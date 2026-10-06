EMPLOYMENT (06-10-2026)
SALES GIRL REQUIRED AT AN UPCOMING FASHION AND HOME STORE AT CHANNI HIMMAT. EXPERIENCE-1-2 YEARS WITH PLEASING PERSONALITY AND GOOD COMMUNICATION SKILLS . TIMING- 11AM- 8PM CALL FOR INTERVIEW +91 97962 24097, 9419797775 VACANCY FIELD JOURNALIST A LEADING DAILY ENGLISH...
SALES GIRL REQUIRED
AT AN UPCOMING FASHION AND
HOME STORE AT CHANNI HIMMAT.
EXPERIENCE-1-2 YEARS
WITH PLEASING PERSONALITY AND GOOD COMMUNICATION SKILLS .
TIMING- 11AM- 8PM
CALL FOR INTERVIEW
+91 97962 24097, 9419797775
VACANCY
FIELD JOURNALIST
A LEADING DAILY ENGLISH NEWSPAPER INVITES APPLICATIONS FROM MALE/FEMALE CANDIDATES.
FRESHERS CAN ALSO APPLY
GOOD COMMUNICATION & WRITING SKILLS
BASIC KNOWLEDGE OF SOCIAL MEDIA
ABILITY TO CREATE/EDIT NEWS CONTENT
LOCATION: JAMMU PROVINCE
CONTACT: 9086758577
HOUSEKEEPING STAFF REQUIRED
SALARY: 8000-9000
LOCATION - JEWEL
CONTACT: 8493997300
HIRING
2 SALES EXECUTIVE ARE REQUIRED FOR A MANUFACTURING PLANT BASED IN BARI BRAHMANA JAMMU FOR FIELD JOB. INTERESTED PERSONS MAY SEND RESUME ON THE FOLLOWING NUMBERS:
8082233392, 9796031200
REQUIRED
EXPERIENCED SALES MAN
FOR
DRY FRUITS AT
SRINAGAR AND FULLY KNOWLEDGE OF DRY FRUITS MARKETING AND SHOULD HAVE OWN VEHICLE.
SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT ON MOBILE
8491951823
GAURAV TRADING COMPANY
NARWAL, JAMMU
WE ARE LOOKING FOR A RESPONSIBLE AND HARDWORKING SUPERVISOR FOR OUR PLYWOOD BUSINESS.
SALARY: RS 15,000 PER MONTH
EXPERIENCE: EXPERIENCE IN PLYWOOD/TIMBER/BUILDING-MATERIAL BUSINESS PREFERRED.
REQUIREMENTS:
* CANDIDATE MUST HAVE HIS/HER OWN VEHICLE FOR COMMUTING TO AND FROM THE OFFICE.
* ABILITY TO HANDLE STAFF, CUSTOMERS AND DAY-TO-DAY BUSINESS OPERATIONS.
* HONEST, RESPONSIBLE AND HARDWORKING.
* BASIC KNOWLEDGE OF STOCK AND SALES WILL BE PREFERRED.
CONTACT: 9419108744
VACANCY
FOLLOWING STAFF REQUIRED
1) COMPUTER OPERATOR - M
20 SPARE PARTS PICKER - M
3) DATA ENTRY OPERATOR (BUSY KNOWING) - M
CONTACT: YAHOO TECHNOCRATS
(ROYAL ENFIELD SPARE PARTS DISTRIBUTOR) NEW PLOT
9086091241, 9797356783
JOB VACANCY
URGENTLY REQUIRED MAIDS
CAMBRIDGE MONTESSORI
JUNIOR PRESCHOOL & DAYCARE
SAINIK COLONY, JAMMU
POSITION: MAID / HELPER
PREFERENCE WILL BE GIVEN TO
FEMALE STAFF FROM SAINIK COLONY.
CONTACT: 7051335222
REQUIRED
WE ARE LOOKING FOR THE FOLLOWING POSITION AT GANGYAL , JAMMU
*COMPUTER OPERATOR / ACCOUNTANT
CANDIDATE MUST HAVE EXPERIENCE IN BUSY SOFTWARE & M.S. OFFICE
INTERESTED CANDIDATES CAN WHATSAPP THEIR RESUME ON
9205012572 OR
EMAIL: RITVIK@BMSALESCORP.COM
STAFF REQUIRED - FEMALE
EXPERIENCED CANDIDATES REQUIRED FOR:
* COMPUTER OPERATOR - BUSY SOFTWARE
* ARTIFICIAL JEWELLERY
* UNDERGARMENTS
GOLDEN AGE, PURANI MANDI, JAMMU
9419285999 | 9419193184
EXPERIENCE IN THE RESPECTIVE FIELD IS REQUIRED.
REQUIRED
TELECALLER
(FEMALE)
WHATSAPP YOUR CV AT 9055580001
(ONLY WHATSAPP TEXT;
NO CALLS PLEASE)
DRIVER
AN EXPERIENCED DRIVER IS REQUIRED FOR LOAD CARRIER (TATA ACE) AT GANGYAL. TIMINGS :- 10 TO 8PM. ONLY LOCAL DRIVING.
SALARY - 16000/-
CONTACT - 7006501922
WANTED
ONE LADIES WANT FOR GARMENTS AND COSMETIC SHOP
LOCATION PARKHO GARHI MORH
MOB.: 9086693605
SALARY RS. 8000 PER MONTH
MATHS/SCIENCE
TEACHER REQUIRED
AT TUTORIAL, NEAR POLICE LINE GATE, CHANNI RAMA
CLASS 5TH TO 10TH
TIMING : 4:00 PM TO 6:00 PM
7889594067