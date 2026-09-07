EMPLOYMENT (07-09-2026)
BALDEV INFOTECH SYTEMS DEELI MORHA, LANGAR OPP. SBI KALUCHAK, JAMMU REQUIRED A. NETWORK ADMINISTRATOR (01): KEY RESPONSIBILITIES: CONFIGURE AND MAINTAIN NETWORK, SWITCHES AND INSTALL AND TROUBLESHOOT IP CCTV SYSTEMS. QUALIFICATION: DIPLOMA IN IT AND COMPUTER SCIENCE B. SAFAI KARAMCHARI (01):...
BALDEV INFOTECH SYTEMS
DEELI MORHA, LANGAR OPP. SBI KALUCHAK, JAMMU
REQUIRED
A. NETWORK ADMINISTRATOR (01):
KEY RESPONSIBILITIES: CONFIGURE AND MAINTAIN NETWORK, SWITCHES AND INSTALL AND TROUBLESHOOT IP CCTV SYSTEMS.
QUALIFICATION: DIPLOMA IN IT AND COMPUTER SCIENCE
B. SAFAI KARAMCHARI (01):
QUALIFICATION: MIDDLE PASS
SEND YOUR RESUME AT:
BALDEVINFOTECHSYSTEMS@GMAIL.COM
CONTACT: 9055273381
REQUIRED SALES TELECALLER MALE ONLY
LOCATION: JAMMU
FRESHERS CAN ALSO APPLY.
QUALIFICATION: MINIMUM 12TH
DAY SHIFT ONLY
MONTHLY SALARY 10K
CANDIDATE MUST KNOW BASIC COMPUTERS
6006943256
INTERVIEW ON 8 SEP 2026 ONLY AT JAMMU.
REQUIRED
FOR “AT HOME’’
PATIENT CARE
PATIENT CARE ATTENDANTS
MALES AND FEMALES
FOR DAY/NIGHT/24X7 SHIFTS
10TH/10+2/ MPHW
CONTACT FOR APPOINTMENT
8715866444
(10 AM TO 6 PM)
MEDIVISTA HEALTH CARE
5/6 RED CROSS BHAWAN
KACHI CHAWNI JAMMU
URGENT REQUIRED
1. IT PERSON, BCA, MCA, B.TECH MEC, CSE, GEM PORTAL, OFFICE ASSISTANT, COMPUTER OPERATOR,DATA ANALYST.
2. RECEPTIONIST, GNM, D.PHARMA, M.PHARMA, B.SC, M.SC, BIO, MICRO-BIO, B.PHARMA.
3. SUPERVISIOR, ACCOUTANT, STORE MANAGER, PAYMENT COLLECTION, H.R, PLANT HEAD.
4. TELLE -CALLER, CRE, CRM, SERVICE ADVISOR, WARRANTY MANAGER, SPARE PART MANAGER, SALES EXECUTIVE.
5. SECURTY GUARD, PEON, OFFICE BOY, PACKAGING BOY, WASHER, DENTER, PAINTER, MACHINE OPERATOR.
ADDRESS.628/A BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB GANDHINAGER.
CONTACT NO. 9149840451, 7051690963.
URGENT REQUIRED
FEMALE OFFICE MANAGER SALARY 20K TO 25K
FEMALE SALON MANAGER SALARY
15K TO 20K + INCENTIVE
FAMILY CAR DRIVER SALARY 12K TO 15K
NOTE: ALL STAFF REQUIRED OWN COMPANY KINDLY SEND DETAILS
9103389610
REQUIRED - DRIVER & HELPER
REQUIRED 1 DRIVER AND 1 HELPER FOR HOME/DOMESTIC DAILY WORK AT SAINIK COLONY, JAMMU.
* DRIVER: EXPERIENCED & RESPONSIBLE
* HELPER: FOR DAILY HOUSEHOLD WORK
* SALARY: NEGOTIABLE
* LOCATION: SAINIK COLONY
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT:
6280601172
OFFICE BOY REQUIRED
SALARY: 10000
10TH/12TH PASS
LOCATION: JEWEL
CONTACT: 8493997300
ANM / GNM/ D PHARMA/
B PHARMA
D. PHARMA / B. PHARMA - MALE
ANM, GNM - FEMALE / MALE
NURSING STAFF
FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR
CONTACT NO. : 7006433572
7006112791
REQUIREMENT OF MARKETING BOY
WE NEED EXPERIENCED MARKET BOY IN JAMMU
WE DEALS WITH MUSTARD OIL
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT: 9103148151
JOB OPPORTUNITY
VACANCIES FOR 70 BOYS & GIRLS
ASSISTANT MANAGER, BRANCH MANAGER,
OFFICE INCHAGE, BDM, MR,S
QUALIFICATION:- 10TH, 12TH GRADUATION AND ABOVE
NOTE: FRESHERS CAN ALSO APPLY
LIMITED VACANCY..
INCOME: (15,500 - 26,500), AS PER CO. RULE
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT ON BELOW
MAX LIFE CARE CENTRE
NUMBER- 9796256081, WHAT’S APP- 9906029039
ADDRESS:- LAST MORH GANDHI NAGAR NEAR
BATA SHOWROOM
URGENTLY REQUIRED
1) SHIFT INCHARGE (EXPERIENCE)
2) PICK AND PACKER (FRESHER)
3) ACCOUNTANT (EXPERIENCE)
4) PACKING JOBS AVAILABLE IN CITY AREA TIMINGS 10 AM TO 8PM SALARY 12000
5) COMPUTER OPERATOR ( EXPERIENCE)
6) TELECALLERS/ RECEPTION (FRESHER)
7). B.SC. / M.SC ( FRESHER)
8) RAILWAY JOB'S AVAILABLE AS ATTENDENT SALARY 24000
9) GERENAL PHYSICIAN ( EXPERIENCE)
CONTACT: BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES
ADDRESS:- 669 SECTOR C SAINIK COLONY NEAR
SIGNATURE TOWER CHOWDHI ROAD JAMMU
MOBILE NO:- 9796733175 , 9797721646 , 7051451646
EMAIL ID:-BSBRAVESEC@ GMAIL.COM