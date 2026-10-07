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EMPLOYMENT (07-10-2026)

REQUIRED ENGLISH TEACHER CAPABLE OF TEACHING MIDDLE CLASSES, HAVING GOOD FLUENCY IN ENGLISH SPEAKING. EXPERIENCE OF ATLEAST 2 YEARS QUALIFICATION:- M.A. B.ED. LOCATION: RIVER VALLEY INTERNATIONAL SMART SCHOOL, THARAKALWAL, TEHSIL RAMKOTE, DISTT KATHUA, J&K-184205 E-MAIL:- RVINTERNATIONALSMARTSCHOOL@GMAIL.COM CONTACT:- 7889359814,9622455814 WHATSAPP:- 9419366942...

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Daily Excelsior
11:03 AM Oct 07, 2026 IST
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REQUIRED

ENGLISH TEACHER

CAPABLE OF TEACHING MIDDLE CLASSES, HAVING GOOD FLUENCY IN ENGLISH SPEAKING. EXPERIENCE OF ATLEAST 2 YEARS

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QUALIFICATION:- M.A. B.ED.

LOCATION: RIVER VALLEY INTERNATIONAL SMART SCHOOL, THARAKALWAL, TEHSIL RAMKOTE, DISTT KATHUA, J&K-184205

E-MAIL:- RVINTERNATIONALSMARTSCHOOL@GMAIL.COM

CONTACT:- 7889359814,9622455814

WHATSAPP:- 9419366942

REQUIRED

1. HINDI TEACHER FOR CLASSES 1ST TO 10TH

2. ENGLISH TEACHER FOR CLASSES 1ST TO 5TH

3. GENERAL LINE TEACHER FOR PRIMARY CLASSES

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD JAMMU

CONTACT NO. 9797598856

9086266399

GAURAV TRADING COMPANY

NARWAL, JAMMU

WE ARE LOOKING FOR A RESPONSIBLE AND HARDWORKING SUPERVISOR FOR OUR PLYWOOD BUSINESS.

SALARY: RS 15,000 PER MONTH

EXPERIENCE: EXPERIENCE IN PLYWOOD/TIMBER/BUILDING-MATERIAL BUSINESS PREFERRED.

REQUIREMENTS:

* CANDIDATE MUST HAVE HIS/HER OWN VEHICLE FOR COMMUTING TO AND FROM THE OFFICE.

* ABILITY TO HANDLE STAFF, CUSTOMERS AND DAY-TO-DAY BUSINESS OPERATIONS.

* HONEST, RESPONSIBLE AND HARDWORKING.

* BASIC KNOWLEDGE OF STOCK AND SALES WILL BE PREFERRED.

CONTACT: 9419108744

STAFF REQUIRED

1. SALE EXECUTIVE

2. MARKETING EXECUTIVE

DEVIKA AUTOMOBILES AUTH. DEALER HERO MOTOCORP LTD

CONTACT NUMBER :- 7006301772

MAIL ID:- DEVIKAHEROAUTOMOBILES@GMAIL.COM

ADDRESS :- DEELI BYE KUNJWANI

GREATER KAILASH (NEAR AMANDEEP HOSPITAL)

180011

JOB IN JAMMU

CLEANER / MACHINE OPERATOR

COMPANY: PRANGAAN

* WORK: HOUSE DEEP CLEANING + USING FLOOR SCRUBBER, VACUUM CLEANER, AND STEAM MACHINE.

* QUALIFICATION: NO EDUCATION NEEDED. FRESHERS AND EXPERIENCED BOTH CAN APPLY.

* NOTE: FREE MACHINE TRAINING WILL BE GIVEN.

* SALARY: GOOD MONTHLY PAY + DAILY INCENTIVE.

CALL NOW: 90706 39969

VACANCY

FIELD JOURNALIST

A LEADING DAILY ENGLISH NEWSPAPER INVITES APPLICATIONS FROM MALE/FEMALE CANDIDATES.

FRESHERS CAN ALSO APPLY

GOOD COMMUNICATION & WRITING SKILLS

BASIC KNOWLEDGE OF SOCIAL MEDIA

ABILITY TO CREATE/EDIT NEWS CONTENT

LOCATION: JAMMU PROVINCE

CONTACT: 9086758577

URGENTLY HIRING

* MANAGERS IN BANKING & INSURANCE

Q: GRADUATE SALARY - 20K

* COMPUTER OPERATOR/TELECALLER

QUAL: 12TH- SALARY-15 K

* OFFICE: EXECUTIVE IN BLINKIT

QUAL : 12TH, SALARY- 15 K

* ANM/GNM FOR INSTITUTE AND HOSPITALS

SALARY: 15 K TO 20 K.

* FIELD SALES BOY REQUIRED FOR FLIPKART

QUAL 12TH SALARY- 15 K

* SALES EXECUTIVE IN SBI CREDIT CARDS

Q.. 12TH, SALARY -15 K

* TALLY BUSY OPERATOR IN COMPANY AT INDUSTRIES

Q. 12TH SALARY 22 K

* MBA, 12TH, 10TH, GRADUATE CANDIDATE SHOULD CONTACT US

WE PROVIDE TRAINING IN DIFFERENT SECTOR

CONTACT US - 8715978910, 8716838008

ACCOUNTANT

HI I AM AN ACCOUNTANT BASED IN JAMMU. I AM LOOKING FOR EXTRA HOURS OF WORK. I HAVE VERY GOOD EXPERIENCE OF ACCOUNTING WITH VARIOUS ACCOUNTING

SYSTEM. CONTACT FOR GST RETURNS,INCOME TAX, FINALISATION OF ACCOUNTS AND MANY MORE.

CONTACT:-9622183362

EMAIL ID:- SUNNY727032@GMAIL.COM

WANTED

WANTED PART TIME SERVICE BOY AT FOOD CAFE 4.30 TO 10.30 EVENING NEAR BHAGWATI NAGAR JAMMU.

MOB. 9419194651

STAFF REQUIRED

NARWAL SABJI MANDI

SUPERVISOR 5TH PASS

SALARY15000+ACCOMODATION

+INCENTIVE

LABOUR

15000+ACCOMODATION+INCENTIVE

DRIVER

COOK

9541015088

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