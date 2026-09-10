EMPLOYMENT (10-09-2026)
JOB JOB JOB JOB REQUIRED DELIVERY BOYS IN QSR COMPANY. DRIVING LICENSE IS MANDATORY. BIKE AND PETROL PROVIDED BY COMPANY. POTENTIAL EARNING 18000 TO 24000 INTERESTED CANDIDATE CAN CONTACT ON BELOW PHONE NUMBERS 8082128359, 9596721629, 9596802497 STAFF PHARMACIST 17000 SALARY...
JOB JOB JOB JOB
REQUIRED DELIVERY BOYS
IN QSR COMPANY.
DRIVING LICENSE IS MANDATORY.
BIKE AND PETROL PROVIDED
BY COMPANY.
POTENTIAL EARNING 18000 TO 24000
INTERESTED CANDIDATE CAN CONTACT ON BELOW PHONE NUMBERS
8082128359, 9596721629, 9596802497
STAFF PHARMACIST
17000 SALARY + 3 PROFIT SHARE
SUPERVISOR MANDI NARWAL 15000+ACCOMODATION
FEMALE COOK 15000 FUL TIME
DRIVER, ACCOUNTANT
MOB. NO. 9149541533
URGENT REQUIRED
1.OFFICE ASSISTANT, GNM, MULTI PURPOSE, D.PHARMA, MEDICAL REPRESENTATIVE, OT TECHNICIAN.
2. ACCOUTANT, COMPUTER OPERATOR, DATA ENTERY OPERATOR, GEM PORTAL.
3. SUPERVISOR, STORE MANAGER, HOUSEKEEPING SUPERVISOR, CASHIER, GM.
4. DIPLOMA/DEGREE. MEC,ELE,CSE,CIVIL,IT.
5. SECURTY GUARD, OFFICE BOY, PEON, HOUSE KEEPING, RECEPTIONIST, COUNCLLOR
6. STAFF NURSE, ANM, RECEPTIONIST, TELLE CALLER.
ADDRESS:628/A, BEHIND LAKSHMI NARAYNA MANDIR, GANDHI NAGAR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB.
CONTACT: 9149840451 EMAIL: SROBINDER@GMAIL.COM.
DIIHM JAMMU
REQUIRED FULL TIME MARKETING EXECUTIVE & FACULTY MEMBER AT DREAM INDIA INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, JAMMU.
ELIGIBILITY: GRADUATES, UP TO 35 YEARS OF AGE.
KEY REQUIREMENT:
EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS.
LOCATION: MARBLE MARKET,
TRIKUTA NAGAR, JAMMU.
APPLY NOW: SUBMIT CV VIA WHATSAPP TO 9878202829 OR 9797263329.
WE ARE HIRING!
DAVINDER IRON AND STEEL CO.
OPEN POSITION
EXECUTIVE ASSISTANT
( SUPPORT THE M.D. & CO ORDINATE DAY TO DAY OPERATIONS)
* BASIC COMPUTER KNOWLEDGE
* GOOD COMMUNICATION SKILLS
* FRESHERS CAN APPLY
* EXPERIENCE PREFERRED
APPLY NOW LOCATION GANGYAL PULLI NEAR PILLER NO 31
CONTACT: 9682348244
REQUIRED
ONE COMPUTER OPERATOR/DRIVER IS REQUIRED AT HOTEL KRISHANA PLAZA RAJINDER BAZAR NEAR SHAHEDI CHOWK JAMMU CANDIDATE SHOULD BE PREFERABLE FROM ADJOINING TRIKUTA NAGAR AREA VISITING HOURS 11 AM TO 4 PM FOR DETAIL CONTACT
PHONE NO. 9419188509
TEACHER REQURIED FOR COACHING INSTITUTE
SCIENCE - 2
ENGLISH - 2
SST - 2
QUALIFICATION - SCI, GRADUATE
TIME : 4.00 PM - 6.45 PM
CLASS : 5TH - 10TH
SALARY 6000/-
LOCATION: PRIYADARSHNI LANE NO.
1, H.NO. 225, TALAB TILLO, JAMMU
CONTACT NO.: 8493033770
NEEL KAMAL HIGH SCHOOL
THATHAR BANTALAB
AFFILIATED TO CBSE:-730137
TGT :- ENGLISH , SCIENCE.
PRT :- BA/B.SC +B.ED.
COMPUTER TEACHER:-( BCA/ MCA).
INTERNAL GUARDIAN :- BA/BSC
SUBMIT YOUR RESUME BEFORE 12TH OF SEPTEMBER.
CONTACT:- 7298780937,9419217003
WANTED TEACHERS
1) FOR PRIMARY CLASSES = 02
2) FOR SECONDARY CLASSES= 02
QUALIFICATION - BA/BSC/MA/MSC/B.ED
ATTRACTIVE SALARY, PL CONTACT
PRINCIPAL
DASHMESH PUBLIC HIGH SCHOOL
BHOUR CAMP, PEER BABA-CHATHA ROAD JAMMU
CONTACT NUMBERS : 9419232442/9906100980
STAFF REQUIRED
COMPUTER OPERATOR- 3 NO.
ADVISOR - 2 NO.
TECHNICIAN- 2 NO.
ADDRESS REGENCY HONDA
71 BC ROAD REHARI JAMMU
PH.: 9796049193, 8803369879
JOB OPPORTUNITY
FOR KINDERGARTEN SCHOOL
AT GANDHINAGAR
FEMALE EXPERIENCED TEACHERS - 2
FRESHERS CAN ALSO APPLY
CONTACT: 9797910666
INTERNATIONAL DAILY RISING SCHOOL, KANDOLI NAGROTA
REQUIREMENT OF THE STAFF
* COMPUTER TYPE WRITTER
* ACCOUNTANT (GOVT RETIRED ALSO PREFERRED)
* ENGLISH TEACHER (M.A, B.ED)
* SCIENCE TEACHER (M.SC, B.ED)
* FEMALE HELPER (NAGROTA AREA)
PICK & DROP FACILITY
AVAILABLE
SEND RESUME :-
IDRSSCHOOLNAGROTA@GMAIL.COM
MOBILE NO. 7006943166