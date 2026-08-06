EMPLOYMENT (06-08-2026)
VACANCIES AVAILABLE MALE/FEMALE WELL EDUCATED, DYNAMIC, EXPERIENCED: 1. PHARMACY SALESPERSON FOR CHEMIST SHOP 2. GOOD KNOWLEDGE OF READING PRESCRIPTIONS 3. GOOD COMMUNICATION & CUSTOMER HANDLING SKILLS KINDLY CONTACT AND SEND YOUR CV: SANDEEP MEDICATES SECTOR NO 6 MINI MARKET TRIKUTA...
VACANCIES AVAILABLE
MALE/FEMALE
WELL EDUCATED, DYNAMIC, EXPERIENCED:
1. PHARMACY SALESPERSON FOR CHEMIST SHOP
2. GOOD KNOWLEDGE OF READING PRESCRIPTIONS
3. GOOD COMMUNICATION & CUSTOMER HANDLING SKILLS
KINDLY CONTACT AND SEND YOUR CV:
SANDEEP MEDICATES
SECTOR NO 6 MINI MARKET TRIKUTA NAGAR JAMMU
9906210245
STAFF REQUIRED
PHYSICS LECTURER -MSC PHYSICS
ENG LECTURER - MA ENG
HINDI TR -MA HINDI
COMPUTER TR -MCA/BCA
DRIVER -2 POST
URDU TR -MA URDU
NURSERY TR - KINDERGARTEN TRAINED
DR AMBEDKAR CONVENT SCHOOL BANTALAB JAMMU
DATED : 6TH AUG TO 10 AUG 2026
PH NO: 7298107471, 8492012304
VACANCY
OFFICE ACCOUNTANT REQUIRED WITH COMPLETE KNOWLEDGE OF EXCEL, BUSY SOFTWARE & COMPUTER APPLICATIONS.
EXPERIENCED CANDIDATE MALE/ FEMALE CAN APPLY
MOBILE:- 9797794211
VACANCY
MARKETING EXECUTIVE
MALE CANDIDATE REQUIRED FOR MARKETING OF FURNISHING PRODUCTS.
GOOD COMMUNICATION SKILLS AND MARKETING. EXPERIENCE IS MUST.
TOTAL FIELD JOB
SALARY: 20000=00
PLUS CONVEYANCE CHARGES
PLUS COMMISSION
OWN VEHICLE MUST
SUBMIT RESUME AT:
THE FURNISHING MALL, GULAB SINGH MARG JAMMU OPP. HOTEL VIVANTA
VACANCY
OFFICE ACCOUNTANT REQUIRED WITH COMPLETE KNOWLEDGE OF EXCEL, BUSY SOFTWARE & COMPUTER APPLICATIONS.
EXPERIENCED CANDIDATE MALE/ FEMALE CAN APPLY
MOBILE:- 9797794211
REQUIRED (FEMALE)
REQUIRED: FEMALE NURSING STAFF
A FEMALE NURSING STAFF MEMBER IS REQUIRED TO CARE FOR AN ELDERLY WOMAN.
WORKING HOURS: 8:00 AM TO 5:00 PM
LOCATION: MAIN BAZAR, VIJAY PUR
CONTACT / SEND RESUME: 9419137630
JOB VACANCY
OFFICE BOY - 1 POSITION
RESPONSIBLE AND PUNCTUAL
FEMALE COUNSELOR - 1 POSITION
KNOWLEDGE OF BEAUTICIAN & TAILORING IS PREFERRED
CONTACT: 9107000133
LOCATION: VIDHATA NAGAR,
BATHINDI ROAD, NEAR CHAI SUTTA BAR
REQUIRED
CHEF, WAITER,
SWEEPER
AT REHARI COLONY, CAFE/RESTAURANT
GOOD SALARY+ACCOMODATION
CONTACT: 7006288861
(BETWEEN 12 NOON - 6 PM)