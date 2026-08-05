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EMPLOYMENT (05-08-2026)

COMPUTER OPERATOR (F) - 3 NO. TELECALLER - 2 NO. COMPUTER KNOWING AND COMMUNICATION SKILLS. SEND RESUME: SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM TINY TOTS PUBLIC HIGH SCHOOL KUNJWANI TALAB JAMMU STAFF REQUIRED (1) PRE- PRIMARY TEACHER-3 NO. QUALIFICATION - ETT/NTT/GRADUATE (2) COORDINATOR- 01 NO....

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Daily Excelsior
10:53 AM Aug 05, 2026 IST
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COMPUTER OPERATOR

(F) - 3 NO.

TELECALLER - 2 NO.

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COMPUTER KNOWING AND COMMUNICATION SKILLS.

SEND RESUME:

SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM

TINY TOTS PUBLIC HIGH SCHOOL

KUNJWANI TALAB JAMMU

STAFF REQUIRED

(1) PRE- PRIMARY TEACHER-3 NO.

QUALIFICATION - ETT/NTT/GRADUATE

(2) COORDINATOR- 01 NO.

QUALIFICATION- TRAINED GRADUATE

EXPERIENCED HAND WILL BE PREFERRED.

CONTACT OFFICE DURING WORKING HOURS

CONTACT NUMBER- 9149498816

VACANCY

MARKETING EXECUTIVE

MALE CANDIDATE REQUIRED FOR MARKETING OF FURNISHING PRODUCTS.

GOOD COMMUNICATION SKILLS AND MARKETING. EXPERIENCE IS MUST.

TOTAL FIELD JOB

SALARY: 20000=00

PLUS CONVEYANCE CHARGES

PLUS COMMISSION

OWN VEHICLE MUST

SUBMIT RESUME AT:

THE FURNISHING MALL, GULAB SINGH MARG JAMMU OPP. HOTEL VIVANTA

VACANCY

IN NDF FOR ADMIN &

ACCOUNTS OFFICER

MINIMUM GRADUATE, EXPERIENCED, WITH TALLY & EXCEL

SALARY @ 26000/M (CTC)

INTERVIEW ON RECEIVING APPLICATION PDF

VISIT NDF.NET.IN FOR APPLICATION DOWNLOAD

SEND APPLICATION ON WHATSAPP & TO CAREER@NDF.ORG.IN

8491070082

REQUIRE PART TIME CHEMISTRY TEACHER

FOR TEACHING CLASS 10TH, 11TH AND 12TH STUDENTS, 6 DAYS A WEEK AT A HIGHER SECONDARY SCHOOL IN JAGATI COLONY . THE CANDIDATE SHOULD POSSESS MASTER'S DEGREE WITH PREVIOUS TEACHING EXPERIENCE.

PL MAIL YOU CV AT DHAR.PURNIMA@GMAIL.COM

INVESTOR

REQUIRED

* FUTURISTIC BUSINESS

* HIGH GROWTH

* ATTRACTIVE RETURNS

CALL 9419160465

DON'T MISS IT

REQUIRED

WE ARE HIRING EXPERIENCED MALE/HR EXECUTIVE FOR IMMEDIATE JOINING HAVING MIN. 2 YEARS OF EXPERIENCE.

FOR CHANNI HIMMAT LOCATION

CONTACT: 7006048473, 6005479595

KIDZEE & MOUNT LITERA ZEE SCHOOL, VIJAYPUR REQUIRES:

* ACADEMIC INCHARGE (FEMALE)

* KINDERGARTEN TEACHERS - 2 (FEMALE)

* PRIMARY TEACHERS (CLASSES 1ST TO 6TH)

* SAFAI KARAMCHARI

* AAYA

PICK & DROP FACILITY AVAILABLE

CONTACT: 9796733777, 7889636533

SEND RESUME: KIDZEE.RANJEET04@GMAIL.COM

REQUIRED DRIVER

WHATSAPP

YOUR CV AT 8716812937

STRICTLY WHATSAPP; NO CALLS

REQUIRED

PHARMACIST

B.PHARMA/D.PHARMA (2-3 YRS EXP) FOR APEX PHARMAX, DURGANAGAR SEC-1, JAMMU. MUST BE REGISTERED WITH J&K PHARMACY COUNCIL. PROFICIENT IN BILLING AND INVENTORY.

CALL: 8899303324

STAFF REQUIRED

TAGORE MEMORIAL

HR. SEC.

RANI TALAB DIGIANA

9419181231

1) M.SC. MATHEMATICS - 2 POST

2) M.SC PHYSICS -1 POST

PRINCIPAL

WANTED

DRIVER - 01 NO.

LABOUR - 02 NO.

DEVA TRADERS

PURKHOO

9103056079

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HAKKAL, JAMMU CANTT

NEAR SITA GRAND RESORTS

REQUIRED STAFF

MATHS TEACHER - 4TH TO 10TH CLASSES

SCIENCE TEACHER - 4TH TO 10TH CLASSES

INTERVIEWS ON 6TH OF AUGUST, 2026 AT 9 AM TO 1 PM

CONTACT: 9419135465, 7006436756

URGENT HIRING

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WE ARE HIRING

ACCOUNTANT (EXPERIENCE/FRESHER)

SALES EXECUTIVE (EXPERIENCE/FRESHER)

TELECALLER (FEMALE) (EXPERIENCE/FRESHER)

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(RETIRED ARMY OFFICER / GOVT. EMPLOYEE/ LIC AGENT PREFERRED)

LOCATIONS: UDHAMPUR|SAMBA|AKHNOOR|DODA|RAJOURI| POONCH

CALL/WHATSAPP: 7006965727

E-MAIL: INFO@SOLINGREEN.IN

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