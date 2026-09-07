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EMPLOYMENT (07-09-2026)

BALDEV INFOTECH SYTEMS DEELI MORHA, LANGAR OPP. SBI KALUCHAK, JAMMU REQUIRED A. NETWORK ADMINISTRATOR (01): KEY RESPONSIBILITIES: CONFIGURE AND MAINTAIN NETWORK, SWITCHES AND INSTALL AND TROUBLESHOOT IP CCTV SYSTEMS. QUALIFICATION: DIPLOMA IN IT AND COMPUTER SCIENCE B. SAFAI KARAMCHARI (01):...

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Daily Excelsior
10:49 AM Sep 07, 2026 IST
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BALDEV INFOTECH SYTEMS

DEELI MORHA, LANGAR OPP. SBI KALUCHAK, JAMMU

REQUIRED

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A. NETWORK ADMINISTRATOR (01):

KEY RESPONSIBILITIES: CONFIGURE AND MAINTAIN NETWORK, SWITCHES AND INSTALL AND TROUBLESHOOT IP CCTV SYSTEMS.

QUALIFICATION: DIPLOMA IN IT AND COMPUTER SCIENCE

B. SAFAI KARAMCHARI (01):

QUALIFICATION: MIDDLE PASS

SEND YOUR RESUME AT:

BALDEVINFOTECHSYSTEMS@GMAIL.COM

CONTACT: 9055273381

REQUIRED SALES TELECALLER MALE ONLY

LOCATION: JAMMU

FRESHERS CAN ALSO APPLY.

QUALIFICATION: MINIMUM 12TH

DAY SHIFT ONLY

MONTHLY SALARY 10K

CANDIDATE MUST KNOW BASIC COMPUTERS

6006943256

INTERVIEW ON 8 SEP 2026 ONLY AT JAMMU.

REQUIRED

FOR “AT HOME’’

PATIENT CARE

PATIENT CARE ATTENDANTS

MALES AND FEMALES

FOR DAY/NIGHT/24X7 SHIFTS

10TH/10+2/ MPHW

CONTACT FOR APPOINTMENT

8715866444

(10 AM TO 6 PM)

MEDIVISTA HEALTH CARE

5/6 RED CROSS BHAWAN

KACHI CHAWNI JAMMU

URGENT REQUIRED

1. IT PERSON, BCA, MCA, B.TECH MEC, CSE, GEM PORTAL, OFFICE ASSISTANT, COMPUTER OPERATOR,DATA ANALYST.

2. RECEPTIONIST, GNM, D.PHARMA, M.PHARMA, B.SC, M.SC, BIO, MICRO-BIO, B.PHARMA.

3. SUPERVISIOR, ACCOUTANT, STORE MANAGER, PAYMENT COLLECTION, H.R, PLANT HEAD.

4. TELLE -CALLER, CRE, CRM, SERVICE ADVISOR, WARRANTY MANAGER, SPARE PART MANAGER, SALES EXECUTIVE.

5. SECURTY GUARD, PEON, OFFICE BOY, PACKAGING BOY, WASHER, DENTER, PAINTER, MACHINE OPERATOR.

ADDRESS.628/A BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB GANDHINAGER.

CONTACT NO. 9149840451, 7051690963.

URGENT REQUIRED

FEMALE OFFICE MANAGER SALARY 20K TO 25K

FEMALE SALON MANAGER SALARY

15K TO 20K + INCENTIVE

FAMILY CAR DRIVER SALARY 12K TO 15K

NOTE: ALL STAFF REQUIRED OWN COMPANY KINDLY SEND DETAILS

9103389610

REQUIRED - DRIVER & HELPER

REQUIRED 1 DRIVER AND 1 HELPER FOR HOME/DOMESTIC DAILY WORK AT SAINIK COLONY, JAMMU.

* DRIVER: EXPERIENCED & RESPONSIBLE

* HELPER: FOR DAILY HOUSEHOLD WORK

* SALARY: NEGOTIABLE

* LOCATION: SAINIK COLONY

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT:

6280601172

OFFICE BOY REQUIRED

SALARY: 10000

10TH/12TH PASS

LOCATION: JEWEL

CONTACT: 8493997300

ANM / GNM/ D PHARMA/

B PHARMA

D. PHARMA / B. PHARMA - MALE

ANM, GNM - FEMALE / MALE

NURSING STAFF

FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR

CONTACT NO. : 7006433572

7006112791

REQUIREMENT OF MARKETING BOY

WE NEED EXPERIENCED MARKET BOY IN JAMMU

WE DEALS WITH MUSTARD OIL

SALARY NEGOTIABLE

CONTACT: 9103148151

JOB OPPORTUNITY

VACANCIES FOR 70 BOYS & GIRLS

ASSISTANT MANAGER, BRANCH MANAGER,

OFFICE INCHAGE, BDM, MR,S

QUALIFICATION:- 10TH, 12TH GRADUATION AND ABOVE

NOTE: FRESHERS CAN ALSO APPLY

LIMITED VACANCY..

INCOME: (15,500 - 26,500), AS PER CO. RULE

INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT ON BELOW

MAX LIFE CARE CENTRE

NUMBER- 9796256081, WHAT’S APP- 9906029039

ADDRESS:- LAST MORH GANDHI NAGAR NEAR

BATA SHOWROOM

URGENTLY REQUIRED

1) SHIFT INCHARGE (EXPERIENCE)

2) PICK AND PACKER (FRESHER)

3) ACCOUNTANT (EXPERIENCE)

4) PACKING JOBS AVAILABLE IN CITY AREA TIMINGS 10 AM TO 8PM SALARY 12000

5) COMPUTER OPERATOR ( EXPERIENCE)

6) TELECALLERS/ RECEPTION (FRESHER)

7). B.SC. / M.SC ( FRESHER)

8) RAILWAY JOB'S AVAILABLE AS ATTENDENT SALARY 24000

9) GERENAL PHYSICIAN ( EXPERIENCE)

CONTACT: BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES

ADDRESS:- 669 SECTOR C SAINIK COLONY NEAR

SIGNATURE TOWER CHOWDHI ROAD JAMMU

MOBILE NO:- 9796733175 , 9797721646 , 7051451646

EMAIL ID:-BSBRAVESEC@ GMAIL.COM

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