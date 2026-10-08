EMPLOYMENT (08-10-2026)
JOB JOB JOB REQUIRED OFFICE STAFF 1. SALE EXECUTIVE - 4 NOS. SALARY - 15000 + PETROL MALE & FEMALE 2. DELIVERY BOY - 1 NOS. SALARY - 8000 + PETROL FOR MORE DETAILS CALL NO.: 8492937797, 9797938784 ADDRESS: OPPOSITE...
JOB JOB JOB
REQUIRED OFFICE STAFF
1. SALE EXECUTIVE - 4 NOS.
SALARY - 15000 + PETROL
MALE & FEMALE
2. DELIVERY BOY - 1 NOS.
SALARY - 8000 + PETROL
FOR MORE DETAILS
CALL NO.: 8492937797, 9797938784
ADDRESS: OPPOSITE SCIENCE COLLEGE, JEWEL
STAFF REQUIRED
AUTO DRIVER
ACCOUNTANT
SALARY FROM
12000 TO 16000.
CONTACT
7006180373
REQUIRED CHEF
CHEF REQUIRED FOR CAFE/RESTAURANT.
CHINESE AND CONTINENTAL ETC
GOOD SALARY WILL BE PAID
ONLY EXPERIENCED CHEF
LOCATION: REHARI COLONY.
ACCOMODATION AVAILABLE
CONTACT : 7006625613
WANTED
WANTED RADIOLOGIST FOR A STATE OF ART ULTRASOUND CLINIC
SPECIALISING IN MSK ULTRASOUND AND LIMB DOPPLERS
CONTACT ON WHATSAPP - 7006000300
KASHMIRI CLOTHING SHOWROOM LOOKING FOR -
4 SALESMAN M/F
3 CLEANERS
3 TAILORS
2 SOCIAL MEDIA MAKERS
2 MANAGER M/F (MAINTAINING STOCK AND HANDLING DAY-TO-DAY OPERATIONS)
NAKASHI, RAGUNATH BAZAR JAMMU 9419202840 , 7006638915
REQUIRED
FULL TIME MAID
AT HOME
SAINIK COLONY JAMMU
(MALE OR FEMALE)
HOUSE NO 405-C LANE NO-7 ,
SAINIK COLONY JAMMU.
CONTACT 7006441048
LALIT GRAAPHIXX
DOGRA HALL, JAMMU.
9018879169
REQUIRED
MALE /FEMALE
GRAPHICS DESIGNER 2 NO.
SALARY 18+
FLEX FITTING TECHNICIAN 02 NO.
SALARY NEGOTIABLE
REQUIRED
REQUIRED SALES PERSON
FOR ELECTRICAL OUTLET
SALARY NEGOTIABLE
TIMING 10 TO 8
CONTACT NO.: 9419203511
STAFF REQUIRED
1. SALE EXECUTIVE
2. MARKETING EXECUTIVE
DEVIKA AUTOMOBILES AUTH. DEALER HERO MOTOCORP LTD
CONTACT NUMBER :- 7006301772
MAIL ID:- DEVIKAHEROAUTOMOBILES@GMAIL.COM
ADDRESS :- DEELI BYE KUNJWANI
GREATER KAILASH (NEAR AMANDEEP HOSPITAL)
180011
HIRING
HIRING FOR INDIA'S LEADING JEWELLERY BRAND - VIJAY JEWELLERS, KISNA DIAMOND & GOLD JEWELLERY, TALAB TILLO JAMMU REQUIRES ACCOUNTANT (TALLY), SALES EXECUTIVES (JEWELLERY EXPERIENCE) AND RECEPTIONIST. SALARY HIKE IN CURRENT CTC. SEND CV WHATSAPP 7051729630,
VIJAYJEWELLERSJAMMU@GMAIL.COM.
DAYAMAD SHIPPING CORPORATION
OPENING FOR MERCHANT NAVY JOBS. TRAINING WITH PLACEMENT 10TH CLASS, 12 CLASS PASS, GRADUATE.
CONTACT NUMBER 9018159488
WE ARE HIRING OFFICE STAFF
WALK IN INTERVIEW
COMPANY NAME : MASTERLINK INDIA
ADDRESS :- 1ST FLOOR ICICI BANK, NEAR FOWARA CHOWK, .GREATER KAILASH, JAMMU, JAMMU AND KASHMIR 180011
REQUIRED STAFF
1. SALES & OFFICE (10K TO 20K)
FEMALE CANDIDATES CAN APPLY FOR THOSE POSITION
FRESHER & EXPERIENCE CAN ALSO APPLY
CONTACT US ON CALLING OR
WHATSAPP :-9797620691
COME AT OFFICE ALONG WITH CV