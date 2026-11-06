EMPLOYMENT (06-11-2026)
VISHWA BHARTI COLLEGE OF EDUCATION (AFFILIATED TO UNIVERSITY OF KASHMIR) AKALPUR MORH, UDHEYWALA, JAMMU - 180018 PHONE NO. 0191-2555054 WEBSITE: WWW.VBCE.ORG.IN REQUIRES THE FOLLOWING 1. PRINCIPAL 2. LECTURER IN EDUCATION 3. LECTURER IN MATHEMATICS, PHYSICAL SCIENCE, BIO-SCIENCE, HISTORY & CIVICS,...
VISHWA BHARTI COLLEGE
OF EDUCATION
(AFFILIATED TO UNIVERSITY OF KASHMIR)
AKALPUR MORH, UDHEYWALA, JAMMU - 180018
PHONE NO. 0191-2555054
WEBSITE: WWW.VBCE.ORG.IN
REQUIRES THE FOLLOWING
1. PRINCIPAL
2. LECTURER IN EDUCATION
3. LECTURER IN MATHEMATICS, PHYSICAL SCIENCE, BIO-SCIENCE, HISTORY & CIVICS, ENGLISH & URDU, HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION, FINE ARTS, PERFORMING ARTS
4. COMPUTER LAB ASSISTANT
5. SENIOR ASSISTANT (ESTB.)
6. CASHIER
7. TECHNICAL ASSISTANT
FOR DETAILS REGARDING APPLICATION FORM, QUALIFICATION, FEE AND METHOD OF APPLYING, PLEASE VISIT THE COLLEGE WEBSITE: WWW.VBCE.ORG.IN
SECRETARY
REQUIRED
REQUIRED FEMALE DOMESTIC HELPER REQUIRED IN KARAN BAGH FOR COOKING/CLEANING
9-5PM SALARY-10K-12K CONTACT: 9797432817
REQUIRED TELECALLER (FEMALE)
WHATSAPP YOUR CV
AT 9055580001
(ONLY WHATSAPP TEXT; NO CALLS LEASE)
HELPER
REQUIRED FEMALE HELPER
FOR CLINIC CLEANING AND MAINTENANCE
(SARWAL, JAMMU)
CONTACT: 9419134998
REQUIRED
WE ARE HIRING MALE COUNTER STAFF FOR A RETAIL BAKERY SHOP. EXPERIENCE IN A RETAIL SHOP.
TIMING: FULL-TIME
LOCATION: TALAB TILLO, JAMMU
CONTACT: CALL/WHATSAPP
9419145554
ACCOUNTANT AVAILABLE
MAINTAIN YOUR ACCOUNTS
MANUAL/TALLY/BUSY
GST REGISTRATION/RETURNS
ESI RETURNS/PF RETURNS
INCOME TAX RETURNS
INTERNAL AUDIT
(ALSO LEARN TALLY/BUSY)
GUPTA JI - GANDHI NAGAR
94192 42775
BHARAT SECURITY SERVICES
ADDRESS : OPP. VISHAL MEGA MART, NEAR CARMEL CONVENT SCHOOL, KUNJWANI (JAMMU)
MOBILE NO.: 9086588003, 9086588005, 9086078991
REQUIRED
1) FIELD OFFICER - 5
2) SECURITY GUARD - 28
3) DRIVER - 8
4) ACCOUNTANT (COMPUTER /SAP KNOWLEDGE) - 3
5) MAID (FEMALE) - 5
6) HELPER (MALE) - 5
7) CAR WASHING (BOY) - 4
8) RECEPTIONIST (GOOD LOOKING) - 5
9) SALES EXECUTIVE - 10
JOB VACANCY
MODULAR KITCHEN DESIGNER
JOB LOCATION: GODREJ INTERIO, GANGYAL
CONTACT: 8899700777
NFC@LIV.IN
URGENT JOB OPENING
M/S VIJAY BUILDERS
FOR SOLAR BUSINESS ACROSS ALL DISTRICTS OF JAMMU & KASHMIR
QUALIFICATION: ITI
EXPERIENCE: 0-3 YEARS SALARY: RS 12,000+
BE A PART OF OUR GROWING SOLAR TEAM
CONTRIBUTE TOWARDS A GREENER & BRIGHTER FUTURE
SEND YOUR RESUME TO:
EMAIL: VBSOLARPOWER0053@GMAIL.COM
SUPPORT@VBSOLAR.IN
WHATSAPP: 9541951449, 9541951448
REQUIRED
1. DRIVER-1 NO
2. MARKETING EXECUTIVE- 1 NO
3. HELPER - 1 NO (FOR OFFICE)
4. HELPER-1 NO (HOME LADY)
5. SALES EXECUTIVE FOR SRINAGAR BRANCH- 1NO
LAW FIRM
(REHARI CHUNGI)
MOB: 7006201345
STAFF REQUIRED
GRADUATE (BBA/MBA PREFERRED), WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH & HINDI, COMPUTER KNOWLEDGE (MS OFFICE, EXCEL, BILLING), AND ABILITY TO COORDINATE WITH GOVERNMENT OFFICES, CORPORATE COMPANIES, MANUFACTURERS AND SUPPLIERS. MUST BE WILLING TO UNDERTAKE FIELD VISITS. PERSONS WITH GEM EXPERIENCE AND FRESHERS WITH EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS MAY APPLY.
SALARY: NEGOTIABLE.
CONTACT NO. : 9469211707