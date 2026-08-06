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EMPLOYMENT (06-08-2026)

VACANCIES AVAILABLE MALE/FEMALE WELL EDUCATED, DYNAMIC, EXPERIENCED: 1. PHARMACY SALESPERSON FOR CHEMIST SHOP 2. GOOD KNOWLEDGE OF READING PRESCRIPTIONS 3. GOOD COMMUNICATION & CUSTOMER HANDLING SKILLS KINDLY CONTACT AND SEND YOUR CV: SANDEEP MEDICATES SECTOR NO 6 MINI MARKET TRIKUTA...

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Daily Excelsior
10:44 AM Aug 06, 2026 IST
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VACANCIES AVAILABLE

MALE/FEMALE

WELL EDUCATED, DYNAMIC, EXPERIENCED:

Advertisement

1. PHARMACY SALESPERSON FOR CHEMIST SHOP

2. GOOD KNOWLEDGE OF READING PRESCRIPTIONS

3. GOOD COMMUNICATION & CUSTOMER HANDLING SKILLS

KINDLY CONTACT AND SEND YOUR CV:

SANDEEP MEDICATES

SECTOR NO 6 MINI MARKET TRIKUTA NAGAR JAMMU

9906210245

STAFF REQUIRED

PHYSICS LECTURER -MSC PHYSICS

ENG LECTURER - MA ENG

HINDI TR -MA HINDI

COMPUTER TR -MCA/BCA

DRIVER -2 POST

URDU TR -MA URDU

NURSERY TR - KINDERGARTEN TRAINED

DR AMBEDKAR CONVENT SCHOOL BANTALAB JAMMU

DATED : 6TH AUG TO 10 AUG 2026

PH NO: 7298107471, 8492012304

VACANCY

OFFICE ACCOUNTANT REQUIRED WITH COMPLETE KNOWLEDGE OF EXCEL, BUSY SOFTWARE & COMPUTER APPLICATIONS.

EXPERIENCED CANDIDATE MALE/ FEMALE CAN APPLY

MOBILE:- 9797794211

VACANCY

MARKETING EXECUTIVE

MALE CANDIDATE REQUIRED FOR MARKETING OF FURNISHING PRODUCTS.

GOOD COMMUNICATION SKILLS AND MARKETING. EXPERIENCE IS MUST.

TOTAL FIELD JOB

SALARY: 20000=00

PLUS CONVEYANCE CHARGES

PLUS COMMISSION

OWN VEHICLE MUST

SUBMIT RESUME AT:

THE FURNISHING MALL, GULAB SINGH MARG JAMMU OPP. HOTEL VIVANTA

VACANCY

OFFICE ACCOUNTANT REQUIRED WITH COMPLETE KNOWLEDGE OF EXCEL, BUSY SOFTWARE & COMPUTER APPLICATIONS.

EXPERIENCED CANDIDATE MALE/ FEMALE CAN APPLY

MOBILE:- 9797794211

REQUIRED (FEMALE)

REQUIRED: FEMALE NURSING STAFF

A FEMALE NURSING STAFF MEMBER IS REQUIRED TO CARE FOR AN ELDERLY WOMAN.

WORKING HOURS: 8:00 AM TO 5:00 PM

LOCATION: MAIN BAZAR, VIJAY PUR

CONTACT / SEND RESUME: 9419137630

JOB VACANCY

OFFICE BOY - 1 POSITION

RESPONSIBLE AND PUNCTUAL

FEMALE COUNSELOR - 1 POSITION

KNOWLEDGE OF BEAUTICIAN & TAILORING IS PREFERRED

CONTACT: 9107000133

LOCATION: VIDHATA NAGAR,

BATHINDI ROAD, NEAR CHAI SUTTA BAR

REQUIRED

CHEF, WAITER,

SWEEPER

AT REHARI COLONY, CAFE/RESTAURANT

GOOD SALARY+ACCOMODATION

CONTACT: 7006288861

(BETWEEN 12 NOON - 6 PM)

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