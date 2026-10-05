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EMPLOYMENT (05-10-2026)

HGS JAMMU GOLE GUJRAL, TALAB TILLO, JAMMU URGENTLY REQUIRED 1. DANCE TEACHER 2. PRT (CTET MANDATORY) QUALIFICATION AS PER CBSE NORMS SEND YOUR RESUME AT RECRUITMENT HGS@HGEDU.ORG LATEST BY OCTOBER 10, 2026 PH.NO. 0191-2503326, 2501651 REQUIRED DELIVERY ASSOCIATE FOR A...

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Daily Excelsior
11:26 AM Oct 05, 2026 IST
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HGS JAMMU

GOLE GUJRAL, TALAB TILLO, JAMMU

URGENTLY REQUIRED

Advertisement

1. DANCE TEACHER

2. PRT (CTET MANDATORY)

QUALIFICATION AS PER CBSE NORMS

SEND YOUR RESUME AT

RECRUITMENT HGS@HGEDU.ORG

LATEST BY OCTOBER 10, 2026

PH.NO. 0191-2503326, 2501651

REQUIRED DELIVERY ASSOCIATE

FOR A COMPANY

DELIVERY ASSOCIATE REQUIRED FOR DELIVERY. CANDIDATE SHOULD BE HARDWORKING, HONEST AND PUNCTUAL WITH A VALID DRIVING LICENSE AND TWO-WHEELER.

CONTACT: 9149493788

EMAIL : HIREROXOFFICIAL@GMAIL.COM

REQUIRED

SALESMAN FOR VEHICLE SPARE PART SHOP AT TRANSPORT NAGAR NARWAL

MINIMUM QUALIFICATION: 10TH PASS

AGE: 24-30

SALARY: 15000

TWO WHEELER DRIVING MUST

CONTACT: 7889658746

URGENTLY REQUIRED

1) ENGINEER'S DIPLOMA/ DEGREE 2-3 YEARS EXPERIENCE

2) SUPERVISOR ( EXPERIENCE)

3) PACKING JOBS AVAILABLE IN CITY AREA TIMINGS 10 AM TO 8 PM SALARY 12000 PER MONTH

4) DRIVER FOR PERSONAL CAR LIKE AUTOMATIC CARS

5) ACCOUNTANT (EXPERIENCE)

6) SIT SUPERVISOR (EXPERIENCE)

7) RAILWAY JOB'S AVAILABLE AS ATTENDENT

CONTACT: BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES

ADDRESS:-669 SECTOR-C SAINIK COLONY NEAR SIGNATURE TOWER CHOWDHI ROAD JAMMU

MOBILE NO. 9796733175, 9797721646, 7051451646

EMAIL ID:- BSBRAVESEC@GMAIL.COM

EVERGREEN HR. SEC. SCHOOL

(ENGLISH MEDIUM RECOGNISED BY J&K GOVT.)

LOWER ROOP NAGAR, JAMMU

(M) 95966-58993

TEACHERS REQUIRED

FOR TEACING SOCIAL SCIENCE UPTO 10TH CLASS - 2 TRS

FOR TEACHING BIO-SCIENCE UPTO 12THCLASS - 2 TRS.

COME WITH RESUME & DOCUMENTS FOR INTERVIEW IN THE SCHOOL FROM 8.30 AM TO 2 PM.

URGENT REQUIRED

CHEF REQUIRED FOR A NEWLY OPENED RESTAURANT AT SUNJWAN JAMMU CANDIDATE MUST BE AN EXPERT IN COOKING INDIAN, CHINESE, TANDOORI & BIRYANI ETC.

MOB. 9149595790

URGENTLY REQUIRED

SALES MANAGER - 05

MARKETING EXECUTIVE - 05

HELPER -10

DRIVER (SALES KNOWLEDGE) - 10

GOOD SALARY AS PER EXPERIENCE.

FULL TIME HOUSE MAID AT

GREATER KAILASH.

KHUSHAN TRADERS

NEAR JCB SHOWROOM,

SARORE ADDA, BARI BRAHMANA.

MOB . 8825061992

URGENT REQUIRED

1. IT PERSON, BCA,MCA,B.TECH.MEC,CSE,GEM PORTAL, OFFICE ASSISTANT, COMPUTER OPERATOR, DATA ANALYST. SALES EXECUTIVE.

2. RECEPTIONIST, GNM,D.PHARMA,M.PHARMA,

B.SC,M.SC,BIO, MICRO-BIO, B.PHARMA.

3.SUPERVISOR, ACCOUNTANT, STORE MANAGER,

PAYMENT COLLECTION, H.R, PLANT HEAD.

4,TELLE-CALLER,CRE,CRM,SERVICE ADVISOR,

WARRANTY MANAGER,SPARE PART MANAGER,

5.SECURITY GUARD, PEON, OFFICE BOY, PACKAGING BOY, WASHER, DENTER, PAINTER, MACHINE OPERATOR.

ADDRESS: 628/A BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR GANDHINAGAR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB

CONTACT NO: 9149840451,7051690963.

REQUIRED

WE ARE HIRING MALE COUNTER STAFF FOR A RETAIL BAKERY SHOP. EXPERIENCE IN A RETAIL SHOP.

TIMINGS: FULL TIME

LOCATION: TALAB TILLO JAMMU

CONTACT: CALL/WHATSAPP

9419246006

*WELLNESS CAREER

BIZ OPPORTUNITY IN J&K!*

JOIN OUR GROWING SYSTEM AND BUILD A REWARDING CAREER IN WELLNESS.

PART-TIME & FULL-TIME

TRAINING PROVIDED

FLEXIBLE WORK OPTIONS

OPEN TO ALL BACKGROUNDS

BAHU PLAZA JAMMU

CALL/WHATSAPP:

YUSUF AHMED 9871955884

PUJA JOSHI 9560288844

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