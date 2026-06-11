EMPLOYMENT (11-06-2026)
WANTED PEON A PEON IS REQUIRED FOR OFFICE WORK IN A REPUTED NEWSPAPER OFFICE. WORKING HOURS 10.00 AM - 6.00 PM. (LOCAL PREFERRED) CONTACT : 9419187958 URGENT REQUIRED STAFF HIRING WALK IN INTERVIEW 11-06-2026 TO 15-06-2026 COMPANY NAME : MASTERLINK...
WANTED PEON
A PEON IS REQUIRED FOR OFFICE WORK IN A REPUTED
NEWSPAPER OFFICE.
WORKING HOURS
10.00 AM - 6.00 PM.
(LOCAL PREFERRED)
CONTACT : 9419187958
URGENT REQUIRED STAFF HIRING
WALK IN INTERVIEW
11-06-2026 TO 15-06-2026
COMPANY NAME : MASTERLINK INDIA
OFFICE AND SALE WORK
SALARY 15000 TO 20000
ADDRESS :- NEAR ICICI BANK LTD, OPPOSITE FOWARA CHOWK, .GREATER KAILASH, JAMMU, JAMMU AND KASHMIR 180011
OFFICE STAFF
1. RELATIONSHIP EXECUTIVE (SALES)
MALE AND FEMALE
FRESHER & EXPERIENCE CAN ALSO APPLY
CONTACT US ON CALLING OR WHATSAPP :-9186391281
REQUIRED
OFFICE BOY/ PEON FOR OFFICE AT
SAINIK COLONY
CALL AT :
01913510480
BETWEEN 9 AM TO 5 PM
SALARY 10000
CHANAKYA IAS ACADEMY JAMMU
HIRING FOR
1. MARKETING EXECUTIVE / MARKETING MANAGER
2. HOUSEKEEPING / OFFICE BOY
3. GRAPHIC DESIGNER / VIDEO EDITOR
4. RECEPTIONIST
5. SOCIAL MEDIA MANAGER
6. DATA ANALYST
7. ACADEMIC COORDINATOR
8.ADMISSION CPOUNSELOR
CALL OR WHATSAPP US AT : 7889540381
CHANAKYAIASACADEMYJAMMU@GMAIL.COM
WANTED WATCHMEN
FOR FULL TIME JOB AT FACTORIES AT KATHUA AND BARI BRAHMANA INTRESTED PERSONS CONTACT ON WHATSAPP ONLY 7006884722
STAFF REQUIRED
MARKETING EXECUTIVE 3 SALARY 12000 PLUS PETROL 3000
DELIVERY BOYS 3 SALARY 10000 PLUS PETROL
OFFICE BOYS 2 SALARY 8000
TELE CALLER FEMALE 1 SALARY 8000 PLUS COMMISSION
CHAUHAN GARMENTS
ADDRESS SEC.3 GANGYAL NEAR DEVINE LADIES GYM
CONTACT- 9906189965, 9419164586
NEED SALESMAN FOR REPUTED COMPANY.
MUST HAVE 2 WHEELER
FOR MARKET VISIT.
SALARY-12000 + INCENTIVE
OFFICE LOCATION-KUNJWANI
CONTACT-9419103040