOR
4. SECURITY GUARDS ( AGENCY PREF.)
5. SOCIAL MEDIA MANAGER / DIGITAL MARKETING AGENCY
6. IT MANAGER / DATA ANALYST
7. ACCOUNTANT MAIL YOUR CV:
CHANAKYAIASACADEMYJAMMU@GMAIL.COM
CONTACT NO : 7889540381.
REQUIRED
SALES EXECUTIVE - 8 M FOR JAMMU
SALES EXECUTIVE - 2M FOR KATHUA
EDUCATION: GRADUATES IN ANY DISCIPLINE
EXPERIENCE - 1 TO 2 YRS IN FMCG
SALARY: NEGOTIABLE
CONTACT: A.M. AGENCIES
CHANNI HIMMAT, JAMMU
INTERVIEW ON 11/09/26 & 12/09/26
TIME - 11.00 AM TO 01.00 PM
EMAIL-BAWA.DHRE@AMAGENCIES.IN
WEB-HTTPS://AMAGENCIES.IN
MOB. NO. 7780870031, 9858511416
TEACHER REQURIED FOR COACHING INSTITUTE
SCIENCE - 2
ENGLISH - 2
SST - 2
QUALIFICATION - SCI, GRADUATE
TIME : 4.00 PM - 6.45 PM
CLASS : 5TH - 10TH
SALARY 6000/-
LOCATION: PRIYADARSHNI LANE NO.
1, H.NO. 225, TALAB TILLO, JAMMU
CONTACT NO.: 8493033770
REQUIRED
A LEADING ORG NEEDS FOLLOWING STAFF FOR PROJECT
1. MASTER IN SOCIAL WORK- 1 NO. (MSW)
2. TELECALLERS - 2NOS.
ONLY EXP & COM KNOWLEDGE
(HAVING OWN SCOOTY)
3. DIGITAL MARKETING - 1 NOS.
COMPUTER KNOWLEDGE
4. MBA (MARKETING) - 1 NOS.
RAJESHSETINDIA@GMAIL.COM
9419100331
STAFF REQUIRED
STAFF REQUIRED FOR
TELE CALLING AND HELPER IN FACTORY.
SALARY 8000 TO 12000
CONTACT: 7006180373
REQUIRED
M/S ISHANT CALIBRATION & MATERIAL HI-TECH PVT. LTD.
WE ARE HIRING 02 NOS -LAB TESTING ENGINEER
QUALIFICATION: DIPLOMA OR DEGREE HOLDER CIVIL / MECHANICAL
HAVING EXPERIENCE IN TESTING OF MATERIAL, SOIL TESTING, LAB REPORTS & COMPUTER KNOWLEDGE
SALARY - RESPECTABLE
CONTACT: 9682384208
KHASRA NO. 228, NEAR AKHROTE FACTORY BIRPUR COMPLEX, BARI BRAHMANA, TEHSIL BISHNAH, DISTRICT JAMMU, J&K (PIN-181123).
MAIL:- ICMH201515@GMAIL.COM
REQUIRED
REQUIRED HELPER FOR PACKING AT CANAL ROAD
WHATSAPP YOUR DETAILS @ 8716812937
ONLY WHATSAPP & NO CALLS
DRIVER REQUIRED
FOR ELECTRIC COMMERCIAL AUTO-BAKERY DELIVERY
REQUIREMENTS:
VALID DRIVING LICENCE
2+ YEARS DRIVING EXPERIENCE PREFERRED
LOCAL AREA KNOWLEDGE
WILLING TO LOAD & UNLOAD BAKERY PRODUCTS.
LOCATION: HAZURI BAGH, TALAB TILLO, JAMMU
CONTACT: 8492013158
IMMEDIATE JOINING PREFERRED
INTERNATIONAL DAILY RISING SCHOOL, KANDOLI NAGROTA
REQUIREMENT OF THE STAFF
* COMPUTER TYPE WRITTER
* ACCOUNTANT (GOVT RETIRED ALSO PREFERRED)
* ENGLISH TEACHER (M.A, B.ED)
* SCIENCE TEACHER (M.SC, B.ED)
* FEMALE HELPER (NAGROTA AREA)
PICK & DROP FACILITY
AVAILABLE
SEND RESUME :-
IDRSSCHOOLNAGROTA@GMAIL.COM
MOBILE NO. 7006943166
STAFF REQUIRED
SALESMAN: 3 (MALE)
SALARY NEGOTIABLE
EXPERIENCE REQUIRED : 4-5 YEARS
AREA: TALAB TILLO, BOHRI
GANPATI JEWELLERY HOUSE PRIVATE LIMITED
CONTACT DETAILS: 9070688000
INFO@GANPATIJEWELERYHOUSE.COM
REQUIRED
1 NO. DRIVER
1 NO. SALES EXECUTIVE
FOR HARDWARE SHOP
AT GANGYAL
PH. 9419148100
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