EMPLOYMENT (06-09-2026)
REQUIRED REQUIRED SALES PERSON AND HELPER FOR ELECTRICAL OUTLET SALARY NEGOTIABLE TIMING 10 TO 8. CONTACT: 9419203511 REQUIRED SALES TELECALLER MALE ONLY LOCATION: JAMMU FRESHERS CAN ALSO APPLY. QUALIFICATION: MINIMUM 12TH DAY SHIFT ONLY MONTHLY SALARY 10K CANDIDATE MUST KNOW...
REQUIRED
REQUIRED SALES PERSON AND HELPER FOR ELECTRICAL OUTLET SALARY NEGOTIABLE TIMING 10 TO 8.
CONTACT: 9419203511
REQUIRED SALES TELECALLER MALE ONLY
LOCATION: JAMMU
FRESHERS CAN ALSO APPLY.
QUALIFICATION: MINIMUM 12TH
DAY SHIFT ONLY
MONTHLY SALARY 10K
CANDIDATE MUST KNOW BASIC COMPUTERS
6006943256
INTERVIEW ON 8 SEP 2026 ONLY AT JAMMU.
REQUIRED
GYNAECOLOGIST, DERMATOLOGIST, ENT SPECIALIST, NEPHROLOGIST, GASTROENTEROLOGIST
AT R.S.PURA
CONTACT 9419196057, 7006287560
REQUIRED
HINDI TEACHER REQUIRED FOR CLASS 1ST TO 10TH
AND GENERAL LINE TEACHER ALSO REQUIRED
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD JAMMU
CONTACT NO. 9797598856
9086266399
STAFF REQUIRED
LOCATION: HOUSE OF NANDS STORE IN CHANNI HIMMAT ,JAMMU AND CITY STORE
REQUIREMENT
* MALE STAFF REQUIRED FOR LADIES SUITS AND SAREES AND
* STAFF FOR MENSWEAR STORE(SALESMAN AND HELPER)
* POSITION:SALESPERSON/HELPER
* SALARY (NEGOTIABLE BASED ON EXPERIENCE )
TO APPLY CALL OR WHATSAPP
CALL: 7051045231/8492044740/9599557001/
WANTED DRIVER
EXPERIENCED FULL TIME DRIVER FOR AUTOMATIC CAR IN JAMMU.
CONTACT
9910123231
VACANCY
SALES EXECUTIVE
A REPUTED CATTLE FEED INDUSTRY IS LOOKING FOR EXPERIENCED / FRESHER SALES EXECUTIVES (MALE CANDIDATE) (FIELD JOB)
1. KATHUA SAMBA, BILLAWAR & UDHAMPUR DISTT
REQUIREMENTS:
I. CANDIDATES MUST HAVE THEIR OWN MOTORCYCLE WITH A VALID DRIVING LICENCE
II. SALARY WILL BE AS PER EXPERIENCE AND COMPETENCE
RESUME SEND ON WHATSAPP
CONTACT:- 94191-99199
HOME DRIVER REQUIRED
DRIVER REQUIRED FOR HOME.
ACCOMMODATION AVAILABLE. DRIVER REQUIRED WHO CAN STAY AT THE RESIDENCE AND CANNOT GO HOME DAILY.
EXPERIENCE IN BOTH AUTOMATIC & MANUAL CARS REQUIRED.
CONTACT: 9419113355
CALL AFTER 10:00 AM
VACANCY
DIPLOMA ELECTRICAL - 2 NO.
B.E ELECTRICAL - 2 NO.
ITI ELECTRICAL - 5 NO.
M/S ACCURATE INDUSTRIES
DIGIANA JAMMU
M.D (M) 9622357288, 9419140984
VACANCY
1. TELLY CALLER - F
2. SERVICE ADVISOR - M
3. SECURITY GUARDS - M
CONTACT
ROYAL ENFIELD, NEW PLOT, JAMMU
#7006361992
EMAIL: SERVICE@RELIANCEMOTORSJAMMU.COM
REQUIRED
ASSOCIATES/ COMPUTER OPERATOR
NO. OF POSTS - 08 (MALE/FEMALE)
QUALIFICATION: 12TH /GRADUATION (FRESHERS CAN ALSO APPLY)
ADDRESS: LOWER GADIGARH, JAMMU & KASHMIR, 181101
SALARY: NEGOTIABLE
CONTACT NO: 8899259523, 7051590029
WALK IN INTERVIEW: MON-TUE
(11.00 AM TO 1.00 PM)
DENTAL SURGEON
REQUIRED
WANT A DENTAL SURGEON FOR A CLINIC AT GANDHI NAGAR, SHASTRI NAGAR ROAD EXPERIENCED ENOUGH TO HANDLE ALL TYPE OF CASES PREFERENCE FOR NEAR BY AREAS:
MOB. NO: 6005110443
WANTED
DISTRIBUTORS FOR AN
UPCOMING BRAND OF BREADS & BAKERY PRODUCTS.
PARTIES WITH OWN DELIVERY SETUP CAN CONTACT ON.
9796857961/7006180373
BALDEV INFOTECH SYTEMS
DEELI MORHA, LANGAR OPP. SBI KALUCHAK, JAMMU
REQUIRED
A. NETWORK ADMINISTRATOR (01):
KEY RESPONSIBILITIES: CONFIGURE AND MAINTAIN NETWORK, SWITCHES AND INSTALL AND TROUBLESHOOT IP CCTV SYSTEMS.
QUALIFICATION: DIPLOMA IN IT AND COMPUTER SCIENCE
B. SAFAI KARAMCHARI (01):
QUALIFICATION: MIDDLE PASS
SEND YOUR RESUME AT:
BALDEVINFOTECHSYSTEMS@GMAIL.COM
CONTACT: 9055273381
WANTED SALESMAN
URGENT REQUIREMENT FOR CLOTHING SHOP. GOOD
COMMUNICATION, RETAIL EXPERIENCE PREFERRED.
MANAV FASHIONS,
SHASTRI NAGAR.
CONTACT: 9419189747
WANTED
MALE VIDEOGRAPHER
EXPERIENCED IN VIDEO PRODUCTION,
EDITING, ADOBE PREMIERE PRO, AND CANVA.
LOCATION: RAJOURI
SALARY: RS 10,000/MONTH
BENEFITS: INCENTIVES,
ACCOMMODATION, AND FOOD
CONTACT: 88998 93515