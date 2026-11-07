EMPLOYMENT (07-11-2026)
REQUIRED DTP OPERATOR FOR LEADING ENGLISH NEWSPAPER KNOWLEDGE OF QUARKXPRESS, PHOTOSHOP, PAGEMAKER INTERESTED CANDIDATES CAN SEND RESUME TO EXCELSIOR65@GMAIL.COM REQUIRED SCOOTY DELIVERY DRIVER - FOR GOODS DELIVERY. MUST POSSESS A VALID DRIVING LICENCE. SALARY: RS 12,000-RS 15,000 PER MONTH. INTERESTED...
REQUIRED
DTP OPERATOR
FOR LEADING ENGLISH
NEWSPAPER
KNOWLEDGE OF
QUARKXPRESS, PHOTOSHOP, PAGEMAKER
INTERESTED CANDIDATES CAN SEND RESUME TO
EXCELSIOR65@GMAIL.COM
REQUIRED
SCOOTY DELIVERY DRIVER -
FOR GOODS DELIVERY. MUST POSSESS A VALID DRIVING LICENCE.
SALARY: RS 12,000-RS 15,000 PER MONTH.
INTERESTED CANDIDATES CONTACT 6006150116.
TITAN PROCARE, JAMMU.
REQUIRES
JATIN H SHARMA STUDIO
[AR. JATIN SHARMA, B.ARCH (MCA, AIIA)] REQUIRES:
ARCHITECT: B.ARCH (SKILLS: AUTOCAD, 3D SKETCHUP).
DRAFTSMAN (CIVIL / ARCHITECTURAL): PROFICIENT IN AUTOCAD & WORKING DRAWINGS.
OFFICE ADDRESS: E-603, SECTOR G,
SAINIK COLONY, JAMMU.
CONTACT: +91 9858269127, +91 70060 18743
REQUIRED MAID
REQUIRED A FULL TIME MAID PREFERABLY SINGLE BELOW 50 YEARS FOR SMALL FAMILY OF HUSBAND AND WIFE AT POSH COLONY JAMMU, WILLING TO STAY 24/ AND SHOULD BE WILLING TO GO TO DELHI OCCASIONALLY AS WE HAVE A HOUSE THERE .GOOD SALARY, SEPARATE ROOM, FOOD/ CLOTHING WILL BE PROVIDED.
INTERESTED PLEASE CONTACT
MOBILE : 7889936101