Home About
Download Apps Epaper
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
Home / Employment / EMPLOYMENT (09-07-2026)

EMPLOYMENT (09-07-2026)

HELP WANTED REQUIRED A MAID FOR BABY SITTING 24X7 AND A YOUNG BOY ABOVE 18 YRS FOR HOUSE KEEPING AT GANDHI NAGAR JAMMU. CONTACT : 9419183627 WANTED A SUITABLE MATCH FOR A B.TECH BANK EMPLOYEE SHARMA BOY DOB 1991 BELONGING...

article_Author
Daily Excelsior
11:00 AM Jul 09, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img

HELP WANTED

REQUIRED A MAID FOR BABY SITTING 24X7 AND A YOUNG BOY ABOVE 18 YRS FOR HOUSE KEEPING AT GANDHI NAGAR JAMMU.

CONTACT : 9419183627

Advertisement

WANTED

A SUITABLE MATCH FOR A B.TECH BANK EMPLOYEE SHARMA BOY DOB 1991 BELONGING TO A VERY DECENT AND EDUCATED FAMILY.

PREFERENCE: GIRL SHOULD EITHER BE GOVT EMPLOYEE OR WELL EDUCATED AND SHOULD BELONG TO A DECENT FAMILY.

CONTACT NO - 9070900973

WANTED

WANTED A MALE CARE TAKER FOR MALE PATIENT IN BAKSHI NAGAR AREA

C NO. 9419360345

9419106171

VACANCY

MARKETING EXECUTIVE :

MALE CANDIDATE WITH

MINIMUM 5 YEARS OF EXPERIENCE

IN DIRECT MARKETING, GOOD

COMMUNICATION SKILLS ARE MUST

SALARY - 20000=00

TOTAL FIELD JOB

MUST OWN TWO WHEELER

SUBMIT RESUME

AT THE FURNISHING MALL

GULAB SINGH MARG JAMMU

VACANCY OPEN

LABOUR FOR LOADING AND UNLOADING LIGHT MATERIAL-4

MANAGER-1

DRIVER-1

HELPER-2

FOR PERMANENT WORK AT A REPUTED COMPANY IN JAMMU

INTERESTED MAY

CONTACT:- 8491057229

REQUIRED

1. B COM FOR STORES/ACCOUNTS

2. B.SC./ M.SC. (CHEMISTRY) / B.PHARMA FOR QC/QA DEPARTMENT HAVING KNOWLEDGE OF ISO/QMS FOR FULL TIME/PART TIME FOR PHARMA INDUSTRY IN BARI BRAHMANA.

CONTACT NO. 7006000414

LITTLE ROSE ACADEMY HIGH SCHOOL

MODEL TOWN, GANGYAL, JAMMU

TEACHERS REQUIRED

SCIENCE / MATHEMATICS TEACHER

QUALIFICATION: M.SC. & B.ED.

GENERAL LINE TEACHER

QUALIFICATION: M.A. & B.ED.

SEND YOUR DETAILED RESUME VIA EMAIL OR CONTACT: (ACADEMYLITTLEROSE01234@GMAIL.COM) 9018145313 | 7006177452

REQUIRED

FEMALE HOME TUTOR

AT AMPHALA

WHATSAPP CV @

8899999729

WE ARE HIRING

JOIN IBM SINGH OVERSEAS EDUCATION

23 YEARS OF EXCELLENCE

1. RECEPTIONIST CUM COUNSELLORS (FEMALE)

EXCELLENT COMMUNICATION AND INTERPERSONAL SKILLS

COMPUTER KNOWLEDGE PREFERRED

FRESHERS AND EXPERIENCED CANDIDATES MAY APPLY

2. OFFICE GIRL

RESPONSIBLE, DISCIPLINED, AND HARDWORKING

BASIC OFFICE MANAGEMENT SKILLS PREFERRED

WALK-IN INTERVIEW

TIMINGS: 11:30 AM TO 4:30 PM

VENUE: IBM SINGH OVERSEAS EDUCATION

11-B, SHASTRI NAGAR, NEAR NIRANKARI BHAWAN, JAMMU - 180004

CONTACT: 7051106741 | 9055350095 | 9055575555

WEBSITE: WWW.JOBSIBM.COM,

EMAIL: SINGHOVERSEASEDUCATION8@GMAIL.COM

REQUIRED

DRIVER FOR

PRIVATE CAR.

TIMING 8 AM TO 8 PM,

EVERY SUNDAY OFF.

CONTACT:

7006076991

PART TIME/FULL TIME

WORK AT HOME

EARN RS 21000 TO 51000

START SOCIAL MEDIA RELATED, PROJECT AT HOME. ONLY 5 PROJECT LEFT.

HOUSEWIFE, RETIRED PERSON’S, SHOPKEEPER, BUSINESSMEN, STUDENTS ETC.

FORE MORE DETAILS:

CALL NOW 8492937797, 8899318100

ADDRESS: GANDHI NAGAR, JAMMU NEAR ANKUR CLINIC

REQUIRED

SALES MANAGER - 1 MALE

LOCATION- JAMMU

EDUCATION-: GRADUATES IN ANY DISCIPLINE AND BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER

EXPERIENCE - 5 TO 7 YRS WORK EXPERIENCE IN TEAM HANDLING

SALARY + TA 600000 (ANNUALLY) & INCENTIVE

AGE 35 TO 45

CONTACT-A.M.AGENCIES, CHANNI HIMMAT, JAMMU

INTERVIEW ON DT 09/07/2026 & 10/07/2026

TIME -11.00 AM TO 01.00 PM

DISTRIBUTOR OF PROCTER & GAMBLE (FMCG)

EMAIL-BAWA.DHRE@AMAGENCIES.IN

WEB-HTTPS://AMAGENCIES.IN

MOB NO 7780870031

Advertisement
Advertisement

E-Paper

epaper Read Now