EMPLOYMENT (09-07-2026)
HELP WANTED REQUIRED A MAID FOR BABY SITTING 24X7 AND A YOUNG BOY ABOVE 18 YRS FOR HOUSE KEEPING AT GANDHI NAGAR JAMMU. CONTACT : 9419183627 WANTED A SUITABLE MATCH FOR A B.TECH BANK EMPLOYEE SHARMA BOY DOB 1991 BELONGING...
HELP WANTED
REQUIRED A MAID FOR BABY SITTING 24X7 AND A YOUNG BOY ABOVE 18 YRS FOR HOUSE KEEPING AT GANDHI NAGAR JAMMU.
CONTACT : 9419183627
WANTED
A SUITABLE MATCH FOR A B.TECH BANK EMPLOYEE SHARMA BOY DOB 1991 BELONGING TO A VERY DECENT AND EDUCATED FAMILY.
PREFERENCE: GIRL SHOULD EITHER BE GOVT EMPLOYEE OR WELL EDUCATED AND SHOULD BELONG TO A DECENT FAMILY.
CONTACT NO - 9070900973
WANTED
WANTED A MALE CARE TAKER FOR MALE PATIENT IN BAKSHI NAGAR AREA
C NO. 9419360345
9419106171
VACANCY
MARKETING EXECUTIVE :
MALE CANDIDATE WITH
MINIMUM 5 YEARS OF EXPERIENCE
IN DIRECT MARKETING, GOOD
COMMUNICATION SKILLS ARE MUST
SALARY - 20000=00
TOTAL FIELD JOB
MUST OWN TWO WHEELER
SUBMIT RESUME
AT THE FURNISHING MALL
GULAB SINGH MARG JAMMU
VACANCY OPEN
LABOUR FOR LOADING AND UNLOADING LIGHT MATERIAL-4
MANAGER-1
DRIVER-1
HELPER-2
FOR PERMANENT WORK AT A REPUTED COMPANY IN JAMMU
INTERESTED MAY
CONTACT:- 8491057229
REQUIRED
1. B COM FOR STORES/ACCOUNTS
2. B.SC./ M.SC. (CHEMISTRY) / B.PHARMA FOR QC/QA DEPARTMENT HAVING KNOWLEDGE OF ISO/QMS FOR FULL TIME/PART TIME FOR PHARMA INDUSTRY IN BARI BRAHMANA.
CONTACT NO. 7006000414
LITTLE ROSE ACADEMY HIGH SCHOOL
MODEL TOWN, GANGYAL, JAMMU
TEACHERS REQUIRED
SCIENCE / MATHEMATICS TEACHER
QUALIFICATION: M.SC. & B.ED.
GENERAL LINE TEACHER
QUALIFICATION: M.A. & B.ED.
SEND YOUR DETAILED RESUME VIA EMAIL OR CONTACT: (ACADEMYLITTLEROSE01234@GMAIL.COM) 9018145313 | 7006177452
REQUIRED
FEMALE HOME TUTOR
AT AMPHALA
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8899999729
WE ARE HIRING
JOIN IBM SINGH OVERSEAS EDUCATION
23 YEARS OF EXCELLENCE
1. RECEPTIONIST CUM COUNSELLORS (FEMALE)
EXCELLENT COMMUNICATION AND INTERPERSONAL SKILLS
COMPUTER KNOWLEDGE PREFERRED
FRESHERS AND EXPERIENCED CANDIDATES MAY APPLY
2. OFFICE GIRL
RESPONSIBLE, DISCIPLINED, AND HARDWORKING
BASIC OFFICE MANAGEMENT SKILLS PREFERRED
WALK-IN INTERVIEW
TIMINGS: 11:30 AM TO 4:30 PM
VENUE: IBM SINGH OVERSEAS EDUCATION
11-B, SHASTRI NAGAR, NEAR NIRANKARI BHAWAN, JAMMU - 180004
CONTACT: 7051106741 | 9055350095 | 9055575555
WEBSITE: WWW.JOBSIBM.COM,
EMAIL: SINGHOVERSEASEDUCATION8@GMAIL.COM
REQUIRED
DRIVER FOR
PRIVATE CAR.
TIMING 8 AM TO 8 PM,
EVERY SUNDAY OFF.
CONTACT:
7006076991
PART TIME/FULL TIME
WORK AT HOME
EARN RS 21000 TO 51000
START SOCIAL MEDIA RELATED, PROJECT AT HOME. ONLY 5 PROJECT LEFT.
HOUSEWIFE, RETIRED PERSON’S, SHOPKEEPER, BUSINESSMEN, STUDENTS ETC.
FORE MORE DETAILS:
CALL NOW 8492937797, 8899318100
ADDRESS: GANDHI NAGAR, JAMMU NEAR ANKUR CLINIC
REQUIRED
SALES MANAGER - 1 MALE
LOCATION- JAMMU
EDUCATION-: GRADUATES IN ANY DISCIPLINE AND BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER
EXPERIENCE - 5 TO 7 YRS WORK EXPERIENCE IN TEAM HANDLING
SALARY + TA 600000 (ANNUALLY) & INCENTIVE
AGE 35 TO 45
CONTACT-A.M.AGENCIES, CHANNI HIMMAT, JAMMU
INTERVIEW ON DT 09/07/2026 & 10/07/2026
TIME -11.00 AM TO 01.00 PM
DISTRIBUTOR OF PROCTER & GAMBLE (FMCG)
EMAIL-BAWA.DHRE@AMAGENCIES.IN
WEB-HTTPS://AMAGENCIES.IN
MOB NO 7780870031