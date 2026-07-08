EMPLOYMENT (08-07-2026)
WANTED WANTED AN EXPERIENCED ACCOUNTANT FOR PETROL PUMP SALARY NEGOTIABLE 9103253007/ 9596055555/ 9419103502 HELP WANTED AC TECHNICIANS & HELPERS 3 A.C TECHNICIAN ARE REQUIRED WITH 3 A.C HELPERS. WE WILL OFFER: GOOD WAGES AND SALARIES WILL BE PROVIDED. TO APPLY:...
WANTED
WANTED AN
EXPERIENCED
ACCOUNTANT FOR PETROL PUMP
SALARY NEGOTIABLE
9103253007/
9596055555/ 9419103502
HELP WANTED
AC TECHNICIANS & HELPERS
3 A.C TECHNICIAN ARE REQUIRED WITH 3 A.C HELPERS.
WE WILL OFFER: GOOD WAGES AND SALARIES WILL BE PROVIDED.
TO APPLY: 9596838479
APPLY TODAY!
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER. SERIOUS INQUIRIES ONLY.
REQUIRED URGENTLY
FOR REPUTED PETROL PUMP IN GANDHINAGAR
MALE & FEMALE STAFF NEEDED
1. FUEL ATTENDANT - 4 POSTS
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REQUIREMENTS: HONEST, GOOD COMMUNICATION, BASIC COMPUTER KNOWLEDGE PREFERRED
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CONTACT NUMBER: 8082456333
VACANCY
MARKETING EXECUTIVE :
MALE CANDIDATE WITH
MINIMUM 5 YEARS OF EXPERIENCE
IN DIRECT MARKETING, GOOD
COMMUNICATION SKILLS ARE MUST
SALARY - 20000=00
TOTAL FIELD JOB
MUST OWN TWO WHEELER
SUBMIT RESUME
AT THE FURNISHING MALL
GULAB SINGH MARG JAMMU
REQUIRED
NEED SHOP WORKER /HELPER FOR OUR SHOP AT MAIN ROAD BY PASS JAMMU AND ALSO STAY THERE.
SALARY 13500
WHATSAPP RESUME
6006985724
REQUIRED
ENGLISH, MATHS AND HINDI TEACHERS ARE REQUIRED FOR PRIMARY CLASSES.
HINDI TEACHER FOR SENIOR CLASSES.
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT
GLS PUBLIC SCHOOL, AMAR COLONY, GOLE GUJRAL, JAMMU - 180002
CONTACT NO: 9797598856, 9086266399
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REQUIRED FOR
CONSTRUCTION OF HUTS
KUD/BATOTE
CONTACT
9419818790
REQUIRED TEACHERS
FOR +2 LEVEL
M.SC PHYSICS
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BCA
CONTACT: 9419183224, 9419189616
LUTHRA HR.SEC., SCHOOL
KACHI CHAWNI, JAMMU
REQUIRED
OFFICE BOY - 2
FOR AN INSTITUTE AT GANDHI NAGAR
9419104013, 7006740581
WE ARE HIRING JMC GROUP
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OPENING POSITION
1. MARKETING REPRESENTATIVE (MALE) -15 POSTS
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GOOD COMMUNICATION SKILLS BASIC KNOWLEDGE OF SALES POSITIVE ATTITUDES
SALARY: INDUSTRY STANDARD
EXPERIENCED & FRESHERS ARE ALSO WELCOME TO APPLY
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WILLING TO LEARN AND HARDWORKING *STRONG MARKETING AND FIELD WORK SKILLS
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CONTACT / WHATSAPP:
PH. 9797323565 / 9320634236