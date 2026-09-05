EMPLOYMENT (05-09-2026)
SUPERVISORS REQUIRED GODOWN SUPERVISOR- 2/3PERSON ( SALARY NEGOTIABLE+PF+ALLOW.) GRAD. WITH BIKE NEARBY AREA VIJAYPUR TO GANGYAL PREFERRED WALKIN / SEND RESUME- FAIRDEAL SALES CORP NR SHREE RAM SCHOOL JAKH 7889367286 / 7006350110 WE ARE HIRING! STORE HELPER - MALE/FEMALE SOCIAL...
SUPERVISORS REQUIRED
GODOWN SUPERVISOR- 2/3PERSON
( SALARY NEGOTIABLE+PF+ALLOW.)
GRAD. WITH BIKE
NEARBY AREA VIJAYPUR TO GANGYAL
PREFERRED
WALKIN / SEND RESUME-
FAIRDEAL SALES CORP
NR SHREE RAM SCHOOL JAKH
7889367286 / 7006350110
WE ARE HIRING!
STORE HELPER - MALE/FEMALE
SOCIAL MEDIA HANDLER - FEMALE
FRESHERS & EXPERIENCED
BOTH CAN APPLY.
LOCATION: NANAK NAGAR, JAMMU
CONTACT: 9622722000
REQUIRED FOR A COMPANY IN GANDHI NAGAR, JAMMU
BAMS DOCTORS- 4
OFFICE ADMIN- 2
COMPUTER OPERATOR- 2
TELE CALLER (10 AM-8 PM)- 4
TELE CALLER (4 PM TO 12AM) - 4
PACKING HELPER- 2
EXPERIENCED VIDEO EDITOR- 2
CONTENT CREATOR/VLOGGER- 2
SOCIAL MEDIA MANAGER- 2
CONTENT/COPY WRITER- 2
PEON/SUPPORT STAFF- 2
SEND YOUR RESUME ON SHCSOCIAL2024@GMAIL.COM OR WHATSAPP ON 8899891122
HIRING
1. GENERAL MANAGER
AT RHINO'S GYM
AKHNOOR ROAD PALOURA
REQUIRMENT : EXPERIENCED
SALARY : 20-40K
WHATSAPP RESUMES ON
7259993533
SAI INTERNATIONAL SCHOOL
HIRANAGAR, DISTT. KATHUA (J&K) 45 KM FROM PATHANKOT
(SESSION 2026- 27) REQUIRED
TGT SOCIAL SCIENCE. SALARY NEGOTIABLE + FREE ACCOMODATION+ BREAKFAST + LUNCH.
PRINCIPAL SHIV SHAH WHATSAPP 9906175469
SHIVSHAH1973@GMAIL.COM.
HIRING
1. BANQUET SUPERVISOR
AT GRAND NIMANTRAN BANQUETS
TALAB TILLO
EXPERIENCE - HOSPITALITY & EVENTS
WHATSAPP RESUMES ON
7006088529
JOB VACANCY
MALE HELPER:-
QUALIFICATION MINIMUM (10+2).
MALE SUPERVISOR:-
WELL EXPERIENCED FOR RETAIL SHOWROOM IN JAMMU CITY.
(M) 9419182096, 9796660707
VACANCY FOR COMPUTER OPERATOR
IN ADVOCATE'S OFFICE AT CHANNI HIMMAT ,SECTOR 1A, NEAR HOTEL RITZ MANOR, JAMMU.THE CANDIDATE REQUIRES :-
1.COMPLETE KNOWLEDGE OF WORD & EXCEL
2.GOOD TYPING SPEED & VOCABULARY
3.EXCELLENT COMMAND OVER ENGLISH
4.GOOD DRAFTING AND DOCUMENTATION SKILLS
PREFERENCE ONLY FOR :
RETIRED SERVICEMEN
POSTGRADUATE DEGREE HOLDERS
CONTACT: 6006118511
HIRING (FEMALE)
FEMALE BABY CARE TAKER
REQUIRED FOR A 4 YEARS OLD BABY BOY
12TH PASS
TIMING : 12 NOON TO 7 PM
LOCATION: MARBLE MARKET TRIKUTA NAGAR,JAMMU
SALARY: 7500/- NEGOTIABLE
CONTACT: 7006084109