EMPLOYMENT (05-08-2026)
COMPUTER OPERATOR (F) - 3 NO. TELECALLER - 2 NO. COMPUTER KNOWING AND COMMUNICATION SKILLS. SEND RESUME: SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM TINY TOTS PUBLIC HIGH SCHOOL KUNJWANI TALAB JAMMU STAFF REQUIRED (1) PRE- PRIMARY TEACHER-3 NO. QUALIFICATION - ETT/NTT/GRADUATE (2) COORDINATOR- 01 NO....
COMPUTER OPERATOR
(F) - 3 NO.
TELECALLER - 2 NO.
COMPUTER KNOWING AND COMMUNICATION SKILLS.
SEND RESUME:
SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
TINY TOTS PUBLIC HIGH SCHOOL
KUNJWANI TALAB JAMMU
STAFF REQUIRED
(1) PRE- PRIMARY TEACHER-3 NO.
QUALIFICATION - ETT/NTT/GRADUATE
(2) COORDINATOR- 01 NO.
QUALIFICATION- TRAINED GRADUATE
EXPERIENCED HAND WILL BE PREFERRED.
CONTACT OFFICE DURING WORKING HOURS
CONTACT NUMBER- 9149498816
VACANCY
MARKETING EXECUTIVE
MALE CANDIDATE REQUIRED FOR MARKETING OF FURNISHING PRODUCTS.
GOOD COMMUNICATION SKILLS AND MARKETING. EXPERIENCE IS MUST.
TOTAL FIELD JOB
SALARY: 20000=00
PLUS CONVEYANCE CHARGES
PLUS COMMISSION
OWN VEHICLE MUST
SUBMIT RESUME AT:
THE FURNISHING MALL, GULAB SINGH MARG JAMMU OPP. HOTEL VIVANTA
VACANCY
IN NDF FOR ADMIN &
ACCOUNTS OFFICER
MINIMUM GRADUATE, EXPERIENCED, WITH TALLY & EXCEL
SALARY @ 26000/M (CTC)
INTERVIEW ON RECEIVING APPLICATION PDF
VISIT NDF.NET.IN FOR APPLICATION DOWNLOAD
SEND APPLICATION ON WHATSAPP & TO CAREER@NDF.ORG.IN
8491070082
REQUIRE PART TIME CHEMISTRY TEACHER
FOR TEACHING CLASS 10TH, 11TH AND 12TH STUDENTS, 6 DAYS A WEEK AT A HIGHER SECONDARY SCHOOL IN JAGATI COLONY . THE CANDIDATE SHOULD POSSESS MASTER'S DEGREE WITH PREVIOUS TEACHING EXPERIENCE.
PL MAIL YOU CV AT DHAR.PURNIMA@GMAIL.COM
INVESTOR
REQUIRED
* FUTURISTIC BUSINESS
* HIGH GROWTH
* ATTRACTIVE RETURNS
CALL 9419160465
DON'T MISS IT
REQUIRED
WE ARE HIRING EXPERIENCED MALE/HR EXECUTIVE FOR IMMEDIATE JOINING HAVING MIN. 2 YEARS OF EXPERIENCE.
FOR CHANNI HIMMAT LOCATION
CONTACT: 7006048473, 6005479595
KIDZEE & MOUNT LITERA ZEE SCHOOL, VIJAYPUR REQUIRES:
* ACADEMIC INCHARGE (FEMALE)
* KINDERGARTEN TEACHERS - 2 (FEMALE)
* PRIMARY TEACHERS (CLASSES 1ST TO 6TH)
* SAFAI KARAMCHARI
* AAYA
PICK & DROP FACILITY AVAILABLE
CONTACT: 9796733777, 7889636533
SEND RESUME: KIDZEE.RANJEET04@GMAIL.COM
REQUIRED DRIVER
YOUR CV AT 8716812937
STRICTLY WHATSAPP; NO CALLS
REQUIRED
PHARMACIST
B.PHARMA/D.PHARMA (2-3 YRS EXP) FOR APEX PHARMAX, DURGANAGAR SEC-1, JAMMU. MUST BE REGISTERED WITH J&K PHARMACY COUNCIL. PROFICIENT IN BILLING AND INVENTORY.
CALL: 8899303324
STAFF REQUIRED
TAGORE MEMORIAL
HR. SEC.
RANI TALAB DIGIANA
9419181231
1) M.SC. MATHEMATICS - 2 POST
2) M.SC PHYSICS -1 POST
PRINCIPAL
WANTED
DRIVER - 01 NO.
LABOUR - 02 NO.
DEVA TRADERS
PURKHOO
9103056079
NEW BLOOMING BUDS PUBLIC SCHOOL
HAKKAL, JAMMU CANTT
NEAR SITA GRAND RESORTS
REQUIRED STAFF
MATHS TEACHER - 4TH TO 10TH CLASSES
SCIENCE TEACHER - 4TH TO 10TH CLASSES
INTERVIEWS ON 6TH OF AUGUST, 2026 AT 9 AM TO 1 PM
CONTACT: 9419135465, 7006436756
URGENT HIRING
SOLIN GREEN PVT. LTD.
WE ARE HIRING
ACCOUNTANT (EXPERIENCE/FRESHER)
SALES EXECUTIVE (EXPERIENCE/FRESHER)
TELECALLER (FEMALE) (EXPERIENCE/FRESHER)
-DISTRICT HEADS REQUIRED
(RETIRED ARMY OFFICER / GOVT. EMPLOYEE/ LIC AGENT PREFERRED)
LOCATIONS: UDHAMPUR|SAMBA|AKHNOOR|DODA|RAJOURI| POONCH
CALL/WHATSAPP: 7006965727
E-MAIL: INFO@SOLINGREEN.IN
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