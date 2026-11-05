EMPLOYMENT (05-11-2026)
REQUIRED FULL TIME DRIVER FOR PERSONAL USE NANAK NAGAR, JAMMU M.: 9682138806 WE ARE HIRING! GRAND INN - JAMMU WE ARE LOOKING FOR DEDICATED AND TALENTED PROFESSIONALS FOR THE FOLLOWING POSITIONS: 1. EXECUTIVE CHEF / HEAD CHEF MINIMUM 3 YEARS...
REQUIRED
FULL TIME DRIVER FOR PERSONAL USE
NANAK NAGAR, JAMMU
M.: 9682138806
WE ARE HIRING!
GRAND INN - JAMMU
WE ARE LOOKING FOR DEDICATED AND TALENTED PROFESSIONALS FOR THE FOLLOWING POSITIONS:
1. EXECUTIVE CHEF / HEAD CHEF
MINIMUM 3 YEARS IN A SENIOR CHEF POSITION.
EXPERTISE IN INDIAN, CONTINENTAL, ITALIAN, CHINESE AND ASIAN CUISINES.
KNOWLEDGE OF MEXICAN AND JAPANESE CUISINES PREFERRED.
EXPERTISE IN MENU DEVELOPMENT, SIGNATURE DISHES AND MODERN FOOD PRESENTATION.
STRONG KNOWLEDGE OF FOOD COSTING, INVENTORY AND KITCHEN MANAGEMENT.
COMPENSATION: BEST IN THE INDUSTRY (NEGOTIABLE).
LOCATION: JAMMU
CONTACT: 7889638793 | 9103711111
GRANDINNJAMMU@GMAIL.COM
MAY FAIR INTERNATIONAL SCHOOL
13, SECTOR B1, LAKSHMIPURAM CHINORE, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. PGT’S WITH B.ED (CO-ORDINATOR) - 1 POST
MIN 2-3 YEARS EXP. AS A CO-ORDINATOR IN A SCHOOL
2. PGT’S FOR CLASS 11TH/12TH 1 POST
SUB: PHYSICAL HEALTH
3. TGT’S WITH B.ED FOR CLASS 1ST - 7TH 3 POSTS
SUB: ALL SUBJECTS
4. ART & CRAFT / MUSIC TEACHER 2 POSTS
CANDIDATES WITH SUITABLE EXPERIENCE IN A REPUTED
SCHOOL CAN WHATSAPP THEIR CREDENTIALS ON 9541243361