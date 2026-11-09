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EMPLOYMENT (09-11-2026)

REQURIED NEED SHOP WORKERS FOR OUR NEW TILE & SANITARY SHOW ROOM AT BY PASS CHANNI JAMMU WHO ALSO LOAD TILE AND MATERIAL... ACCOMMODATION ALSO AVAILABLE WHATSAPP 9797969997 REQUIRES JATIN H SHARMA STUDIO [AR. JATIN SHARMA, B.ARCH (MCA, AIIA)] REQUIRES:...

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Daily Excelsior
10:58 AM Nov 09, 2026 IST
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REQURIED

NEED SHOP WORKERS FOR OUR NEW TILE & SANITARY SHOW ROOM AT BY PASS CHANNI JAMMU WHO ALSO LOAD TILE AND MATERIAL...

ACCOMMODATION ALSO AVAILABLE

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WHATSAPP 9797969997

REQUIRES

JATIN H SHARMA STUDIO

[AR. JATIN SHARMA, B.ARCH (MCA, AIIA)] REQUIRES:

ARCHITECT: B.ARCH (SKILLS: AUTOCAD, 3D SKETCHUP).

DRAFTSMAN (CIVIL / ARCHITECTURAL): PROFICIENT IN AUTOCAD & WORKING DRAWINGS.

OFFICE ADDRESS: E-603, SECTOR G,

SAINIK COLONY, JAMMU.

CONTACT: +91 9858269127, +91 70060 18743

HOME DRIVER REQUIRED

DRIVER REQUIRED FOR HOME.

ACCOMMODATION AVAILABLE. DRIVER REQUIRED WHO CAN STAY AT THE RESIDENCE AND CANNOT GO HOME DAILY.

EXPERIENCE IN BOTH AUTOMATIC & MANUAL CARS REQUIRED.

CONTACT: 9419113355

CALL AFTER 10:00 AM

WANTED FROM VIJAYPUR

BARI BRAHMNA AREA

2 POSTS. OFFICE ASSTT CUM SALES EXECUTIVE WITH COMPUTER KNOWLEDGE PREFERABLY EXCEL WITH TWO WHEELER N FOUR WHEELER DRIVÍNG SKILLS

1 POST.

OFFICE BOY WITH TWO WHEELER FOR OUR SHOWROOM AT JAKH N BARI BRAHMNA DRIVÍNG ABILITY

SALARY NEGOTIABLE

SEND RESUME TO 9419114241

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ACCOUNTANT AVAILABLE

I AM A ACCOUNTANT

I KNOW FEEDING OF SALE, PURCHASE AND BANKING IN GST BUSY. ANY PARTY

INTERESTED PLEASE CALL ME

7006429554

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