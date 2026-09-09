EMPLOYMENT (09-09-2026)
DIIHM JAMMU REQUIRED FULL TIME MARKETING EXECUTIVE & FACULTY MEMBER AT DREAM INDIA INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, JAMMU. ELIGIBILITY: GRADUATES, UP TO 35 YEARS OF AGE. KEY REQUIREMENT: EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS. LOCATION: MARBLE MARKET, TRIKUTA NAGAR, JAMMU. APPLY NOW: SUBMIT...
DIIHM JAMMU
REQUIRED FULL TIME MARKETING EXECUTIVE & FACULTY MEMBER AT DREAM INDIA INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, JAMMU.
ELIGIBILITY: GRADUATES, UP TO 35 YEARS OF AGE.
KEY REQUIREMENT:
EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS.
LOCATION: MARBLE MARKET,
TRIKUTA NAGAR, JAMMU.
APPLY NOW: SUBMIT CV VIA WHATSAPP TO 9878202829 OR 9797263329.
REQUIRED
FEMALE HOUSE MAID FOR COOKING AND CLEANING PURPOSE.
TIMING 10 AM TO 6 PM. SALARY 9K TO 11K
ADDRESS: H.NO:3, LANE NO 2, SHRI KRISHNA ENCLAVE BEHIND TRIKUTA COLLEGE NARDHANI BANTALAB, JAMMU
MOB: 7889817648, 9086240703
SALARY AS PER EXPERIENCE
AND REQUIREMENT
WAYFINDER LOGISTICS
BHAGWAT.PARSHAD@GMAIL.COM
WAYFINDERENT@GMAIL.COM
PH NO 7298018924 2- 9186232435
WE ARE LOOKING FOR A MOTIVATED AND DETAIL-ORIENTED CANDIDATE FOR THE POSITION OF
1.MIS EXECUTIVE (DETAILED EXCEL KNOWING PREFERRED) 16 POST DAY AND NIGHT
2 TRACKING EXECUTIVE 10 POST BOYS NIGHT SHIFTS 5 POST GIRLS DAY SHIFTS
3 DISPATCHER 10 POST BOYS NIGHT SHIFT 6 POST GIRLS DAY SHIFT
QUALIFICATION GRADUATE/ MASTERS/ ENGINEERS CBSE/ CONVENT/ ENGLISH SPEAKING PREFERRED.
NEEL KAMAL HIGH SCHOOL
THATHAR BANTALAB
AFFILIATED TO CBSE:-730137
TGT :- ENGLISH , SCIENCE.
PRT :- BA/B.SC +B.ED.
COMPUTER TEACHER:-( BCA/ MCA).
INTERNAL GUARDIAN :- BA/BSC
SUBMIT YOUR RESUME BEFORE 12TH OF SEPTEMBER.
CONTACT:- 7298780937,9419217003
JOB OPPORTUNITY
FOR
KINDERGARTEN SCHOOL
FEMALE EXPERIENCED TEACHERS - 2
FRESHERS CAN ALSO APPLY
CONTACT: 9797910666
WANTED TEACHERS
1) FOR PRIMARY CLASSES = 02
2) FOR SECONDARY CLASSES= 02
QUALIFICATION - BA/BSC/MA/MSC/B.ED
ATTRACTIVE SALARY, PL CONTACT
PRINCIPAL
DASHMESH PUBLIC HIGH SCHOOL
BHOUR CAMP, PEER BABA-CHATHA ROAD JAMMU
CONTACT NUMBERS : 9419232442/9906100980
REQUIRED
ACCOUNTS ASST.
FULL TIME/PART TIME
TALLY/BUSY
FRESHER/EXPERIENCED (2 YRS)
SALARY AS PER EXPERIENCE
SEND YOUR RESUME
AUDIT011963@GMAIL.COM
STAFF REQUIRED
BILLING PERSON: 1 (MALE/FEMALE)
SALESMAN: 2 (MALE)
SALARY NEGOTIABLE
EXPERIENCE REQUIRED : 4-5 YEARS
AREA: TALAB TILLO, BOHRI
GANPATI JEWELLERY HOUSE PRIVATE LIMITED
CONTACT DETAILS: 9070688000
INFO@GANPATIJEWELERYHOUSE.COM
VACANCY - VACANCY
OKAYA EV SCOOTERS
REQUIRES FOLLOWING FOR SHOWROOM AT JAMMU
ASSTT MANAGER 1
SALES PERSON : 3
( MALE /FEMALE
RECEPTIONIST 2
OFFICE BOY : 1
CONTACT 7006119152, 9419260647
K S ENTERPRISES
JAMMU
HIRING: CLIENT HANDLING EXECUTIVE TRINITY VAASTU IS LOOKING FOR A PROFESSIONAL CLIENT HANDLING EXECUTIVE
REQUIREMENTS:
* GOOD COMMUNICATION SKILLS
* LEAD HANDLING & CONVERSION SKILLS
* EXPERIENCE PREFERRED
LOCATION: GANDHI NAGAR, JAMMU
SERIOUS CANDIDATES ONLY.
CALL:
9419190432,70065 01905
SEND CV:INFO@TRINITYVAASTU.COM
DISTRIBUTORS
NEW AND EXPERIENCED PARTIES ARE WELCOME FOR HIGH RETURN LOW INVESTMENT DISTRIBUTION OF BRANDED BREADS & BAKERY PRODUCTS.
CONTACT
9796857961/
7006180373.
INTERNATIONAL DAILY RISING SCHOOL, KANDOLI NAGROTA
REQUIREMENT OF THE STAFF
* COMPUTER TYPE WRITTER
* ACCOUNTANT (GOVT RETIRED ALSO PREFERRED)
* ENGLISH TEACHER (M.A, B.ED)
* SCIENCE TEACHER (M.SC, B.ED)
* FEMALE HELPER (NAGROTA AREA)
PICK & DROP FACILITY
AVAILABLE
SEND RESUME :-
IDRSSCHOOLNAGROTA@GMAIL.COM
MOBILE NO. 7006943166
REQUIREMENT OF MARKETING BOY
WE NEED EXPERIENCED MARKET BOY IN JAMMU
WE DEALS WITH MUSTARD OIL
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT: 9103148151