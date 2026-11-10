EMPLOYMENT (10-11-2026)
JOB VACANCY REQUIRED EXPERIENCED MALE STAFF:- (JAMMU LOCAL) * SALESMAN FOR SHAWL * HELPER * FLOOR SUPERVISOR FOR RETAIL SHOWROOM IN JAMMU CITY. (M) 9796660707, 9419182096 SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES REQUIREMENTS 1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL...
JOB VACANCY
REQUIRED EXPERIENCED
MALE STAFF:- (JAMMU LOCAL)
* SALESMAN FOR SHAWL
* HELPER
* FLOOR SUPERVISOR FOR RETAIL SHOWROOM IN JAMMU CITY.
(M) 9796660707, 9419182096
SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES
REQUIREMENTS
1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA.
2. RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT)
3. MERCHANT 4. ACCOUNTS
5. ELECTRICAL WORK 6. DRIVER
7. PEON 8. SECURITY GUARD 9. MAID.
10. VACANCY IN HOTEL (SUPERVISOR, HOUSE KEEPING, COOK, WAITER, GUARD, METER SECURITY GUARD)
CAPT. EX-CAPT. SUBASH CHANDER
MOB: 9419090782, 9622340783
REQUIRED
WE ARE HIRING MALE COUNTER STAFF FOR A RETAIL BAKERY SHOP.
EXPERIENCE IN A RETAIL SHOP
TIMINGS: FULL-TIME
LOCATION : TALAB TILLO, JAMMU
CONTACT : CALL / WHATSAPP
9419145554
STAFF REQUIRED AT A-ONE CLINIC GANDHI NAGAR
ULTRASOUND ASSISTANT / HELPER REQUIRED AT A-ONE ULTRASOUND CLINIC AQUAF MARKET 1ST FLOOR OPP GOVT HOSPITAL GANDHI NAGAR JAMMU. WALK IN INTERVIEW AT CLINIC AND SEND RESUME ON WHAT'S APP. SALARY NEGOTIABLE. TIME 9 AM TO 5 PM. SUNDAY CLOSED.
CONTACT 96826 72001
WHATSAPP RESUME
REQUIRED
TRUCK DRIVERS (3 NO.)
ONLY SERIOUS CANDIDATES APPLY WITH VALID DRIVING LICENCE
FOR KK ENTERPRISES
PHASE 3RD INDUSTRIAL AREA LANE NO. 22 GANGYAL.
CONTACT : 9419104004
9596002125
URGENTLY REQUIRED
1. SUPERVISOR/ACCOUNTANT/COMPUTER OPERATOR/OFFICE INCHARGE.
2. OFFICE ASSISTANT/RECEPTIONIST/BILLING OPERATOR.
3. DRIVER / SALES MAN / FLOOR EXECUTIVE / HOTEL & RESTAURANT STAFF.
4. PACKING BOYS,DELIVERY BOYS/BIKE RIDERS.
5. INDOOR SALES EXECUTIVE/CUSTOMER CARE MANAGER (FOR TELE-COM)
6. TELLECALLER/DIPLOMA/DEGREE.MEC/ELE/CSE.
ADDRESS: 628/A, BEHIND LAKSHMI NARAYAN MANDIR GANDHI NAGAR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB.
CONTACT NO: 9149840451, 9596674192.
EMAIL:SROBINDER36@GMAIL.COM
REQUIRED STAFF
ROOM BOY----(2)
SECURITY GUARD----(1)
FOOD AND ACCOMMODATION PROVIDED....... OFFICE-- GOLE PULLI, TALAB TILLO JAMMU (NEAR AGRICULTURE OFFICE) 9797550646, 9419118392
VACANCY
REQUIRED FOLLOWING STAFF FOR A NURSING HOME SITUATED IN JAMMU.
1. PHARMACY EXECUTIVE
2. OT TECHNICIAN
3. COMPUTER OPERATOR (MS OFFICE EXPERT)
4. X-RAY TECHNICIAN
5. LAB TECHNICIAN
6. ACCOUNTANT
FOR INTERVIEW, CONTACT: 9149912378
HOME DRIVER REQUIRED
DRIVER REQUIRED FOR HOME.
ACCOMMODATION AVAILABLE. DRIVER REQUIRED WHO CAN STAY AT THE RESIDENCE AND CANNOT GO HOME DAILY.
EXPERIENCE IN BOTH AUTOMATIC & MANUAL CARS REQUIRED.
CONTACT: 9419113355
CALL AFTER 10:00 AM
DRIVERS WANTED
JOIN OUR TEAM! DRIVERS FROM KUNJWANI, GREATER KAILASH, CHANNI, GANDHI NAGAR, AND TRIKUTA NAGAR ARE ESPECIALLY WELCOME.
MINIMUM 3 YEARS OF DRIVING EXPERIENCE PLUS AUTOMATIC CAR DRIVING IS A MUST.
12 HR SHIFT
CONTACT: 9906101760, 60054 79595
WE ARE HIRING!
REQUIRED: FEMALE RECEPTIONIST
WE ARE LOOKING FOR A SMART, CONFIDENT AND WELL-MANNERED FEMALE RECEPTIONIST FOR OUR OFFICE.
OFFICE ADDRESS: BISHNAH, JAMMU - 181132
CONTACT NO.: 7006183280, 7051242654
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT US ON THE ABOVE NUMBER FOR MORE DETAILS.
APPLY NOW!