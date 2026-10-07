EMPLOYMENT (07-10-2026)
REQUIRED ENGLISH TEACHER CAPABLE OF TEACHING MIDDLE CLASSES, HAVING GOOD FLUENCY IN ENGLISH SPEAKING. EXPERIENCE OF ATLEAST 2 YEARS QUALIFICATION:- M.A. B.ED. LOCATION: RIVER VALLEY INTERNATIONAL SMART SCHOOL, THARAKALWAL, TEHSIL RAMKOTE, DISTT KATHUA, J&K-184205 E-MAIL:- RVINTERNATIONALSMARTSCHOOL@GMAIL.COM CONTACT:- 7889359814,9622455814 WHATSAPP:- 9419366942...
REQUIRED
ENGLISH TEACHER
CAPABLE OF TEACHING MIDDLE CLASSES, HAVING GOOD FLUENCY IN ENGLISH SPEAKING. EXPERIENCE OF ATLEAST 2 YEARS
QUALIFICATION:- M.A. B.ED.
LOCATION: RIVER VALLEY INTERNATIONAL SMART SCHOOL, THARAKALWAL, TEHSIL RAMKOTE, DISTT KATHUA, J&K-184205
E-MAIL:- RVINTERNATIONALSMARTSCHOOL@GMAIL.COM
CONTACT:- 7889359814,9622455814
WHATSAPP:- 9419366942
REQUIRED
1. HINDI TEACHER FOR CLASSES 1ST TO 10TH
2. ENGLISH TEACHER FOR CLASSES 1ST TO 5TH
3. GENERAL LINE TEACHER FOR PRIMARY CLASSES
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD JAMMU
CONTACT NO. 9797598856
9086266399
GAURAV TRADING COMPANY
NARWAL, JAMMU
WE ARE LOOKING FOR A RESPONSIBLE AND HARDWORKING SUPERVISOR FOR OUR PLYWOOD BUSINESS.
SALARY: RS 15,000 PER MONTH
EXPERIENCE: EXPERIENCE IN PLYWOOD/TIMBER/BUILDING-MATERIAL BUSINESS PREFERRED.
REQUIREMENTS:
* CANDIDATE MUST HAVE HIS/HER OWN VEHICLE FOR COMMUTING TO AND FROM THE OFFICE.
* ABILITY TO HANDLE STAFF, CUSTOMERS AND DAY-TO-DAY BUSINESS OPERATIONS.
* HONEST, RESPONSIBLE AND HARDWORKING.
* BASIC KNOWLEDGE OF STOCK AND SALES WILL BE PREFERRED.
CONTACT: 9419108744
STAFF REQUIRED
1. SALE EXECUTIVE
2. MARKETING EXECUTIVE
DEVIKA AUTOMOBILES AUTH. DEALER HERO MOTOCORP LTD
CONTACT NUMBER :- 7006301772
MAIL ID:- DEVIKAHEROAUTOMOBILES@GMAIL.COM
ADDRESS :- DEELI BYE KUNJWANI
GREATER KAILASH (NEAR AMANDEEP HOSPITAL)
180011
JOB IN JAMMU
CLEANER / MACHINE OPERATOR
COMPANY: PRANGAAN
* WORK: HOUSE DEEP CLEANING + USING FLOOR SCRUBBER, VACUUM CLEANER, AND STEAM MACHINE.
* QUALIFICATION: NO EDUCATION NEEDED. FRESHERS AND EXPERIENCED BOTH CAN APPLY.
* NOTE: FREE MACHINE TRAINING WILL BE GIVEN.
* SALARY: GOOD MONTHLY PAY + DAILY INCENTIVE.
CALL NOW: 90706 39969
VACANCY
FIELD JOURNALIST
A LEADING DAILY ENGLISH NEWSPAPER INVITES APPLICATIONS FROM MALE/FEMALE CANDIDATES.
FRESHERS CAN ALSO APPLY
GOOD COMMUNICATION & WRITING SKILLS
BASIC KNOWLEDGE OF SOCIAL MEDIA
ABILITY TO CREATE/EDIT NEWS CONTENT
LOCATION: JAMMU PROVINCE
CONTACT: 9086758577
URGENTLY HIRING
* MANAGERS IN BANKING & INSURANCE
Q: GRADUATE SALARY - 20K
* COMPUTER OPERATOR/TELECALLER
QUAL: 12TH- SALARY-15 K
* OFFICE: EXECUTIVE IN BLINKIT
QUAL : 12TH, SALARY- 15 K
* ANM/GNM FOR INSTITUTE AND HOSPITALS
SALARY: 15 K TO 20 K.
* FIELD SALES BOY REQUIRED FOR FLIPKART
QUAL 12TH SALARY- 15 K
* SALES EXECUTIVE IN SBI CREDIT CARDS
Q.. 12TH, SALARY -15 K
* TALLY BUSY OPERATOR IN COMPANY AT INDUSTRIES
Q. 12TH SALARY 22 K
* MBA, 12TH, 10TH, GRADUATE CANDIDATE SHOULD CONTACT US
WE PROVIDE TRAINING IN DIFFERENT SECTOR
CONTACT US - 8715978910, 8716838008
ACCOUNTANT
HI I AM AN ACCOUNTANT BASED IN JAMMU. I AM LOOKING FOR EXTRA HOURS OF WORK. I HAVE VERY GOOD EXPERIENCE OF ACCOUNTING WITH VARIOUS ACCOUNTING
SYSTEM. CONTACT FOR GST RETURNS,INCOME TAX, FINALISATION OF ACCOUNTS AND MANY MORE.
CONTACT:-9622183362
EMAIL ID:- SUNNY727032@GMAIL.COM
WANTED
WANTED PART TIME SERVICE BOY AT FOOD CAFE 4.30 TO 10.30 EVENING NEAR BHAGWATI NAGAR JAMMU.
MOB. 9419194651
STAFF REQUIRED
NARWAL SABJI MANDI
SUPERVISOR 5TH PASS
SALARY15000+ACCOMODATION
+INCENTIVE
LABOUR
15000+ACCOMODATION+INCENTIVE
DRIVER
COOK
9541015088