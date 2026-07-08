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EMPLOYMENT (08-07-2026)

WANTED WANTED AN EXPERIENCED ACCOUNTANT FOR PETROL PUMP SALARY NEGOTIABLE 9103253007/ 9596055555/ 9419103502 HELP WANTED AC TECHNICIANS & HELPERS 3 A.C TECHNICIAN ARE REQUIRED WITH 3 A.C HELPERS. WE WILL OFFER: GOOD WAGES AND SALARIES WILL BE PROVIDED. TO APPLY:...

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Daily Excelsior
10:51 AM Jul 08, 2026 IST
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WANTED

WANTED AN

EXPERIENCED

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ACCOUNTANT FOR PETROL PUMP

SALARY NEGOTIABLE

9103253007/

9596055555/ 9419103502

HELP WANTED

AC TECHNICIANS & HELPERS

3 A.C TECHNICIAN ARE REQUIRED WITH 3 A.C HELPERS.

WE WILL OFFER: GOOD WAGES AND SALARIES WILL BE PROVIDED.

TO APPLY: 9596838479

APPLY TODAY!

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER. SERIOUS INQUIRIES ONLY.

REQUIRED URGENTLY

FOR REPUTED PETROL PUMP IN GANDHINAGAR

MALE & FEMALE STAFF NEEDED

1. FUEL ATTENDANT - 4 POSTS

2. CASHIER/BILLING - 2 POSTS

3. SUPERVISOR -2

4. MANAGERS -2 POST

REQUIREMENTS: HONEST, GOOD COMMUNICATION, BASIC COMPUTER KNOWLEDGE PREFERRED

BENEFITS: FIXED SALARY + BONUS + UNIFORM + ESI

CONTACT NUMBER: 8082456333

VACANCY

MARKETING EXECUTIVE :

MALE CANDIDATE WITH

MINIMUM 5 YEARS OF EXPERIENCE

IN DIRECT MARKETING, GOOD

COMMUNICATION SKILLS ARE MUST

SALARY - 20000=00

TOTAL FIELD JOB

MUST OWN TWO WHEELER

SUBMIT RESUME

AT THE FURNISHING MALL

GULAB SINGH MARG JAMMU

REQUIRED

NEED SHOP WORKER /HELPER FOR OUR SHOP AT MAIN ROAD BY PASS JAMMU AND ALSO STAY THERE.

SALARY 13500

WHATSAPP RESUME

6006985724

REQUIRED

ENGLISH, MATHS AND HINDI TEACHERS ARE REQUIRED FOR PRIMARY CLASSES.

HINDI TEACHER FOR SENIOR CLASSES.

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT

GLS PUBLIC SCHOOL, AMAR COLONY, GOLE GUJRAL, JAMMU - 180002

CONTACT NO: 9797598856, 9086266399

CONTRACTORS

REQUIRED FOR

CONSTRUCTION OF HUTS

KUD/BATOTE

CONTACT

9419818790

REQUIRED TEACHERS

FOR +2 LEVEL

M.SC PHYSICS

M.SC. CHEMISTRY

M .COM.

BCA

CONTACT: 9419183224, 9419189616

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KACHI CHAWNI, JAMMU

REQUIRED

OFFICE BOY - 2

FOR AN INSTITUTE AT GANDHI NAGAR

9419104013, 7006740581

WE ARE HIRING JMC GROUP

JOIN OUR TEAM AND BE THE FIRST SMILE OF OUR ORGANIZATION

OPENING POSITION

1. MARKETING REPRESENTATIVE (MALE) -15 POSTS

MUST OWN A BIKE WITH A VALID DRIVING LICENSE.

2. RECEPTIONIST / FRONT DESK EXECUTIVE (FEMALE) - 05 POSTS

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GOOD COMMUNICATION SKILLS BASIC KNOWLEDGE OF SALES POSITIVE ATTITUDES

SALARY: INDUSTRY STANDARD

EXPERIENCED & FRESHERS ARE ALSO WELCOME TO APPLY

RESPONSIBILITIES:

*LEAD GENERATION AND FOLLOW-UP *CLIENT MEETING AND CLOSING

WILLING TO LEARN AND HARDWORKING *STRONG MARKETING AND FIELD WORK SKILLS

DROP YOUR CV ON E MAIL:

CAREERSJMCGROUPJAMMU@GMAIL.COM

CONTACT / WHATSAPP:

PH. 9797323565 / 9320634236

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