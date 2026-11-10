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EMPLOYMENT (10-11-2026)

JOB VACANCY REQUIRED EXPERIENCED MALE STAFF:- (JAMMU LOCAL) * SALESMAN FOR SHAWL * HELPER * FLOOR SUPERVISOR FOR RETAIL SHOWROOM IN JAMMU CITY. (M) 9796660707, 9419182096 SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES REQUIREMENTS 1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL...

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Daily Excelsior
10:56 AM Nov 10, 2026 IST
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JOB VACANCY

REQUIRED EXPERIENCED

MALE STAFF:- (JAMMU LOCAL)

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* SALESMAN FOR SHAWL

* HELPER

* FLOOR SUPERVISOR FOR RETAIL SHOWROOM IN JAMMU CITY.

(M) 9796660707, 9419182096

SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES

REQUIREMENTS

1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA.

2. RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT)

3. MERCHANT 4. ACCOUNTS

5. ELECTRICAL WORK 6. DRIVER

7. PEON 8. SECURITY GUARD 9. MAID.

10. VACANCY IN HOTEL (SUPERVISOR, HOUSE KEEPING, COOK, WAITER, GUARD, METER SECURITY GUARD)

CAPT. EX-CAPT. SUBASH CHANDER

MOB: 9419090782, 9622340783

REQUIRED

WE ARE HIRING MALE COUNTER STAFF FOR A RETAIL BAKERY SHOP.

EXPERIENCE IN A RETAIL SHOP

TIMINGS: FULL-TIME

LOCATION : TALAB TILLO, JAMMU

CONTACT : CALL / WHATSAPP

9419145554

STAFF REQUIRED AT A-ONE CLINIC GANDHI NAGAR

ULTRASOUND ASSISTANT / HELPER REQUIRED AT A-ONE ULTRASOUND CLINIC AQUAF MARKET 1ST FLOOR OPP GOVT HOSPITAL GANDHI NAGAR JAMMU. WALK IN INTERVIEW AT CLINIC AND SEND RESUME ON WHAT'S APP. SALARY NEGOTIABLE. TIME 9 AM TO 5 PM. SUNDAY CLOSED.

CONTACT 96826 72001

WHATSAPP RESUME

REQUIRED

TRUCK DRIVERS (3 NO.)

ONLY SERIOUS CANDIDATES APPLY WITH VALID DRIVING LICENCE

FOR KK ENTERPRISES

PHASE 3RD INDUSTRIAL AREA LANE NO. 22 GANGYAL.

CONTACT : 9419104004

9596002125

URGENTLY REQUIRED

1. SUPERVISOR/ACCOUNTANT/COMPUTER OPERATOR/OFFICE INCHARGE.

2. OFFICE ASSISTANT/RECEPTIONIST/BILLING OPERATOR.

3. DRIVER / SALES MAN / FLOOR EXECUTIVE / HOTEL & RESTAURANT STAFF.

4. PACKING BOYS,DELIVERY BOYS/BIKE RIDERS.

5. INDOOR SALES EXECUTIVE/CUSTOMER CARE MANAGER (FOR TELE-COM)

6. TELLECALLER/DIPLOMA/DEGREE.MEC/ELE/CSE.

ADDRESS: 628/A, BEHIND LAKSHMI NARAYAN MANDIR GANDHI NAGAR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB.

CONTACT NO: 9149840451, 9596674192.

EMAIL:SROBINDER36@GMAIL.COM

REQUIRED STAFF

ROOM BOY----(2)

SECURITY GUARD----(1)

FOOD AND ACCOMMODATION PROVIDED....... OFFICE-- GOLE PULLI, TALAB TILLO JAMMU (NEAR AGRICULTURE OFFICE) 9797550646, 9419118392

VACANCY

REQUIRED FOLLOWING STAFF FOR A NURSING HOME SITUATED IN JAMMU.

1. PHARMACY EXECUTIVE

2. OT TECHNICIAN

3. COMPUTER OPERATOR (MS OFFICE EXPERT)

4. X-RAY TECHNICIAN

5. LAB TECHNICIAN

6. ACCOUNTANT

FOR INTERVIEW, CONTACT: 9149912378

HOME DRIVER REQUIRED

DRIVER REQUIRED FOR HOME.

ACCOMMODATION AVAILABLE. DRIVER REQUIRED WHO CAN STAY AT THE RESIDENCE AND CANNOT GO HOME DAILY.

EXPERIENCE IN BOTH AUTOMATIC & MANUAL CARS REQUIRED.

CONTACT: 9419113355

CALL AFTER 10:00 AM

DRIVERS WANTED

JOIN OUR TEAM! DRIVERS FROM KUNJWANI, GREATER KAILASH, CHANNI, GANDHI NAGAR, AND TRIKUTA NAGAR ARE ESPECIALLY WELCOME.

MINIMUM 3 YEARS OF DRIVING EXPERIENCE PLUS AUTOMATIC CAR DRIVING IS A MUST.

12 HR SHIFT

CONTACT: 9906101760, 60054 79595

WE ARE HIRING!

REQUIRED: FEMALE RECEPTIONIST

WE ARE LOOKING FOR A SMART, CONFIDENT AND WELL-MANNERED FEMALE RECEPTIONIST FOR OUR OFFICE.

OFFICE ADDRESS: BISHNAH, JAMMU - 181132

CONTACT NO.: 7006183280, 7051242654

INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT US ON THE ABOVE NUMBER FOR MORE DETAILS.

APPLY NOW!

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