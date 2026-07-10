EMPLOYMENT (10-07-2026)
REQUIREMENT OF BOY WE NEED AN ACTIVE BOY FOR MARKETING IN JAMMU ONLY FOR OUR SHOP IN WARE HOUSE. BASE OF MARKETING RELATED TO EDIBLE OIL (SARSO KA OIL) SALARY NEGOTIABLE CONTACT 9103148151 REQUIRED 1. B COM FOR STORES/ACCOUNTS 2....
REQUIREMENT OF BOY
WE NEED AN ACTIVE BOY FOR MARKETING IN JAMMU ONLY FOR OUR SHOP IN WARE HOUSE. BASE OF MARKETING RELATED TO EDIBLE OIL (SARSO KA OIL) SALARY NEGOTIABLE
CONTACT 9103148151
REQUIRED
1. B COM FOR STORES/ACCOUNTS
2. B.SC./ M.SC. (CHEMISTRY) / B.PHARMA FOR QC/QA DEPARTMENT HAVING KNOWLEDGE OF ISO/QMS FOR FULL TIME/PART TIME FOR PHARMA INDUSTRY IN BARI BRAHMANA.
CONTACT NO. 7006000414
LITTLE ROSE ACADEMY HIGH SCHOOL
MODEL TOWN, GANGYAL, JAMMU
TEACHERS REQUIRED
SCIENCE / MATHEMATICS TEACHER
QUALIFICATION: M.SC. & B.ED.
GENERAL LINE TEACHER
QUALIFICATION: M.A. & B.ED.
SEND YOUR DETAILED RESUME VIA EMAIL OR CONTACT: (ACADEMYLITTLEROSE01234@GMAIL.COM) 9018145313 | 7006177452
VACANCY
MARKETING EXECUTIVE :
MALE CANDIDATE WITH
MINIMUM 5 YEARS OF EXPERIENCE
IN DIRECT MARKETING, GOOD
COMMUNICATION SKILLS ARE MUST
SALARY - 20000=00
TOTAL FIELD JOB
MUST OWN TWO WHEELER
SUBMIT RESUME
AT THE FURNISHING MALL
GULAB SINGH MARG JAMMU
URGENTLY REQUIRED
BOYS AND GIRLS
BPO JOB OPENING 12+ CANDIDATES
POSITION - TELE CALLER
QUALIFICATION - 12TH PASSED
PROCESS- APPOINTMENT FIXING ( HOLIDAY INDUSTRY )
LANGUAGE - HINDI & ENGLISH
SALARY- 9K - 14K + ATTRACTIVE INCENTIVES 2K -25K
ONLY EXPERIENCE CANDIDATE APPLY MINIMUM 6 TO 1YRS MONTH EXPERIENCE IN TELE CALLING, SALES, LEAD GENERATION, INSURANCE BACKGROUND
AGE CRITERIA - 24 TO 30
ADDRESS- SHIVANYA HOLIDAYS, 2ND FLOOR, SHASTRI NAGAR, OPP APOLLO TYER, NEAR NIRANKARI BHAVAN JAMMU
APPLY-7006176140/7600783882
REQUIRED
DELIVERY BOY FOR FLIPKART PARCEL FOR TRIKUTA NAGAR AREA
RS 15 PER PACK AT
CASH PAYMENT AT THE
END OF THE DAY
DAILY EARN MONEY
CONTACT: 9622077697, 7006366322
STAFF REQUIRED
1) FEMALE TELE CALLER HAVING EXPERIENCE IN SAME FIELD. (LOCATION NARWAL).
2) SALES/ MARKETING EXECUTIVE FOR COMMERCIAL / INDUSTRIAL SOLAR SITES.
3) SERVICE ENGINEER HAVING EXPERIENCE IN SOLAR FIELD.
FRESHER CAN ALSO APPLY.
FOR SID TECHNIZER PVT. PTD.
SHARE RESUME ON: SIDTECHNIZER@GMAIL.COM
MOB. NO: 9797706667, 9419236077
WE ARE HIRING!
(FEMALE CANDIDATES ONLY)
JOIN THE TEAM AT LITTLE MILLENNIUM PRESCHOOL, GREATER KAILASH, JAMMU
WE ARE LOOKING FOR AN ENTHUSIASTIC PRESCHOOL TEACHER
WALK IN INTERVIEW
DATE: 11TH AND 12TH JULY 2026
TIME: 10.00 AM
ADD- LITTLE MILLENNIUM PRE SCHOOL
H.NO.8, LANE NO. 14, GREATER KAILASH, JAMMU
PLEASE SHARE RESUME ON WHATSAPP OR EMAIL SHARED
WHATSAPP - 9796224724, 7051501555
EMAIL: JATINDERKOURLM@GMAIL.COM
LALIT GRAAPHIXX
DOGRA HALL, JAMMU.
MOB. 9018879169
HIRING GRAPHICS DESIGNER
CORELDRAW, PHOTO SHOP MUST
MALE /FEMALE 04 PCS
SALARY 18 THOUSAND PLUS
WANTED SUB-DEALERS FOR GO GAS IN J&K
FOR COMMERCIAL & DOMESTIC CYLINDERS. CAPACITY TO INVEST MIN RS 2 LAKH .
CONNECTIONS AVAILABLE EASILY.
AUTHORIZED CHANNEL PARTNER:
TRAVOCARE GAS AGENCY
370/A, GANDHI NAGAR, JAMMU.
CALL:9419190628