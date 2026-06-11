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EMPLOYMENT (11-06-2026)

WANTED PEON A PEON IS REQUIRED FOR OFFICE WORK IN A REPUTED NEWSPAPER OFFICE. WORKING HOURS 10.00 AM - 6.00 PM. (LOCAL PREFERRED) CONTACT : 9419187958 URGENT REQUIRED STAFF HIRING WALK IN INTERVIEW 11-06-2026 TO 15-06-2026 COMPANY NAME : MASTERLINK...

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Daily Excelsior
11:25 AM Jun 11, 2026 IST
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WANTED PEON

A PEON IS REQUIRED FOR OFFICE WORK IN A REPUTED

NEWSPAPER OFFICE.

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WORKING HOURS

10.00 AM - 6.00 PM.

(LOCAL PREFERRED)

CONTACT : 9419187958

URGENT REQUIRED STAFF HIRING

WALK IN INTERVIEW

11-06-2026 TO 15-06-2026

COMPANY NAME : MASTERLINK INDIA

OFFICE AND SALE WORK

SALARY 15000 TO 20000

ADDRESS :- NEAR ICICI BANK LTD, OPPOSITE FOWARA CHOWK, .GREATER KAILASH, JAMMU, JAMMU AND KASHMIR 180011

OFFICE STAFF

1. RELATIONSHIP EXECUTIVE (SALES)

MALE AND FEMALE

FRESHER & EXPERIENCE CAN ALSO APPLY

CONTACT US ON CALLING OR WHATSAPP :-9186391281

REQUIRED

OFFICE BOY/ PEON FOR OFFICE AT

SAINIK COLONY

CALL AT :

01913510480

BETWEEN 9 AM TO 5 PM

SALARY 10000

CHANAKYA IAS ACADEMY JAMMU

HIRING FOR

1. MARKETING EXECUTIVE / MARKETING MANAGER

2. HOUSEKEEPING / OFFICE BOY

3. GRAPHIC DESIGNER / VIDEO EDITOR

4. RECEPTIONIST

5. SOCIAL MEDIA MANAGER

6. DATA ANALYST

7. ACADEMIC COORDINATOR

8.ADMISSION CPOUNSELOR

CALL OR WHATSAPP US AT : 7889540381

CHANAKYAIASACADEMYJAMMU@GMAIL.COM

WANTED WATCHMEN

FOR FULL TIME JOB AT FACTORIES AT KATHUA AND BARI BRAHMANA INTRESTED PERSONS CONTACT ON WHATSAPP ONLY 7006884722

STAFF REQUIRED

MARKETING EXECUTIVE 3 SALARY 12000 PLUS PETROL 3000

DELIVERY BOYS 3 SALARY 10000 PLUS PETROL

OFFICE BOYS 2 SALARY 8000

TELE CALLER FEMALE 1 SALARY 8000 PLUS COMMISSION

CHAUHAN GARMENTS

ADDRESS SEC.3 GANGYAL NEAR DEVINE LADIES GYM

CONTACT- 9906189965, 9419164586

NEED SALESMAN FOR REPUTED COMPANY.

MUST HAVE 2 WHEELER

FOR MARKET VISIT.

SALARY-12000 + INCENTIVE

OFFICE LOCATION-KUNJWANI

CONTACT-9419103040

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