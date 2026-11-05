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EMPLOYMENT (05-11-2026)

REQUIRED FULL TIME DRIVER FOR PERSONAL USE NANAK NAGAR, JAMMU M.: 9682138806 WE ARE HIRING! GRAND INN - JAMMU WE ARE LOOKING FOR DEDICATED AND TALENTED PROFESSIONALS FOR THE FOLLOWING POSITIONS: 1. EXECUTIVE CHEF / HEAD CHEF MINIMUM 3 YEARS...

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Daily Excelsior
10:52 AM Nov 05, 2026 IST
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REQUIRED

FULL TIME DRIVER FOR PERSONAL USE

NANAK NAGAR, JAMMU

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M.: 9682138806

WE ARE HIRING!

GRAND INN - JAMMU

WE ARE LOOKING FOR DEDICATED AND TALENTED PROFESSIONALS FOR THE FOLLOWING POSITIONS:

1. EXECUTIVE CHEF / HEAD CHEF

MINIMUM 3 YEARS IN A SENIOR CHEF POSITION.

EXPERTISE IN INDIAN, CONTINENTAL, ITALIAN, CHINESE AND ASIAN CUISINES.

KNOWLEDGE OF MEXICAN AND JAPANESE CUISINES PREFERRED.

EXPERTISE IN MENU DEVELOPMENT, SIGNATURE DISHES AND MODERN FOOD PRESENTATION.

STRONG KNOWLEDGE OF FOOD COSTING, INVENTORY AND KITCHEN MANAGEMENT.

COMPENSATION: BEST IN THE INDUSTRY (NEGOTIABLE).

LOCATION: JAMMU

CONTACT: 7889638793 | 9103711111

GRANDINNJAMMU@GMAIL.COM

MAY FAIR INTERNATIONAL SCHOOL

13, SECTOR B1, LAKSHMIPURAM CHINORE, JAMMU

STAFF REQUIRED

1. PGT’S WITH B.ED (CO-ORDINATOR) - 1 POST

MIN 2-3 YEARS EXP. AS A CO-ORDINATOR IN A SCHOOL

2. PGT’S FOR CLASS 11TH/12TH 1 POST

SUB: PHYSICAL HEALTH

3. TGT’S WITH B.ED FOR CLASS 1ST - 7TH 3 POSTS

SUB: ALL SUBJECTS

4. ART & CRAFT / MUSIC TEACHER 2 POSTS

CANDIDATES WITH SUITABLE EXPERIENCE IN A REPUTED

SCHOOL CAN WHATSAPP THEIR CREDENTIALS ON 9541243361

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