EMPLOYMENT (08-09-2026)
SUPERVISORS REQUIRED GODOWN SUPERVISOR- 2/3PERSON ( SALARY NEGOTIABLE+PF+ALLOW.) GRAD. WITH BIKE NEARBY AREA VIJAYPUR TO GANGYAL PREFERRED WALKIN / SEND RESUME- FAIRDEAL SALES CORP NR SHREE RAM SCHOOL JAKH 7889367286 / 7006350110 PLACEMENT IN LEH NEED SHOP WORKER FOR LEH...
SUPERVISORS
REQUIRED
GODOWN SUPERVISOR- 2/3PERSON
( SALARY NEGOTIABLE+PF+ALLOW.)
GRAD. WITH BIKE
NEARBY AREA VIJAYPUR TO GANGYAL
PREFERRED
WALKIN / SEND RESUME-
FAIRDEAL SALES CORP
NR SHREE RAM SCHOOL JAKH
7889367286 / 7006350110
PLACEMENT IN LEH
NEED SHOP WORKER FOR LEH HARDWARE SHOP
WHO ALSO KNOW DRIVING, SALARY 25000
MESSAGE WHATSAPP
6006985724
OFFICE BOY REQUIRED
SALARY -10000
10TH /12TH PASS
LOCATION - JEWEL
CONTACT - 8493997300
HIRING
2 DRIVER FOR COMMERCIAL
VEHICLE (BOLERO 207)
FOR A MANUFACTURING UNIT IN BADI BRAHMANA. NEARBY CANDIDATES ARE PREFERRED.
WHATSAPP YOUR RESUME
9796031200/ 8082233392
REQUIRED
EXPERIENCED.
GENERAL MANAGER ALL IN ALL
SALARY NEGOTIABLE
FOR. HOTEL MAHARAJA CREAST
SUKHETER DOMEL
CONTACT WITH RESUME ON MOB- 84919 51823
INTERNATIONAL DAILY RISING SCHOOL, KANDOLI NAGROTA
REQUIREMENT OF THE STAFF
* COMPUTER TYPE WRITTER
* ACCOUNTANT (GOVT RETIRED ALSO PREFERRED)
* ENGLISH TEACHER (M.A, B.ED)
* SCIENCE TEACHER (M.SC, B.ED)
* FEMALE HELPER (NAGROTA AREA)
PICK & DROP FACILITY
AVAILABLE
SEND RESUME :-
IDRSSCHOOLNAGROTA@GMAIL.COM
MOBILE NO. 7006943166
REQUIRED
1. PERSONAL ASSISTANT
2. FIELD ASSISTANT
PREFERABLY GRADUATE, HAVING
COMPUTER & DRIVING SKILLS
SALARY @ 15500/M (CTC)
WALK-IN-INTERVIEW ON 10.09.2026
(10 AM - 1 PM)
VISIT NDF.NET.IN FOR APPLICATION DOWNLOAD
SEND APPLICATION ON WHATSAPP & TO
CAREER@NDF.ORG.IN
8491070082
DRIVER REQUIRED
DRIVER ABOVE 45 YEARS REQUIRED AT LOWER MUTHI
NEAR VISHWA BHARTI DEGREE COLLEGE
SALARY 10,000 P.M
PLEASE CONTACT 9419169416
REQUIREMENT OF MARKETING BOY
WE NEED EXPERIENCED MARKET BOY IN JAMMU
WE DEALS WITH MUSTARD OIL
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT: 9103148151