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EMPLOYMENT (08-10-2026)

JOB JOB JOB REQUIRED OFFICE STAFF 1. SALE EXECUTIVE - 4 NOS. SALARY - 15000 + PETROL MALE & FEMALE 2. DELIVERY BOY - 1 NOS. SALARY - 8000 + PETROL FOR MORE DETAILS CALL NO.: 8492937797, 9797938784 ADDRESS: OPPOSITE...

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Daily Excelsior
11:00 AM Oct 08, 2026 IST
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JOB JOB JOB

REQUIRED OFFICE STAFF

1. SALE EXECUTIVE - 4 NOS.

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SALARY - 15000 + PETROL

MALE & FEMALE

2. DELIVERY BOY - 1 NOS.

SALARY - 8000 + PETROL

FOR MORE DETAILS

CALL NO.: 8492937797, 9797938784

ADDRESS: OPPOSITE SCIENCE COLLEGE, JEWEL

STAFF REQUIRED

AUTO DRIVER

ACCOUNTANT

SALARY FROM

12000 TO 16000.

CONTACT

7006180373

REQUIRED CHEF

CHEF REQUIRED FOR CAFE/RESTAURANT.

CHINESE AND CONTINENTAL ETC

GOOD SALARY WILL BE PAID

ONLY EXPERIENCED CHEF

LOCATION: REHARI COLONY.

ACCOMODATION AVAILABLE

CONTACT : 7006625613

WANTED

WANTED RADIOLOGIST FOR A STATE OF ART ULTRASOUND CLINIC

SPECIALISING IN MSK ULTRASOUND AND LIMB DOPPLERS

CONTACT ON WHATSAPP - 7006000300

KASHMIRI CLOTHING SHOWROOM LOOKING FOR -

4 SALESMAN M/F

3 CLEANERS

3 TAILORS

2 SOCIAL MEDIA MAKERS

2 MANAGER M/F (MAINTAINING STOCK AND HANDLING DAY-TO-DAY OPERATIONS)

NAKASHI, RAGUNATH BAZAR JAMMU 9419202840 , 7006638915

REQUIRED

FULL TIME MAID

AT HOME

SAINIK COLONY JAMMU

(MALE OR FEMALE)

HOUSE NO 405-C LANE NO-7 ,

SAINIK COLONY JAMMU.

CONTACT 7006441048

LALIT GRAAPHIXX

DOGRA HALL, JAMMU.

9018879169

REQUIRED

MALE /FEMALE

GRAPHICS DESIGNER 2 NO.

SALARY 18+

FLEX FITTING TECHNICIAN 02 NO.

SALARY NEGOTIABLE

REQUIRED

REQUIRED SALES PERSON

FOR ELECTRICAL OUTLET

SALARY NEGOTIABLE

TIMING 10 TO 8

CONTACT NO.: 9419203511

STAFF REQUIRED

1. SALE EXECUTIVE

2. MARKETING EXECUTIVE

DEVIKA AUTOMOBILES AUTH. DEALER HERO MOTOCORP LTD

CONTACT NUMBER :- 7006301772

MAIL ID:- DEVIKAHEROAUTOMOBILES@GMAIL.COM

ADDRESS :- DEELI BYE KUNJWANI

GREATER KAILASH (NEAR AMANDEEP HOSPITAL)

180011

HIRING

HIRING FOR INDIA'S LEADING JEWELLERY BRAND - VIJAY JEWELLERS, KISNA DIAMOND & GOLD JEWELLERY, TALAB TILLO JAMMU REQUIRES ACCOUNTANT (TALLY), SALES EXECUTIVES (JEWELLERY EXPERIENCE) AND RECEPTIONIST. SALARY HIKE IN CURRENT CTC. SEND CV WHATSAPP 7051729630,

VIJAYJEWELLERSJAMMU@GMAIL.COM.

DAYAMAD SHIPPING CORPORATION

OPENING FOR MERCHANT NAVY JOBS. TRAINING WITH PLACEMENT 10TH CLASS, 12 CLASS PASS, GRADUATE.

CONTACT NUMBER 9018159488

WE ARE HIRING OFFICE STAFF

WALK IN INTERVIEW

COMPANY NAME : MASTERLINK INDIA

ADDRESS :- 1ST FLOOR ICICI BANK, NEAR FOWARA CHOWK, .GREATER KAILASH, JAMMU, JAMMU AND KASHMIR 180011

REQUIRED STAFF

1. SALES & OFFICE (10K TO 20K)

FEMALE CANDIDATES CAN APPLY FOR THOSE POSITION

FRESHER & EXPERIENCE CAN ALSO APPLY

CONTACT US ON CALLING OR

WHATSAPP :-9797620691

COME AT OFFICE ALONG WITH CV

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