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EMPLOYMENT (07-11-2026)

REQUIRED DTP OPERATOR FOR LEADING ENGLISH NEWSPAPER KNOWLEDGE OF QUARKXPRESS, PHOTOSHOP, PAGEMAKER INTERESTED CANDIDATES CAN SEND RESUME TO EXCELSIOR65@GMAIL.COM REQUIRED SCOOTY DELIVERY DRIVER - FOR GOODS DELIVERY. MUST POSSESS A VALID DRIVING LICENCE. SALARY: RS 12,000-RS 15,000 PER MONTH. INTERESTED...

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Daily Excelsior
10:49 AM Nov 07, 2026 IST
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REQUIRED

DTP OPERATOR

FOR LEADING ENGLISH

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NEWSPAPER

KNOWLEDGE OF

QUARKXPRESS, PHOTOSHOP, PAGEMAKER

INTERESTED CANDIDATES CAN SEND RESUME TO

EXCELSIOR65@GMAIL.COM

REQUIRED

SCOOTY DELIVERY DRIVER -

FOR GOODS DELIVERY. MUST POSSESS A VALID DRIVING LICENCE.

SALARY: RS 12,000-RS 15,000 PER MONTH.

INTERESTED CANDIDATES CONTACT 6006150116.

TITAN PROCARE, JAMMU.

REQUIRES

JATIN H SHARMA STUDIO

[AR. JATIN SHARMA, B.ARCH (MCA, AIIA)] REQUIRES:

ARCHITECT: B.ARCH (SKILLS: AUTOCAD, 3D SKETCHUP).

DRAFTSMAN (CIVIL / ARCHITECTURAL): PROFICIENT IN AUTOCAD & WORKING DRAWINGS.

OFFICE ADDRESS: E-603, SECTOR G,

SAINIK COLONY, JAMMU.

CONTACT: +91 9858269127, +91 70060 18743

REQUIRED MAID

REQUIRED A FULL TIME MAID PREFERABLY SINGLE BELOW 50 YEARS FOR SMALL FAMILY OF HUSBAND AND WIFE AT POSH COLONY JAMMU, WILLING TO STAY 24/ AND SHOULD BE WILLING TO GO TO DELHI OCCASIONALLY AS WE HAVE A HOUSE THERE .GOOD SALARY, SEPARATE ROOM, FOOD/ CLOTHING WILL BE PROVIDED.

INTERESTED PLEASE CONTACT

MOBILE : 7889936101

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