EMPLOYMENT (05-10-2026)
HGS JAMMU GOLE GUJRAL, TALAB TILLO, JAMMU URGENTLY REQUIRED 1. DANCE TEACHER 2. PRT (CTET MANDATORY) QUALIFICATION AS PER CBSE NORMS SEND YOUR RESUME AT RECRUITMENT HGS@HGEDU.ORG LATEST BY OCTOBER 10, 2026 PH.NO. 0191-2503326, 2501651 REQUIRED DELIVERY ASSOCIATE FOR A...
HGS JAMMU
GOLE GUJRAL, TALAB TILLO, JAMMU
URGENTLY REQUIRED
1. DANCE TEACHER
2. PRT (CTET MANDATORY)
QUALIFICATION AS PER CBSE NORMS
SEND YOUR RESUME AT
RECRUITMENT HGS@HGEDU.ORG
LATEST BY OCTOBER 10, 2026
PH.NO. 0191-2503326, 2501651
REQUIRED DELIVERY ASSOCIATE
FOR A COMPANY
DELIVERY ASSOCIATE REQUIRED FOR DELIVERY. CANDIDATE SHOULD BE HARDWORKING, HONEST AND PUNCTUAL WITH A VALID DRIVING LICENSE AND TWO-WHEELER.
CONTACT: 9149493788
EMAIL : HIREROXOFFICIAL@GMAIL.COM
REQUIRED
SALESMAN FOR VEHICLE SPARE PART SHOP AT TRANSPORT NAGAR NARWAL
MINIMUM QUALIFICATION: 10TH PASS
AGE: 24-30
SALARY: 15000
TWO WHEELER DRIVING MUST
CONTACT: 7889658746
URGENTLY REQUIRED
1) ENGINEER'S DIPLOMA/ DEGREE 2-3 YEARS EXPERIENCE
2) SUPERVISOR ( EXPERIENCE)
3) PACKING JOBS AVAILABLE IN CITY AREA TIMINGS 10 AM TO 8 PM SALARY 12000 PER MONTH
4) DRIVER FOR PERSONAL CAR LIKE AUTOMATIC CARS
5) ACCOUNTANT (EXPERIENCE)
6) SIT SUPERVISOR (EXPERIENCE)
7) RAILWAY JOB'S AVAILABLE AS ATTENDENT
CONTACT: BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES
ADDRESS:-669 SECTOR-C SAINIK COLONY NEAR SIGNATURE TOWER CHOWDHI ROAD JAMMU
MOBILE NO. 9796733175, 9797721646, 7051451646
EMAIL ID:- BSBRAVESEC@GMAIL.COM
EVERGREEN HR. SEC. SCHOOL
(ENGLISH MEDIUM RECOGNISED BY J&K GOVT.)
LOWER ROOP NAGAR, JAMMU
(M) 95966-58993
TEACHERS REQUIRED
FOR TEACING SOCIAL SCIENCE UPTO 10TH CLASS - 2 TRS
FOR TEACHING BIO-SCIENCE UPTO 12THCLASS - 2 TRS.
COME WITH RESUME & DOCUMENTS FOR INTERVIEW IN THE SCHOOL FROM 8.30 AM TO 2 PM.
URGENT REQUIRED
CHEF REQUIRED FOR A NEWLY OPENED RESTAURANT AT SUNJWAN JAMMU CANDIDATE MUST BE AN EXPERT IN COOKING INDIAN, CHINESE, TANDOORI & BIRYANI ETC.
MOB. 9149595790
URGENTLY REQUIRED
SALES MANAGER - 05
MARKETING EXECUTIVE - 05
HELPER -10
DRIVER (SALES KNOWLEDGE) - 10
GOOD SALARY AS PER EXPERIENCE.
FULL TIME HOUSE MAID AT
GREATER KAILASH.
KHUSHAN TRADERS
NEAR JCB SHOWROOM,
SARORE ADDA, BARI BRAHMANA.
MOB . 8825061992
URGENT REQUIRED
1. IT PERSON, BCA,MCA,B.TECH.MEC,CSE,GEM PORTAL, OFFICE ASSISTANT, COMPUTER OPERATOR, DATA ANALYST. SALES EXECUTIVE.
2. RECEPTIONIST, GNM,D.PHARMA,M.PHARMA,
B.SC,M.SC,BIO, MICRO-BIO, B.PHARMA.
3.SUPERVISOR, ACCOUNTANT, STORE MANAGER,
PAYMENT COLLECTION, H.R, PLANT HEAD.
4,TELLE-CALLER,CRE,CRM,SERVICE ADVISOR,
WARRANTY MANAGER,SPARE PART MANAGER,
5.SECURITY GUARD, PEON, OFFICE BOY, PACKAGING BOY, WASHER, DENTER, PAINTER, MACHINE OPERATOR.
ADDRESS: 628/A BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR GANDHINAGAR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB
CONTACT NO: 9149840451,7051690963.
REQUIRED
WE ARE HIRING MALE COUNTER STAFF FOR A RETAIL BAKERY SHOP. EXPERIENCE IN A RETAIL SHOP.
TIMINGS: FULL TIME
LOCATION: TALAB TILLO JAMMU
CONTACT: CALL/WHATSAPP
9419246006
*WELLNESS CAREER
BIZ OPPORTUNITY IN J&K!*
JOIN OUR GROWING SYSTEM AND BUILD A REWARDING CAREER IN WELLNESS.
PART-TIME & FULL-TIME
TRAINING PROVIDED
FLEXIBLE WORK OPTIONS
OPEN TO ALL BACKGROUNDS
BAHU PLAZA JAMMU
CALL/WHATSAPP:
YUSUF AHMED 9871955884
PUJA JOSHI 9560288844