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EMPLOYMENT (10-10-2026)

REQUIRED 1. HINDI TEACHER FOR CLASSES 1ST TO 10TH 2. ENGLISH TEACHER FOR CLASSES 1ST TO 5TH 3. GENERAL LINE TEACHER FOR PRIMARY CLASSES INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD...

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Daily Excelsior
10:11 AM Oct 10, 2026 IST
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REQUIRED

1. HINDI TEACHER FOR CLASSES 1ST TO 10TH

2. ENGLISH TEACHER FOR CLASSES 1ST TO 5TH

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3. GENERAL LINE TEACHER FOR PRIMARY CLASSES

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD JAMMU

CONTACT NO. 9797598856

9086266399

VACANCIES AVAILABLE

MALE/FEMALE

WELL EDUCATED, DYNAMIC, EXPERIENCED:

1. PHARMACY SALESPERSON FOR CHEMIST SHOP

2. GOOD KNOWLEDGE OF READING PRESCRIPTIONS

3. GOOD COMMUNICATION & CUSTOMER HANDLING SKILLS

4. TIMING :9.00 A.M TO 9.30 P.M

KINDLY CONTACT AND SEND YOUR CV:

SANDEEP MEDICATES SECTOR NO 6 MINI MARKET TRIKUTA NAGAR JAMMU

9906210245

SPRINGDALES HR. SEC. SCHOOL

CANAL ROAD, JAMMU

OPPOSITE SCIENCE COLLEGE

EMAIL-ID: SPRINGDALESSCHOOLPRINCIPAL@GMAIL.COM

CONTACT NO. 9419197259

WALK-IN-INTERVIEW

• PGT: ENGLISH

QUALIFICATION: GRADUATE/ POSTGRADUATE WITH B.ED.

INTERESTED CANDIDATES MAY WALK IN WITH CV AND DOCUMENTS.

INTERVIEW DATE & TIMING:

12TH SEP-2026 (10 AM TO 12 PM)

REQUIRED - SALES MANAGER

SALES MANAGER REQUIRED WITH MINIMUM 3 YEARS' EXPERIENCE IN STATE & CENTRAL GOVERNMENT SALES IN IT HARDWARE & SOFTWARE. MBA PREFERRED. CANDIDATES WITH STRONG GOVERNMENT SALES EXPERIENCE MAY APPLY.

CONTACT: MOHIT SHARMA

MOBILE: +91-9796217974

EMAIL: MOHIT@EVVOLV.IN

REQUIRED URGENTLY

1.BACK OFFICE ASSISTANT

(FEMALE) 02

2. BACK OFFICE ASSISTANT

(MALE) 1

COMPUTER BASICS KNOWLEDGE MUST

FOR APPOINTMENT CONTACT:

9906800759 & 9596812474

URGENT

REQUIRED

CAR DRIVER PERSONAL

PSO DRIVER WITH WEAPON

CALL US: 9541383093

LALIT GRAAPHIXX

DOGRA HALL, JAMMU.

9018879169

REQUIRED

MALE /FEMALE

GRAPHICS DESIGNER 2 NO.

SALARY 18+

FLEX FITTING TECHNICIAN 02 NO. SALARY NEGOTIABLE

MOUNT LITERA ZEE SCHOOL VIJAYPUR

POSITIONS OPEN: CORDINATOR (MINIMUM 2 YEAR EXPERIENCE)

* PUNJABI TEACHER

* PRT (PRIMARY TEACHER): B.A./B.SC. WITH B.ED (FEMALE ONLY)

* KINDERGARTEN TEACHER(FEMALE ONLY)

* DANCE TEACHER- EXPERIENCE OF ANNUAL FUNCTION

* PICK AND DROP FACILITY

CONTACT : 9796733777, 7889636533

EMAIL RESUME ON - KIDZEE.RANJEET04@GMAIL.COM

ADDRESS- WARD NO. 13 CANAL ROAD VIJAYPUR OPPOSITE PARK

REQUIRED:

SENIOR SUPERVISOR

WHOLESALE MEDICINE FIRM SEEKS A MATURE, RESPONSIBLE, AND

EXPERIENCED SUPERVISOR, PREFERABLY RETIRED OR AGED 60+.

HOURS: 10:00 AM-7:00 PM

CONTACT: 9419184824

WANTED

WANTED AN ASSAYING INCHARGE FOR A HALLMARKING CENTRE LOCATED AT LAKHDATA BAZAR, JAMMU.

QUALIFICATION : B.SC IN SCIENCE

SALARY ACCORDING TO EXPERIENCE & QUALIFICATION

CONTACT : 9419188211, 7006107631

WE ARE HIRING!

LOHAMANDI GROUP

A UNIT OF DAVINDER IRON

POSITION: TALLY SALES GIRLS (2 VACANCIES)

JOB RESPONSIBILITIES:

* SALES ENTRIES & INVOICING

* SALES BILLING

* MAINTAINING SALES RECORDS

* PREPARING SALES REPORTS

FRESHERS CAN APPLY!

LOCATION: GANGYAL NATIONAL HIGHWAY,

NEAR GANGYAL PULI, PILLAR NO. 31, JAMMU.

CONTACT: 9055100300

SKY LINE HAIR & BEAUTY SALON

TRIKUTA NAGAR, JAMMU

WE ARE HIRING!

1) EXPERIENCED KARIGAR - MEN

2+ YEARS EXPERIENCE | SALARY: RS 8,000- RS 12,000

2) HELPER / TRAINEE - LADIES & GENTS

FREE TRAINING PROVIDED | SALARY: RS 4,000-RS 5,000

3) PART-TIME JOB - STUDENTS / FRESHER

GROCERY STORE WORK SALARY: RS 5,000- RS 6,000

CONTACT FOR POST I) & II 6351530686

CONTACT FOR III) 7889335463

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