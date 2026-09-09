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EMPLOYMENT (09-09-2026)

DIIHM JAMMU REQUIRED FULL TIME MARKETING EXECUTIVE & FACULTY MEMBER AT DREAM INDIA INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, JAMMU. ELIGIBILITY: GRADUATES, UP TO 35 YEARS OF AGE. KEY REQUIREMENT: EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS. LOCATION: MARBLE MARKET, TRIKUTA NAGAR, JAMMU. APPLY NOW: SUBMIT...

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Daily Excelsior
11:07 AM Sep 09, 2026 IST
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DIIHM JAMMU

REQUIRED FULL TIME MARKETING EXECUTIVE & FACULTY MEMBER AT DREAM INDIA INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, JAMMU.

ELIGIBILITY: GRADUATES, UP TO 35 YEARS OF AGE.

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KEY REQUIREMENT:

EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS.

LOCATION: MARBLE MARKET,

TRIKUTA NAGAR, JAMMU.

APPLY NOW: SUBMIT CV VIA WHATSAPP TO 9878202829 OR 9797263329.

REQUIRED

FEMALE HOUSE MAID FOR COOKING AND CLEANING PURPOSE.

TIMING 10 AM TO 6 PM. SALARY 9K TO 11K

ADDRESS: H.NO:3, LANE NO 2, SHRI KRISHNA ENCLAVE BEHIND TRIKUTA COLLEGE NARDHANI BANTALAB, JAMMU

MOB: 7889817648, 9086240703

SALARY AS PER EXPERIENCE

AND REQUIREMENT

WAYFINDER LOGISTICS

BHAGWAT.PARSHAD@GMAIL.COM

WAYFINDERENT@GMAIL.COM

PH NO 7298018924 2- 9186232435

WE ARE LOOKING FOR A MOTIVATED AND DETAIL-ORIENTED CANDIDATE FOR THE POSITION OF

1.MIS EXECUTIVE (DETAILED EXCEL KNOWING PREFERRED) 16 POST DAY AND NIGHT

2 TRACKING EXECUTIVE 10 POST BOYS NIGHT SHIFTS 5 POST GIRLS DAY SHIFTS

3 DISPATCHER 10 POST BOYS NIGHT SHIFT 6 POST GIRLS DAY SHIFT

QUALIFICATION GRADUATE/ MASTERS/ ENGINEERS CBSE/ CONVENT/ ENGLISH SPEAKING PREFERRED.

NEEL KAMAL HIGH SCHOOL

THATHAR BANTALAB

AFFILIATED TO CBSE:-730137

TGT :- ENGLISH , SCIENCE.

PRT :- BA/B.SC +B.ED.

COMPUTER TEACHER:-( BCA/ MCA).

INTERNAL GUARDIAN :- BA/BSC

SUBMIT YOUR RESUME BEFORE 12TH OF SEPTEMBER.

CONTACT:- 7298780937,9419217003

JOB OPPORTUNITY

FOR

KINDERGARTEN SCHOOL

FEMALE EXPERIENCED TEACHERS - 2

FRESHERS CAN ALSO APPLY

CONTACT: 9797910666

WANTED TEACHERS

1) FOR PRIMARY CLASSES = 02

2) FOR SECONDARY CLASSES= 02

QUALIFICATION - BA/BSC/MA/MSC/B.ED

ATTRACTIVE SALARY, PL CONTACT

PRINCIPAL

DASHMESH PUBLIC HIGH SCHOOL

BHOUR CAMP, PEER BABA-CHATHA ROAD JAMMU

CONTACT NUMBERS : 9419232442/9906100980

REQUIRED

ACCOUNTS ASST.

FULL TIME/PART TIME

TALLY/BUSY

FRESHER/EXPERIENCED (2 YRS)

SALARY AS PER EXPERIENCE

SEND YOUR RESUME

AUDIT011963@GMAIL.COM

STAFF REQUIRED

BILLING PERSON: 1 (MALE/FEMALE)

SALESMAN: 2 (MALE)

SALARY NEGOTIABLE

EXPERIENCE REQUIRED : 4-5 YEARS

AREA: TALAB TILLO, BOHRI

GANPATI JEWELLERY HOUSE PRIVATE LIMITED

CONTACT DETAILS: 9070688000

INFO@GANPATIJEWELERYHOUSE.COM

VACANCY - VACANCY

OKAYA EV SCOOTERS

REQUIRES FOLLOWING FOR SHOWROOM AT JAMMU

ASSTT MANAGER 1

SALES PERSON : 3

( MALE /FEMALE

RECEPTIONIST 2

OFFICE BOY : 1

CONTACT 7006119152, 9419260647

K S ENTERPRISES

JAMMU

HIRING: CLIENT HANDLING EXECUTIVE TRINITY VAASTU IS LOOKING FOR A PROFESSIONAL CLIENT HANDLING EXECUTIVE

REQUIREMENTS:

* GOOD COMMUNICATION SKILLS

* LEAD HANDLING & CONVERSION SKILLS

* EXPERIENCE PREFERRED

LOCATION: GANDHI NAGAR, JAMMU

SERIOUS CANDIDATES ONLY.

CALL:

9419190432,70065 01905

SEND CV:INFO@TRINITYVAASTU.COM

DISTRIBUTORS

NEW AND EXPERIENCED PARTIES ARE WELCOME FOR HIGH RETURN LOW INVESTMENT DISTRIBUTION OF BRANDED BREADS & BAKERY PRODUCTS.

CONTACT

9796857961/

7006180373.

INTERNATIONAL DAILY RISING SCHOOL, KANDOLI NAGROTA

REQUIREMENT OF THE STAFF

* COMPUTER TYPE WRITTER

* ACCOUNTANT (GOVT RETIRED ALSO PREFERRED)

* ENGLISH TEACHER (M.A, B.ED)

* SCIENCE TEACHER (M.SC, B.ED)

* FEMALE HELPER (NAGROTA AREA)

PICK & DROP FACILITY

AVAILABLE

SEND RESUME :-

IDRSSCHOOLNAGROTA@GMAIL.COM

MOBILE NO. 7006943166

REQUIREMENT OF MARKETING BOY

WE NEED EXPERIENCED MARKET BOY IN JAMMU

WE DEALS WITH MUSTARD OIL

SALARY NEGOTIABLE

CONTACT: 9103148151

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