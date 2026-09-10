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EMPLOYMENT (10-09-2026)

JOB JOB JOB JOB REQUIRED DELIVERY BOYS IN QSR COMPANY. DRIVING LICENSE IS MANDATORY. BIKE AND PETROL PROVIDED BY COMPANY. POTENTIAL EARNING 18000 TO 24000 INTERESTED CANDIDATE CAN CONTACT ON BELOW PHONE NUMBERS 8082128359, 9596721629, 9596802497 STAFF PHARMACIST 17000 SALARY...

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Daily Excelsior
10:48 AM Sep 10, 2026 IST
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JOB JOB JOB JOB

REQUIRED DELIVERY BOYS

IN QSR COMPANY.

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DRIVING LICENSE IS MANDATORY.

BIKE AND PETROL PROVIDED

BY COMPANY.

POTENTIAL EARNING 18000 TO 24000

INTERESTED CANDIDATE CAN CONTACT ON BELOW PHONE NUMBERS

8082128359, 9596721629, 9596802497

STAFF PHARMACIST

17000 SALARY + 3 PROFIT SHARE

SUPERVISOR MANDI NARWAL 15000+ACCOMODATION

FEMALE COOK 15000 FUL TIME

DRIVER, ACCOUNTANT

MOB. NO. 9149541533

URGENT REQUIRED

1.OFFICE ASSISTANT, GNM, MULTI PURPOSE, D.PHARMA, MEDICAL REPRESENTATIVE, OT TECHNICIAN.

2. ACCOUTANT, COMPUTER OPERATOR, DATA ENTERY OPERATOR, GEM PORTAL.

3. SUPERVISOR, STORE MANAGER, HOUSEKEEPING SUPERVISOR, CASHIER, GM.

4. DIPLOMA/DEGREE. MEC,ELE,CSE,CIVIL,IT.

5. SECURTY GUARD, OFFICE BOY, PEON, HOUSE KEEPING, RECEPTIONIST, COUNCLLOR

6. STAFF NURSE, ANM, RECEPTIONIST, TELLE CALLER.

ADDRESS:628/A, BEHIND LAKSHMI NARAYNA MANDIR, GANDHI NAGAR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB.

CONTACT: 9149840451 EMAIL: SROBINDER@GMAIL.COM.

DIIHM JAMMU

REQUIRED FULL TIME MARKETING EXECUTIVE & FACULTY MEMBER AT DREAM INDIA INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, JAMMU.

ELIGIBILITY: GRADUATES, UP TO 35 YEARS OF AGE.

KEY REQUIREMENT:

EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS.

LOCATION: MARBLE MARKET,

TRIKUTA NAGAR, JAMMU.

APPLY NOW: SUBMIT CV VIA WHATSAPP TO 9878202829 OR 9797263329.

WE ARE HIRING!

DAVINDER IRON AND STEEL CO.

OPEN POSITION

EXECUTIVE ASSISTANT

( SUPPORT THE M.D. & CO ORDINATE DAY TO DAY OPERATIONS)

* BASIC COMPUTER KNOWLEDGE

* GOOD COMMUNICATION SKILLS

* FRESHERS CAN APPLY

* EXPERIENCE PREFERRED

APPLY NOW LOCATION GANGYAL PULLI NEAR PILLER NO 31

CONTACT: 9682348244

REQUIRED

ONE COMPUTER OPERATOR/DRIVER IS REQUIRED AT HOTEL KRISHANA PLAZA RAJINDER BAZAR NEAR SHAHEDI CHOWK JAMMU CANDIDATE SHOULD BE PREFERABLE FROM ADJOINING TRIKUTA NAGAR AREA VISITING HOURS 11 AM TO 4 PM FOR DETAIL CONTACT

PHONE NO. 9419188509

TEACHER REQURIED FOR COACHING INSTITUTE

SCIENCE - 2

ENGLISH - 2

SST - 2

QUALIFICATION - SCI, GRADUATE

TIME : 4.00 PM - 6.45 PM

CLASS : 5TH - 10TH

SALARY 6000/-

LOCATION: PRIYADARSHNI LANE NO.

1, H.NO. 225, TALAB TILLO, JAMMU

CONTACT NO.: 8493033770

NEEL KAMAL HIGH SCHOOL

THATHAR BANTALAB

AFFILIATED TO CBSE:-730137

TGT :- ENGLISH , SCIENCE.

PRT :- BA/B.SC +B.ED.

COMPUTER TEACHER:-( BCA/ MCA).

INTERNAL GUARDIAN :- BA/BSC

SUBMIT YOUR RESUME BEFORE 12TH OF SEPTEMBER.

CONTACT:- 7298780937,9419217003

WANTED TEACHERS

1) FOR PRIMARY CLASSES = 02

2) FOR SECONDARY CLASSES= 02

QUALIFICATION - BA/BSC/MA/MSC/B.ED

ATTRACTIVE SALARY, PL CONTACT

PRINCIPAL

DASHMESH PUBLIC HIGH SCHOOL

BHOUR CAMP, PEER BABA-CHATHA ROAD JAMMU

CONTACT NUMBERS : 9419232442/9906100980

STAFF REQUIRED

COMPUTER OPERATOR- 3 NO.

ADVISOR - 2 NO.

TECHNICIAN- 2 NO.

ADDRESS REGENCY HONDA

71 BC ROAD REHARI JAMMU

PH.: 9796049193, 8803369879

JOB OPPORTUNITY

FOR KINDERGARTEN SCHOOL

AT GANDHINAGAR

FEMALE EXPERIENCED TEACHERS - 2

FRESHERS CAN ALSO APPLY

CONTACT: 9797910666

INTERNATIONAL DAILY RISING SCHOOL, KANDOLI NAGROTA

REQUIREMENT OF THE STAFF

* COMPUTER TYPE WRITTER

* ACCOUNTANT (GOVT RETIRED ALSO PREFERRED)

* ENGLISH TEACHER (M.A, B.ED)

* SCIENCE TEACHER (M.SC, B.ED)

* FEMALE HELPER (NAGROTA AREA)

PICK & DROP FACILITY

AVAILABLE

SEND RESUME :-

IDRSSCHOOLNAGROTA@GMAIL.COM

MOBILE NO. 7006943166

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