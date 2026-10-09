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EMPLOYMENT (09-10-2026)

COMP. OPERATOR (F) 5 NO. LOCATION - NEW PLOT QUALIFICATION: MIN. GRADUATION GOOD COMMAND OVER COMPUTER & COMMUNICATION MIN. EXP. - 2 YRS. SEND RESUME - DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM CONT. NO.: 9103393973 NOTICE I VISHAL MAHAJAN S/O LT. SH ASHOK KUMAR GUPTA...

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Daily Excelsior
11:06 AM Oct 09, 2026 IST
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COMP. OPERATOR (F)

5 NO.

LOCATION - NEW PLOT

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QUALIFICATION: MIN. GRADUATION

GOOD COMMAND OVER COMPUTER & COMMUNICATION

MIN. EXP. - 2 YRS.

SEND RESUME -

DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM

CONT. NO.: 9103393973

NOTICE

I VISHAL MAHAJAN S/O LT. SH ASHOK KUMAR GUPTA C/O MAHAJAN SALES CORP NEW TAWI ROAD OPP PHE 25 PREM NAGAR JAMMU.HAVE APPLIED FOR THE TRANSFER OF ELECTRIC CONNECTION ON MY NAME VISHAL MAHAJAN PROP. MAHAJAN SALES CORP. BEARING CONSUMER NO.0101010007072 NEW TAWI ROAD OPP PHE 25 PREM NAGAR JAMMU.

OBJECTIONS IF ANY MAY BE CONVEYED TO ELECTRIC SUB DIVISION PARADE JAMMU WITHIN ONE WEEK

WANTED

DRIVER CUM GATE KEEPER FOR A

PLAYWAY SCHOOL.

CONT: 70069 47182

STAFF REQUIRED

MEDICINE GODOWN -MALE

PROFILE - 1). GODOWN HELPER

2). GODOWN SUPERVISOR WORKING HOURS - 10 AM TO 6 PM

AREA:- CHANNI RAMA

CALL:- 9419230645

OFFICE BOY REQUIRED

REQUIRE OFFICE BOY FOR DISTRIBUTION AGENCY

TIMINGS : 08:00 AM TO 04:00 PM

RESPONSIBILITY : STOCK MAINTENANCE

SALARY : 10,000/-

LOCATION : KUNJWANI

PLEASE CONTACT :- 9906074199/7780855895

SPRINGDALES HR. SEC. SCHOOL

CANAL ROAD, JAMMU

OPPOSITE SCIENCE COLLEGE

EMAIL-ID: SPRINGDALESSCHOOLPRINCIPAL@GMAIL.COM

CONTACT NO. 9419197259

WALK-IN-INTERVIEW

• PGT: ENGLISH

QUALIFICATION: GRADUATE/ POSTGRADUATE WITH B.ED.

INTERESTED CANDIDATES MAY WALK IN WITH CV AND DOCUMENTS.

INTERVIEW DATE & TIMING:

12TH SEP-2026 (10 AM TO 12 PM)

VACANCIES AVAILABLE

MALE/FEMALE

WELL EDUCATED, DYNAMIC, EXPERIENCED:

1. PHARMACY SALESPERSON FOR CHEMIST SHOP

2. GOOD KNOWLEDGE OF READING PRESCRIPTIONS

3. GOOD COMMUNICATION & CUSTOMER HANDLING SKILLS

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KINDLY CONTACT AND SEND YOUR CV:

SANDEEP MEDICATES SECTOR NO 6 MINI MARKET TRIKUTA NAGAR JAMMU

9906210245

URGENT REQUIRED

REQUIRED STAFF FOR AUTOMOBILES CARS SHOWROOM

01.. FEMALE FOR RECEPTION

01..FEMALE FOR MEDIA HANDLING

VIDEO OF CARS UPLOADING IN INSTAGRAM, FB

SALARY…NEGOTIABLE

DRIVERS….02

CAR COMPOUND & DRY CLEANER ..02

CAR WASHER

PEON..01

FOR SHOWROOM

SEND RESUME IN WHATSAPP ..9018803000

DNS CARS

NEAR GURUDWARA SAHIB NATIONAL HIGHWAY SAINIK COLONY JAMMU

*STORE SUPERVISOR*

REQUIRES AN EXPERIENCED STORE SUPERVISOR FOR MANAGING STORE OPERATIONS, INVENTORY, PACKING AND DISPATCH. EXPERIENCE: 2-3 YEARS IN STORE/WAREHOUSE OPERATIONS AND X SERVICEMEN ARE ALSO PREFERRED.

CONTACT:- 7780952013

MARKET JOB* :-

REQUIRED AN EXPERIENCED AND MATURED PERSON WHO HAS SOME BASIC KNOWLEDGE OF ACCOUNTING (BUSY) TO DO THE BANKING WORK AND PAYMENT COLLECTION FROM THE MARKET. OFFICE AT GANGYAL.

TIMINGS :- 10 - 7PM

CONTACT:- MOB. 7780952013

URGENTLY REQUIRED!!!

TELECALLER CANDIDATES

QUALIFICATION* MINIMUM - 12TH PASSED

LANGUAGE* - HINDI & ENGLISH

SALARY-10K - 15K + ATTRACTIVE INCENTIVES 2K -25K

ONLY EXPERIENCE CANDIDATE APPLY MINIMUM 6 TO 1YRS MONTH EXPERIENCE IN TELE CALLING , SALES , LEAD GENERATION , INSURANCE BACKGROUND

AGE CRITERIA:- 24 TO 30

ADDRESS : SHIVANYA HOLIDAYS, 2ND FLOOR, SHASTRI NAGAR, OPP APOLLO TYER, NEAR NIRANKARI BHAVAN JAMMU

APPLY - 7006176140 / 7600783882

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