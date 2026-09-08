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EMPLOYMENT (08-09-2026)

SUPERVISORS REQUIRED GODOWN SUPERVISOR- 2/3PERSON ( SALARY NEGOTIABLE+PF+ALLOW.) GRAD. WITH BIKE NEARBY AREA VIJAYPUR TO GANGYAL PREFERRED WALKIN / SEND RESUME- FAIRDEAL SALES CORP NR SHREE RAM SCHOOL JAKH 7889367286 / 7006350110 PLACEMENT IN LEH NEED SHOP WORKER FOR LEH...

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Daily Excelsior
11:04 AM Sep 08, 2026 IST
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SUPERVISORS

REQUIRED

GODOWN SUPERVISOR- 2/3PERSON

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( SALARY NEGOTIABLE+PF+ALLOW.)

GRAD. WITH BIKE

NEARBY AREA VIJAYPUR TO GANGYAL

PREFERRED

WALKIN / SEND RESUME-

FAIRDEAL SALES CORP

NR SHREE RAM SCHOOL JAKH

7889367286 / 7006350110

PLACEMENT IN LEH

NEED SHOP WORKER FOR LEH HARDWARE SHOP

WHO ALSO KNOW DRIVING, SALARY 25000

MESSAGE WHATSAPP

6006985724

OFFICE BOY REQUIRED

SALARY -10000

10TH /12TH PASS

LOCATION - JEWEL

CONTACT - 8493997300

HIRING

2 DRIVER FOR COMMERCIAL

VEHICLE (BOLERO 207)

FOR A MANUFACTURING UNIT IN BADI BRAHMANA. NEARBY CANDIDATES ARE PREFERRED.

WHATSAPP YOUR RESUME

9796031200/ 8082233392

REQUIRED

EXPERIENCED.

GENERAL MANAGER ALL IN ALL

SALARY NEGOTIABLE

FOR. HOTEL MAHARAJA CREAST

SUKHETER DOMEL

CONTACT WITH RESUME ON MOB- 84919 51823

INTERNATIONAL DAILY RISING SCHOOL, KANDOLI NAGROTA

REQUIREMENT OF THE STAFF

* COMPUTER TYPE WRITTER

* ACCOUNTANT (GOVT RETIRED ALSO PREFERRED)

* ENGLISH TEACHER (M.A, B.ED)

* SCIENCE TEACHER (M.SC, B.ED)

* FEMALE HELPER (NAGROTA AREA)

PICK & DROP FACILITY

AVAILABLE

SEND RESUME :-

IDRSSCHOOLNAGROTA@GMAIL.COM

MOBILE NO. 7006943166

REQUIRED

1. PERSONAL ASSISTANT

2. FIELD ASSISTANT

PREFERABLY GRADUATE, HAVING

COMPUTER & DRIVING SKILLS

SALARY @ 15500/M (CTC)

WALK-IN-INTERVIEW ON 10.09.2026

(10 AM - 1 PM)

VISIT NDF.NET.IN FOR APPLICATION DOWNLOAD

SEND APPLICATION ON WHATSAPP & TO

CAREER@NDF.ORG.IN

8491070082

DRIVER REQUIRED

DRIVER ABOVE 45 YEARS REQUIRED AT LOWER MUTHI

NEAR VISHWA BHARTI DEGREE COLLEGE

SALARY 10,000 P.M

PLEASE CONTACT 9419169416

REQUIREMENT OF MARKETING BOY

WE NEED EXPERIENCED MARKET BOY IN JAMMU

WE DEALS WITH MUSTARD OIL

SALARY NEGOTIABLE

CONTACT: 9103148151

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