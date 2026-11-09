EMPLOYMENT (09-11-2026)
REQURIED NEED SHOP WORKERS FOR OUR NEW TILE & SANITARY SHOW ROOM AT BY PASS CHANNI JAMMU WHO ALSO LOAD TILE AND MATERIAL... ACCOMMODATION ALSO AVAILABLE WHATSAPP 9797969997 REQUIRES JATIN H SHARMA STUDIO [AR. JATIN SHARMA, B.ARCH (MCA, AIIA)] REQUIRES:...
REQURIED
NEED SHOP WORKERS FOR OUR NEW TILE & SANITARY SHOW ROOM AT BY PASS CHANNI JAMMU WHO ALSO LOAD TILE AND MATERIAL...
ACCOMMODATION ALSO AVAILABLE
WHATSAPP 9797969997
REQUIRES
JATIN H SHARMA STUDIO
[AR. JATIN SHARMA, B.ARCH (MCA, AIIA)] REQUIRES:
ARCHITECT: B.ARCH (SKILLS: AUTOCAD, 3D SKETCHUP).
DRAFTSMAN (CIVIL / ARCHITECTURAL): PROFICIENT IN AUTOCAD & WORKING DRAWINGS.
OFFICE ADDRESS: E-603, SECTOR G,
SAINIK COLONY, JAMMU.
CONTACT: +91 9858269127, +91 70060 18743
HOME DRIVER REQUIRED
DRIVER REQUIRED FOR HOME.
ACCOMMODATION AVAILABLE. DRIVER REQUIRED WHO CAN STAY AT THE RESIDENCE AND CANNOT GO HOME DAILY.
EXPERIENCE IN BOTH AUTOMATIC & MANUAL CARS REQUIRED.
CONTACT: 9419113355
CALL AFTER 10:00 AM
WANTED FROM VIJAYPUR
BARI BRAHMNA AREA
2 POSTS. OFFICE ASSTT CUM SALES EXECUTIVE WITH COMPUTER KNOWLEDGE PREFERABLY EXCEL WITH TWO WHEELER N FOUR WHEELER DRIVÍNG SKILLS
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OFFICE BOY WITH TWO WHEELER FOR OUR SHOWROOM AT JAKH N BARI BRAHMNA DRIVÍNG ABILITY
SALARY NEGOTIABLE
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ACCOUNTANT AVAILABLE
I AM A ACCOUNTANT
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