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EMPLOYMENT (10-07-2026)

REQUIREMENT OF BOY WE NEED AN ACTIVE BOY FOR MARKETING IN JAMMU ONLY FOR OUR SHOP IN WARE HOUSE. BASE OF MARKETING RELATED TO EDIBLE OIL (SARSO KA OIL) SALARY NEGOTIABLE CONTACT 9103148151 REQUIRED 1. B COM FOR STORES/ACCOUNTS 2....

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Daily Excelsior
11:13 AM Jul 10, 2026 IST
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REQUIREMENT OF BOY

WE NEED AN ACTIVE BOY FOR MARKETING IN JAMMU ONLY FOR OUR SHOP IN WARE HOUSE. BASE OF MARKETING RELATED TO EDIBLE OIL (SARSO KA OIL) SALARY NEGOTIABLE

CONTACT 9103148151

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REQUIRED

1. B COM FOR STORES/ACCOUNTS

2. B.SC./ M.SC. (CHEMISTRY) / B.PHARMA FOR QC/QA DEPARTMENT HAVING KNOWLEDGE OF ISO/QMS FOR FULL TIME/PART TIME FOR PHARMA INDUSTRY IN BARI BRAHMANA.

CONTACT NO. 7006000414

LITTLE ROSE ACADEMY HIGH SCHOOL

MODEL TOWN, GANGYAL, JAMMU

TEACHERS REQUIRED

SCIENCE / MATHEMATICS TEACHER

QUALIFICATION: M.SC. & B.ED.

GENERAL LINE TEACHER

QUALIFICATION: M.A. & B.ED.

SEND YOUR DETAILED RESUME VIA EMAIL OR CONTACT: (ACADEMYLITTLEROSE01234@GMAIL.COM) 9018145313 | 7006177452

VACANCY

MARKETING EXECUTIVE :

MALE CANDIDATE WITH

MINIMUM 5 YEARS OF EXPERIENCE

IN DIRECT MARKETING, GOOD

COMMUNICATION SKILLS ARE MUST

SALARY - 20000=00

TOTAL FIELD JOB

MUST OWN TWO WHEELER

SUBMIT RESUME

AT THE FURNISHING MALL

GULAB SINGH MARG JAMMU

URGENTLY REQUIRED

BOYS AND GIRLS

BPO JOB OPENING 12+ CANDIDATES

POSITION - TELE CALLER

QUALIFICATION - 12TH PASSED

PROCESS- APPOINTMENT FIXING ( HOLIDAY INDUSTRY )

LANGUAGE - HINDI & ENGLISH

SALARY- 9K - 14K + ATTRACTIVE INCENTIVES 2K -25K

ONLY EXPERIENCE CANDIDATE APPLY MINIMUM 6 TO 1YRS MONTH EXPERIENCE IN TELE CALLING, SALES, LEAD GENERATION, INSURANCE BACKGROUND

AGE CRITERIA - 24 TO 30

ADDRESS- SHIVANYA HOLIDAYS, 2ND FLOOR, SHASTRI NAGAR, OPP APOLLO TYER, NEAR NIRANKARI BHAVAN JAMMU

APPLY-7006176140/7600783882

REQUIRED

DELIVERY BOY FOR FLIPKART PARCEL FOR TRIKUTA NAGAR AREA

RS 15 PER PACK AT

CASH PAYMENT AT THE

END OF THE DAY

DAILY EARN MONEY

CONTACT: 9622077697, 7006366322

STAFF REQUIRED

1) FEMALE TELE CALLER HAVING EXPERIENCE IN SAME FIELD. (LOCATION NARWAL).

2) SALES/ MARKETING EXECUTIVE FOR COMMERCIAL / INDUSTRIAL SOLAR SITES.

3) SERVICE ENGINEER HAVING EXPERIENCE IN SOLAR FIELD.

FRESHER CAN ALSO APPLY.

FOR SID TECHNIZER PVT. PTD.

SHARE RESUME ON: SIDTECHNIZER@GMAIL.COM

MOB. NO: 9797706667, 9419236077

WE ARE HIRING!

(FEMALE CANDIDATES ONLY)

JOIN THE TEAM AT LITTLE MILLENNIUM PRESCHOOL, GREATER KAILASH, JAMMU

WE ARE LOOKING FOR AN ENTHUSIASTIC PRESCHOOL TEACHER

WALK IN INTERVIEW

DATE: 11TH AND 12TH JULY 2026

TIME: 10.00 AM

ADD- LITTLE MILLENNIUM PRE SCHOOL

H.NO.8, LANE NO. 14, GREATER KAILASH, JAMMU

PLEASE SHARE RESUME ON WHATSAPP OR EMAIL SHARED

WHATSAPP - 9796224724, 7051501555

EMAIL: JATINDERKOURLM@GMAIL.COM

LALIT GRAAPHIXX

DOGRA HALL, JAMMU.

MOB. 9018879169

HIRING GRAPHICS DESIGNER

CORELDRAW, PHOTO SHOP MUST

MALE /FEMALE 04 PCS

SALARY 18 THOUSAND PLUS

WANTED SUB-DEALERS FOR GO GAS IN J&K

FOR COMMERCIAL & DOMESTIC CYLINDERS. CAPACITY TO INVEST MIN RS 2 LAKH .

CONNECTIONS AVAILABLE EASILY.

AUTHORIZED CHANNEL PARTNER:

TRAVOCARE GAS AGENCY

370/A, GANDHI NAGAR, JAMMU.

CALL:9419190628

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