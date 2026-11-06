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EMPLOYMENT (06-11-2026)

VISHWA BHARTI COLLEGE OF EDUCATION (AFFILIATED TO UNIVERSITY OF KASHMIR) AKALPUR MORH, UDHEYWALA, JAMMU - 180018 PHONE NO. 0191-2555054 WEBSITE: WWW.VBCE.ORG.IN REQUIRES THE FOLLOWING 1. PRINCIPAL 2. LECTURER IN EDUCATION 3. LECTURER IN MATHEMATICS, PHYSICAL SCIENCE, BIO-SCIENCE, HISTORY & CIVICS,...

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Daily Excelsior
10:48 AM Nov 06, 2026 IST
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VISHWA BHARTI COLLEGE

OF EDUCATION

(AFFILIATED TO UNIVERSITY OF KASHMIR)

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AKALPUR MORH, UDHEYWALA, JAMMU - 180018

PHONE NO. 0191-2555054

WEBSITE: WWW.VBCE.ORG.IN

REQUIRES THE FOLLOWING

1. PRINCIPAL

2. LECTURER IN EDUCATION

3. LECTURER IN MATHEMATICS, PHYSICAL SCIENCE, BIO-SCIENCE, HISTORY & CIVICS, ENGLISH & URDU, HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION, FINE ARTS, PERFORMING ARTS

4. COMPUTER LAB ASSISTANT

5. SENIOR ASSISTANT (ESTB.)

6. CASHIER

7. TECHNICAL ASSISTANT

FOR DETAILS REGARDING APPLICATION FORM, QUALIFICATION, FEE AND METHOD OF APPLYING, PLEASE VISIT THE COLLEGE WEBSITE: WWW.VBCE.ORG.IN

SECRETARY

REQUIRED

REQUIRED FEMALE DOMESTIC HELPER REQUIRED IN KARAN BAGH FOR COOKING/CLEANING

9-5PM SALARY-10K-12K CONTACT: 9797432817

REQUIRED TELECALLER (FEMALE)

WHATSAPP YOUR CV

AT 9055580001

(ONLY WHATSAPP TEXT; NO CALLS LEASE)

HELPER

REQUIRED FEMALE HELPER

FOR CLINIC CLEANING AND MAINTENANCE

(SARWAL, JAMMU)

CONTACT: 9419134998

REQUIRED

WE ARE HIRING MALE COUNTER STAFF FOR A RETAIL BAKERY SHOP. EXPERIENCE IN A RETAIL SHOP.

TIMING: FULL-TIME

LOCATION: TALAB TILLO, JAMMU

CONTACT: CALL/WHATSAPP

9419145554

ACCOUNTANT AVAILABLE

MAINTAIN YOUR ACCOUNTS

MANUAL/TALLY/BUSY

GST REGISTRATION/RETURNS

ESI RETURNS/PF RETURNS

INCOME TAX RETURNS

INTERNAL AUDIT

(ALSO LEARN TALLY/BUSY)

GUPTA JI - GANDHI NAGAR

94192 42775

BHARAT SECURITY SERVICES

ADDRESS : OPP. VISHAL MEGA MART, NEAR CARMEL CONVENT SCHOOL, KUNJWANI (JAMMU)

MOBILE NO.: 9086588003, 9086588005, 9086078991

REQUIRED

1) FIELD OFFICER - 5

2) SECURITY GUARD - 28

3) DRIVER - 8

4) ACCOUNTANT (COMPUTER /SAP KNOWLEDGE) - 3

5) MAID (FEMALE) - 5

6) HELPER (MALE) - 5

7) CAR WASHING (BOY) - 4

8) RECEPTIONIST (GOOD LOOKING) - 5

9) SALES EXECUTIVE - 10

JOB VACANCY

MODULAR KITCHEN DESIGNER

JOB LOCATION: GODREJ INTERIO, GANGYAL

CONTACT: 8899700777

NFC@LIV.IN

URGENT JOB OPENING

M/S VIJAY BUILDERS

FOR SOLAR BUSINESS ACROSS ALL DISTRICTS OF JAMMU & KASHMIR

QUALIFICATION: ITI

EXPERIENCE: 0-3 YEARS SALARY: RS 12,000+

BE A PART OF OUR GROWING SOLAR TEAM

CONTRIBUTE TOWARDS A GREENER & BRIGHTER FUTURE

SEND YOUR RESUME TO:

EMAIL: VBSOLARPOWER0053@GMAIL.COM

SUPPORT@VBSOLAR.IN

WHATSAPP: 9541951449, 9541951448

REQUIRED

1. DRIVER-1 NO

2. MARKETING EXECUTIVE- 1 NO

3. HELPER - 1 NO (FOR OFFICE)

4. HELPER-1 NO (HOME LADY)

5. SALES EXECUTIVE FOR SRINAGAR BRANCH- 1NO

LAW FIRM

(REHARI CHUNGI)

MOB: 7006201345

STAFF REQUIRED

GRADUATE (BBA/MBA PREFERRED), WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH & HINDI, COMPUTER KNOWLEDGE (MS OFFICE, EXCEL, BILLING), AND ABILITY TO COORDINATE WITH GOVERNMENT OFFICES, CORPORATE COMPANIES, MANUFACTURERS AND SUPPLIERS. MUST BE WILLING TO UNDERTAKE FIELD VISITS. PERSONS WITH GEM EXPERIENCE AND FRESHERS WITH EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS MAY APPLY.

SALARY: NEGOTIABLE.

CONTACT NO. : 9469211707

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