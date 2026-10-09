EMPLOYMENT (09-10-2026)
COMP. OPERATOR (F) 5 NO. LOCATION - NEW PLOT QUALIFICATION: MIN. GRADUATION GOOD COMMAND OVER COMPUTER & COMMUNICATION MIN. EXP. - 2 YRS. SEND RESUME - DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM CONT. NO.: 9103393973 NOTICE I VISHAL MAHAJAN S/O LT. SH ASHOK KUMAR GUPTA...
COMP. OPERATOR (F)
5 NO.
LOCATION - NEW PLOT
QUALIFICATION: MIN. GRADUATION
GOOD COMMAND OVER COMPUTER & COMMUNICATION
MIN. EXP. - 2 YRS.
SEND RESUME -
DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM
CONT. NO.: 9103393973
NOTICE
I VISHAL MAHAJAN S/O LT. SH ASHOK KUMAR GUPTA C/O MAHAJAN SALES CORP NEW TAWI ROAD OPP PHE 25 PREM NAGAR JAMMU.HAVE APPLIED FOR THE TRANSFER OF ELECTRIC CONNECTION ON MY NAME VISHAL MAHAJAN PROP. MAHAJAN SALES CORP. BEARING CONSUMER NO.0101010007072 NEW TAWI ROAD OPP PHE 25 PREM NAGAR JAMMU.
OBJECTIONS IF ANY MAY BE CONVEYED TO ELECTRIC SUB DIVISION PARADE JAMMU WITHIN ONE WEEK
WANTED
DRIVER CUM GATE KEEPER FOR A
PLAYWAY SCHOOL.
CONT: 70069 47182
STAFF REQUIRED
MEDICINE GODOWN -MALE
PROFILE - 1). GODOWN HELPER
2). GODOWN SUPERVISOR WORKING HOURS - 10 AM TO 6 PM
AREA:- CHANNI RAMA
CALL:- 9419230645
OFFICE BOY REQUIRED
REQUIRE OFFICE BOY FOR DISTRIBUTION AGENCY
TIMINGS : 08:00 AM TO 04:00 PM
RESPONSIBILITY : STOCK MAINTENANCE
SALARY : 10,000/-
LOCATION : KUNJWANI
PLEASE CONTACT :- 9906074199/7780855895
SPRINGDALES HR. SEC. SCHOOL
CANAL ROAD, JAMMU
OPPOSITE SCIENCE COLLEGE
EMAIL-ID: SPRINGDALESSCHOOLPRINCIPAL@GMAIL.COM
CONTACT NO. 9419197259
WALK-IN-INTERVIEW
• PGT: ENGLISH
QUALIFICATION: GRADUATE/ POSTGRADUATE WITH B.ED.
INTERESTED CANDIDATES MAY WALK IN WITH CV AND DOCUMENTS.
INTERVIEW DATE & TIMING:
12TH SEP-2026 (10 AM TO 12 PM)
VACANCIES AVAILABLE
MALE/FEMALE
WELL EDUCATED, DYNAMIC, EXPERIENCED:
1. PHARMACY SALESPERSON FOR CHEMIST SHOP
2. GOOD KNOWLEDGE OF READING PRESCRIPTIONS
3. GOOD COMMUNICATION & CUSTOMER HANDLING SKILLS
4. TIMING :9.00 A.M TO 9.30 P.M
KINDLY CONTACT AND SEND YOUR CV:
SANDEEP MEDICATES SECTOR NO 6 MINI MARKET TRIKUTA NAGAR JAMMU
9906210245
URGENT REQUIRED
REQUIRED STAFF FOR AUTOMOBILES CARS SHOWROOM
01.. FEMALE FOR RECEPTION
01..FEMALE FOR MEDIA HANDLING
VIDEO OF CARS UPLOADING IN INSTAGRAM, FB
SALARY…NEGOTIABLE
DRIVERS….02
CAR COMPOUND & DRY CLEANER ..02
CAR WASHER
PEON..01
FOR SHOWROOM
SEND RESUME IN WHATSAPP ..9018803000
DNS CARS
NEAR GURUDWARA SAHIB NATIONAL HIGHWAY SAINIK COLONY JAMMU
*STORE SUPERVISOR*
REQUIRES AN EXPERIENCED STORE SUPERVISOR FOR MANAGING STORE OPERATIONS, INVENTORY, PACKING AND DISPATCH. EXPERIENCE: 2-3 YEARS IN STORE/WAREHOUSE OPERATIONS AND X SERVICEMEN ARE ALSO PREFERRED.
CONTACT:- 7780952013
MARKET JOB* :-
REQUIRED AN EXPERIENCED AND MATURED PERSON WHO HAS SOME BASIC KNOWLEDGE OF ACCOUNTING (BUSY) TO DO THE BANKING WORK AND PAYMENT COLLECTION FROM THE MARKET. OFFICE AT GANGYAL.
TIMINGS :- 10 - 7PM
CONTACT:- MOB. 7780952013
URGENTLY REQUIRED!!!
TELECALLER CANDIDATES
QUALIFICATION* MINIMUM - 12TH PASSED
LANGUAGE* - HINDI & ENGLISH
SALARY-10K - 15K + ATTRACTIVE INCENTIVES 2K -25K
ONLY EXPERIENCE CANDIDATE APPLY MINIMUM 6 TO 1YRS MONTH EXPERIENCE IN TELE CALLING , SALES , LEAD GENERATION , INSURANCE BACKGROUND
AGE CRITERIA:- 24 TO 30
ADDRESS : SHIVANYA HOLIDAYS, 2ND FLOOR, SHASTRI NAGAR, OPP APOLLO TYER, NEAR NIRANKARI BHAVAN JAMMU
APPLY - 7006176140 / 7600783882