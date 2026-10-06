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EMPLOYMENT (06-10-2026)

SALES GIRL REQUIRED AT AN UPCOMING FASHION AND HOME STORE AT CHANNI HIMMAT. EXPERIENCE-1-2 YEARS WITH PLEASING PERSONALITY AND GOOD COMMUNICATION SKILLS . TIMING- 11AM- 8PM CALL FOR INTERVIEW +91 97962 24097, 9419797775 VACANCY FIELD JOURNALIST A LEADING DAILY ENGLISH...

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Daily Excelsior
11:09 AM Oct 06, 2026 IST
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SALES GIRL REQUIRED

AT AN UPCOMING FASHION AND

HOME STORE AT CHANNI HIMMAT.

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EXPERIENCE-1-2 YEARS

WITH PLEASING PERSONALITY AND GOOD COMMUNICATION SKILLS .

TIMING- 11AM- 8PM

CALL FOR INTERVIEW

+91 97962 24097, 9419797775

VACANCY

FIELD JOURNALIST

A LEADING DAILY ENGLISH NEWSPAPER INVITES APPLICATIONS FROM MALE/FEMALE CANDIDATES.

FRESHERS CAN ALSO APPLY

GOOD COMMUNICATION & WRITING SKILLS

BASIC KNOWLEDGE OF SOCIAL MEDIA

ABILITY TO CREATE/EDIT NEWS CONTENT

LOCATION: JAMMU PROVINCE

CONTACT: 9086758577

HOUSEKEEPING STAFF REQUIRED

SALARY: 8000-9000

LOCATION - JEWEL

CONTACT: 8493997300

HIRING

2 SALES EXECUTIVE ARE REQUIRED FOR A MANUFACTURING PLANT BASED IN BARI BRAHMANA JAMMU FOR FIELD JOB. INTERESTED PERSONS MAY SEND RESUME ON THE FOLLOWING NUMBERS:

8082233392, 9796031200

REQUIRED

EXPERIENCED SALES MAN

FOR

DRY FRUITS AT

SRINAGAR AND FULLY KNOWLEDGE OF DRY FRUITS MARKETING AND SHOULD HAVE OWN VEHICLE.

SALARY NEGOTIABLE.

CONTACT ON MOBILE

8491951823

GAURAV TRADING COMPANY

NARWAL, JAMMU

WE ARE LOOKING FOR A RESPONSIBLE AND HARDWORKING SUPERVISOR FOR OUR PLYWOOD BUSINESS.

SALARY: RS 15,000 PER MONTH

EXPERIENCE: EXPERIENCE IN PLYWOOD/TIMBER/BUILDING-MATERIAL BUSINESS PREFERRED.

REQUIREMENTS:

* CANDIDATE MUST HAVE HIS/HER OWN VEHICLE FOR COMMUTING TO AND FROM THE OFFICE.

* ABILITY TO HANDLE STAFF, CUSTOMERS AND DAY-TO-DAY BUSINESS OPERATIONS.

* HONEST, RESPONSIBLE AND HARDWORKING.

* BASIC KNOWLEDGE OF STOCK AND SALES WILL BE PREFERRED.

CONTACT: 9419108744

VACANCY

FOLLOWING STAFF REQUIRED

1) COMPUTER OPERATOR - M

20 SPARE PARTS PICKER - M

3) DATA ENTRY OPERATOR (BUSY KNOWING) - M

CONTACT: YAHOO TECHNOCRATS

(ROYAL ENFIELD SPARE PARTS DISTRIBUTOR) NEW PLOT

9086091241, 9797356783

JOB VACANCY

URGENTLY REQUIRED MAIDS

CAMBRIDGE MONTESSORI

JUNIOR PRESCHOOL & DAYCARE

SAINIK COLONY, JAMMU

POSITION: MAID / HELPER

PREFERENCE WILL BE GIVEN TO

FEMALE STAFF FROM SAINIK COLONY.

CONTACT: 7051335222

REQUIRED

WE ARE LOOKING FOR THE FOLLOWING POSITION AT GANGYAL , JAMMU

*COMPUTER OPERATOR / ACCOUNTANT

CANDIDATE MUST HAVE EXPERIENCE IN BUSY SOFTWARE & M.S. OFFICE

INTERESTED CANDIDATES CAN WHATSAPP THEIR RESUME ON

9205012572 OR

EMAIL: RITVIK@BMSALESCORP.COM

STAFF REQUIRED - FEMALE

EXPERIENCED CANDIDATES REQUIRED FOR:

* COMPUTER OPERATOR - BUSY SOFTWARE

* ARTIFICIAL JEWELLERY

* UNDERGARMENTS

GOLDEN AGE, PURANI MANDI, JAMMU

9419285999 | 9419193184

EXPERIENCE IN THE RESPECTIVE FIELD IS REQUIRED.

REQUIRED

TELECALLER

(FEMALE)

WHATSAPP YOUR CV AT 9055580001

(ONLY WHATSAPP TEXT;

NO CALLS PLEASE)

DRIVER

AN EXPERIENCED DRIVER IS REQUIRED FOR LOAD CARRIER (TATA ACE) AT GANGYAL. TIMINGS :- 10 TO 8PM. ONLY LOCAL DRIVING.

SALARY - 16000/-

CONTACT - 7006501922

WANTED

ONE LADIES WANT FOR GARMENTS AND COSMETIC SHOP

LOCATION PARKHO GARHI MORH

MOB.: 9086693605

SALARY RS. 8000 PER MONTH

MATHS/SCIENCE

TEACHER REQUIRED

AT TUTORIAL, NEAR POLICE LINE GATE, CHANNI RAMA

CLASS 5TH TO 10TH

TIMING : 4:00 PM TO 6:00 PM

7889594067

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