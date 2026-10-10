EMPLOYMENT (10-10-2026)
REQUIRED 1. HINDI TEACHER FOR CLASSES 1ST TO 10TH 2. ENGLISH TEACHER FOR CLASSES 1ST TO 5TH 3. GENERAL LINE TEACHER FOR PRIMARY CLASSES INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD...
REQUIRED
1. HINDI TEACHER FOR CLASSES 1ST TO 10TH
2. ENGLISH TEACHER FOR CLASSES 1ST TO 5TH
3. GENERAL LINE TEACHER FOR PRIMARY CLASSES
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD JAMMU
CONTACT NO. 9797598856
9086266399
VACANCIES AVAILABLE
MALE/FEMALE
WELL EDUCATED, DYNAMIC, EXPERIENCED:
1. PHARMACY SALESPERSON FOR CHEMIST SHOP
2. GOOD KNOWLEDGE OF READING PRESCRIPTIONS
3. GOOD COMMUNICATION & CUSTOMER HANDLING SKILLS
4. TIMING :9.00 A.M TO 9.30 P.M
KINDLY CONTACT AND SEND YOUR CV:
SANDEEP MEDICATES SECTOR NO 6 MINI MARKET TRIKUTA NAGAR JAMMU
9906210245
SPRINGDALES HR. SEC. SCHOOL
CANAL ROAD, JAMMU
OPPOSITE SCIENCE COLLEGE
EMAIL-ID: SPRINGDALESSCHOOLPRINCIPAL@GMAIL.COM
CONTACT NO. 9419197259
WALK-IN-INTERVIEW
• PGT: ENGLISH
QUALIFICATION: GRADUATE/ POSTGRADUATE WITH B.ED.
INTERESTED CANDIDATES MAY WALK IN WITH CV AND DOCUMENTS.
INTERVIEW DATE & TIMING:
12TH SEP-2026 (10 AM TO 12 PM)
REQUIRED - SALES MANAGER
SALES MANAGER REQUIRED WITH MINIMUM 3 YEARS' EXPERIENCE IN STATE & CENTRAL GOVERNMENT SALES IN IT HARDWARE & SOFTWARE. MBA PREFERRED. CANDIDATES WITH STRONG GOVERNMENT SALES EXPERIENCE MAY APPLY.
CONTACT: MOHIT SHARMA
MOBILE: +91-9796217974
EMAIL: MOHIT@EVVOLV.IN
REQUIRED URGENTLY
1.BACK OFFICE ASSISTANT
(FEMALE) 02
2. BACK OFFICE ASSISTANT
(MALE) 1
COMPUTER BASICS KNOWLEDGE MUST
FOR APPOINTMENT CONTACT:
9906800759 & 9596812474
URGENT
REQUIRED
CAR DRIVER PERSONAL
PSO DRIVER WITH WEAPON
CALL US: 9541383093
LALIT GRAAPHIXX
DOGRA HALL, JAMMU.
9018879169
REQUIRED
MALE /FEMALE
GRAPHICS DESIGNER 2 NO.
SALARY 18+
FLEX FITTING TECHNICIAN 02 NO. SALARY NEGOTIABLE
MOUNT LITERA ZEE SCHOOL VIJAYPUR
POSITIONS OPEN: CORDINATOR (MINIMUM 2 YEAR EXPERIENCE)
* PUNJABI TEACHER
* PRT (PRIMARY TEACHER): B.A./B.SC. WITH B.ED (FEMALE ONLY)
* KINDERGARTEN TEACHER(FEMALE ONLY)
* DANCE TEACHER- EXPERIENCE OF ANNUAL FUNCTION
* PICK AND DROP FACILITY
CONTACT : 9796733777, 7889636533
EMAIL RESUME ON - KIDZEE.RANJEET04@GMAIL.COM
ADDRESS- WARD NO. 13 CANAL ROAD VIJAYPUR OPPOSITE PARK
REQUIRED:
SENIOR SUPERVISOR
WHOLESALE MEDICINE FIRM SEEKS A MATURE, RESPONSIBLE, AND
EXPERIENCED SUPERVISOR, PREFERABLY RETIRED OR AGED 60+.
HOURS: 10:00 AM-7:00 PM
CONTACT: 9419184824
WANTED
WANTED AN ASSAYING INCHARGE FOR A HALLMARKING CENTRE LOCATED AT LAKHDATA BAZAR, JAMMU.
QUALIFICATION : B.SC IN SCIENCE
SALARY ACCORDING TO EXPERIENCE & QUALIFICATION
CONTACT : 9419188211, 7006107631
WE ARE HIRING!
LOHAMANDI GROUP
A UNIT OF DAVINDER IRON
POSITION: TALLY SALES GIRLS (2 VACANCIES)
JOB RESPONSIBILITIES:
* SALES ENTRIES & INVOICING
* SALES BILLING
* MAINTAINING SALES RECORDS
* PREPARING SALES REPORTS
FRESHERS CAN APPLY!
LOCATION: GANGYAL NATIONAL HIGHWAY,
NEAR GANGYAL PULI, PILLAR NO. 31, JAMMU.
CONTACT: 9055100300
SKY LINE HAIR & BEAUTY SALON
TRIKUTA NAGAR, JAMMU
WE ARE HIRING!
1) EXPERIENCED KARIGAR - MEN
2+ YEARS EXPERIENCE | SALARY: RS 8,000- RS 12,000
2) HELPER / TRAINEE - LADIES & GENTS
FREE TRAINING PROVIDED | SALARY: RS 4,000-RS 5,000
3) PART-TIME JOB - STUDENTS / FRESHER
GROCERY STORE WORK SALARY: RS 5,000- RS 6,000
CONTACT FOR POST I) & II 6351530686
CONTACT FOR III) 7889335463