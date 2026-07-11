EMPLOYMENT (11-07-2026)
SPRINGDALES HR. SEC. SCHOOL CANAL ROAD, JAMMU OPPOSITE SCIENCE COLLEGE EMAIL-ID: SPRINGDALESSCHOOLPRINCIPAL@GMAIL.COM CONTACT NO. 9419197259 WALK-IN-INTERVIEW * PGT: ENGLISH, PHYSICS, CHEMISTRY * TGT: HINDI, SCIENCE, MATHS * PRIMARY TEACHERS QUALIFICATION: GRADUATE/POSTGRADUATE WITH B.ED. INTERESTED CANDIDATES MAY WALK IN WITH CV...
SPRINGDALES HR. SEC. SCHOOL
CANAL ROAD, JAMMU
OPPOSITE SCIENCE COLLEGE
EMAIL-ID: SPRINGDALESSCHOOLPRINCIPAL@GMAIL.COM
CONTACT NO. 9419197259
WALK-IN-INTERVIEW
* PGT: ENGLISH, PHYSICS, CHEMISTRY
* TGT: HINDI, SCIENCE, MATHS
* PRIMARY TEACHERS
QUALIFICATION: GRADUATE/POSTGRADUATE WITH B.ED.
INTERESTED CANDIDATES MAY WALK IN WITH CV AND DOCUMENTS.
INTERVIEW DATE & TIMING:
14TH & 15TH JULY-2026 (10 PM TO 12 PM)
WANTED
B.SC./ M.SC. (CHEMISTRY) / B.PHARMA FOR QC/QA DEPARTMENT HAVING KNOWLEDGE OF ISO/QMS FOR FULL TIME/PART TIME FOR PHARMA INDUSTRY IN BARI BRAHMANA.
CONTACT NO. 7006000414
VACANCY
WANTED 4-5 GODOWN HELPERS FOR PUNJAB TENT BAZAAR, KC COLONY PREET NAGAR. PREFERENCE WOULD BE GIVEN TO HARDWORKING AND HONEST CANDIDATES.
CONTACT : 9419185458, 7006040170
CONTACT BETWEEN 9:00 AM TO 7:00 PM
REQUIRED DRIVER
WHATSAPP YOUR CV AT 8716812937
STRICTLY WHATSAPP;
NO CALLS
REQUIRED
SHOP ASSISTANT
A SHOP ASSISTANT IS REQUIRED FOR A FURNISHING SHOW ROOM AT GANDHINAGAR WITH
QUALIFICATION 12 TH PASS.
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT - 8082468388
REQUIRED
1. TECHNICIAN HAVING KNOWLEDGE OF FAN, GEASER, INDUCTION, RICE COOKER AND MIXER GRINDER.
2. PERSON HAVING KNWOLEDGE OF ACCOUNTS AND DATA ENTRY.
KINDLY SHARE YOUR RESUME AT
PH. 8082515806
PREFERENCE WILL BE GIVEN BY
CITY CANDIDATES ONLY
STAFF REQUIRED
1. ACCOUNTANT (FULL TIME): B.COM, EXPERIENCED.
2. PHARMA SALESMAN: EXPERIENCED, WITH OWN SCOOTY FOR MEDICAL AGENCY WORK.
3. SALES EXECUTIVE: B.SC. (MEDICAL), EXPERIENCED IN MEDICAL EQUIPMENT SALES. MEDICAL REPRESENTATIVE (MR) EXPERIENCE WILL BE PREFERRED.
4. MALE LAB ASSISTANT: FOR LABORATORY WORK AND COLLECTION OF SAMPLES. EXPERIENCE PREFERRED.
APPLY TO: HANS RAJ & SONS AGENCIES, RESHAMGARH, JAMMU.
EMAIL: HRSJK2014@GMAIL.COM
MOB.: 9419189485, 9419193224
JOB VACANCY IN SHANKER INDUSTRIES
NAME OF POSTS
POSTS 1
1. PERSONAL ASSISTANT (PA) (1 FEMALE)
2. ASSISTANT / COORDINATOR (1 FEMALE)
3. ACCOUNTANT (2 MALE)
4. SUPERVISOR (2 MALE)
5. SALES PERSON EXPERIENCED (2 MALE FOR JAMMU TO KATHUA AREA)
INTERVIEW DATE AND TIME
DATE 11/07/2026, 13/07/2026, 14/07/2026
INTERVIEW TIME 03:00 PM TO 5:00 PM PHASE 1 SIDCO SAMBA
INTERESTED CANDIDATES MAY COME ALONG WITH RESUME/CV
FOR MORE DETAILS:- INDUSTRIES
SHANKER INDUSTRIES -1, SIDCO SAMBA
9906044364, EMAIL: SAHIL17SHARMA@GMAIL.COM