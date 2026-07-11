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EMPLOYMENT (11-07-2026)

SPRINGDALES HR. SEC. SCHOOL CANAL ROAD, JAMMU OPPOSITE SCIENCE COLLEGE EMAIL-ID: SPRINGDALESSCHOOLPRINCIPAL@GMAIL.COM CONTACT NO. 9419197259 WALK-IN-INTERVIEW * PGT: ENGLISH, PHYSICS, CHEMISTRY * TGT: HINDI, SCIENCE, MATHS * PRIMARY TEACHERS QUALIFICATION: GRADUATE/POSTGRADUATE WITH B.ED. INTERESTED CANDIDATES MAY WALK IN WITH CV...

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Daily Excelsior
11:21 AM Jul 11, 2026 IST
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SPRINGDALES HR. SEC. SCHOOL

CANAL ROAD, JAMMU

OPPOSITE SCIENCE COLLEGE

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EMAIL-ID: SPRINGDALESSCHOOLPRINCIPAL@GMAIL.COM

CONTACT NO. 9419197259

WALK-IN-INTERVIEW

* PGT: ENGLISH, PHYSICS, CHEMISTRY

* TGT: HINDI, SCIENCE, MATHS

* PRIMARY TEACHERS

QUALIFICATION: GRADUATE/POSTGRADUATE WITH B.ED.

INTERESTED CANDIDATES MAY WALK IN WITH CV AND DOCUMENTS.

INTERVIEW DATE & TIMING:

14TH & 15TH JULY-2026 (10 PM TO 12 PM)

WANTED

B.SC./ M.SC. (CHEMISTRY) / B.PHARMA FOR QC/QA DEPARTMENT HAVING KNOWLEDGE OF ISO/QMS FOR FULL TIME/PART TIME FOR PHARMA INDUSTRY IN BARI BRAHMANA.

CONTACT NO. 7006000414

VACANCY

WANTED 4-5 GODOWN HELPERS FOR PUNJAB TENT BAZAAR, KC COLONY PREET NAGAR. PREFERENCE WOULD BE GIVEN TO HARDWORKING AND HONEST CANDIDATES.

CONTACT : 9419185458, 7006040170

CONTACT BETWEEN 9:00 AM TO 7:00 PM

REQUIRED DRIVER

WHATSAPP YOUR CV AT 8716812937

STRICTLY WHATSAPP;

NO CALLS

REQUIRED

SHOP ASSISTANT

A SHOP ASSISTANT IS REQUIRED FOR A FURNISHING SHOW ROOM AT GANDHINAGAR WITH

QUALIFICATION 12 TH PASS.

SALARY NEGOTIABLE

CONTACT - 8082468388

REQUIRED

1. TECHNICIAN HAVING KNOWLEDGE OF FAN, GEASER, INDUCTION, RICE COOKER AND MIXER GRINDER.

2. PERSON HAVING KNWOLEDGE OF ACCOUNTS AND DATA ENTRY.

KINDLY SHARE YOUR RESUME AT

PH. 8082515806

PREFERENCE WILL BE GIVEN BY

CITY CANDIDATES ONLY

STAFF REQUIRED

1. ACCOUNTANT (FULL TIME): B.COM, EXPERIENCED.

2. PHARMA SALESMAN: EXPERIENCED, WITH OWN SCOOTY FOR MEDICAL AGENCY WORK.

3. SALES EXECUTIVE: B.SC. (MEDICAL), EXPERIENCED IN MEDICAL EQUIPMENT SALES. MEDICAL REPRESENTATIVE (MR) EXPERIENCE WILL BE PREFERRED.

4. MALE LAB ASSISTANT: FOR LABORATORY WORK AND COLLECTION OF SAMPLES. EXPERIENCE PREFERRED.

APPLY TO: HANS RAJ & SONS AGENCIES, RESHAMGARH, JAMMU.

EMAIL: HRSJK2014@GMAIL.COM

MOB.: 9419189485, 9419193224

JOB VACANCY IN SHANKER INDUSTRIES

NAME OF POSTS

POSTS 1

1. PERSONAL ASSISTANT (PA) (1 FEMALE)

2. ASSISTANT / COORDINATOR (1 FEMALE)

3. ACCOUNTANT (2 MALE)

4. SUPERVISOR (2 MALE)

5. SALES PERSON EXPERIENCED (2 MALE FOR JAMMU TO KATHUA AREA)

INTERVIEW DATE AND TIME

DATE 11/07/2026, 13/07/2026, 14/07/2026

INTERVIEW TIME 03:00 PM TO 5:00 PM PHASE 1 SIDCO SAMBA

INTERESTED CANDIDATES MAY COME ALONG WITH RESUME/CV

FOR MORE DETAILS:- INDUSTRIES

SHANKER INDUSTRIES -1, SIDCO SAMBA

9906044364, EMAIL: SAHIL17SHARMA@GMAIL.COM

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