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EMPLOYMENT (06-09-2026)

REQUIRED REQUIRED SALES PERSON AND HELPER FOR ELECTRICAL OUTLET SALARY NEGOTIABLE TIMING 10 TO 8. CONTACT: 9419203511 REQUIRED SALES TELECALLER MALE ONLY LOCATION: JAMMU FRESHERS CAN ALSO APPLY. QUALIFICATION: MINIMUM 12TH DAY SHIFT ONLY MONTHLY SALARY 10K CANDIDATE MUST KNOW...

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Daily Excelsior
10:46 AM Sep 06, 2026 IST
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REQUIRED

REQUIRED SALES PERSON AND HELPER FOR ELECTRICAL OUTLET SALARY NEGOTIABLE TIMING 10 TO 8.

CONTACT: 9419203511

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REQUIRED SALES TELECALLER MALE ONLY

LOCATION: JAMMU

FRESHERS CAN ALSO APPLY.

QUALIFICATION: MINIMUM 12TH

DAY SHIFT ONLY

MONTHLY SALARY 10K

CANDIDATE MUST KNOW BASIC COMPUTERS

6006943256

INTERVIEW ON 8 SEP 2026 ONLY AT JAMMU.

REQUIRED

GYNAECOLOGIST, DERMATOLOGIST, ENT SPECIALIST, NEPHROLOGIST, GASTROENTEROLOGIST

AT R.S.PURA

CONTACT 9419196057, 7006287560

REQUIRED

HINDI TEACHER REQUIRED FOR CLASS 1ST TO 10TH

AND GENERAL LINE TEACHER ALSO REQUIRED

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD JAMMU

CONTACT NO. 9797598856

9086266399

STAFF REQUIRED

LOCATION: HOUSE OF NANDS STORE IN CHANNI HIMMAT ,JAMMU AND CITY STORE

REQUIREMENT

* MALE STAFF REQUIRED FOR LADIES SUITS AND SAREES AND

* STAFF FOR MENSWEAR STORE(SALESMAN AND HELPER)

* POSITION:SALESPERSON/HELPER

* SALARY (NEGOTIABLE BASED ON EXPERIENCE )

TO APPLY CALL OR WHATSAPP

CALL: 7051045231/8492044740/9599557001/

WANTED DRIVER

EXPERIENCED FULL TIME DRIVER FOR AUTOMATIC CAR IN JAMMU.

CONTACT

9910123231

VACANCY

SALES EXECUTIVE

A REPUTED CATTLE FEED INDUSTRY IS LOOKING FOR EXPERIENCED / FRESHER SALES EXECUTIVES (MALE CANDIDATE) (FIELD JOB)

1. KATHUA SAMBA, BILLAWAR & UDHAMPUR DISTT

REQUIREMENTS:

I. CANDIDATES MUST HAVE THEIR OWN MOTORCYCLE WITH A VALID DRIVING LICENCE

II. SALARY WILL BE AS PER EXPERIENCE AND COMPETENCE

RESUME SEND ON WHATSAPP

CONTACT:- 94191-99199

HOME DRIVER REQUIRED

DRIVER REQUIRED FOR HOME.

ACCOMMODATION AVAILABLE. DRIVER REQUIRED WHO CAN STAY AT THE RESIDENCE AND CANNOT GO HOME DAILY.

EXPERIENCE IN BOTH AUTOMATIC & MANUAL CARS REQUIRED.

CONTACT: 9419113355

CALL AFTER 10:00 AM

VACANCY

DIPLOMA ELECTRICAL - 2 NO.

B.E ELECTRICAL - 2 NO.

ITI ELECTRICAL - 5 NO.

M/S ACCURATE INDUSTRIES

DIGIANA JAMMU

M.D (M) 9622357288, 9419140984

VACANCY

1. TELLY CALLER - F

2. SERVICE ADVISOR - M

3. SECURITY GUARDS - M

CONTACT

ROYAL ENFIELD, NEW PLOT, JAMMU

#7006361992

EMAIL: SERVICE@RELIANCEMOTORSJAMMU.COM

REQUIRED

ASSOCIATES/ COMPUTER OPERATOR

NO. OF POSTS - 08 (MALE/FEMALE)

QUALIFICATION: 12TH /GRADUATION (FRESHERS CAN ALSO APPLY)

ADDRESS: LOWER GADIGARH, JAMMU & KASHMIR, 181101

SALARY: NEGOTIABLE

CONTACT NO: 8899259523, 7051590029

WALK IN INTERVIEW: MON-TUE

(11.00 AM TO 1.00 PM)

DENTAL SURGEON

REQUIRED

WANT A DENTAL SURGEON FOR A CLINIC AT GANDHI NAGAR, SHASTRI NAGAR ROAD EXPERIENCED ENOUGH TO HANDLE ALL TYPE OF CASES PREFERENCE FOR NEAR BY AREAS:

MOB. NO: 6005110443

WANTED

DISTRIBUTORS FOR AN

UPCOMING BRAND OF BREADS & BAKERY PRODUCTS.

PARTIES WITH OWN DELIVERY SETUP CAN CONTACT ON.

9796857961/7006180373

BALDEV INFOTECH SYTEMS

DEELI MORHA, LANGAR OPP. SBI KALUCHAK, JAMMU

REQUIRED

A. NETWORK ADMINISTRATOR (01):

KEY RESPONSIBILITIES: CONFIGURE AND MAINTAIN NETWORK, SWITCHES AND INSTALL AND TROUBLESHOOT IP CCTV SYSTEMS.

QUALIFICATION: DIPLOMA IN IT AND COMPUTER SCIENCE

B. SAFAI KARAMCHARI (01):

QUALIFICATION: MIDDLE PASS

SEND YOUR RESUME AT:

BALDEVINFOTECHSYSTEMS@GMAIL.COM

CONTACT: 9055273381

WANTED SALESMAN

URGENT REQUIREMENT FOR CLOTHING SHOP. GOOD

COMMUNICATION, RETAIL EXPERIENCE PREFERRED.

MANAV FASHIONS,

SHASTRI NAGAR.

CONTACT: 9419189747

WANTED

MALE VIDEOGRAPHER

EXPERIENCED IN VIDEO PRODUCTION,

EDITING, ADOBE PREMIERE PRO, AND CANVA.

LOCATION: RAJOURI

SALARY: RS 10,000/MONTH

BENEFITS: INCENTIVES,

ACCOMMODATION, AND FOOD

CONTACT: 88998 93515

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