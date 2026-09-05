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EMPLOYMENT (05-09-2026)

SUPERVISORS REQUIRED GODOWN SUPERVISOR- 2/3PERSON ( SALARY NEGOTIABLE+PF+ALLOW.) GRAD. WITH BIKE NEARBY AREA VIJAYPUR TO GANGYAL PREFERRED WALKIN / SEND RESUME- FAIRDEAL SALES CORP NR SHREE RAM SCHOOL JAKH 7889367286 / 7006350110 WE ARE HIRING! STORE HELPER - MALE/FEMALE SOCIAL...

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Daily Excelsior
10:59 AM Sep 05, 2026 IST
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SUPERVISORS REQUIRED

GODOWN SUPERVISOR- 2/3PERSON

( SALARY NEGOTIABLE+PF+ALLOW.)

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GRAD. WITH BIKE

NEARBY AREA VIJAYPUR TO GANGYAL

PREFERRED

WALKIN / SEND RESUME-

FAIRDEAL SALES CORP

NR SHREE RAM SCHOOL JAKH

7889367286 / 7006350110

WE ARE HIRING!

STORE HELPER - MALE/FEMALE

SOCIAL MEDIA HANDLER - FEMALE

FRESHERS & EXPERIENCED

BOTH CAN APPLY.

LOCATION: NANAK NAGAR, JAMMU

CONTACT: 9622722000

REQUIRED FOR A COMPANY IN GANDHI NAGAR, JAMMU

BAMS DOCTORS- 4

OFFICE ADMIN- 2

COMPUTER OPERATOR- 2

TELE CALLER (10 AM-8 PM)- 4

TELE CALLER (4 PM TO 12AM) - 4

PACKING HELPER- 2

EXPERIENCED VIDEO EDITOR- 2

CONTENT CREATOR/VLOGGER- 2

SOCIAL MEDIA MANAGER- 2

CONTENT/COPY WRITER- 2

PEON/SUPPORT STAFF- 2

SEND YOUR RESUME ON SHCSOCIAL2024@GMAIL.COM OR WHATSAPP ON 8899891122

HIRING

1. GENERAL MANAGER

AT RHINO'S GYM

AKHNOOR ROAD PALOURA

REQUIRMENT : EXPERIENCED

SALARY : 20-40K

WHATSAPP RESUMES ON

7259993533

SAI INTERNATIONAL SCHOOL

HIRANAGAR, DISTT. KATHUA (J&K) 45 KM FROM PATHANKOT

(SESSION 2026- 27) REQUIRED

TGT SOCIAL SCIENCE. SALARY NEGOTIABLE + FREE ACCOMODATION+ BREAKFAST + LUNCH.

PRINCIPAL SHIV SHAH WHATSAPP 9906175469

SHIVSHAH1973@GMAIL.COM.

HIRING

1. BANQUET SUPERVISOR

AT GRAND NIMANTRAN BANQUETS

TALAB TILLO

EXPERIENCE - HOSPITALITY & EVENTS

WHATSAPP RESUMES ON

7006088529

JOB VACANCY

MALE HELPER:-

QUALIFICATION MINIMUM (10+2).

MALE SUPERVISOR:-

WELL EXPERIENCED FOR RETAIL SHOWROOM IN JAMMU CITY.

(M) 9419182096, 9796660707

VACANCY FOR COMPUTER OPERATOR

IN ADVOCATE'S OFFICE AT CHANNI HIMMAT ,SECTOR 1A, NEAR HOTEL RITZ MANOR, JAMMU.THE CANDIDATE REQUIRES :-

1.COMPLETE KNOWLEDGE OF WORD & EXCEL

2.GOOD TYPING SPEED & VOCABULARY

3.EXCELLENT COMMAND OVER ENGLISH

4.GOOD DRAFTING AND DOCUMENTATION SKILLS

PREFERENCE ONLY FOR :

RETIRED SERVICEMEN

POSTGRADUATE DEGREE HOLDERS

CONTACT: 6006118511

HIRING (FEMALE)

FEMALE BABY CARE TAKER

REQUIRED FOR A 4 YEARS OLD BABY BOY

12TH PASS

TIMING : 12 NOON TO 7 PM

LOCATION: MARBLE MARKET TRIKUTA NAGAR,JAMMU

SALARY: 7500/- NEGOTIABLE

CONTACT: 7006084109

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